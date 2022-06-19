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Ночью враг дважды обстрелял со своей территории жилые кварталы Середино-Будской громады на Сумщине, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,обстріли

Сегодня ночью российские оккупанты из минометов обстреляли жилые кварталы города Середина-Буда Сумской области.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью враг дважды открывал огонь со своей территории по Середино-Будской громаде. С 4 до 5 утра и затем около 7. Били из миномета по жилым кварталам города Середина-Буда", - написал Живицкий.

Как отмечается, повреждены не менее 10 частных домов мирных жителей и хозяйственные постройки. Один дом был разрушен в результате пожара после попадания вражеского боеприпаса.

Информация о пострадавших или погибших еще уточняется.

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19.06.2022 10:01 Ответить
 
 