Ночью враг дважды обстрелял со своей территории жилые кварталы Середино-Будской громады на Сумщине, - Живицкий
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Сегодня ночью российские оккупанты из минометов обстреляли жилые кварталы города Середина-Буда Сумской области.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью враг дважды открывал огонь со своей территории по Середино-Будской громаде. С 4 до 5 утра и затем около 7. Били из миномета по жилым кварталам города Середина-Буда", - написал Живицкий.
Как отмечается, повреждены не менее 10 частных домов мирных жителей и хозяйственные постройки. Один дом был разрушен в результате пожара после попадания вражеского боеприпаса.
Информация о пострадавших или погибших еще уточняется.
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показать весь комментарий19.06.2022 10:01 Ответить Мне нравится 0
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