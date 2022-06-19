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война (46904) СБУ (18692) ЧАЭС (522) ГБР (2551) Наумов Андрей (48)

Экс-начальник внутренней безопасности СБУ Наумов мог передавать спецслужбам РФ секретные данные по Чернобыльской АЭС, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

андрей,наумов

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, задержанный 7 июня в Сербии, мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в ответ на запрос "Схем", передает Цензор.НЕТ.

"Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера.

В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны агрессора", - рассказали в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман

В деле по "возможным фактам совершения Наумовым государственной измены" сотрудники ГБР провели обыски по адресам "лиц, которые могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну", говорится в ответе правоохранителей.
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Топ комментарии
+61
Так там майже вся СБУ така, на чолі з Бакановим.
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19.06.2022 10:10
+57
а хто цього виродка в сбу влаштував? хіба не зелені?він там почав працювати в 2019 році-
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19.06.2022 10:11
+37
Боневтик, Эрмак, Баканов, Демченко, Тартаров, Портнов, .. и остальные "птенцы" Бениного гнезда

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19.06.2022 10:18
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Правила форума Совет форумчан
Так там майже вся СБУ така, на чолі з Бакановим.
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19.06.2022 10:10 Ответить
бери вище.
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19.06.2022 10:12 Ответить
следовательно акция по физическому устранению Науменко была не заказным убийством со стороны ГРУ..как нам влшастьв уши вливала... а уничтожением агента резидента крота РФ в СБУ на самом высоком уровне а сосед по дачке Баканов черт и его Визави Вова клоун покрывали резидентуру РФ в Украине?????
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19.06.2022 10:17 Ответить
Так! Звичайно!
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19.06.2022 10:53 Ответить
Боневтик, Эрмак, Баканов, Демченко, Тартаров, Портнов, .. и остальные "птенцы" Бениного гнезда

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19.06.2022 10:18 Ответить
Тому цей беня і є справжній президент та головнокомандувач України, а zе - це найманий актор, петрушка, льлька, виконуюча роль президента, а тупий мудрий наріт - це глядачі в цьому театрі.
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19.06.2022 11:26 Ответить
де ж ти бачив, щоб глядачів зрівнювали із землею? Нічого не наплутав у порівнянні?
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19.06.2022 20:35 Ответить
Ти, хоч само зрозумiло, що наскребло?
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19.06.2022 22:23 Ответить
Явний не колаборант, не ворожий агент, не корупціонер повернувся при цій владі до України і став недоторканим. Сподіваюсь поки...
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19.06.2022 11:29 Ответить
Вся.
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19.06.2022 10:18 Ответить
Не можна говорити по всю СБУ. Якби було так, то України вже не було б. Пвторю ще раз - у СБУ і її оперативних і бойових підрозділах теж є втрати. І вони значні. І собливо цинічним є те, що Наумов мав списки агентури саме тох, патріотичнох СБУ і швидше за все ці люди або ліквідовані, або в небезпеці. Тому лані про ЧАЕС - то лише квіточки.
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19.06.2022 11:26 Ответить
Я взагалі не розумію, чому у керівництві так багато осіб з типовим сруцькими прізвищами? Це ж потенційні зрадники.
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19.06.2022 10:19 Ответить
73% їх обожнюють!
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19.06.2022 10:47 Ответить
Если копнуть дальше, то вылазят "французские" уши.
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19.06.2022 10:55 Ответить
не все так однозначно, мы к шашлыкам готовились.
Так буває ніхто не винуватий, Чонгар сам розмінувався, 4 моста і дамба.
Какая разница, на битуме заработали, на перепродаже електрики с Белорусии тоже и на Антраците. Тут порошенко виноват, на войне зарабатывал - надо просто перестать стрелять.
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19.06.2022 10:19 Ответить
Навіть у інтерпол не був оголошений, як і вся інша агентура, більша частина якої і зараз в країні
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19.06.2022 11:44 Ответить
на чолі з БакЛановим, майже вся СБУ така... але є й ті, для кого він, нижче поясу...
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19.06.2022 11:52 Ответить
"Где этот черт👹😈Баканов" в первый день войны 24 февраля удрал вместе с Наумовым, и вернулся под СПЕКТАКЛЬ С МЕРТВЕЧУКОМ‼️ТОЛЬКО СЛЕПОЙ НЕ ВИДИТ , ЧТО БАНДА ДЕРЬМАКА ПРОДАЛА Украину ‼️Лично Зе присвоил предатель Наумову звание генерала
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19.06.2022 13:58 Ответить
а хто цього виродка в сбу влаштував? хіба не зелені?він там почав працювати в 2019 році-
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19.06.2022 10:11 Ответить
Мене цікавить, що передає бакланов з бубочкою.
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19.06.2022 10:12 Ответить
А вони без Наумова впораються?
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19.06.2022 10:56 Ответить
"КОЛОРАДКОЙ" НА ФОТО: РОДСТВЕННИКИ ГЛАВЫ СБУ БАКАНОВА ПОЛЬЗУЮТСЯ "ОДНОКЛАССНИКАМИ"
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19.06.2022 10:14 Ответить
Жена скороспелого "лейтенанта" Баканова - гражданка раши.
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19.06.2022 10:21 Ответить
Угу..У неё паспорт кацапии титановый.Она эту паспортину и жечь пыталась,и порвать сместе с одим лейтенантом из СБУ-всё никак.
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19.06.2022 10:29 Ответить
Причем в процессе аж с 1998 года.
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19.06.2022 12:07 Ответить
В 2019 поприходили такі ж , як і при януковичах . А багато , таких , як портнов повернулися .
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19.06.2022 10:15 Ответить
Свои снова к власти пришли благодаря "мудрому" населению. Народом это стадо с телевизором вместо мозгов назвать нельзя.
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19.06.2022 12:09 Ответить
А як вам нова локшина для сватолюбів про проведення ворога зрадником сбушником через мінні поля? Як на мене, щоб так зробити, то треба цілий спецпідрозділ зрадників. А як щодо попереднього розмінування?
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19.06.2022 10:18 Ответить
...та іншу інформацію конфедеційного характеру... - ЧАЕС то для відмазки, а от щодо реалізації оманського договорняка, то ще на часі.
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19.06.2022 10:19 Ответить
А хто ж призначив наумова своїм наказом? А хто призначив своїм наказом керівника наумова з прізвищем баканов? Бубачка нєвінават, ета всьо парашенка - правильно?
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19.06.2022 10:20 Ответить
16 грудня 2021, 07:00

628


Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Такі зв'язки можуть становити загрозу для національної безпеки України.
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19.06.2022 10:20 Ответить
шведська сім'я..
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19.06.2022 10:59 Ответить
та що ви? Один тиждень, Марія під одним кугутом, другий- під іншим, третій- двох із ділдом човпе секретутка. Де тут Швеція?
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19.06.2022 12:02 Ответить
Не може бути! Людина з таким чесним обличчям не може бути зрадником.
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19.06.2022 10:21 Ответить
Звичайне російськомовне обличчя...
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19.06.2022 10:26 Ответить
От цікаво. В 2020 році за Наумовим стежили інші співробітники СБУ і потім готували на нього замах. Причому зв'язки з РФ приписували саме їм. Як воно насправді? Може, вони робили хорошу справу
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19.06.2022 10:24 Ответить
Їм тоді Зеля сказав що Наумов не шпігун. Вони звичайно повірили, але їх всеодно звільнили.
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19.06.2022 10:52 Ответить
Їх не просто звільнили. Їх як мінімум заарештували. Далі публічно ніякої інформації про них не зустрічав.
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19.06.2022 10:54 Ответить
Кирило Будановpresident.gov.ua

ДРУЖИНА ГОЛОВНОГО РОЗВІДНИКА МІНОБОРОНИ ХОДИТЬ У СКАНДАЛЬНИЙ МОНАСТИР УПЦ (МП), ДЕ ПЕРЕХОВУВАВСЯ ТЕРОРИСТ ЛУСВАРГІ - ЖУРНАЛІСТ
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19.06.2022 10:26 Ответить
ще раз побачу написане капсом - підеш за сруським коритом
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19.06.2022 10:49 Ответить
"Армія, мова, віра - це маніпуляція!"
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19.06.2022 10:26 Ответить
А ми ще щось за Шольца говоримо. Тут безлад всередині України.
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19.06.2022 10:28 Ответить
Корєша зєлі та балансова виявилися відкритими зрадниками яка несподіванка, на Херсонщині сбушники ще й рашистські колони супроводжували, гірше всього що зелені гниди затаілись і ждуть свого шансу.
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19.06.2022 10:30 Ответить
А можно и нам сообщить (коль москали уже "в курсе") чего там "секретного" есть на ЧАЭС?
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19.06.2022 10:31 Ответить
Вони готувались як могли. І цю консерву вийняв і знову втулив у посаду Зеленський.
А патріотів звільняв.

Хто такі Расюк, Наумов і Нескоромний

Усі троє були або є співробітниками СБУ, а тому публічної інформації про них небагато.



Андрій Наумов

Андрій Наумов, жертва, начальник Управління внутрішньої безпеки СБУ. Нині 38-річний спецслужбовець прийшов у відомство в 2019 році. І за рік після цього отримав від президента Володимира Зеленського звання бригадного генерала.

Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. Нині він відповідає за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу - секретна.

Журналіст Юрій Бутусов назвав Наумова "правою рукою" і другом глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікують його мало не як "гаманця" Баканова.

У жовтні минулого року розслідування програми "Схеми" випустили сюжет про елітну нерухомість родини Наумова. За даними журналістів, квартиру у центрі Києва Наумови придбали в чотири рази дешевше від ринкових цін. Її, як і ще одне житло - будинок на Київщині, записали на матір службовця.



Юрій Расюк

Юрій Расюк, організатор, консультант СБУ. У мережі є одна його декларація, згідно з якою 53-річний чоловік одружений, має сина. Дружина займається підприємництвом. Расюк здобув освіту в КНУ ім. Т. Шевченка як вчитель історії.

Наразі працює на посаді старшого консультанта 7 відділу штабу Антитерористичного центру СБУ. На момент затримання був на лікарняному після COVID-19.

За версією слідства, Расюк відіграв роль організатора нападу: розробляв план, підшукав нападника, мав забезпечити знаряддя злочину.



Дмитро Нескоромний

Дмитро Нескоромний, можливий замовник, полковник СБУ. В липні-листопаді 2019 року він був заступником голови СБУ, потім - першим заступником, очолював Головне управління по боротьбі з корупцією. У березні 2020 року Нескоромного звільнили з посади, але він залишився у розпорядженні СБУ.

За даними двох джерел УП, саме 42-річний Нескоромний у вересні 2019 року приніс Володимиру Зеленському так звані "плівки Єрмака". На цих записах брат тодішнього заступника голови, а нині - керівника Офісу президента проводив нефіційні "співбесіди" на державні посади і домовлявся про гроші за такі "послуги".

Після цього Нескоромного позбавили посади, а він навіть планував влаштувати викривальну пресконференцію, але за кілька годин до просто скасував її.

За даними журналіста Бутусова, дружина, грузинка за походженням, та діти Нескоромного мають російське громадянство. У мережі є інформація про повну тезку дружини СБУшника, яка ще в 1997 році вступила до вишу в російському Краснодарі. Однак будь-яких інших підтверджень зв'язків родини із РФ у відкритому доступі знайти не вдалось.
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19.06.2022 10:35 Ответить
Да, що за наклеп ! Ви тільки подивіться на це мужнє наумовське обличчя, загляньте в чесні очі (куди там ввх-овським). НІВЬЕРЮ ! А в гейропье он па заданію (только Вам і па сікрьету, он ленд ліз прадвігаєт).
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19.06.2022 11:31 Ответить
Може краще так - зеленський. А по правді - членограй.
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19.06.2022 13:50 Ответить
Баканов, Ермак, Демченко...
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19.06.2022 10:35 Ответить
А ДБР 100% передавало номери вилучених клістронів оркам.Шукають цапа-відбувайла.Для розмінування півдня вже знайшли.
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19.06.2022 10:41 Ответить
Міг Та,він зливав все дочого дотягувався.!!! Для,чого призначали,тей виконував
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19.06.2022 10:43 Ответить
Міг ???
Точно передавав,згідно османських договорняків.
І яка там система безпеки ? Батальйон НГУ ?
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19.06.2022 10:51 Ответить
да кто их только не передавал и не передаёт эти секретные данные. даже из самой оп-ы. не только же там братва её хозчасти ведёт меж своими бригадами социалистическое соревнование - кто передаст данных параше больше чем сам завхоз.
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19.06.2022 10:52 Ответить
згідний, скупчення передастів...
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19.06.2022 12:06 Ответить
Хто його призначив га цю посаду, хто його рекомендував? Баканов. А заступник голови СБУ в Херсоні, який здав карту міних полів, хто відповідає за нього?
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19.06.2022 10:53 Ответить
Заступник голови СБУ в Херсоні це громовідведення від Чонгара. А там було розмінування, відведення артилерії на 100 км, та перенесення повномасштабного наступу у ЗМІ нашої країни з 01.00 на 05.00 24.02.22 р., бо Чонгар проходили російські війська о 01.00.
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19.06.2022 11:01 Ответить
нє, ну это вообще такая ситуация впервые в истории. народ сражается против новофашистов, имеющих полную инфу в режиме live, о состоянии дел государства с которым воюет, поставляемую им непосредственно от руководства воюющей страны. и не смотря на это, правда ценой огромных жертв, народ добивается успеха в этой войне. а если представить, что власть была бы тоже на стороне народа, Украины, и воевала с рашистами по одну сторону барикад с защитниками суверенитета и не рабского будущего? та там бы уже от парашников вообще и сраных портков не осталось! действительно, этот народ не победим, если может вести войну на два фронта.
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19.06.2022 11:08 Ответить
Надо быть уже сильно тупым, чтобы не видеть, что СБУ и ДБР - карманные структуры Лицедея, и создвны для сдачи Украины кремлевскому комунофашисту и вору путлеру.
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19.06.2022 11:09 Ответить
це звичайно так, але чи була СБУ іншой хоч коли небудь за останні 30 років?
коли СБУ серйозно займалась НЕдопуском до держтаємниці зрадників та колаборантів?
коли СБУ НЕ брала на облік публчні дівочі письки?
коли СБУ НЕ ганалася за майнерами криптовалют?
коли СБУ НЕ перевіряла ліцензії на ігральні автомати?
коли СБУ НЕ займалась невеличкими бізнесменами що термініровали трафік й зменьшували заробітки Київстару?
коли СБУ не громила софтверні компанії та не крала в них компьютери та сейфи з заробітною платою програмістів?
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19.06.2022 14:11 Ответить
А в розшук подати? ну раз він зрадник.... чиновник втік ще на початку війни, підозрюється у держзраді... і до цього часу не поданий в розшук...
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19.06.2022 11:15 Ответить
Це він зрадник для народа, а для бубочки герой...
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19.06.2022 13:07 Ответить
ОГО яке воно віджерло їбало на посаді, все було в житті напевне: і гроші, і автівки шикарні, круїзи закордонні. Чому вони зраджують країні, якій всім забов'язані?
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19.06.2022 11:40 Ответить
В мене просте питання - чому баканов на волі ба більше того навіть не звільнений з посади???
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19.06.2022 11:40 Ответить
Наумов зрадив Баканова та ЗЄ.

Тому ДБР "шиє" справу про зраду України. Походу ДБР тільки фабрикуванням справ на замовлення ОП і займається.
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19.06.2022 11:41 Ответить
У зебіла всі зрадники при владі. А чесні люди є?
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19.06.2022 11:47 Ответить
Є звісно, але не при владі!!!
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19.06.2022 11:55 Ответить
Якби він і далі зливав дані та працював на рашку, а не сам вирішив вийти на пенсію, то був би зараз "Боневтіком Другим" і вів перемовини з Заходом про забезпечення України.
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19.06.2022 11:56 Ответить
Секрет Полішинеля. Андрій Наумов прийшов у відомство в 2019 році. І за рік після цього отримав від президента Володимира Зеленського звання бригадного генерала. Указ Президента от 14.10.2020 № 443/2020.
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19.06.2022 15:12 Ответить
Ну-у-у-у, на этой площадке, вы панове, ужэ полностью опускаете ОП и приписываете всякие непотребства, да так рьяно, да так хором, да так с надрывом, шо у меня закрадываются смутные сомнения в вашей коллективной искренности. А вдруг вы ошибаетесь, а вдруг вы не правы, а вдруг вы выдумляете, а??? (сомнение)
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19.06.2022 12:15 Ответить
А вдруг Вы ?!!
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19.06.2022 15:14 Ответить
Все, що міг, звичайно ж передав. А збором інформації він займався активно. Вірніше, тільки цим і займався. Друг дитинства боневтікача, Ванька, дав йому всі привілеї, а ще й попросив по дружбі звання повисити. Пам'ятаємо!
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19.06.2022 12:27 Ответить
Мивамнівєрім! Єтаваніможетбить! Вифсеврете!
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19.06.2022 12:32 Ответить
Коли до влади приходить 1 артист, який працює в жанрі гумору, державна система може й повинна виправити його помилки. Коли ж він починає призначати на керівні посади таких самих артистів, як він, то система перестає працювати. Тому не дивно, що начальник внутрішньої безпеки СБУ виявився агентом чи зрадником. Хто ж його перевіряв, Баканов? А звідки взявся Баканов? Так і державу можна "злити".
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19.06.2022 13:42 Ответить
Уявімо величезний круїзний лайнер, на якому пасажири поміняли капітана на коміка із дешевого сарказм-шоу для плебса.
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19.06.2022 15:26 Ответить
Дурачьё! Только опомнились! Да там у обитателей офиса на Владимирской достаточно посмотреть на имущество, недвижимость и автопарк, земельные участки и имения «родственников», чтобы понять: там практически весь офицерский состав миллионеры в доллара, продаётся вся информация и возможности технических средств, предоставленных государством.
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19.06.2022 14:04 Ответить
Та при чому тут дані Чорнобильської АЕС? А от матеріалів (компромату) на діючих співробітників СБУ - вагон і маленька тачка. Начальник внутрішньої безпеки як не як, це було його роботою. А компромат один з основних способів впливу при вербовці. От і думайте ...
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19.06.2022 15:34 Ответить
Вся СБУ такая или не вся, ложка меда бочку дерьма не спасет. Может какой-то низовой состав или спецназ не в теме, но вся верхушка однозначно замазана. Пасичник, президент ЛНЛ, откудова, спрашивается.... СБУушный птенец. Все коллаборанты Херсона при ком себя отлично чухали? При СБУ. Прос крымское и донецкок СБУ вообще молчу.
СБУ спасет не реформа, а полная с нуля спецслужба. Иначе этот кротопитомник не вычистить.
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19.06.2022 16:38 Ответить
В тексті закралась одна неточність - цей Альхен не передавав а продавав інформацію. такі особи нічого просто не роблять. І в СБУ всіх "поставив на цифру" що навіть ставленник Богдана і Порткова хотів його прибрати. А тепер Альхен Наумов захотів стати Великим Комбінатором але втрапив до кутузки, геть як Паша Лазаренко. випустять коли небо просвітлішає.
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19.06.2022 16:42 Ответить
Що значить мiг?Там зараз усе всi передають.А цей "разведчик",що з грузинякою жив,розповiдав,вiд чого кагебйонок помре,може вiн професор-гiнеколог,може вони всi гiнекологи.Боже храни Украiну вiд них i раши.
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19.06.2022 16:43 Ответить
Зараз на пику Наумова повісять і взриви в Богданівці при Пороху і вбивство Кеннеді на погони
Куди там Чонгару.
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19.06.2022 16:54 Ответить
Всі ті, хто голосував за квартального блазня, несуть відповідальність.

Я писала в квітні 2019, що вони - вороги і зрадники України. Що й підтверджують, на жаль, дуже трагічні події.
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19.06.2022 22:59 Ответить
 
 