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Взрыв резервуара с топливом на Днепропетровщине: один человек погиб, 13 пострадали, пожар тушат всю ночь
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Новомосковском районе Днепропетровщины вследствие вражеской атаки взорвался резервуар с топливом. Один пожарный погиб, еще двое в больнице, всего пострадали 13 человек.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", - написал он.
Резниченко добавил, что всего пострадали 13 человек.
"Но как бы они по нам ни стреляли – мы выстоим. Мы уничтожим эту сволочь и отстроим все, чего они посмели коснуться", – пообещал Резниченко.
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де децентралізація зберігання нафтопродуктів і не тільки їх?