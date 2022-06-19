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Новости Война в Украине
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Взрыв резервуара с топливом на Днепропетровщине: один человек погиб, 13 пострадали, пожар тушат всю ночь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

В Новомосковском районе Днепропетровщины вследствие вражеской атаки взорвался резервуар с топливом. Один пожарный погиб, еще двое в больнице, всего пострадали 13 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", - написал он.

Резниченко добавил, что всего пострадали 13 человек.

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"Но как бы они по нам ни стреляли – мы выстоим. Мы уничтожим эту сволочь и отстроим все, чего они посмели коснуться", – пообещал Резниченко.
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Новомосковському !!!
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19.06.2022 10:28 Ответить
знали падлюкуди бить ..
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19.06.2022 10:57 Ответить
а хіба мізків не вистачає прогнозувати і не наступати га ті самі граблі?
де децентралізація зберігання нафтопродуктів і не тільки їх?
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19.06.2022 13:52 Ответить
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19.06.2022 11:02 Ответить
не "вибухнув" , а розхерячили чергову нафтобазу.. йшов четвертий місяць війни....
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19.06.2022 11:08 Ответить
І що? Хтось справді думає, що кацапам бурят ький шаман розповів, що в резервуар було закачане паливо? Якась ****, місцева до того ж і дзенькнула, де і коли. І можливо або присвітила, або маячок поставила. Зоча чемно кажуч не розумію, чому дсі у прифронтовому місті паливо закачують у не заземлені і не забетоновані резервуари? Очобливо прикро, бо те палво мало того, що дороге, так його ще й нема. Вчора обійшов чотири заправки, щоб купити 2 літри бензину для мотокоси. І не квпив - нема. Обіцяли з понеділка. А тут - всю ніч горіло. Ще й люди загинули.
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19.06.2022 11:20 Ответить
у нас многие идиоты либо предатели до сих пор "не понимают" что такое рассредоточение и для чего оно нужно.
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19.06.2022 11:22 Ответить
100 відсотково мутять з паливом..
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19.06.2022 12:18 Ответить
при нинішніх цінах..та нестачі...списати на війну..то як два пальця...
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19.06.2022 12:19 Ответить
 
 