Российские войска накапливают боевую технику и личный состав в Запорожской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожской области российские войска сосредотачивают технику и личный состав. Украинские военные не исключают, что враг готовится к активным действиям.
Об этом в фейсбуке сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска продолжают сосредоточение боевой техники и личного состава на определенных направлениях, возможно, готовясь к ведению активных боевых действий. На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. В населенном пункте Днепрорудное (Васильевский район) на территории двух предприятий отмечается скопление военной техники противника", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в населенном пункте Васильевка на территории военкомата зафиксирована разгрузка противником большого количества крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему. В населенном пункте Пришиб (Васильевский район) зафиксировано прибытие военной техники. Кроме того, за сутки зафиксировано увеличение количества колонн техники противника из АР Крым в направлении Мелитополя.
За минувшие сутки на территории Запорожской области подвергались обстрелам села Красное и Новоданиловка, а также город Гуляйполе.
По сравнению с прошлыми сутками количество таких обстрелов выросло вдвое.
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вигнати того нарцисса Буданова , якщо за 3 місяці не зміг взлрвати мости з Криму ‼️‼️‼️
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На тлі цього росія скорочує постачання газу до Європи нібито через те, що ключова турбіна була на ремонті в Канаді, а зараз потрапила під санкції. Це цілковита нісенітниця. ГТС України не пошкоджена, а вони хочуть скоротити постачання Північним потоком і спровокувати цієї зими потужну газову кризу в Європі. Сумнівно, що це все лише важіль для введення в експлуатацію Північного потоку-2. Ми всі знаємо, що цього ніколи не станеться.
В останні місяці Європа відчайдушно намагається заповнити сховища - знайти запаси ЗПГ, збудувати термінали ЗПГ, але завершити їх до зими не вдасться. Вони використовують плавучі термінали ЗПГ, намагаються знизити попит і закачують до сховищ половину російського газу, а половину з інших джерел. Сховища заповнені на 50%. Високий показник для цієї пори року, але ще не достатній, щоб повноцінно перезимувати.
росія розуміє це і зараз намагається зупинити продажі, щоб запобігти наповненню сховища до зими. Після зими 2022/23 можливо Європа може обійтися без російського газу. Використовуючи ЗПГ із США, Катару, Азербайджану. Але больова точка - ця зима. Путін це знає. Тепер він використовуватиме газовий важіль тиску по максимуму. Тому росія скорочує постачання. https://t.me/AFUStratCom/3180