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Российские войска накапливают боевую технику и личный состав в Запорожской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,окупанти,окупація

В Запорожской области российские войска сосредотачивают технику и личный состав. Украинские военные не исключают, что враг готовится к активным действиям.

Об этом в фейсбуке сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продолжают сосредоточение боевой техники и личного состава на определенных направлениях, возможно, готовясь к ведению активных боевых действий. На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. В населенном пункте Днепрорудное (Васильевский район) на территории двух предприятий отмечается скопление военной техники противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в населенном пункте Васильевка на территории военкомата зафиксирована разгрузка противником большого количества крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему. В населенном пункте Пришиб (Васильевский район) зафиксировано прибытие военной техники. Кроме того, за сутки зафиксировано увеличение количества колонн техники противника из АР Крым в направлении Мелитополя.

За минувшие сутки на территории Запорожской области подвергались обстрелам села Красное и Новоданиловка, а также город Гуляйполе.

По сравнению с прошлыми сутками количество таких обстрелов выросло вдвое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Запорожской области пытаются запугать местное население и движение сопротивления смертной казнью, - председатель ОВА Старух
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Топ комментарии
+13
Плотніше нехай накопичують, щоб жодна падаль не втекла.
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19.06.2022 10:36
+13
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19.06.2022 10:41
+10
На сьогодні їх головна мета захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, закріпитися в них, провести псевнореферендуми і заставити владу сісти за стіл переговорів, щоб прийняти якийсь статус цих областей, чи "Таврійською губернією" в складі Засрашки (заморозити еконфлікт)? чи як оремі "народні республіки", добитися зняття основних санкцій, щоб торгувати з Європою... Після підготовки, накопичити нові сили, проаналізувати прорахунки, які допустили при цій агресії і захопити Одеську, Миколаївську, Харківську і Дніпропетровську область, а в кінці і всю Україну. Такі її цілі і вони їх добиваються, наситивши нашу державу своїми агентами, які схиляють тут нарід не вступати в НАТО, дружити з парашою, або не вкладати кошти в армію, а витрачати їх, наприклад на дороги, ліс, смартфони.
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19.06.2022 10:38
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Правила форума Совет форумчан
Так тобі все й доповіли, сиди собі мовчки, та не тявкай.
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19.06.2022 10:33 Ответить
а ти тішся балачками про наше нєвиносімоє контрнаступлєніє
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19.06.2022 10:58 Ответить
після того як нам дадуть 100500 гармат і танків і самальотів
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19.06.2022 10:59 Ответить
свиноматки ще стільки не наражали
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19.06.2022 11:41 Ответить
активні похорони куйсосіянскім підоррам
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19.06.2022 23:24 Ответить
Ну, нехай збираються, а ми тим часом Хаймарси підкотимо.
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19.06.2022 10:35 Ответить
Плотніше нехай накопичують, щоб жодна падаль не втекла.
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19.06.2022 10:36 Ответить
Задобу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя. Джерело: https://censor.net/ua/n3348821

вигнати того нарцисса Буданова , якщо за 3 місяці не зміг взлрвати мости з Криму ‼️‼️‼️
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19.06.2022 10:38 Ответить
На сьогодні їх головна мета захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, закріпитися в них, провести псевнореферендуми і заставити владу сісти за стіл переговорів, щоб прийняти якийсь статус цих областей, чи "Таврійською губернією" в складі Засрашки (заморозити еконфлікт)? чи як оремі "народні республіки", добитися зняття основних санкцій, щоб торгувати з Європою... Після підготовки, накопичити нові сили, проаналізувати прорахунки, які допустили при цій агресії і захопити Одеську, Миколаївську, Харківську і Дніпропетровську область, а в кінці і всю Україну. Такі її цілі і вони їх добиваються, наситивши нашу державу своїми агентами, які схиляють тут нарід не вступати в НАТО, дружити з парашою, або не вкладати кошти в армію, а витрачати їх, наприклад на дороги, ліс, смартфони.
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19.06.2022 10:38 Ответить
якщо мутрий наріт не винесе з цього урок (що ми маємо побачити вже на наступних виборах) то так і буде
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19.06.2022 11:02 Ответить
віртуальне поле бою проти фізичного - як думаєте, чиє буде зверху?

❗️Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 та 11

При спробі завантажити операційні системи або програму Media Creation Tool з'являється сторінка з помилкою 404 - File or Directory not found.
Країні 404 видає помилку 404. Як символічно...
https://t.me/AFUStratCom/3166
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19.06.2022 10:38 Ответить
це така патужна перемоха що зараз всі кацапські снаряди розвернуться і обратно в стволи залізуть..та так що гармат не позбираєш
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19.06.2022 11:04 Ответить
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19.06.2022 10:41 Ответить
Уже оказывается никто и не разминировал,а как сказал вчера люся у фейгина курту минных полей передал врагу предатель замначальника херсонского сбу садохин .Зесрань уже нашла козла отпущения
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19.06.2022 10:54 Ответить
Можливо, що й російськомовні росіяни, яким вказали де саме заміновано російськомовні українці.
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19.06.2022 10:56 Ответить
Чонгар розмінували люди Боневтіка з його одобрення разом з дєрмаком. Чи влада в Україні в когось іншого?
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19.06.2022 11:01 Ответить
На Банковой той Херсон вже ніхто чути не хоче.
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19.06.2022 11:53 Ответить
кримський міст зачекався бавовни..
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19.06.2022 10:54 Ответить
про які корнтр наступи тут писали коли сили 1:20 ...не розумію тоді чому вони ще до Одесси не дійшли ...Чого чекають
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19.06.2022 10:58 Ответить
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19.06.2022 11:25 Ответить
Ваше життя це ваша відповідальність.
Дбайте про себе.
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19.06.2022 11:32 Ответить
Найбільші роздрібні мережі закликали запровадити у Росії продуктові картки Падіння доходів споживачів цього року буде найсильнішим за 1998 рік, а обвал продажів у магазинах - другим за масштабами за всю історію країни.
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19.06.2022 11:30 Ответить
Погано.. Готується наступ.
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19.06.2022 11:31 Ответить
...Схоже, що всі ми - на межі справжньої газової кризи в Європі, яка вибухне цієї зими.
На тлі цього росія скорочує постачання газу до Європи нібито через те, що ключова турбіна була на ремонті в Канаді, а зараз потрапила під санкції. Це цілковита нісенітниця. ГТС України не пошкоджена, а вони хочуть скоротити постачання Північним потоком і спровокувати цієї зими потужну газову кризу в Європі. Сумнівно, що це все лише важіль для введення в експлуатацію Північного потоку-2. Ми всі знаємо, що цього ніколи не станеться.
В останні місяці Європа відчайдушно намагається заповнити сховища - знайти запаси ЗПГ, збудувати термінали ЗПГ, але завершити їх до зими не вдасться. Вони використовують плавучі термінали ЗПГ, намагаються знизити попит і закачують до сховищ половину російського газу, а половину з інших джерел. Сховища заповнені на 50%. Високий показник для цієї пори року, але ще не достатній, щоб повноцінно перезимувати.

росія розуміє це і зараз намагається зупинити продажі, щоб запобігти наповненню сховища до зими. Після зими 2022/23 можливо Європа може обійтися без російського газу. Використовуючи ЗПГ із США, Катару, Азербайджану. Але больова точка - ця зима. Путін це знає. Тепер він використовуватиме газовий важіль тиску по максимуму. Тому росія скорочує постачання. https://t.me/AFUStratCom/3180
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19.06.2022 11:56 Ответить
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19.06.2022 12:08 Ответить
 
 