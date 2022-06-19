Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 600 человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1468 танков и 3577 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 июня потери личного состава противника составляют около 33 600 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:
личного состава – около 33600 (+250) человек ликвидировано,
танков ‒ 1468 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,
артиллерийских систем – 745 (+6) ед,
РСЗО ‒ 235 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 98 (+0) ед,
самолетов – 216 (+0) ед,
вертолетов – 181 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
крылатые ракеты ‒ 130 (+1),
корабли /катера ‒ 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2523 (+10) ед,
специальная техника – 55 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Данные уточняются", – говорится в сообщении.
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Доп. подтверждение, что самолет был сбит:
Пілот збитого вранці в Донецькій області російського штурмового літака Су-25 зміг катапультуватися і наразі узятий в полон. Джерело: https://censor.net/ua/v3348745
Використовувати українцям такі речі це теж саме що бити себе по яйцях, лютий кринж, бо це робота на пропаганду ворога.
Тим більше враховуючи що у нас президент єврей, тобто ну ніяк українці нацистами бути не можуть інакше хрюкали б як росіяни що треба виключно представників свого "мира" обирати.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших"-это из телеграмканала general SVR