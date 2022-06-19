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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15385) война (46904) Генштаб ВС (4296) ликвидация (1948) уничтожение (3850) потери (3863)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 600 человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1468 танков и 3577 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,втрати,знищення,ліквідація

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 июня потери личного состава противника составляют около 33 600 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33600 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1468 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,

артиллерийских систем – 745 (+6) ед,

РСЗО ‒ 235 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 98 (+0) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 181 (+1) ед,

Также читайте: Украинские войска нанесли значительные потери 11-му отдельному мотострелковому полку 1-го армейского корпуса агрессора, - Генштаб ВСУ

БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатые ракеты ‒ 130 (+1),

корабли /катера ‒ 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2523 (+10) ед,

специальная техника – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 600 человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1468 танков и 3577 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+11
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19.06.2022 11:23
+5
С нетерпением жду юбилейный 1488 российский танк
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19.06.2022 11:23
+4
Америка в Іраку відразу почала наступальну операцію...мабуть, що це таки залежить від того, яким чином проводити цю наступальну операцію.
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19.06.2022 11:17
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Літак 1 є збитий.
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19.06.2022 10:55 Ответить
Військові 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців 18 червня збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25 в Донецькій області. Джерело: https://censor.net/ua/n3348705
Доп. подтверждение, что самолет был сбит:
Пілот збитого вранці в Донецькій області російського штурмового літака Су-25 зміг катапультуватися і наразі узятий в полон. Джерело: https://censor.net/ua/v3348745
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19.06.2022 11:25 Ответить
Уничтожение вражеских артсистем и РСЗО показьівает єффективность контрбатарейной борьбьі, увеличение єтого показателя в разьі - задача новьіх систем вооружений . Так можно будет определить их появление на фронте , тех же Хаймарс .
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19.06.2022 10:56 Ответить
Нам тепер наступати, а наступ завжди забирає більше життів.
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19.06.2022 11:00 Ответить
Америка в Іраку відразу почала наступальну операцію...мабуть, що це таки залежить від того, яким чином проводити цю наступальну операцію.
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19.06.2022 11:17 Ответить
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19.06.2022 11:23 Ответить
Кіт Степан?
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19.06.2022 11:48 Ответить
С нетерпением жду юбилейный 1488 российский танк
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19.06.2022 11:23 Ответить
В чому сакральність числа 1488?
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19.06.2022 12:52 Ответить
14/88, або чотирнадцять слів - кодове гасло (іноді також уживається як привітання або підпис) у неонацистів, та ультраправих
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19.06.2022 14:11 Ответить
Це така тупа річ яку дуже сильно популяризувала рф щоб мати виправдання у західних змі що в Україні вона воює з нацизмом.

Використовувати українцям такі речі це теж саме що бити себе по яйцях, лютий кринж, бо це робота на пропаганду ворога.



Тим більше враховуючи що у нас президент єврей, тобто ну ніяк українці нацистами бути не можуть інакше хрюкали б як росіяни що треба виключно представників свого "мира" обирати.
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20.06.2022 00:26 Ответить
Потерь немного болье-"Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших"-это из телеграмканала general SVR
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19.06.2022 13:08 Ответить
Этих уродов очень много . Так и ещё новых рожают .
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19.06.2022 14:12 Ответить
Пока потери оркомутантов не вырастут в 3-4 раза ни о каком переломе на фронте говорить нельзя.
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19.06.2022 14:44 Ответить
 
 