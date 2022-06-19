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Новости ЭкономикаОбщество
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бензин (289) Данилов (1057) цены (2280)

Таких цен на бензин, как были до войны, уже не будет, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина не сможет вернуться к довоенным ценам на бензин.

Об этом он сказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Считаю, через определенный промежуток времени он решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, два евро за литр, как у нас может быть один евро?" - сказал он.

Данилов добавил, что лично он сейчас не заправляется, потому что 24 февраля передал свой бронированный автомобиль военным.

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"У нас где-то есть фото, что под Мощуном разбили мою машину. Все. Где-то неделю она продержалась. И кому-то жизнь спасла, видимо", - сказал секретарь СНБО.
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Топ комментарии
+23
Прийло нарешті покращення. "Хужє не будєт" як було при Порошенко сказав Беня через рот мосейсучки і бігуса і всі побігли покращувати Беніно життя і покращили. Живіть лохи так, як голосували. Ви всеодно не зрозумієте, що то ви своїми ручками і ніжками це зробили. Велика і чародійна сила фільму про Голобородько. І назву придумали "гола борода", а краще "голі мізки". Через це кіно Володя БоневтікБонезміг і не голиться, бо його Беня не поголив, як всю массу 73%.
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19.06.2022 11:05
+21
Дякуємо, кеп. З тим барижним бидлом, яке тримає тут УСЕ, на інше сподіватися немає підстав.
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19.06.2022 11:03
+14
верните мне СССР.....- так тогда тебе за поребрик нужно
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19.06.2022 11:26
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Правила форума Совет форумчан
Данілов додав, що особисто він зараз не заправляється Джерело: https://censor.net/ua/n3348824
красава. Пешком ходит или служебная есть?
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19.06.2022 11:01 Ответить
по примеру одного поца, ездит на велосипеде. так щас вся верхушка делает.
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19.06.2022 11:12 Ответить
летает на вертушке...
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19.06.2022 11:16 Ответить
да таких цен как сегодня не будет помню при поганном СССР канистру бензина военные продавали за 3 рубля 12 копеек аккурат на поллитра таксисты за 3 рубля канистра 20 литров и кричали ***** как дорого... нет верните мне СССР..... я о ценах... прожили в коммунизме и не заметили что прожили... чем ближе к счастью ЧЕЛОВЕЧСТВА ТЕМ НЕУЕМНЕЙ АППЕТИТЫ НУВОРИШЕЙ ЖЫДОМАССОНОВ И ПРОЧЕЙ ОЛИГОРХАТИЧЕСКО ОХЛАКРАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ВЛАСТИ НАХЛЕБНИКОВ И НАШЕЙНИКОВ НАРОДА...
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19.06.2022 11:19 Ответить
верните мне СССР.....- так тогда тебе за поребрик нужно
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19.06.2022 11:26 Ответить
Ще , як варіат- Корея , яка північна
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19.06.2022 13:29 Ответить
А перевірити розкрадання наших нафтових вишок та собівартість їх добичи? Нє?
А закупити/ розробити міні нпз біля кожної вишки?
А повернути їх у власність держави і збільшити видобуток з 15 до 30 % від потреб нагальних?
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19.06.2022 11:42 Ответить
Тобі потрібно в команду Гетманцева
- закупити/ розробити міні нпз біля кожної вишки
- повернути їх у власність держави і збільшити видобуток з 15 до 30 % від потреб
шедеврально....
можна ще добавити - розробити та скласти план на пятирічку
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19.06.2022 12:30 Ответить
На БТР возят на кресло и обратно в хату.
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19.06.2022 12:52 Ответить
Він мав на увазі,що покинув бухати,я так думаю.
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19.06.2022 16:03 Ответить
Покращення…
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19.06.2022 11:02 Ответить
У нас бензин на "Авиас" появился 95-й по 50 впервые за два месяца и за три часа его раскупили, а наутро опять по НПЗ ударили.
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19.06.2022 11:03 Ответить
А зачем ваш мэр ****** на всю страну что завод опять работает? Идите и предъявляете ему теперь
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19.06.2022 12:00 Ответить
Дякуємо, кеп. З тим барижним бидлом, яке тримає тут УСЕ, на інше сподіватися немає підстав.
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19.06.2022 11:03 Ответить
Коли в країні ракетами ********** всі НПЗ, не варто все спирати на барижне бидло.
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19.06.2022 11:12 Ответить
В соседней Молдавии или Румынии, где нет заводов и войны, тоже барыжное быдло цену подняло? Или может в США или Германии? Может сперва думать прежде чем писать?
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19.06.2022 17:24 Ответить
и че у них там дифицит бенза? )
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20.06.2022 01:39 Ответить
Война - хорошая причина задрать цены на топливо в разы, для получения сверхприбыли...
С бензином и ДТ понятно. Почему подорожал в 2 раза газ ?
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19.06.2022 11:05 Ответить
Подорожало в мире почти все в два раза, имею ввиду энергоносители, понятно что из-за войны, но нужно прижаться и затянуть пояса цивилизованному миру до победы над страной бензоколонкой, третьего не дано.
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19.06.2022 12:24 Ответить
Никогда ДТ не стоило дороже бензина,так как технологически при производстве оно гораздо дешевле,но наши гниды ни как не нажрутся...
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19.06.2022 18:27 Ответить
Після 24.02. тут сильно подорожчав лише бензин.

Ціни на продукти та решту йшли вгору з літа 2021. Боротьба зі здоровим глуздом - вона така. І продуктові бариги продовжують накручувати ціни.
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19.06.2022 22:35 Ответить
газ подешевел в мире)

у нас с бензом явно что-то мутят. Потому что для своих он и дешевле и неограниченно.

А так - дефицит

уверен что на этом наживается сейчас кто-то просто адово.
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20.06.2022 01:40 Ответить
Прийло нарешті покращення. "Хужє не будєт" як було при Порошенко сказав Беня через рот мосейсучки і бігуса і всі побігли покращувати Беніно життя і покращили. Живіть лохи так, як голосували. Ви всеодно не зрозумієте, що то ви своїми ручками і ніжками це зробили. Велика і чародійна сила фільму про Голобородько. І назву придумали "гола борода", а краще "голі мізки". Через це кіно Володя БоневтікБонезміг і не голиться, бо його Беня не поголив, як всю массу 73%.
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19.06.2022 11:05 Ответить
Ты дебил? Топливо во всем мире подорожало, в США и Германии, Молдавии и Румынии, где кстати нет войны и заводы целы.
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19.06.2022 17:25 Ответить
искусственно подорожала...сняли бы вето на экспорт нефти из Венесуэлы и все бы приятно удивились...а так бабло, бабло и еща раз бабло,увы...
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19.06.2022 18:32 Ответить
нефть Венесуэлы фактичеськи принадлежит руснявому "бизнесу", выгодополучатель от этого будет *****
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19.06.2022 20:41 Ответить
Та не потрібно всім показувати своє дебільство, краще попробуй пошевелити своїми зеленими мізками. Звичайно є здорожчення, бо тиснуть московію і відмовляються купувати її нафту і поки шукають інші канали, нафта здорожчала, але це тимчасово і це не стосується нас, бо в нас є своя нафта і свій нафтоперебобний заводік і були свої запаси. Просто в нас немає чим відбити ракети ворога, який знищив всі наші запаси і нафтопереробні заводи, бо Володя чотирижди БоневтікБонезміг замість ракет всі гроші зпарив в дорогу. Так зрозуміло?
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19.06.2022 21:21 Ответить
Так на все ціни будуть тільки рости. Зимою взагалі, можуть бути по справжньому голодні часи.
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19.06.2022 11:06 Ответить
Он прав. И тут дело не только в горючем. Той Украины, которая была, уже не будет. Многие не вернутся, многое будет потеряно, многое уже не восстановить и т.д. Придется думать(не путать с думай...те), что и как налаживать в новой ситуации. По сути придется начинать все с нуля, уже правильно и так, как нужно.
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19.06.2022 11:07 Ответить
Так языком уже все отстроили, восстановили и сделали еще лучше, чем было.
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19.06.2022 12:55 Ответить
А я не погоджуюся з паном Даніловим.Ця ситуація склалася через залежність України від російських енергоносіїв ,диверсифікацією ніхто і ніколи не займався.якщо немає нафти є альтернатива!
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19.06.2022 11:07 Ответить
Шо ти мелеш! Зелені покидьки повернули разом з Герусом закупівлю російських і білоруських енергоносіїв на наступний день, як прийшли до влади.
Усі ці вітряки і солярні станції якраз були побудовані у 2017-2019 роках.
Тоді ж перестали закупляти енергоносії у рф і домовились купляти ядерне паливо у США замість рашки
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19.06.2022 11:53 Ответить
Всі роки Україна купувала нафтопродукти походженням з рф,навіть зараз ті, що привозять з ЕС на половину російські так як вироблені з їх нафти,воно і далі буде вироблятися так як нафтопроводи не включили в санкційний пакет.Про ядерне паливо для АЕС я не згадав там частково було американське встановлено на двох станціях і не на усіх блоках.
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19.06.2022 14:23 Ответить
ничего. здоровее будет атмосфера в городах. а сильно тем, кому "ехать надо до магазина" - то оставьте свои понты, идите пешком, езжайте великом, электрикой. оставьте вы горючку на армию. понты никому не нужны.
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19.06.2022 11:07 Ответить
Армія їздить на дизпаливі, але чомусь воно стоїть дорожче бензину.
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19.06.2022 21:59 Ответить
є-Беня не допустит снижения цен. его марионетки тем более.
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19.06.2022 11:07 Ответить
астанавітєсь...ржать уже нєвиносімо...
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19.06.2022 11:08 Ответить
Как прямо так и косвенно виновна в этом бездарная власть.
Оказывается хуже может быть, да или нет ЗЕбилы?
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19.06.2022 11:08 Ответить
Це він про 2013-тий?
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19.06.2022 11:11 Ответить
Цікаво, якщо у світі ціна на бенз впаде до 1 долара, то скільки часу в нас протримається 20 долара ?
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19.06.2022 11:11 Ответить
Два*
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19.06.2022 11:12 Ответить
у нас протримається до наступного здорожчання)
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19.06.2022 15:53 Ответить
а у нас все в руках Бені через Володю.
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19.06.2022 21:23 Ответить
Так.Меншої ціни на продукти теж не буде. При такій ціні на дизель будемо буханку хліба 60 гр купляти.Чи як і раніше з селян останню сорочку драти.
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19.06.2022 11:15 Ответить
Варто Данілову подивитися на графік цін на нафту,особливо на ціну в 1991 році.А тоді пошукати інформацію,скільки коштувала бензина в ті часи.Ну звичайно,якщо на місці тому ,де є зараз Україна буде знову держава совкового типу,то звичайно що ціна бензини буде не від ціни нафти на світових ринках залежати,а від експортерів,транспортників,виробників...
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19.06.2022 11:15 Ответить
Тобто іншої влади, ніж ця, вже не буде...?
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19.06.2022 11:19 Ответить
Конечно, ветеринар в чёрном, откуда им быть ниже если ты и твой бос продавали автогаз Коломенскому за полцены и нанесли убыток бюджету в 695 000 000 гр. Или эта другое?
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19.06.2022 11:21 Ответить
Данілов може і про втрати і про бензин розказувать ...За таку зарплату ...Він хоть матусю провідує ?
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19.06.2022 11:23 Ответить
вона в смартфоні....
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19.06.2022 11:25 Ответить
при средней зарплате в ЕС в 1500 евро, 2 евро за бензин чепуха. вот мне на месяц нужно 80 литров,то есть 160 евро,но ведь останется ещё 1340 евро...а здесь,аже при зарплате 12000(320 евро) грн,нужно за бензин будет выложить 160 евро,то бишь половину зарплаты. а ведь не у всех она средняя,есть и ниже.
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19.06.2022 11:25 Ответить
1500€ чепуха если мало ехать. Но если живёшь в ****** без нормального публичного транспорта или работа в дыре где пешком/великом далеко и ничего не едет, придётся ехать на машине. И почти треть зарплаты проехать. Особенно если один конец в городе с пробками, где у люксофоров топливный движок кушает топливо вёдрами.
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19.06.2022 22:36 Ответить
У світі й зарплати побільші будуть, а не тільки ціни на паливо. Коли про це заходить мова, то влада язики у задній прохід засовує.
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19.06.2022 11:28 Ответить
Запомните, это ещё белая полоса....
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19.06.2022 11:34 Ответить
Данілов, а черепом подумати як зробити так, щоб на 4-й місяць війни, убезпечити місця зберігання палива від знищення орками.
Ні? Не на часі?
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19.06.2022 11:36 Ответить
Так він якраз черепом, тобто кісткою і думає, а не мізками.
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19.06.2022 11:48 Ответить
Цей "дешевий" кацапський бензин нам тепер обходиться ой як дорого але я не розумію одного чому баба-беня до сих пір на волі???
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19.06.2022 11:38 Ответить
відповідь ви знаєте..доречі їм (олігархам)насправді невигідно,що б країна інтегрувалася до ЕС.
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19.06.2022 15:57 Ответить
Послушайте, Данилов, вы не молчите, вы говорите всю правду народу, потом зачтётся.
Вы вроде вменяемый человек в той кормушке и не хотите отвечать за чужие грехи. Вы же знаете историю, народ не простит предательства, не пачкайте своё имя зелёной плесенью!
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19.06.2022 11:44 Ответить
Вменяємий человек з дипломом сільського фельшера
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19.06.2022 11:54 Ответить
Какая адекватность, всё гораздо проще

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19.06.2022 12:13 Ответить
Якщо у всьому світі ціна 2 євро, то коли в Україні вернуть акциз і повне ПДВ у нас буде 3 євро...
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19.06.2022 11:59 Ответить
Так і зарплат і пенсій таких малих теж не повинно бути.
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19.06.2022 12:01 Ответить
В Польщі зараз бензин по 64 грн на наші гроші. Поставки російської нафти припинились,тому будемо мати європейські ціни. З цим дійсно потрібно змиритись.
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19.06.2022 12:40 Ответить
Что вы все за зарплаты, цены у нас - у них. Совок у нас был 70 лет, на 30 лет мы уже ушли от совка, осталось еще 40 лет. Может повезет осилим быстрее - за 30. Но навряд ли, параша не дает...
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19.06.2022 12:44 Ответить
Тому що при владі довбаки і колаборанти! Ну навіщо триндіти про кременчуцький нпз якщо в аккурат через деякий час в нього попадають і слуги ниють що розбомбили "єдиний в Україні" ( хоча при нормальній владі таких нпз таких розмірів повинно бути щонайменше 5 і декілька десятків поменше ) а потім ще й добавляють в новинах що він ще й може працювати і потім ще летять ракети.. Ну й де логіка?!
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19.06.2022 13:04 Ответить
При Коломойском и хлеб будет по 100 грн. Пустили козлов в огород.
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19.06.2022 13:55 Ответить
неужели зеля делает бизнес на крови?)))
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19.06.2022 14:25 Ответить
аа как же, Хуже не будет?
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19.06.2022 14:58 Ответить
то був жарт ,його електорат любить жарти, тому вибере його на другий термін.я серйозно.
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19.06.2022 16:01 Ответить
"Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?" Джерело: https://censor.net/ua/n3348824 То хай тобі пояснять це хлопці,які везуть після заправки свою автівку на евакуаторі на ремонт!Європейскі ціни тягнуть за собою відповідальність якостью,Данілов!
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19.06.2022 17:28 Ответить
А які будуть зарплати і пенсії?
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19.06.2022 18:05 Ответить
Послушай ты, недоумок! А як у всьому свити минимальный прожиточный минимум, минимальная зарплата впятеро больше, то ЯК у нас оно такого размера? Болван дебильный! Я выпускаю продукт который у нас в стране стоит 300грн, а в Европе 30 евро! Я так, динилов???
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19.06.2022 23:00 Ответить
всё верно сказал. все нефтезаводы и нефтебазы сожжены. только импорт из Европы.
А боты кукарекают про зраду.
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20.06.2022 04:12 Ответить
 
 