Таких цен на бензин, как были до войны, уже не будет, - Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина не сможет вернуться к довоенным ценам на бензин.
Об этом он сказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Считаю, через определенный промежуток времени он решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, два евро за литр, как у нас может быть один евро?" - сказал он.
Данилов добавил, что лично он сейчас не заправляется, потому что 24 февраля передал свой бронированный автомобиль военным.
"У нас где-то есть фото, что под Мощуном разбили мою машину. Все. Где-то неделю она продержалась. И кому-то жизнь спасла, видимо", - сказал секретарь СНБО.
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красава. Пешком ходит или служебная есть?
А закупити/ розробити міні нпз біля кожної вишки?
А повернути їх у власність держави і збільшити видобуток з 15 до 30 % від потреб нагальних?
- закупити/ розробити міні нпз біля кожної вишки
- повернути їх у власність держави і збільшити видобуток з 15 до 30 % від потреб
шедеврально....
можна ще добавити - розробити та скласти план на пятирічку
С бензином и ДТ понятно. Почему подорожал в 2 раза газ ?
Ціни на продукти та решту йшли вгору з літа 2021. Боротьба зі здоровим глуздом - вона така. І продуктові бариги продовжують накручувати ціни.
у нас с бензом явно что-то мутят. Потому что для своих он и дешевле и неограниченно.
А так - дефицит
уверен что на этом наживается сейчас кто-то просто адово.
Усі ці вітряки і солярні станції якраз були побудовані у 2017-2019 роках.
Тоді ж перестали закупляти енергоносії у рф і домовились купляти ядерне паливо у США замість рашки
Оказывается хуже может быть, да или нет ЗЕбилы?
Ні? Не на часі?
Вы вроде вменяемый человек в той кормушке и не хотите отвечать за чужие грехи. Вы же знаете историю, народ не простит предательства, не пачкайте своё имя зелёной плесенью!
А боты кукарекают про зраду.