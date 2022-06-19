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В июне полиция задержала около 30 диверсантов, из них 11 - в Киеве, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нацполіція

Правоохранители продолжают системную работу по выявлению диверсантов на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Уже задержано около 100 ДРГ по всей территории Украины. За июнь в Украине силами полицейских задержано почти 30 диверсантов, из них 11 - в Киеве. Опасность никуда не исчезает, ДРГ существуют среди нас, работая на врага. Недавно в Сумской области наши полицейские сообщили о подозрении местному жителю, который краской на дверях и окнах своего дома нарисовал запрещенные на территории символы Z и V, да еще и оправдывал действия российского агрессора", - рассказал Евгений Енин.

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если взять живьём всю дрг из оп-ы, вместе с руководителем руководителя, то ситуация начнёт меняться к лучшему.
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19.06.2022 11:15 Ответить
Пощастило паскудам. Два місяці тому, просто пристрелили б.
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19.06.2022 11:16 Ответить
Читала, на окупованих територіях, певно півдні, кадирівці говорили одній жінці- а ви нас помнітє ? Ми в том году у вас жільйо снімалі, развєдалі всьо, отдахнулі хорошо.

Привіт зеленій владі, яка відновила туризм для разіян.
Дуже допомогли.
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19.06.2022 11:24 Ответить
Штрафи за порушення комендантської години досі не існують,поліція займається просто бестолковими бесідами з порушниками замість якісної профілактики та виявлення в тому числі дрг
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19.06.2022 11:30 Ответить
Неужели все хотели нашего Бузика убить, не волнуйтесь , за ним Ермак присматривает!
А если серьёзно, то давно надо было перестать россиян пускать в страну, даже по визам.
Хорошие россияне бывают только по личному пригашению великого Зе.
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19.06.2022 11:51 Ответить
Задержали, это хорошо, а дальше тишина.
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19.06.2022 11:56 Ответить
Так вони не дихають
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19.06.2022 12:45 Ответить
Грозєв казав, що десь за півроку до початку війни, в Україну заїхали тисячі диверсантів з парашиї. Увесь цей час вони сиділи і вичікували 24.02. І де весь час було СБУ?!! Чому баканов досі не за гратами?!
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19.06.2022 12:11 Ответить
Как там у Владимира Семёновича - идёт охота на - оман.
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19.06.2022 12:45 Ответить
Сподіваюсь всі спіймані учасники ДРГ поміщені під домашній арешт с підпискою про невиїзд в підораху???
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19.06.2022 18:24 Ответить
 
 