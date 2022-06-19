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3,4 млн беженцев из Украины получили статус временной защиты в Европе, - ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Больше украинских беженцев официально оформили свой статус в Польше, Германии и Чехии.

Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 169,5 тыс. При этом в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны до 18 июня прибыло 4,166 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украине 2,195 млн.

Следом идут Германия и Чехия, где количество зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 641,39 тыс. и 373,82 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские беженцы в Италии с 21 июня смогут обменять наличную гривню на евро

Кроме Польши, Чехии, Германии и Италии, более 50 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались для статуса временной защиты также в Испании – 119,74 тыс., Франции – 87,97 тыс., Словакии – 78,11 тыс. (из 270 тыс.)  чистого притока через границу с начала войны), Австрии – 71,83 тыс., Великобритании – 70,5 тыс., Нидерландах – 64,48 тыс. и Швейцарии – 55,92 тыс.

Отдельно следует указать Россию и Беларусь, украинскую границу с которыми пересекли соответственно 1 млн 230,8 тыс. и 16,66 тыс. человек. Данные о каком-либо статусе этих людей отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.

Также читайте: Чехия оформила украинским беженцам уже более 377 тыс. виз временной защиты

В общей сложности, по данным ООН на 16 июня, из Украины с начала войны выехало 7,704 млн человек, тогда как обратно вернулось (без данных Венгрии, РФ и Беларуси) 2,559 млн. Согласно этой информации, общее количество беженцев с начала войны ООН оценивает примерно 4 ,9 млн человек, в том числе в Россию – более 1,2 млн человек.

Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине из-за развязанной Россией войны УВКБ ООН оценивает более чем в 7,1 млн. Кроме того, около 15,7 млн человек, по оценкам организации, требуют гуманитарной помощи и защиты.
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Топ комментарии
+4
Повернуться.Знайомі виїхали,думали що там мед ложкою будуть сьорбати,але рожеві мрії розбилися об реальність.Зараз в депресняку,збираються повертатися,але бояться обстрілів .Чекають чогось,самі не знають чого
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19.06.2022 13:19
+3
Мене цікавить одне- скільки з них вже не повернуться в Україну.
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19.06.2022 12:54
+3
Ну з Польщі і Чехії я думаю половина повернеться. А з багатших країн, Німеччини, Англії, Франції і т.д. повернеться меншість, може третина. Все залежить від тривалості війни, якщо вона дійсно розтягнеться на роки, то на демографії України можна ставити хрест.
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19.06.2022 13:14
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Мене цікавить одне- скільки з них вже не повернуться в Україну.
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19.06.2022 12:54 Ответить
Ну з Польщі і Чехії я думаю половина повернеться. А з багатших країн, Німеччини, Англії, Франції і т.д. повернеться меншість, може третина. Все залежить від тривалості війни, якщо вона дійсно розтягнеться на роки, то на демографії України можна ставити хрест.
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19.06.2022 13:14 Ответить
Повернуться.Знайомі виїхали,думали що там мед ложкою будуть сьорбати,але рожеві мрії розбилися об реальність.Зараз в депресняку,збираються повертатися,але бояться обстрілів .Чекають чогось,самі не знають чого
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19.06.2022 13:19 Ответить
Ну я ж і сказав, що частина повернеться. Але якщо війна затягнеться надовго, то ваші знайомі наврядчи повернуться.
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19.06.2022 13:22 Ответить
дивлячись де вони живуть, регіон...
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19.06.2022 15:29 Ответить
Пані Ольга,ви би хоч сказали в якій це країні Європи,чи світу,ваші знайомі одержали депресняк?Їх,бідних і нещасних,напевне заставляють говорити на мові тієї країни ,де вони є?Місцеві не хочуть вчити українську,а тим більше кацапську?
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19.06.2022 15:35 Ответить
Якийсь % не повернеться,але не думаю,що багато.Можуть не вернутись ті,в кого кацапи знищили житло,або ті,хто вже давно планував виїхати,а тут з'явилася нагода.
В основному виїхали жінки з дітьми,вони будуть повертатися до своїх родин.Вже повертаються.
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19.06.2022 13:16 Ответить
или разводятся и остаются там. У меня уже 2 знакомых тетки умудрились выйти замуж за иностранцев...Ничего хорошего....
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19.06.2022 15:30 Ответить
ну и кем вы пойдете на работу в Канаде??? если вы были тут никем, то выезжайте. А если вы были супр-пупер специалист, хрен вас возьмут на аналог. позицию в Канаде за редким исключением (IT и т.д.)
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19.06.2022 15:32 Ответить
Згідно, правил ЄС щодо тимчасового захисту, він діє тільки до 4 березня 2023-го року. Тобто, якщо війна завершиться 1 листопада 2022-го, то до 4 березня всі біженці повинні виїхати з Євросоюзу. Тому вкиди рашистів, що 5 млн українців ніколи не повернуться з ЄС в Україну - маячня.
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19.06.2022 13:42 Ответить
Це ти про польщу чи чехію? В цивільних країнах ЄС, аби влаштуватися на роботу з зп від 2000 ойро, без знання місцевої мови або англійської - неможливо. А заробляти 2500 тис злотих у гривневому еквіваленті, я і в Україні можу.
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19.06.2022 13:53 Ответить
Есть еще статус беженца, а это гораздо серьезней статуса временной защиты. По нему упрощенное получение гражданства и практическая невозможность отправки на родину. Это навсегда.
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19.06.2022 15:03 Ответить
Туристы.
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19.06.2022 13:09 Ответить
Я хотів би переїхати в Канаду. Це найкращий варіант для тих хто не боїться ризикувати.
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19.06.2022 13:11 Ответить
Клімат там дуже хєровий. Без знання англійської чи французької, без кваліфікації, туди немає сенсу їхати взагалі. Є декілька знайомих, яким там дуже не сподобалося і вони повернулися.
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19.06.2022 13:32 Ответить
Ну, свого часу я в Польщу їхав без знання мови і кваліфікації, але нічого, нормально влаштувався. В Україні в мене нічого немає, навіть роботи. Так що погана погода для мене не дуже важливо.
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19.06.2022 13:40 Ответить
польща - це не та країна аби розказувати про якісь успіхи там. Моя сестра зараз у Швеції, каже, що кліринг, збір ягод, будівництво - все це польські гастербайтери
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19.06.2022 13:46 Ответить
Я не кажу, що заробляв там мільйони. Але мені вистачало на життя і я мав можливість відкладати більшу половину зарплатні.
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19.06.2022 13:51 Ответить
До війни і в Україні у мільйонів все було чудово. Не потрібно було нікуди їхати
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19.06.2022 13:54 Ответить
Зарплата в 10000 грн це чудово? А ціни такі як в Польщі, а подекуди і більші. Чому ж тоді так багато українців виїжджало в інші країни? Те що у вас було чудово, не значить, що і в інших так само.
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19.06.2022 14:10 Ответить
если вы уборщиком тут были, то 10 тыс.
Мой вам совет - идите учитесь и работайте и не нойте на цензоре.
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19.06.2022 15:36 Ответить
У нас і до війни роботи було небагато, всі їздили на заробітки. А зараз то взагалі ледве не б'ються за можливість працювати за мінімалку. Ви кажете вчитись, так зараз без досвіду роботи ніхто тебе не візьме на роботу. Бо на одне місце 10 чоловік. Довели людей до ручки.
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19.06.2022 16:35 Ответить
Пане Волинянин, ну не потрібно прибріхувати...Ціни в Україні-такі,як у Франції,хіба що хліб дешевший, та ще горілка. Те, що в основному,продають з продуктів-їсти дуже рисковано.Як китайська продукція .
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19.06.2022 15:42 Ответить
А ще сигарети дешевші у нас і страшних картинок немає на пачках.
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19.06.2022 16:36 Ответить
В Україні в мене нічого немає, навіть роботи....
поэтому в Канаде вам будет хорошо.
А если б вы были скупер специалистом здесь, хрен вы бы рвались в Канаду.
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19.06.2022 15:35 Ответить
мне Канада очень не понравилась. Много социализма, мало свободы.
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19.06.2022 13:38 Ответить
Але попробувати варто, щоб не шкодувати потім, що прогавив таку можливість.
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19.06.2022 13:41 Ответить
я в свое время пытался эмигрировать в Канаду. слава богу вовремя понял, какое это разводило. заплатить кучу денег, что в лучшем случае устроится водилой??? Если ты не еврей, то шансов нормально устроиться будет мало.
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19.06.2022 13:45 Ответить
Канада рабочая страна, заточена чтобы ты сдох на работе без своего жилья.
Знакомая выкупила свой дом через 25 лет, местные еле-еле вытягивают аренду жилья.
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19.06.2022 15:17 Ответить
кто вернется, кто останется. как у кого получится. статус S не дает никаких гарантий.
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19.06.2022 13:41 Ответить
Скільки платять біженцям у Швейцарії на тиждень? Чи є зараз біженцям безкоштовний проїзд залізницею між містами?
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19.06.2022 13:43 Ответить
моей маме платят примерно 400 долларов, плюс столько нам как опекунам. бесплатного проезда нет. Зато есть бесплатное лечение, и даже бесплатные услуги дантиста. это вообще космос, для нас это стоит охренительные бабки.
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19.06.2022 13:48 Ответить
Не пиши хєрню. Тимчасовий захист у Європі тільки до 4 березня 2023-го. Потім потрібно дуже постаратися аби залишилися.
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19.06.2022 13:44 Ответить
по буквам, статус S, заканчивается его срок и прийдется съехать. конечно есть варинты, что ваш работодатель может запросить для вас рабочую визу или как у нас разрешение на работу В. швицы в свое время все беженцам их экс Югославии чохом выдали вид на жительство С, до сих пор плачут
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19.06.2022 13:52 Ответить
для меня беженцы это женщины, дети и старики. все остальные дезертиры. к сожалению Европа относитсчя к этой публике по другому.
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19.06.2022 14:43 Ответить
Так багато охочих просто не залишуть у ЄС, як би їм сильно не хотілось там залишитися.
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19.06.2022 13:58 Ответить
У мене кума з дітьми вже хоче повертатися у свій Харків. При цьому з Австрії її ніхто не виганяє. Так само є родичі у Швеції, Німеччині, Італії, які готові повертатися. Тому не треба приміряти свою сорочку на інших.
Особливо мене смішать мешканці Закарпаття, Галичини, Вінниччині, Черкащини, Волині чи Київщини, які розповідають про повертання у зруйновану країну.
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19.06.2022 14:09 Ответить
Наведи приклади... Мої родичі повернулись ііі... повернулись?
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19.06.2022 14:48 Ответить
это не смешно. Это плакать надо и вообще аморально
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19.06.2022 15:41 Ответить
Що заслужив наріт,те і має.
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19.06.2022 14:16 Ответить
Значит надо властям и Раде думать о том, как побуждать семьи иметь больше
детей. Стимулировать рождаемость...
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19.06.2022 19:10 Ответить
А Владік Яма втік в Штати і там газони косить... Більше невміє нічого робити, задницею крутити ламбаду там своїх вистачає!
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19.06.2022 13:50 Ответить
Шо, правда про Яму? 😳
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19.06.2022 19:13 Ответить
Многие назад приехали . Такое ощущение как перед 1-м сентября .
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19.06.2022 13:51 Ответить
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19.06.2022 19:14 Ответить
От тільки забувають оті що потікали досвід Європи з балкансьими країнами , так що закінчиться війна і "юго" їм квіточками на лугових травах здаватимуться. А етнічні бандформування в основному щемлять кого, правильно своїх, так що рано хитрожопі біженці радіють сьорбнуть і вони відлуння війни.
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19.06.2022 14:23 Ответить
шо за бред?
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19.06.2022 15:31 Ответить
Heritage Auctions to Sell 2021 Nobel Peace Prize Medal Awarded to Russian Journalist Dmitry Muratov

100% of proceeds from June 20 auction will benefit UNICEF's humanitarian response for Ukrainian children displaced by war
https://historical.ha.com/itm/political/dmitry-muratov-2021-nobel-peace-prize-medal/a/790-1.s?ic16=ViewItem-Auction-Open-MostPopular-Thumbnail-112917
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20.06.2022 07:01 Ответить
 
 