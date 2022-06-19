3,4 млн беженцев из Украины получили статус временной защиты в Европе, - ООН

Больше украинских беженцев официально оформили свой статус в Польше, Германии и Чехии.

Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 169,5 тыс. При этом в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны до 18 июня прибыло 4,166 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украине 2,195 млн.

Следом идут Германия и Чехия, где количество зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 641,39 тыс. и 373,82 тыс.

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Кроме Польши, Чехии, Германии и Италии, более 50 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались для статуса временной защиты также в Испании – 119,74 тыс., Франции – 87,97 тыс., Словакии – 78,11 тыс. (из 270 тыс.) чистого притока через границу с начала войны), Австрии – 71,83 тыс., Великобритании – 70,5 тыс., Нидерландах – 64,48 тыс. и Швейцарии – 55,92 тыс.

Отдельно следует указать Россию и Беларусь, украинскую границу с которыми пересекли соответственно 1 млн 230,8 тыс. и 16,66 тыс. человек. Данные о каком-либо статусе этих людей отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.

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В общей сложности, по данным ООН на 16 июня, из Украины с начала войны выехало 7,704 млн человек, тогда как обратно вернулось (без данных Венгрии, РФ и Беларуси) 2,559 млн. Согласно этой информации, общее количество беженцев с начала войны ООН оценивает примерно 4 ,9 млн человек, в том числе в Россию – более 1,2 млн человек.

Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине из-за развязанной Россией войны УВКБ ООН оценивает более чем в 7,1 млн. Кроме того, около 15,7 млн человек, по оценкам организации, требуют гуманитарной помощи и защиты.