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В Киевской области военная комендатура будет проводить рейды по соблюдению комендантского часа, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правоохранители будут контролировать соблюдение комендантского часа в Киевской области, который сейчас длится с 23:00 до 05:00.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Многие люди расслабились, пренебрегают ограничениями, но в области продолжает действовать комендантский час с 23:00 до 05:00. Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией по этому вопросу, чтобы контролировать безопасность Киевщины ночью. Поэтому к 23 часам приходим домой и не создаем себе лишних проблем. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких!" – рассказал он.
Топ комментарии
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий19.06.2022 13:18
+3 Liya d21d54a3
показать весь комментарий19.06.2022 13:55
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Ласкаво просимо до Кончі-Заспи та інших елітних котеджних містечок.
Тільки обережно, там мусорська охорона і ряжені космобольці. Можна і в табло отримати.
Ты бы доверял свою жизнь отбитому алкашу?
В 2014 мобилизация ничему не научила? Целые отделения алкашей и наркоманов.
ты сам чтоли бояры навернул? ты читал вообще о чем статья? ))))
или вам на мокше трезвым нельзя на работу? )