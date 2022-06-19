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война (46904) Киевская область (3539) комендантский час (143) Кулеба Алексей (97)

В Киевской области военная комендатура будет проводить рейды по соблюдению комендантского часа, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

година,комендантська

Правоохранители будут контролировать соблюдение комендантского часа в Киевской области, который сейчас длится с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Многие люди расслабились, пренебрегают ограничениями, но в области продолжает действовать комендантский час с 23:00 до 05:00. Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией по этому вопросу, чтобы контролировать безопасность Киевщины ночью. Поэтому к 23 часам приходим домой и не создаем себе лишних проблем. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких!" – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа, - КГГА
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Топ комментарии
+5
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19.06.2022 13:18
+3
А скільки коштує бюджету один рейд по списанню бабок?
Ласкаво просимо до Кончі-Заспи та інших елітних котеджних містечок.
Тільки обережно, там мусорська охорона і ряжені космобольці. Можна і в табло отримати.
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19.06.2022 13:55
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А в самому Києві, який не є частиною області?
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19.06.2022 12:56 Ответить
а в самому Киеві як криворогатих вимести - то буде чисте місто...
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19.06.2022 13:04 Ответить
А Київ за межами області, шолі?
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19.06.2022 13:06 Ответить
"занадто піспішаете" программер slow...
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19.06.2022 13:09 Ответить
Так. В Україні є два міста республіканського підпорядкування - Севастополь (не входить до АРК) та Київ (не входить у Київську область).
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19.06.2022 13:36 Ответить
уклонявців відбулавлених затримувати будуть? - чи те для охлоса?
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19.06.2022 13:17 Ответить
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19.06.2022 13:18 Ответить
В целом я кагбе и не против, но нахиба? Чтоб було?
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19.06.2022 13:45 Ответить
А скільки коштує бюджету один рейд по списанню бабок?
Ласкаво просимо до Кончі-Заспи та інших елітних котеджних містечок.
Тільки обережно, там мусорська охорона і ряжені космобольці. Можна і в табло отримати.
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19.06.2022 13:55 Ответить
Давно пора! Как и обращать внимание, откуда через пять минут после окончания комендантского часа на магистралях тысячи машин, неужто, все ночуют вдоль дорог
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19.06.2022 14:00 Ответить
а може краще ці рейди на фронт відправити, коли немає вже чим зайнятися?
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19.06.2022 15:08 Ответить
А зачем они на передке?
Ты бы доверял свою жизнь отбитому алкашу?
В 2014 мобилизация ничему не научила? Целые отделения алкашей и наркоманов.
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19.06.2022 15:32 Ответить
в военной комендатуре и полиции одни алкаши?

ты сам чтоли бояры навернул? ты читал вообще о чем статья? ))))

или вам на мокше трезвым нельзя на работу? )
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20.06.2022 01:21 Ответить
если во время рейда встретите Серожу Лещенко, выходящим из ночного клуба, знайте, он на задании, секретном, не чипайте це
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19.06.2022 15:52 Ответить
 
 