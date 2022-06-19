РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4544 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
20 868 97
Великобритания (4265) война (46904)

Наши войска должны готовиться снова воевать в Европе, - глава Генштаба Британии Сандерс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

велика,британія,гаубиця
Фото: express.co.uk

Глава британской армии сказал своим войскам, что они должны "подготовиться к войне в Европе еще раз", чтобы победить силы Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Генерал Патрик Сандерс, в понедельник заменивший в должности главы Генштаба Британии Марка Карлетона Смита, предупредил солдат о вызовах, с которыми они сталкиваются на фоне войны в Украине.

"Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками и победить Россию в битве", - сказал генерал.

Читайте также: Джонсон о разговорах по поводу "усталости от Украины": Британия в долгосрочной перспективе обеспечит Киеву стратегическую устойчивость

"Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе", - добавил он.

Глава армии сказал, что он "первый начальник Генерального штаба с 1941 года, который взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентального государства".

"Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Соединенное Королевство, будучи готовыми воевать и выигрывать войны на суше", - сказал генерал.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+44
так - якийсь британьский експедиціонний корпус в Україні не завадив би, як не хочете русню бачити в себе на островах...
показать весь комментарий
19.06.2022 13:32
+34
Да все просто. Нужно сейчас воевать в Украине, что бы потом не воевать в Европе. Еще есть шанс переломать хребет путлеру здесь.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:45
+20
********** рязань до маріуполя - ось мета і ціль!
показать весь комментарий
19.06.2022 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так - якийсь британьский експедиціонний корпус в Україні не завадив би, як не хочете русню бачити в себе на островах...
показать весь комментарий
19.06.2022 13:32 Ответить
Волком ин айлэнд это не для кацапов❗
показать весь комментарий
19.06.2022 13:48 Ответить
і даже не лисицею - відпіздялово там гарантоване.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:52 Ответить
welcome to the Britain! ви хотіли сказати?
а то волком волком...
показать весь комментарий
19.06.2022 13:57 Ответить
це неможливо-кацапський солдатський чобіт на Британських Островах
показать весь комментарий
19.06.2022 13:49 Ответить
Но Британия к этому активно готовилась

https://www.youtube.com/watch?v=SYjYtBUVNho
показать весь комментарий
19.06.2022 14:04 Ответить
На островах згаданих Вами істот і зараз чимало, особливо грошовитих. До присутності військ безпосередньою на островах навряд чи дойде. А от безперестанні щоденні обстріли - і це будуть засоби, у порівнянні з якими Vergeltungswaffe-2 - то дитячі іграшки - це дуже ймовірно.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:02 Ответить
до британских островов рашистам гораздо дальше чем папуасам до солнца, ну а так вообще согласен: "британьский експедиціонний корпус в Україні не завадив би". и еще, режет слух когда территорию мокшей называют созвучно с названием Русь, хотя каюсь иногда и сам грешу этим, мне нравится как звучит в английской транскрипции "раша" предлагаю официально перейти в Украине на это название территории орды, темболее что оно международно признано.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:12 Ответить
Колись читав, що після зустрічі союзників на Ельбі Черчіль закликав йти далі, по суті почавши вже війну із СРСР. Важко припустити, до чого це могло привести - або Центральна Європа (до Польщі включно) залишилась б у західному світі, або навпаки - Червона Армія, вже не зв'язана союзницькими зобов'язаннями (і вже з налагодженою промисловістю за Уралом, тобто потреба в ленд-лізі вже не була критичною) дійшла б до Франції і Італії, і ми би мали у 1950-80-роки якійсь Італійську народну республіку та Соціалістичну республіку Франція.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:34 Ответить
Operation Impossible назьівалось, на канале The Cold War можно про это посмотреть.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:36 Ответить
Назва симптоматична - impossible. Самі мабуть вважали це неможливим.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:02 Ответить
Туплю. Не Impossible, a Unthinkable. Но суть та же.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:05 Ответить
Unthinkable - це ще крутіше за Impossible - щось таке, про що не можна навіть подумати.

Трошки погуглив, ось мала частинка з того, що пише українська Вікіпедія: .... Коли шанси були оцінені як «химерні», початковий план був відкинутий. Натомість кодову назву використали для оборонного сценарію, в якому британці мали захищатися від радянського просування до Північного моря і Атлантики після виведення американських військ з континенту.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:53 Ответить
У тому то і справа, завдяки чи через свою ментальність вони проектам дають назви які, перебуваючи у здоровому глузді, здаються неможливими… але і тут слоган «неможливе можливо» набуває актуальності.
Це дуже зважений і тонкий розрахунок. Черчіль розумів, що друга світова породжує відкладену війну, справа часу…Мудра була людина і сильний політик.
показать весь комментарий
19.06.2022 16:46 Ответить
Але він зрозумів, що тоді Сталін до Ламаншу дійде. Атомної бомби того часу ще не було, у Франції і Італії комуністичні настрої були дуже сильні. Світ 1950-80 років точно був би інший, і не факт, що кращий.
показать весь комментарий
19.06.2022 18:32 Ответить
Мабудь тоді і було все можливе зроблене, щоб «зв'язати» Союз війною з Німеччиною..
показать весь комментарий
21.06.2022 14:52 Ответить
Вот видео про это.
https://www.youtube.com/watch?v=QLl0bGZ8GJ8
показать весь комментарий
19.06.2022 14:07 Ответить
було таке - не послухали поважного пана...
маємо наслідки зараз в Україні
показать весь комментарий
19.06.2022 13:39 Ответить
Він просив розбомбити кремль ядерною бомбою,але американці не погодились,на жаль.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:48 Ответить
Ядерна бомба - це вже серпень 1945, коли Берлін був вже поділений між "союзниками".
показать весь комментарий
19.06.2022 14:07 Ответить
Просчитывался и этот вариант - если я правильно помню, даже с учётом бомб на все крупные центры, типа москвы, лениграда, Киева, Харькова... Не забывайте, что каждый второй солдат, которого бы погнали в Европу, был бы украинцем.

И, кстати, какое видение было у командования союзников в конце сороковых, не зависит от того, где я родился десятилетия спустя. Я это место не выбирал.

С японией же, на которую вы намекаете, был совсем другой коленкор - япония проигрывала, но у них оставалась надежа, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте священный ветер синфу, и япония как-то там победит. Две бомбы показали, что никакого "священного ветра" не будет. Впрочем, по рассчётам всё тех же американцев, если бы япония сопротивлялась, война продлилась бы до 1947 года, стоила бы жизней нескольким сотням тысяч американских солдат, и многим миллионам японцев.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:24 Ответить
И взагалі, існує певна різниця між "це не правда", "мені не подобається" та "ти дебіл". Ось, на приклад, мені не подобається, що набагато хто на цензоре цій різниці не бачить, але кількість лайків стверджує про те, що це є науковим фактом. Отже, чи помилялись західні військові аналітики щодо наступної війні зі совком наприкінці 1940х - початку 1950х років, чи ні - це не моя справа. Я лише розповідаю про те, що вони вирішили, и для того користуюсь англомовними та навіть проукраїнськими ресурсами.
показать весь комментарий
19.06.2022 15:12 Ответить
Утопив в полеміці!
показать весь комментарий
19.06.2022 17:02 Ответить
Кацапские маньяки об этом мечтали, но хватило ума понять, что это нереально.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:07 Ответить
Не дійшла,б. І лайна,б неіснувало. Але...,хотіли думати,що законсервували. Сподіванки:-" Я,співаночку посію,може пісня буде..."
показать весь комментарий
19.06.2022 14:04 Ответить
не дійшла Ален Далес дуже переконливо це описав
показать весь комментарий
19.06.2022 14:07 Ответить
Нет, это ерунда! Как только ссср отказался от лендлиза и Плана Маршала, так сразу же начался голод (он и так не прекращался) но страшный (ничем "не хуже" 1932-1933...мой прадед отсидел 8 лет за то что склады открыл). Планы такие были только на бумаге...и никто бы не пошел дальше. Американцы могли вбомбить ссср в мокшанские болота, но не сделали этого.

Теоретически могла бы дойти, но подохла бы с голоду и отсутствия снабжения!

Американцы высадились в Италии в 1943 году (до курской битвы), американские "крепости" летали с территории Украины...что еще?
показать весь комментарий
19.06.2022 14:22 Ответить
серьезно! учитывая что в США уже была атомная бомба и высотные B-29 какие шансы били у совка продолжить существование?
показать весь комментарий
19.06.2022 14:24 Ответить
Бис лендлизу мардовскае армиё магло тока дайтить до васюганскава балота, аставив мехесрань мудянскае.
показать весь комментарий
19.06.2022 17:16 Ответить
В США вже була ядерна зброя, так що другий варіант був неможливий.
показать весь комментарий
19.06.2022 18:50 Ответить
Так для западного мира Сталин был не лучше Гитлера. Заключил мир с Гитлером, захватил Прибалтику, часть Финляндии, разделил Польшу и надеялся напасть на ослабленного победителя войны Германии против западной Европы, но Гитлер ударил первым. Поэтому День Победы не праздновали до 1965 года, т.к. Сталин считал, что глобально СССР проиграл
показать весь комментарий
19.06.2022 19:00 Ответить
********** рязань до маріуполя - ось мета і ціль!
показать весь комментарий
19.06.2022 13:36 Ответить
Ну, будемо чесні, без посторонньої допомоги нам не повернути наші землі.
За щастя зараз зберегти те, що є. А потім війни на десятиліття, як це було в ОРДЛО.
І тільки постороння допомога дасть шанс на виграш
показать весь комментарий
19.06.2022 13:38 Ответить
ви потенціальний кацапський гауляйтер.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:41 Ответить
Все питання в тому, що і війна на роки і десятиліття це теж по суті програш. Так народ зостанеться, але людські і матеріальні втрати перетворять країну в мало придатні для життя. На жаль зараз всіх влаштовує, що цю нову чуму стримує Україна своєю кров'ю.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:44 Ответить
іх нібер ніхт штуцен - аувштанг...
ніхера не поняв, шо зараз сказав але тварі чомусь встали - бо тварі.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:45 Ответить
Да все просто. Нужно сейчас воевать в Украине, что бы потом не воевать в Европе. Еще есть шанс переломать хребет путлеру здесь.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:45 Ответить
Європа починається і закінчується в Україні! Не було б України не було,б і політичної Європи! Ви,жалієтеся що вони нерозуміють,але,ж, і ви схоже нерозумієте
показать весь комментарий
19.06.2022 14:10 Ответить
це розуміють британці і ще американці - всі інші ніт.
а ще вам треба бубу ********** і зелення в собі перегризти - і це розуміють всі - інакше не літав би борис.....
показать весь комментарий
19.06.2022 14:31 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏 Респект! Це справжній вохн. Розумний воїн! Чекаємо на вибух кацапських пердаків! 😊 Перший західний військовий, який подивився правді в очі.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:47 Ответить
Насправді брити,завше розуміли Й вихід з ЄС ,крок підготовки до тих дій,що вони зробили. А,Україні необхідно бути в ЄС, бо інакше незабезпечена стратегічна цілістність Європи
показать весь комментарий
19.06.2022 14:14 Ответить
У вас цілий експедиційний корпус був у Європі до Другой світової війни. І що? Допомогло це вам? Бігли до Дюнкерка аж п'яти блищали.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:52 Ответить
ви до волги добіґли, лапотніки-камсамольці
показать весь комментарий
19.06.2022 14:10 Ответить
як вам пяти хто намазав - борцуни ссикливі...
сотнями тисяч німцям здавалися.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:12 Ответить
Мільйонами!
показать весь комментарий
19.06.2022 16:57 Ответить
Вас з Камчатки,б виковирювали без ленд лізу. Лапотники. Недопомогли б вкрадені наші заводи. Й наві т-34,небуло,б, бо й те наше,включаючи технології. То,ж сосуйте мавпи
показать весь комментарий
19.06.2022 14:18 Ответить
діди-здaвалкі на палках - *****....
показать весь комментарий
19.06.2022 15:37 Ответить
не було б волги? ви би бігли до уралу - ссикуни діди
показать весь комментарий
19.06.2022 17:16 Ответить
Кацапня це такі єства, що вони будуть іти доки їх не зупинять. Як не зупинять, то будуть іти до Ламаншу й далі.

Вони вважають своїм все те, що вони можуть взяти.
показать весь комментарий
19.06.2022 13:54 Ответить
Бо гангрена,канцер людства
показать весь комментарий
19.06.2022 14:19 Ответить
«Хочеш миру - готуйся до війни», шкода що влада про це не чула
показать весь комментарий
19.06.2022 13:56 Ответить
Готуєшься до війни-будуй дороги!! --Генітальніший архістратіг Світу та Всесвіту!!!)))
показать весь комментарий
19.06.2022 14:03 Ответить
73% придурковатых недалёких" уставших от Вайны "Выбрали "какая разница" , "хоть поржем" САМИ ***** ПРИВЕЛИ РАЗОРУЖАЯ 3 года Украину ,Баканов , д'Ерьмак, каламойша ,и тысячи прихвостней ГНИД ПОДГОТОВИЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ Портнов и его наумовы , Сальдо, ,балецкий …………
показать весь комментарий
19.06.2022 14:17 Ответить
Зато самые хитражопые ********* у хишпанию и вякамц и какамц.
показать весь комментарий
19.06.2022 17:20 Ответить
Влада,й незбиралася чути. У влади,був клопіт здати,урочисто
показать весь комментарий
19.06.2022 14:24 Ответить
Перелом війни чи ворота в ядерне пекло: чим обернеться знищення Керченського моста.
Віталій Портников.
https://24tv.ua/perelom-viyni-vorota-yaderne-peklo-chim-obernetsya-znishhennya_n2030134
показать весь комментарий
19.06.2022 13:56 Ответить
переломом в війні - досі не розумію чому цей ***-міст не знищено..
показать весь комментарий
19.06.2022 14:06 Ответить
Не розумієш тому, що ти довбойоб.
Подивися на мапу бойових дій в Україні.
Волання про знищення кримського мосту суто політичний піар.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:56 Ответить
Портніков то 20 раз пересирайло в штани.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:23 Ответить
З Портнікова прогнозист... Хоч,багато в чому,його бачення співпадає з моїм. Але прогнозування- не його талан
показать весь комментарий
19.06.2022 14:27 Ответить
Поист па масту с ВВ чух чух, а патом чивось бубух.
показать весь комментарий
19.06.2022 17:21 Ответить
Застосування ядерної зброї відбудеться в будь якому разі як тільки стане зрозумілим що розгром російсскої армії і вихід ВСУ на державні кордони є питанням тижня, півтора.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:03 Ответить
Саме так!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!))
показать весь комментарий
19.06.2022 14:00 Ответить
Трезво мыслит человек. Уже сейчас промышленность надо переводить на военные рельсы; заодно, проверить всех руссосвины, въехавших и получивших гражданство Еворопы за последние -надцвать лет.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:06 Ответить
Надайте Україні літаки, засоби ПРО та ракети малої і середньої дальності у достатніх кількостях з навченим персоналом і ніякого експедиційного корпусу для перемоги над військами рашистської пітьми не потрібно буде.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:33 Ответить
"дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
сер Вінстон Черчиль
показать весь комментарий
19.06.2022 14:40 Ответить
Британцы готовятся к противостоянию в долгую. В ооочень долгую перспективу. Это касается уже даже не только войны в Украине. Они понимают что даже после окончания войны тут, ничего еще закончено не будет. Сейчас запад будет отстраивать свою новую политику на следующие лет так 20-30.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:40 Ответить
Прежний мир рухнул. Система безопасности рухнула. Нужно строить новую, исходя из того, что рядом - взбесившаяся имперская орда с ЯО, потерявшая всякую адекватность.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:53 Ответить
Сначала надо очистить власть от русни и продажных вошей, иначе все жертвы напрасны и войну
не выиграть . Они, эти воши, сдают мгновенно, как только деньгами запахнет. И никакие англичане
не спасут. Разговор "не на часi", действительно не проходит. Потом, этого часа, может и не быть.
Есть же в Раде осмысленные лица и к ним примкнувшие, "Европейская солидарность, "Голос",
Разумков с единомышленниками, отколовшиеся от якобы "слуг народа" и другие номо сапиес.
Должны же они, наделённые властью, понимать, что на них лежит ответственность за судьбу
страны. С них же потом тоже спросят! А Стефанчук, второе лицо в государстве, не понимает, что может разделить потом судьбу первого?! Создайте уже какой то штаб по спасению Отечества!
показать весь комментарий
19.06.2022 14:50 Ответить
цей пост був не до тебе, одного з дебілів-придурків; і, взагалі, не до зебілів.
показать весь комментарий
19.06.2022 18:01 Ответить
А можна почути хто ці воші? І а ще важливіше що ці воші зрадили, і факти будьласка. Дякую.
показать весь комментарий
19.06.2022 17:07 Ответить
Ис дойчей шоли.
показать весь комментарий
19.06.2022 17:23 Ответить
ага, 8 лет озабоченностей и взволнованностей, ни к чему хорошему не привели
показать весь комментарий
19.06.2022 15:05 Ответить
Англия как всегда, впереди планеты всей. Пока сытая и ленивая еуропа курит бамбук и надеется что их пронесет, умные люди понимают, что Украиной ничего не закончится. А только начнется.
показать весь комментарий
19.06.2022 15:10 Ответить
А шо, ідея суперова ! Брити, поляки,українці,литовці створюють спільну армію для відсічі біологічному супостату. Озброєння є, контингент справний,ідеологічно стійкі і "ракові щупальця" лаптеногих відрізані. Ато ординці живучи в умовах орди мають змогу швидко відновитись.+
показать весь комментарий
19.06.2022 16:09 Ответить
Da ruskih nada jebatj po vsemu svetu , eta zaraza tak razpalzlas , chto raboti na desjatki let !
показать весь комментарий
19.06.2022 16:21 Ответить
тобто Британiя прийшле 50 тищ контингенту у Польщу щоб захищати склади з нашим зерном?
показать весь комментарий
19.06.2022 16:31 Ответить
Какие 50 тыс? Ты ******** головой о совок что ли? Так только коммунисты пушечным мясом воюют плюс Украина да да ты не ослышался. Вы за 8 лет нисего не сделали, всему вашему полусоветскому вооружению уже ****** давно включая б/п. Фронт держиться за счет оружия НАТО и героизма который заменяет собой недостающее вооружение. 3 НМ бригад при воздушной поддержке две недели и работа будет сделана, никаких затяжных войн. Какие *** могут быть затяжные войны со стадом орков на танках времен Хрущева? Вы ****** там так долго ******* эту вторую с конца армию мира. У вас там уже на каждый их танк по одному Джавелину, на каждый корабль по одному гарпуну, на каждый пердолет по одному стингеру. Где результаты *****?
показать весь комментарий
19.06.2022 18:20 Ответить
А не краще захєрачити орків , погнавши з України та закінчити десь під пітєром-масквою ? Чи вони хочуть запустити їх в Європу ?
показать весь комментарий
19.06.2022 17:40 Ответить
слава яйцям - ні сини ні онyчики не в вас,,,
показать весь комментарий
19.06.2022 17:45 Ответить
лысый реально довыделывается, но последнем "эконом форуме" сидел в позе хуссейна
показать весь комментарий
19.06.2022 17:53 Ответить
Запад предупредил Путина что в случае применения им ОМП они вмешаются в конфликт. Если об этом стали говорить вслух значит уже замечена подготовка.
показать весь комментарий
19.06.2022 18:50 Ответить
А можно просто, что называется до зубов, вооружить украинскую армию.
показать весь комментарий
19.06.2022 18:53 Ответить
відправте такера з фокса на кацащіну з сімьею.
воно бешеное - саме кацапська медія....
показать весь комментарий
19.06.2022 19:54 Ответить
 
 