Вследствие вражеских обстрелов за минувшие сутки на Николаевщине получили ранения 16 человек, - облсовет
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Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. За минувшие сутки ранения получили 16 человек.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Под обстрелами оказались город Николаев, который вчера был атакован дважды, и громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская громады.
Всего же за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 16 человек. Детей среди раненых нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 297 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 55 человек получили помощь амбулаторно.
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а головне ******* за це - може кого ще кацапи вбьють- поранять
орденоносный сказочник Ким, со своими видосиками. Дмитро Марченко, генерал, отстоял
Николаев, за это его в тюрьму, а пред.гоc. администрации Киму, одновременно очень крупному предпринимателю, - орден Богдана Хмельницкого за хорошие съёмки себя любимого на фоне разрушенного Николаева. Потому как в почёте не воинская слава и доблесть, а самолюбование
и преклонение перед баблом.
Говорят, Бог шельму метит, но пролетело же мимо!