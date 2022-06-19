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Вследствие вражеских обстрелов за минувшие сутки на Николаевщине получили ранения 16 человек, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,миколаївщина

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. За минувшие сутки ранения получили 16 человек.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Под обстрелами оказались город Николаев, который вчера был атакован дважды, и громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская громады.

Всего же за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 16 человек. Детей среди раненых нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 297 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 55 человек получили помощь амбулаторно.

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буба - приїзджайте, казламорде, ще,
а головне ******* за це - може кого ще кацапи вбьють- поранять
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19.06.2022 13:49 Ответить
Верни, жаба зелёная, боевого генерала Марченко в Николаев, пока Николаев не сдал твой
орденоносный сказочник Ким, со своими видосиками. Дмитро Марченко, генерал, отстоял
Николаев, за это его в тюрьму, а пред.гоc. администрации Киму, одновременно очень крупному предпринимателю, - орден Богдана Хмельницкого за хорошие съёмки себя любимого на фоне разрушенного Николаева. Потому как в почёте не воинская слава и доблесть, а самолюбование
и преклонение перед баблом.
Говорят, Бог шельму метит, но пролетело же мимо!
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19.06.2022 15:55 Ответить
 
 