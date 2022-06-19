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Решение интегрировать Россию во все международные структуры было ошибкой, – посол США при ОБСЕ Карпентер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

карпентер

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер считает одним из главных провалов западной политики в отношении России решение интегрировать ее во все международные структуры, включая по безопасности.

Об этом он сказал в интервью Gazeta.ua, передает Цензор.НЕТ.

По словам Карпентера, одной из самых больших ошибок было предположение, что курс на модернизацию России приведет к ее демократизации, а по мере того, как РФ будет становиться более богатой, она будет превращаться во все более ответственного международного игрока.

"Западные страны решили интегрировать Россию во все международные структуры, включая Всемирную торговую организацию, многоуровневые системы контроля за вооружениями. Несмотря на это, Россия нарушила все нормы и принципы международной системы безопасности, международные правила. Это один из центральных провалов западной политики в отношении России", – сказал посол США при ОБСЕ.

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Комментируя возможность эффективного сотрудничества мировых институтов, в которые, кроме демократий, входят и автократии, Карпентер отметил, что для этого следует преодолеть многие вызовы.

В этом контексте он подчеркнул, что развязанная Россией война является не только неспровоцированной агрессией одной страны против другой, а о базовых принципах - международные границы нельзя нарушать силой. Именно такое нарушение спровоцировало очень драматическое голосование в Генассамблее ООН, где 141 страна против 5 проголосовали в поддержку Украины, отметил он.

"ОБСЕ решает, какой организацией может стать в будущем. Единственный положительный момент, который вижу из этой ситуации, что Россия стала абсолютно изолированной. Ни одна страна не защищает российскую войну против Украины. Некоторые страны предпочитают молчать, но никто не защищает", - акцентировал Карпентер.
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Топ комментарии
+28
Пусти свинью за стол...
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19.06.2022 14:06
+23
цільки повна і тотальна ізоляція здатна парашу зупинити
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19.06.2022 14:04
+21
"Ви можете відмить мавпу, одягти її в смокінг, навчить користуваться столовим прибором і навіть курить сигари... Однак людиною від того вона не стане!"
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19.06.2022 14:11
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цільки повна і тотальна ізоляція здатна парашу зупинити
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19.06.2022 14:04 Ответить
а хто це зробив?? чмеркель??
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19.06.2022 14:05 Ответить
Ну нічого...добре, що хоч зараз зрозуміли....яке гафно цей москаль.

Вигнали кацапів не тільки із всіх спортивних змагань, але навіть із міжнародних конкурсів кішок та собачок)))
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19.06.2022 14:06 Ответить
Вменяемые персоны из числа признанных мировых экспертов начали предупреждать об этом, начиная с 2008 года и ещё раньше!
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19.06.2022 15:10 Ответить
Страны Балтии про опасность ведения дел с Россией в западе говорили ещё в 90-ые. Из своего горького опыта.
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20.06.2022 00:54 Ответить
Не всіх. Деякі федерації пускають : дзюдо , теніс і інші.
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19.06.2022 18:12 Ответить
Пусти свинью за стол...
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19.06.2022 14:06 Ответить
Она еще дикарская страна.
Белая африка - как про нее говорят.
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19.06.2022 14:06 Ответить
та багато африканських країн адекватніші .
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19.06.2022 15:22 Ответить
Так, так. Ви самі здорово допомогли ворогу вас вивчити і використати.
Путло спіткнувся на Україні. А якби ні ? Хто був би під ударом зараз ?
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19.06.2022 14:07 Ответить
"Ви можете відмить мавпу, одягти її в смокінг, навчить користуваться столовим прибором і навіть курить сигари... Однак людиною від того вона не стане!"
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19.06.2022 14:11 Ответить
Eta obezjana stanet roSSijaninom obiknovenim s lishnei hromosomoi nacizma, fashizma...
Izvinjajus pered obezjanami za sravnenie roSSijanami.
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19.06.2022 14:20 Ответить
Мокшанським нелюдам нічого там робити.
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19.06.2022 14:13 Ответить
Всі ці організації просто повинні мати багаторівневу структуру інтеграції.
Десь 3-5 рівнів, які залежать як від демократичності держави, так і від міжнародної політики, активності, статусу, так і "вислуги років".
А просування по рівням інтеграції повинно бути як вгору, так і вниз.
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19.06.2022 14:17 Ответить
головна помилка у тому, що на мапі світу ще існує ця країна нелюдів.
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19.06.2022 14:19 Ответить
тільки паркан зі струмом та рів з крокодилами, якщо не буде знищена
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19.06.2022 14:23 Ответить
Крокодилів не шкода ? Можуть отруїтися кацапами.
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19.06.2022 18:14 Ответить
запізно але насилу дійшло..
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19.06.2022 14:25 Ответить
Не дійшло! Кацапи сидять з "правом вето" в ООН і ржуть з усього недолугого "світового товариства". От що буває коли "толерантність" не можуть відрізнити від "толерастії".
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19.06.2022 14:31 Ответить
Бог сотворив цапа, а чорт -- кацапа. Народне прислів'я.
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19.06.2022 14:35 Ответить
рішення навчити москаля срати сидячи було помилкою
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19.06.2022 14:38 Ответить
У християнстві саме усвідомлення своїх помилок веде до покаяння, без якого не можливе виправлення помилок і прощення за ці помилки. Захід повертається до справжнього християнства? Перший етап у них почався (окрім деяких безбожних німців на чолі з грішницею Меркель). Для України у цьому процесі найбільш впжливим буде етап виправдення Заходом власних помилок. Як практикуючий християнин, я щиро підтримую Захід на цьому шляху. 😊
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19.06.2022 14:43 Ответить
Пусти кацапа за стіл, він та ноги на стіл.
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19.06.2022 15:00 Ответить
Розчарую пана посла.
Це не ви вирішували, і не ви інтегрували росію в міжнародні структури. Це прокажена росія інфільтрувалася в усі ваші інститути. Почніть вивчати і здивуєтеся, яку глибоку нору викопала ця щурятня.
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19.06.2022 15:06 Ответить
С Ватиканом надо разбираться, бо раша ИНТЕГРУВАЛА свого агента в папу римского ,
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19.06.2022 15:08 Ответить
Там ще треба розібратися хто кого і нтегрував.
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19.06.2022 15:11 Ответить
Інтегрувати у міжнародні структури державу-спадкоємницю більшовиків та НКВД, як виявилось, така собі затія.
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19.06.2022 16:25 Ответить
Есть надежда , что весь цивилизованный мир будет относиться к злу как и положено - бороться до полного его уничтожения ( до последнего, не считая денег) После снятия с вооружения ядерного оружия Украиной, видел подсчеты, США сняли такое же количество. На обслуживании и содержании снятого с дежурства оружия Штаты сэкономили за 30 лет около1 трн долларов ( сравните с их помощью нам, спасибо конечно огромное). С Китаем который породила жадность Штатов и Европы будет намного сложнее. Мерзко- миллионы в лагерях делают айфоны, у них вырезают органы, если нужно , а Китай в Совбезе ООН. Все считаются с канибалами - очень справедливое устройство общества. В ядерной войне с Китаем Штаты и Европа дорого заплатят за жадность и глупость.
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19.06.2022 19:20 Ответить
имхо у Китая есть культура и традиции, менталитет, так что вряд ли какое-то Хйло без роду-племени-воспитания-образования там всех подомнет, и отправит в рай, конечно, шанс есть, но - небольшой. да и вообще Китай всегда был мировой фабрикой, шелковый путь, тысячелетняя история (а не гебнявые сказки) куча изобретений и т.п. так что политбюро бдит, имхо. да и не сильно замечены вроде были в территориальных замашках, потому что это во первых тупо
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19.06.2022 22:11 Ответить
Запад оказался очень наивным и доверчивым, в итоге откормили такое чудовище...

-Шарик разовьется в черезвычайно высокую психическую личность!
-Вы думаете? (с)
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19.06.2022 19:42 Ответить
А коли тут пишеш про вину колективного заходу як одну з причин війни - налітають туалетно-помийні "експерти" і вищать, як скажені.

І б'ють поклони та лижуть черевики "благодєтєлям" за 4 гаубиці та закривають іншим рот: "нам ніхто нічого не винен". Винен. Ще й дуже багато.

Бо саме цей колективний західний =ніхто= дуже доклався до даної ситуації і кров українців - на його руках.
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19.06.2022 22:08 Ответить
 
 