Решение интегрировать Россию во все международные структуры было ошибкой, – посол США при ОБСЕ Карпентер

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер считает одним из главных провалов западной политики в отношении России решение интегрировать ее во все международные структуры, включая по безопасности.

Об этом он сказал в интервью Gazeta.ua, передает Цензор.НЕТ.

По словам Карпентера, одной из самых больших ошибок было предположение, что курс на модернизацию России приведет к ее демократизации, а по мере того, как РФ будет становиться более богатой, она будет превращаться во все более ответственного международного игрока.

"Западные страны решили интегрировать Россию во все международные структуры, включая Всемирную торговую организацию, многоуровневые системы контроля за вооружениями. Несмотря на это, Россия нарушила все нормы и принципы международной системы безопасности, международные правила. Это один из центральных провалов западной политики в отношении России", – сказал посол США при ОБСЕ.

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Комментируя возможность эффективного сотрудничества мировых институтов, в которые, кроме демократий, входят и автократии, Карпентер отметил, что для этого следует преодолеть многие вызовы.

В этом контексте он подчеркнул, что развязанная Россией война является не только неспровоцированной агрессией одной страны против другой, а о базовых принципах - международные границы нельзя нарушать силой. Именно такое нарушение спровоцировало очень драматическое голосование в Генассамблее ООН, где 141 страна против 5 проголосовали в поддержку Украины, отметил он.

"ОБСЕ решает, какой организацией может стать в будущем. Единственный положительный момент, который вижу из этой ситуации, что Россия стала абсолютно изолированной. Ни одна страна не защищает российскую войну против Украины. Некоторые страны предпочитают молчать, но никто не защищает", - акцентировал Карпентер.