Решение интегрировать Россию во все международные структуры было ошибкой, – посол США при ОБСЕ Карпентер
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Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер считает одним из главных провалов западной политики в отношении России решение интегрировать ее во все международные структуры, включая по безопасности.
Об этом он сказал в интервью Gazeta.ua, передает Цензор.НЕТ.
По словам Карпентера, одной из самых больших ошибок было предположение, что курс на модернизацию России приведет к ее демократизации, а по мере того, как РФ будет становиться более богатой, она будет превращаться во все более ответственного международного игрока.
"Западные страны решили интегрировать Россию во все международные структуры, включая Всемирную торговую организацию, многоуровневые системы контроля за вооружениями. Несмотря на это, Россия нарушила все нормы и принципы международной системы безопасности, международные правила. Это один из центральных провалов западной политики в отношении России", – сказал посол США при ОБСЕ.
Комментируя возможность эффективного сотрудничества мировых институтов, в которые, кроме демократий, входят и автократии, Карпентер отметил, что для этого следует преодолеть многие вызовы.
В этом контексте он подчеркнул, что развязанная Россией война является не только неспровоцированной агрессией одной страны против другой, а о базовых принципах - международные границы нельзя нарушать силой. Именно такое нарушение спровоцировало очень драматическое голосование в Генассамблее ООН, где 141 страна против 5 проголосовали в поддержку Украины, отметил он.
"ОБСЕ решает, какой организацией может стать в будущем. Единственный положительный момент, который вижу из этой ситуации, что Россия стала абсолютно изолированной. Ни одна страна не защищает российскую войну против Украины. Некоторые страны предпочитают молчать, но никто не защищает", - акцентировал Карпентер.
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Вигнали кацапів не тільки із всіх спортивних змагань, але навіть із міжнародних конкурсів кішок та собачок)))
Белая африка - как про нее говорят.
Путло спіткнувся на Україні. А якби ні ? Хто був би під ударом зараз ?
Izvinjajus pered obezjanami za sravnenie roSSijanami.
Десь 3-5 рівнів, які залежать як від демократичності держави, так і від міжнародної політики, активності, статусу, так і "вислуги років".
А просування по рівням інтеграції повинно бути як вгору, так і вниз.
Це не ви вирішували, і не ви інтегрували росію в міжнародні структури. Це прокажена росія інфільтрувалася в усі ваші інститути. Почніть вивчати і здивуєтеся, яку глибоку нору викопала ця щурятня.
потому что это во первых тупо
-Шарик разовьется в черезвычайно высокую психическую личность!
-Вы думаете? (с)
І б'ють поклони та лижуть черевики "благодєтєлям" за 4 гаубиці та закривають іншим рот: "нам ніхто нічого не винен". Винен. Ще й дуже багато.
Бо саме цей колективний західний =ніхто= дуже доклався до даної ситуації і кров українців - на його руках.