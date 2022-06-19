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Россияне не могут больше загружать Windows 10 и Windows 11 - Microsoft запретила

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

windows

Компания Microsoft запретила россиянам загружать Windows 10 и Windows 11 со своего сайта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Liga.net.

Теперь при попытке загрузить Windows 11 из России портал Microsoft выдает сообщение: "Возникла проблема с вашим запросом". Также пользователи не могут скачать утилиты помощника по установке операционных систем. Утилита Media Creation Tool тоже недоступна.

Проверка журналистов показала, что от провайдера это не зависит. При подключении к порталу с IP-адреса другой страны проблем не возникает.

Microsoft ситуацию пока не прокомментировала.

Читайте также: Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область

Microsoft остановила новые продажи товаров и услуг в России в марте, но продолжила поддержку имеющихся клиентов.

В июне Bloomberg сообщил, что Microsoft значительно сокращает присутствие в РФ. Как отметили в компании, от сокращения бизнеса пострадают более 400 сотрудников.
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Топ комментарии
+22
хакнутая 98-я с диска, на барахолке)
импортозаместим!
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19.06.2022 14:08
+19
дайошь чебурнет!
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19.06.2022 14:09
+18
Рекомендую возвратиться к истокам: MS-Dos и Norton Commander. Простите, Волков Commander.

Не благодарите.
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19.06.2022 14:09
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Правила форума Совет форумчан
хакнутая 98-я с диска, на барахолке)
импортозаместим!
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19.06.2022 14:08 Ответить
ото ж бо !
чим відрізняється хакнута у американців Вінда від хакнутого у українців унітаза

у них все хакнуте поза межами МОСКВОРЄПа
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19.06.2022 14:28 Ответить
Різниця все ж є: на український унітаз вірус сам собою не поставиться, не зашифрує жорсткий диск та не буде вимагати біток. А хакнута винда... Ну, ви зрозуміли.
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19.06.2022 16:29 Ответить
Ne, slishkom xoroshaja, im 95 i nize...
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19.06.2022 14:32 Ответить
Но-но! Только 95, только хардкор!
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19.06.2022 14:46 Ответить
Win 3.1 на процесорах "Байкал" - вище він не потягне!

А, зважаючи, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Company відмовилось поставляти продукцію на московію, то будуть... та нічого вже не буде! Навіть дешевих калькуляторів!
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19.06.2022 15:01 Ответить
І це забагато, нехай заново освоюють арифмометр "Фелікс".
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19.06.2022 20:56 Ответить
Ех. Були часи з петровки почайної ті диски гріб по десятці на свій третій пень.
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19.06.2022 15:15 Ответить
А ще "караваєві дачі"... Сам там в кінці 90х підробляв, бо жерти в бурситеті не було чого - гривню отримував за кожен проданий диск. Ось і вся зп була..
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19.06.2022 16:32 Ответить
Хай на ДОСі сидять
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19.06.2022 14:09 Ответить
Повна назва ДОС -- MS-DOS, бо теж Майкрософтівська...
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19.06.2022 14:16 Ответить
А, скажімо, IBM-DOS тоді як? Мало того, до розробки дискових операційних і заліза в свій час навіть Coca-Cola приклалась, так що...
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19.06.2022 15:44 Ответить
IBM-dos - це той же ms-dos, тольки в вихідних кодах інженери IBM виправили декілька сотень помилок "інженерів" Microsoft.

Історія така: величезна корпорація IBM уклала з нікому невідомою компанією Microsoft, якою володыв молодий Біля Гейтс, договір на розробку операційної системи для нових персональних компьютерів IBM на процесорах Intel. Розробка виявилася в першій версії ні на що не гідною, глюкавою та непридатною до роботи. IBM силами своїх інженерів, після отримання вихідних кодів, виправив 300+ помилок і назвав те, що вишло IBM-DOS. Але викинути з проекту Білю Гейтса не змогли. Microsoft залишив за собою право на MS-DOS та право незалежно від IBM встановлювати цю ОС на будь-які компьютери в т.ч. виробництва IBM.

Чому Білі Гейтсу це вдалося, спитаєте ви? IBM на той час вже ж був величезною транснаціональною корпорацією, а Microsoft був майже гаражною "компанією"?

Все просто. Папа Білі Гейтса - один з найкрутіших корпоративних адвокатів всіх США - це він правильно склав контракти та був готовий їх захищати в судах. Мама Білі Гейтса - генеральний директор (чи якийсь інший великий керівник) одного з основних банків Федеральної Резервної Системи (ФРС США) і засідала в одном і тому ж благодійному комітеті з виконавчим директором корпорації IBM...

Ось так робились справи в 70х...
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19.06.2022 16:42 Ответить
А для полноты картины стоит додать, что MS-DOS был разработан не Traf-o-Data, которая незадолго до этого перекрестилась в Microsoft, а Seattle Computer Products и лично 24-летним Тимом Партерсеном. В общем, там долгая и запутанная история.
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19.06.2022 21:34 Ответить
Bolgen-OS з новими "нескучними обоями")))
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19.06.2022 14:21 Ответить
И весь интернет - на флешке-маркере.
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19.06.2022 16:18 Ответить
Рекомендую возвратиться к истокам: MS-Dos и Norton Commander. Простите, Волков Commander.

Не благодарите.
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19.06.2022 14:09 Ответить
ms dos - тоже microsoft
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19.06.2022 14:10 Ответить
Но он не требует подключения к интернету.
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19.06.2022 14:11 Ответить
Волков Commander -- український, най вибачають.
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19.06.2022 14:21 Ответить
дайошь чебурнет!
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19.06.2022 14:09 Ответить
Чебурашку теж з Міккі Мауса зкомуніздили.
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19.06.2022 16:45 Ответить
Ще б якось би заблокували.
Так же можна ?
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19.06.2022 14:10 Ответить
вроде нет
Будут заходить под впн
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19.06.2022 14:59 Ответить
а можна так, щоб пiсля iнсталяцii Windows стучав майкрософту, i самоблокувався за росiйський IP. Тобто, тiльки лапоть сходив в Iнет, а вiнда сама себе вбила. Зайшов в Iнет з росiйського IP - вiнда себе заблокувала. Це теж можно обiйти, але для звичайного користувача це майже неможливо.
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19.06.2022 16:12 Ответить
Linux не закрыт, так что не имеет значения, переучатся
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19.06.2022 14:11 Ответить
Рукожопые переучатся? - Не смешите.
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19.06.2022 14:12 Ответить
Ага, зараз. Пам'ятаєте скандал з "національною" операційкою кацапів -- BolgenOS?
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19.06.2022 14:19 Ответить
заодно пусть с "андроида" "ай ос" переучиваются, что там в этом сегменте открытое?
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19.06.2022 14:47 Ответить
Так, лінукс не закритий.

Але правда в тому, що для того, аби "перевчитися", потрібно:
1. Вища кваліфікація персоналу.
2. Зміна кваліфікації обслуговуючого компи персоналу.
3. Переробка технологічних процесів - не на все є 100% аналоги. Пропрієтарне ПЗ взагалі або є, або немає і якщо немає - то повна зміна технологічного процесу.

Все це: а) Витрати, б) потреба в кваліфікованих спеціалістах - які вже десятками тисяч тікають з рашки.

Тож - вдачі їм там.
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19.06.2022 16:47 Ответить
Сервери на лінуксі, нікого не треба перенавчати. На ПК можна безоплатну убунту встановити, не морочитися з 11-ю віндой. Планшети і мобіли на андроїді і т.п. працюють. Рано зраділи.
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19.06.2022 18:30 Ответить
обійдуться без вінти- напишуть рашасрондекс
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19.06.2022 14:12 Ответить
і шо вдома в багатьох офіційна версія? звичайно ж "піратка"..А для підприємств та організацій то так,жопа..
.Перейдуть на Лінукс..там хоть кожен день міняй
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19.06.2022 14:13 Ответить
до речі на Windows 11 ..необхідно взагалі найновіше "залізо"...не кожен відносно старенький комп потягне,хотя вже є врізані, та адаптовані версії..
Але нових компів у рашки не буде ..санкції..навіть Хуавей послала на хуавей рашку
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19.06.2022 14:18 Ответить
Windows 11 konchit kak i Vista, iz za etix zamarohek... Eto zgovor s proizvaiteljami zeleza... Xot dlja roZZiji putina ***** vishe 95 nepatjanut...
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19.06.2022 14:42 Ответить
Вообще-то 11 винда - то ещё "удовольстиве". Количество синих экранчиков заставляет добрым словом вспомнить мастдай.
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19.06.2022 16:21 Ответить
Такое себе ограничение - будут через VPN качать.
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19.06.2022 14:13 Ответить
Качать что нибудь большое через VPN - удовольствие так себе.
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19.06.2022 14:23 Ответить
VPN можуть теж заюоронити
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19.06.2022 14:39 Ответить
как?
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19.06.2022 15:00 Ответить
Дох...я людей ломануться - воно саме вилетить.
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19.06.2022 15:48 Ответить
VPN ограничивают сами российские власти.
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19.06.2022 16:23 Ответить
Так в них і vpn-и зараз "барахлять", бо роскомнагляд не спить - так і норовить обмежити рашкованам доступ до шкідливих інформаційних ресурсів.

Ні, звісно, якось щось вони зможуть - але це буде безперервна "боротьба" за доступи, за зміну vpn-ів, з "не оновилось і зловили вірусню, яку весь інший світ рік тому перестав ловити, бо оновленнями давно все закрите".

Витратять на це +5% своїх ресурсів? Значить -5% ресурсів піде на озброєння та підтримку війни.

Отже - добра справа!
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19.06.2022 16:52 Ответить
Ну, это такое. Есть торренты, а за воровство в кацапии уже не наказывают. Или "уже" - это перебор, и все зависит от того, кто вор? Так или иначе, без ОС они не останутся. Другой вопрос, что официальные обновления туда слать не стоит. Только неофициальные и только через Лэнгли
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19.06.2022 14:15 Ответить
списздять все - ви з ворами і вбивцями маєте діло.
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19.06.2022 14:15 Ответить
Будуть відверто красти - з "чорного списку ФАТФ" не вилізуть ще років 20 після закінчення війни. А перебування в "чорному списку ФАТФ" - це безперервні обмеження на продаж в рашку і "заліза", і "софта".

Все це добре.

Не треба думати, що санкції - це "бах, як кувалдою по голові, ввели і наступного тижня рашка розвалилась". Санкції - це довгострокові заходи, які вводяться не на день, не на рік, і не на десятиріччя. І хїх мета не "завтра рашка здалася" - це був би приємний бонус. Їх мета - перешкоджання спробам відновлення рашкою технологічного паритету з іншим світом.

Приклад з світу артилерії: лише один взвод (4 штучки) САУ PzH 2000 - переважає на полі бою 1.5-2 дивізіони САУ Мста-С (27-36 машин). Знаєте чому?
1. На порядок краща точність за рахунок високотехнологічних якісних стволів.
2. Бортова СУО з балістичним компьютером, автоматичним відновленням прицілу, бортовою метеостанцією та бортовим радаром - визначає параметри кожного випущеного снаряда і вносить автоматично корективи.
3. Найвища якість снарядів та автомату заряджання - вона робить 3 перші постріли за 10 секунд - і кладе їх, стандартні, в круг 20-30 метрів максимум.

Всьго цього "сп*здити" неможливо - якби так, то совок це скомуниздив би ще в 70-80х. Нагадую, навіть гаубиці FH-70, прийняті на озброєння в 1978 році - кращі в рази, ніж будь-що, що створив совок та рашка в наступні 40 років.
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19.06.2022 17:07 Ответить
Ну не проблема скачать дистрибутив не с сайта Майкрософт. Не смотря ни на что, в рашке полно ещё специалистов в ИТ.
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19.06.2022 14:16 Ответить
Ой, как говорят в Одессе - да не смешите мои бэйцалы
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19.06.2022 14:42 Ответить
надо вообще этим гнидам интернет отрубить,пусть при лучине живут и в лаптях ходят!
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19.06.2022 14:18 Ответить
Ну так пусть работают на хрюше. Ну, в смысле пусть свиней трахают.
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19.06.2022 14:22 Ответить
Не ругай ХР SP 3. То була бадьора операційка з відмінними можливостями налаштування політик безпеки.
А до речі, най їбуться як хочуть москалики.
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19.06.2022 14:33 Ответить
фантомич не всі цьому світи сбушникі - май поваґу до форумчан і не грузи гуетой ХР СП 3...
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19.06.2022 14:41 Ответить
Так як заплатки безпеки та оновлення базових драйверів тощо перестали на неї випускати 3-8 років тому, то це не ОС вже, а щось на кшталт калькулятора МК-52. Я торік бачив ще працюючий екземпляр. Але користуватись ним - програмувати його - це те ще зайняття. Некрофілія зветься.
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19.06.2022 17:12 Ответить
Половина рашистов гадит на ямку . Какой Win 10/11?
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19.06.2022 14:25 Ответить
Весы чугунные, куркулятор в вите деревянных счет, накладные под копирку само оно!!!

Дабро пажаловать в совок, УЙОБКИ!
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19.06.2022 14:39 Ответить
та ладно. они на "******" уже давно перешли ))))
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19.06.2022 14:41 Ответить
Я звісно також радію. Але скачати та користуватись windows можно не тільки з офіційного сайту, це не є проблемою. Як і користуватися для скачування за потребою через VPN.
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19.06.2022 14:47 Ответить
а потiм вийдешь в Iнет, спалиш IP i Вiнда заблокована по мак адресi (по залiзу).
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19.06.2022 16:17 Ответить
Жест суто символічний. Але приємно.
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19.06.2022 14:50 Ответить
Будуть Лінукс юзати, якщо зможуть і якщо компи будуть 😄😄😄
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19.06.2022 14:51 Ответить
да єта просто какая то русофобия, ахахахахха, надо больше русофобии
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19.06.2022 14:55 Ответить
Достанут диски с XP 1995 года
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19.06.2022 15:08 Ответить
3.11 наше, тьху їхнє всьо
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19.06.2022 16:03 Ответить
MS-DOS, Linux, Ubuntu Я бы им еще Android, iOS и MacOs запретил бы. Счеты пусть осваивают, как при совке.
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19.06.2022 16:53 Ответить
Зато у них є каспєрскій )))
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19.06.2022 16:58 Ответить
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19.06.2022 16:59 Ответить
це погана новина. Windows - шпигунське гімно. Щонайменьше вона має невідключаємий вбудований Defender, який постійно сканує усі файли на усіх носіях, до яких може дотягнутися. А потім передає щонайменьше ХЕШ-коди усіх файлів у Мікрософт нібито на перевірку, чи не є цей файл вірусом. У конфігурації по замовіуванную Win10 та Win11 взагалі все зберігає у на дісках Мікрософта (********).

Це перемога Російского КГБ-ФСБ якщо їм вдалося для свого скотобидла заборонити всрату віндузню. Для нас тут перемоги немає.

Перемога на цьому фронті у нас буде тоді, коли КОЖНИЙ українець, не по наказу СБУ, а по власному порозумінню відмовиться від цього шпигунського гімна й перейде на Linux.
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19.06.2022 18:18 Ответить
Підтримую.
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19.06.2022 18:36 Ответить
Поки в школі не почнуть вчити працювати на комп'ютері замість працювати на Windows, і не почнуть реальну боротьбу з крадіжками софту, що сором'язливо називається піратством, доти від слова Linux продовжуватимуть сахатися не тільки звичайні користувачі, але і сисадміни.
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19.06.2022 19:04 Ответить
Імпортозамєщеніє, совєтскій суперкомп'ютер
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19.06.2022 21:05 Ответить
 
 