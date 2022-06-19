Россияне не могут больше загружать Windows 10 и Windows 11 - Microsoft запретила

Компания Microsoft запретила россиянам загружать Windows 10 и Windows 11 со своего сайта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Liga.net.

Теперь при попытке загрузить Windows 11 из России портал Microsoft выдает сообщение: "Возникла проблема с вашим запросом". Также пользователи не могут скачать утилиты помощника по установке операционных систем. Утилита Media Creation Tool тоже недоступна.

Проверка журналистов показала, что от провайдера это не зависит. При подключении к порталу с IP-адреса другой страны проблем не возникает.

Microsoft ситуацию пока не прокомментировала.

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Microsoft остановила новые продажи товаров и услуг в России в марте, но продолжила поддержку имеющихся клиентов.

В июне Bloomberg сообщил, что Microsoft значительно сокращает присутствие в РФ. Как отметили в компании, от сокращения бизнеса пострадают более 400 сотрудников.