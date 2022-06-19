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МВД планирует разминировать деоккупированные территории Украины в течение года после окончания боевых действий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розмінування

В МВД сообщили, что намерены разминировать деоккупированные территории Украины через год, а не через 3-5 после окончания боев, как планировали ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило МВД в телеграм-канале.

"Руководство МВД понимает масштаб "минного наследия", который оставляют после себя оккупационные войска. И уже сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы ускорить гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. Но остро стоит вопрос закупки современной пиротехнической техники", - говорится в сообщении.

Специалистам МВД нужны роботизированные машины, которые могут быстро и безопасно разминировать большие территории. Именно поэтому переговоры продолжаются и с Японией, США, Канадой и Европейскими странами. Как отметили в министерстве, Украина стремится получить необходимую технику как можно скорее.

"И если эти шаги будут предприняты и удастся все запланированное, можно уверенно говорить, что сроки полного разминирования будут значительно изменены. И понадобится не 3-5 лет, как планировали раньше, а гораздо меньше", - подчеркнули в МВД.

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полонених касабів поганяти по полях-от і розмінування
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19.06.2022 14:13 Ответить
Поки що вони ганяють наших полонених по мінних полях, повідомляють з Мелітополя.
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19.06.2022 14:17 Ответить
Разом з кремлівськими гнидами!!))
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19.06.2022 14:29 Ответить
Чонгар оперативніше розминували!!))
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19.06.2022 14:17 Ответить
Ось як найвеличніший пабідун закінчить війну, тоді і будете планувати.
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19.06.2022 14:19 Ответить
Ці пацани з зеленої адміністрації розчулють до сліз. Така безпорадність і такі "БоНеВтіківські" плани! Тільки не зупиняйтесь! - за чотири місяці посадимо 2 мільярди дерев і змусимо жінок понароджувати "нових українців" за три місяці! От заживем!!!
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19.06.2022 14:25 Ответить
Ще після другої світової не все розмінували...
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19.06.2022 14:58 Ответить
Сподіваюсь, що з новою технікою і цю прогалину закриють.
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19.06.2022 18:45 Ответить
Один уже Парад Перемоги у Севастополі на День незалежності у 2014 році проводив Теж "напівмєнтом" був Тепер "Моня стирський" "замахав шаблею"! Дай бог, щоб ми війну нормально закінчили - тоді і побачимо, скільки часу розміновувать будемо!
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19.06.2022 15:29 Ответить
 
 