МВД планирует разминировать деоккупированные территории Украины в течение года после окончания боевых действий

В МВД сообщили, что намерены разминировать деоккупированные территории Украины через год, а не через 3-5 после окончания боев, как планировали ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило МВД в телеграм-канале.

"Руководство МВД понимает масштаб "минного наследия", который оставляют после себя оккупационные войска. И уже сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы ускорить гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. Но остро стоит вопрос закупки современной пиротехнической техники", - говорится в сообщении.

Специалистам МВД нужны роботизированные машины, которые могут быстро и безопасно разминировать большие территории. Именно поэтому переговоры продолжаются и с Японией, США, Канадой и Европейскими странами. Как отметили в министерстве, Украина стремится получить необходимую технику как можно скорее.

"И если эти шаги будут предприняты и удастся все запланированное, можно уверенно говорить, что сроки полного разминирования будут значительно изменены. И понадобится не 3-5 лет, как планировали раньше, а гораздо меньше", - подчеркнули в МВД.

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