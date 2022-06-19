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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Херсон и Мелитополь могут освободить в ближайшие недели, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

ВСУ могут в ближайшие недели освободить Херсон и Мелитополь от российских оккупантов.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши героические ВСУ существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. И я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация в направлении города Мелитополя. Уже более чем на 10 км продвинулись в направлении Мелитополя наши вооруженные силы", - сказал он.

Федоров добавил, что Украина сейчас получает от стран Запада много оружия, приближающего нас к победе.

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"Я надеюсь, что в ближайшее время ее будет достаточно для того, чтобы деоккупировать наши оккупированные города и спасти от давления наших жителей", - сказал он.
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Топ комментарии
+78
Спершу роблять, а потім кажуть
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19.06.2022 14:44
+57
Дай Боже й борони нашіх хлопців!
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19.06.2022 14:44
+41
Неймовірно оптимістично.
Якби це Залужний сказав, а не чергова говорілка.
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19.06.2022 14:47
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Мелітопольська маршрутка зараз.
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19.06.2022 18:15 Ответить
Дайте этому долб...бу по голове, чтоб больше не открывал свой рот.
Прежде чем городить такую херню, разобрался бы какую оборонительную линию кацапы уже выстроили. На освобождение Мелитополя потребуются месяцы, если вообще это самое освобождение когда нибудь начнётся.
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19.06.2022 18:43 Ответить
Не поняла...Шо это означает ваш комент?! Юг не будут освобождать?! Ага,щас оркам
отдадим и Юг, и Восток, и Крым....Да нет уж, теперь битва будет до нашей Победы!
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19.06.2022 19:20 Ответить
И кто а главное чем будет биться " до нашей Победы!".
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19.06.2022 21:12 Ответить
ну явно не ты, кацапский бот)

у нас очередя стоят из добровольцев чтобы попасть на передок, что тебе наверное кажется немыслимым. Так что КТО - вопрос абсолютно закрытый. А Чем - ну ты за новостями следишь? Лендлиз начал работать, скоро будет в товарных количествах вооружение в войсках, вот тогда и посмотришь чем ) хотя и так ******** орки получают не кисло)
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20.06.2022 01:12 Ответить
Юг будут пытаться освобождать, вопрос на сколько результативно.
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20.06.2022 23:30 Ответить
абсолютно похеру какую линию они там выстроили, если мы будем утюжить их 777-ками и РЗСО-шками + дроны камикадзе и прочие плюшки - орки разбегутся сами со своих укрепленных линий обороны. Это не наши мотивированные бойцы - это непотрiб мокшанский, который не совсем понимает что он вообще там делает. А когда кишки товарищей будут лететь со всех сторон - это понимание сменится на полное )

Больше переживаю за уличные бои. НО я думаю наш генштаб не настолько тупой чтобы атаковать сразу города. Я думаю сначала отрежут группировку от Крыма, и тогда уже будешь наблюдать как орки бегут при первых же признаках окружения. Так было в Киевской и Сумской областях. Так будет и здесь.
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20.06.2022 01:16 Ответить
Я имею в виду что продвижение на десять километров означает прорыв линии обороны, а прорыв линии обороны означает выход на оперативный простор, а выход на оперативный простор означает захват широкого плацдарма для следующего удара.
Ты слышал в сообщениях что нибудь о захвате широкого плацдарма?
Никто не слышал, мэр Мелитополя пи здит как базарная баба.
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20.06.2022 23:29 Ответить
Арестович №2?
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19.06.2022 19:42 Ответить
Звільнити?Підійти і почати якісь тактичні перестрілки на околицях можливо,але не звільнити.
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19.06.2022 20:34 Ответить
я смотрю тут все стратеги такие, прям хоть сразу в генштаб)
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20.06.2022 01:17 Ответить
Не то что нужно говорить. Хотя там сейчас этим и без мера россиян и коллаборационистов стращают...
Одним тролем больше, одним меньше...
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19.06.2022 20:49 Ответить
Кто такой есть этот мэр? Ещё одна говорящая в тик-токе голова. Абы попи***деть
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19.06.2022 22:10 Ответить
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