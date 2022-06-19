Херсон и Мелитополь могут освободить в ближайшие недели, - мэр Мелитополя Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ могут в ближайшие недели освободить Херсон и Мелитополь от российских оккупантов.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши героические ВСУ существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. И я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация в направлении города Мелитополя. Уже более чем на 10 км продвинулись в направлении Мелитополя наши вооруженные силы", - сказал он.
Федоров добавил, что Украина сейчас получает от стран Запада много оружия, приближающего нас к победе.
"Я надеюсь, что в ближайшее время ее будет достаточно для того, чтобы деоккупировать наши оккупированные города и спасти от давления наших жителей", - сказал он.
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Прежде чем городить такую херню, разобрался бы какую оборонительную линию кацапы уже выстроили. На освобождение Мелитополя потребуются месяцы, если вообще это самое освобождение когда нибудь начнётся.
отдадим и Юг, и Восток, и Крым....Да нет уж, теперь битва будет до нашей Победы!
у нас очередя стоят из добровольцев чтобы попасть на передок, что тебе наверное кажется немыслимым. Так что КТО - вопрос абсолютно закрытый. А Чем - ну ты за новостями следишь? Лендлиз начал работать, скоро будет в товарных количествах вооружение в войсках, вот тогда и посмотришь чем ) хотя и так ******** орки получают не кисло)
Больше переживаю за уличные бои. НО я думаю наш генштаб не настолько тупой чтобы атаковать сразу города. Я думаю сначала отрежут группировку от Крыма, и тогда уже будешь наблюдать как орки бегут при первых же признаках окружения. Так было в Киевской и Сумской областях. Так будет и здесь.
Ты слышал в сообщениях что нибудь о захвате широкого плацдарма?
Никто не слышал, мэр Мелитополя пи здит как базарная баба.
Одним тролем больше, одним меньше...