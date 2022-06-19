Российские оккупанты не доверяют местным коллаборантам в Херсоне - заменяют своими, - облсовет

Первый заместитель председателя облсовета Херсонской области Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты не доверяют местным коллаборантам и начали заменять их внешними кадрами из ОРДЛО.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Провалы оккупационных властей в их попытках сломить жителей, сломить их любовь к Украине существенно подорвали доверие орков к коллаборантам, которые должны были стать "областной властью" и организовывать новую жизнь в формате "российского мира".

Поэтому сейчас мы наблюдаем процесс их физического замещения и открытое смещение центров принятия решений в Херсонской области. Фейковую областную администрацию "усиливают" внешними кадрами из "ЛДНР", а офис партии "Единая Россия" вообще начинает жить самостоятельной жизнью, переходя от "гуманитарной помощи" к организации приемов официальных визитов должностных лиц и депутатов РФ, массовых мероприятий и формированию политики в области.

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Причем делают это, не особенно учитывая позицию областной администрации", - рассказал он.

Соболевский считает, что коллаборанты и предатели ищут выход из ситуации, чтобы избежать уголовной ответственности после освобождения Херсонщины от оккупантов.