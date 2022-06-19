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Российские оккупанты не доверяют местным коллаборантам в Херсоне - заменяют своими, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Первый заместитель председателя облсовета Херсонской области Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты не доверяют местным коллаборантам и начали заменять их внешними кадрами из ОРДЛО.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Провалы оккупационных властей в их попытках сломить жителей, сломить их любовь к Украине существенно подорвали доверие орков к коллаборантам, которые должны были стать "областной властью" и организовывать новую жизнь в формате "российского мира".

Поэтому сейчас мы наблюдаем процесс их физического замещения и открытое смещение центров принятия решений в Херсонской области. Фейковую областную администрацию "усиливают" внешними кадрами из "ЛДНР", а офис партии "Единая Россия" вообще начинает жить самостоятельной жизнью, переходя от "гуманитарной помощи" к организации приемов официальных визитов должностных лиц и депутатов РФ, массовых мероприятий и формированию политики в области.

Смотрите также: В Херсоне произошел взрыв, оккупанты заявили о "теракте" украинских партизан. ФОТОрепортаж

Причем делают это, не особенно учитывая позицию областной администрации", - рассказал он.

Соболевский считает, что коллаборанты и предатели ищут выход из ситуации, чтобы избежать уголовной ответственности после освобождения Херсонщины от оккупантов.
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Топ комментарии
+11
і це ми ще вас в сральнику вилами не давили - все тільки починаеться!
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19.06.2022 15:46
+6
а будемо!
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19.06.2022 15:51
+4
сукі кацапоїбануті не на тих напали...
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19.06.2022 15:53
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і це ми ще вас в сральнику вилами не давили - все тільки починаеться!
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19.06.2022 15:46 Ответить
а будемо!
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19.06.2022 15:51 Ответить
Крым ,Севастополь , Херсон …………………Мариуполь, Донецк- 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛💙💛‼️
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19.06.2022 16:25 Ответить
Так хто ж здав південь України?
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19.06.2022 16:37 Ответить
Порошенко!
Всєм спасіба, расходімся.
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19.06.2022 17:00 Ответить
сукі кацапоїбануті не на тих напали...
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19.06.2022 15:53 Ответить
Кацапи природжені довбо..би.Їм би,як би мали хоч грам розуму,свої котомки тримати на горбу,і барахлішко не розкидати ,бо драпати все ж прийдеться з Херсону.А вони ще своїх гауляйтерів-смертників туди завозять на майбутню утилізацію
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19.06.2022 15:56 Ответить
крапка і точка.
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19.06.2022 16:05 Ответить
годиночок невпинно цокає...тік-так, тік-так...
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19.06.2022 16:14 Ответить
Життя в "форматі ОРДЛО" це мабуть не те на що ватні курви сподівались?
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19.06.2022 16:21 Ответить
ХЕР ***** 🇷🇺🤮☠️💩💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥 , РАШИСТАМ ,а не Херсон ‼️
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19.06.2022 16:23 Ответить
И с криком "не хочу в "Изоляцию" даунбаситы готовы на любые должности в любых местах кроме ЛДНР. По ночам тихо пускают скупую слезу в мокрую подушку вспоминая о карьере Подлонской.
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19.06.2022 16:38 Ответить
Що ,казли ,дочекались асвабаждєнія.Незабаром добровольчий батальйон на чолі з Сальдо мужньо буде мобілізований до рашиських орд і героїчно загине в бою проти ЗСУ))
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19.06.2022 16:56 Ответить
Фізично зміщують? Може б фізично знищували кацапи тих колаборвнтів і всм би проблем було менше.
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19.06.2022 18:31 Ответить
На виселице украинские колаборанты и кацапские гаулейтеры всё равно будет выглядеть одинаково.
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20.06.2022 00:18 Ответить
 
 