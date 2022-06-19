Известная волонтер Ксения Быкова: Мой больной туберкулезом муж защищает Украину. Болезнь может перейти в открытую форму, а списывать его не хотят

Муж Ксении Быковой Олег Мороз болеет туберкулезом. Комиссия признала его ограниченно пригодным для несения военной службы. После пережитого в первые месяцы войны воспаления легких он не может без одышки подняться на второй этаж. Но признать его непригодным к службе врачи согласны только если болезнь перейдет в открытую форму.

Об этом Ксения рассказала Цензор.НЕТ.

По словам женщины, ее муж, ветеран АТО, 24 февраля пошел защищать Украину, несмотря на проблемы с легкими. Уже на фронте перенес воспаление легких – и получил диагноз "туберкулез".

Ксения говорит, что спасти Олега можно было бы, если бы его перевели служить из Белой Церкви в родные Горишние Плавни на Полтавщине. Там есть врач-фтизиатр, у которого лечился много лет, и он мог бы получать специальное лекарство, которое не купишь в аптеках.

"Его можно было бы перевести сюда, домой, чтобы он был при военкомате, здесь бы он лечился. Это же не просто лечение. Есть такие лекарства, "Красная зона" называются, которые получают каждую неделю бесплатно и под подпись. Он уже так лечился в 2017 году в течение 6 месяцев. А сейчас он прошел лечение в госпитале, когда было воспаление легких. На том все закончилось", - рассказала она.

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Но в военкомате в Горишних Плавнях, по словам женщины, ответили, что перевод невозможен – нет мест. А в военном госпитале в Киеве, где проходил лечение ее муж, его согласились признать непригодным к несению службы, только если туберкулез перейдет в открытую форму, и Олег станет заразным и будет представлять опасность для побратимов.

"Ему нельзя перегреваться, ему нельзя переохлаждаться. Ему нельзя вообще тяжелое поднимать, потому что это все может спровоцировать открытую форму. Он "откроется", и все, кто рядом, будут заразными. Такими же, как и он. Медицина это понимает, потому его не отпускают никуда с места постоянной дислокации", - говорит Ксения.

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Она отмечает, что мужчина стремится служить Украине, но нуждается в лечении.

"Он же не отказывается воевать, он хочет воевать. Он сам 24 февраля побежал, в 9 часов уже был возле военкомата. Такое случилось, ну, лечите. Да, это долго, это полгода, может, больше. Но ведь это можно вылечить. Когда будет открытая форма, это совсем другое лечение будет. Сейчас еще можно вылечить даже дома. Он ходил бы за лекарством и служил здесь при военкомате. Он не заразен. Но дальше будет хуже, дальше будет страшнее. Все, кто рядом, все будут такими же", – говорит она.