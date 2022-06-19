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Известная волонтер Ксения Быкова: Мой больной туберкулезом муж защищает Украину. Болезнь может перейти в открытую форму, а списывать его не хотят

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

мороз,олег,ксенія,бикова

Муж Ксении Быковой Олег Мороз болеет туберкулезом. Комиссия признала его ограниченно пригодным для несения военной службы. После пережитого в первые месяцы войны воспаления легких он не может без одышки подняться на второй этаж. Но признать его непригодным к службе врачи согласны только если болезнь перейдет в открытую форму.

Об этом Ксения рассказала Цензор.НЕТ.

По словам женщины, ее муж, ветеран АТО, 24 февраля пошел защищать Украину, несмотря на проблемы с легкими. Уже на фронте перенес воспаление легких – и получил диагноз "туберкулез".

Ксения говорит, что спасти Олега можно было бы, если бы его перевели служить из Белой Церкви в родные Горишние Плавни на Полтавщине. Там есть врач-фтизиатр, у которого лечился много лет, и он мог бы получать специальное лекарство, которое не купишь в аптеках.

"Его можно было бы перевести сюда, домой, чтобы он был при военкомате, здесь бы он лечился. Это же не просто лечение. Есть такие лекарства, "Красная зона" называются, которые получают каждую неделю бесплатно и под подпись. Он уже так лечился в 2017 году в течение 6 месяцев. А сейчас он прошел лечение в госпитале, когда было воспаление легких. На том все закончилось", - рассказала она.

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Но в военкомате в Горишних Плавнях, по словам женщины, ответили, что перевод невозможен – нет мест. А в военном госпитале в Киеве, где проходил лечение ее муж, его согласились признать непригодным к несению службы, только если туберкулез перейдет в открытую форму, и Олег станет заразным и будет представлять опасность для побратимов.

"Ему нельзя перегреваться, ему нельзя переохлаждаться. Ему нельзя вообще тяжелое поднимать, потому что это все может спровоцировать открытую форму. Он "откроется", и все, кто рядом, будут заразными. Такими же, как и он. Медицина это понимает, потому его не отпускают никуда с места постоянной дислокации", - говорит Ксения.

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Она отмечает, что мужчина стремится служить Украине, но нуждается в лечении.

"Он же не отказывается воевать, он хочет воевать. Он сам 24 февраля побежал, в 9 часов уже был возле военкомата. Такое случилось, ну, лечите. Да, это долго, это полгода, может, больше. Но ведь это можно вылечить. Когда будет открытая форма, это совсем другое лечение будет. Сейчас еще можно вылечить даже дома. Он ходил бы за лекарством и служил здесь при военкомате. Он не заразен. Но дальше будет хуже, дальше будет страшнее. Все, кто рядом, все будут такими же", – говорит она.
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Топ комментарии
+54
З таким діагнозом нічого на війні робити.
Можна і самому тяжко захворіти і інших заразити.
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19.06.2022 16:39
+22
Читав я цю новину від неї особисто у фейсбуці.Що тут скажеш((З одного боку є ніби мільйон добровольців,певно й у відмінній формі,а з іншого людину хвору тримають на передовій.Невже інгалятор не є доказом,що непридатний для таких умов.Совковий підхід.Писала пані Оксана ,що не впевнена чи хоче залишатися в Україні після перемоги через совкізм та бюрократію.Цей випадок з тих,про який і сам Бутусов розповідав,що був на фронті й один солдат не ходить в бронежилеті,бо проблема з колінами та хребтом,вечором в окопі лежить на спеціальному килимку для спини(((
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19.06.2022 16:52
+19
Від здорового, мордатого корєша Зєлі Кошового, який сам вирушує воювати йому чи ні, не пованіваєт?

"Поки що воювати не збираюся", - актор студії "Квартал 95" Кошовий. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/v3348355
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19.06.2022 17:02
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А сегодня ещё день медика...
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19.06.2022 18:08 Ответить
Підараси ВЛКомісії. Вони,там хворі з визначеннями придатності непридатноств. Хто читав перелік хвороб,з глузду зійде. Зокрема офіцери можуть бутт несповнарозумними й пригодними. ВЛК - цілковите блювотіння кацапо-совка
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19.06.2022 18:19 Ответить
Ст. 2 пункти б)активний туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини; позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування, в) клінічно вилікуваний, г) залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій.
20.4. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає одну з таких постанов:
У воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.
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19.06.2022 18:42 Ответить
Сам хоч читав?
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19.06.2022 18:45 Ответить
Не певен, що його треба було відправляти на фронт. Можна бути корисним у теробороні (як варіант). А з туберкульозом (якщо до цього дійде) він встигне ще кількох заразити, поки комісують.
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19.06.2022 18:36 Ответить
Приходить дядько 24 лютого до військомату і на медкомісії каже, що скарг на здоров'я не має, все норм. Його визнають придатним і відправляють у війська. В чому претензії до тих, хито його відправив ?
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19.06.2022 18:48 Ответить
24-го лютого ніяких медкомісій не було. Їх не було ще тижня два. Я сам служу у воєнкоматі. Добровольці йшли валом, без всяких комісій. Понабирали масу людей з болячками, а тепер це все вилазить боком.
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19.06.2022 19:19 Ответить
А с другой стороны, никто не знал на каком свете вообще страна, враг уже на подступах к Киеву и Харькву... какие еще могли быть медкомиссии ?
Другой вопрос , что сейчас , когда обстановка стабилизировалась , могли бы организовать плановое медобследование всех мобилизованных, и возможно какие то эксцессы могли бы исправить... каких то людей уже действительно отправить в запас, кого то пересместить в другие подразделения... Это большой обьем работы....
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19.06.2022 20:35 Ответить
Ну, комісії були і вони працювіали як мають працювати. А от те, що перші тижні практично ніхто не скаржився на здоров'я, приховував свої хвороби, підтверджую. Сам з 24-го потрапив так до військомату служити
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20.06.2022 09:27 Ответить
До медкомісії претензії. У чувака серйохні проблеми з легенями, які мають бути відображені в його мед. карті.
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19.06.2022 19:22 Ответить
Я вам відкрию таємницю. Ніякої медкарти у військоматах немає. Людина самостійно має повідомити про скарги на здоров'я. Бо цивільний лікар з ВЛК не має доступу до історій хвороб військовозобов'язаних.
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20.06.2022 10:16 Ответить
У радянські часи вони самі проводили обстеження - з півдесятка чи десяток лікарів щось пишуть, потім гововний все це дивиться та приймає рішення. Рентген, здається, там не робили, але легені слухали. Якщо серйозні проблеми, мали почути.
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20.06.2022 12:11 Ответить
А шо, в Белой Церкви уже фронт открыли?
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19.06.2022 20:44 Ответить
Дайте мужику работу в тылу, например вместо Арестовича, пусть лечиться ... А опытного боевого разведчика Люсю - на передовую.
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19.06.2022 22:08 Ответить
"дуже доречна "стаття у день медичного працівника.Але медичні комісії при РТЦК та СП виносять свої рішення згідно діагнозів вказаних в актах обстеження та керуючись діючим наказом 402.і відповідних статей розкладу хвороб.Зараз воєнний час і воєнний станВій ськова служба передбачає різні роди військ і різні військові спеціальності(шофери поварі іт.д)І при розподілі враховуються прийняті статті.Також лікарі ВЛК немають жодного відношення до того де буде прходити службу військовозобовязаний уГорішніх плавнях чи у Великому кучурові.
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19.06.2022 22:11 Ответить
Пані Оксана , в жодній країні світу , крім нашої, та московії , на військовий облік не беруть психічно хворих . Місто Сміла , Черкаська обл , замість знімати з обліку психічно хворих , які на другій групі інваладності роками , навпаки ставлять на облік . У мене знайомі , один з двома горбами теж поставили на облік , другий з хворобою Бехтерева . Як людині з двома горбами одіти бронік ? Або як служити психічно хворому , у якого особливі умови праці , який на психотропних препаратах ?? А якщо у психічно хворого станеться буде психоз , що потім робити , хто буде винний ??? Є перелік хвороб при яких знімють з обліку , але при цій владі закони не писані .
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19.06.2022 23:33 Ответить
Дійсно є перелік хвороб при яких знімають з військового обліку і є відповідний наказ що це регламентує.Але є поняття знятий з військового обліку і виключений з військового обліку .У кожній конкретній ситуації треба розбиратися за місцем обліку.
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20.06.2022 00:15 Ответить
Як розбиратися , якщо вони нікого слухати не хочуть ? У нас все місто в шоці --всі психічно хворі у нас на обліку , з повістками такого то числа з'явитися , ато кримінальна відповідальність . Це люди які на психотропних препаратах , вони на постійних гальмах , з них користі ніякої, а от шкоду можуть наробити , і собі , і іншим .
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20.06.2022 00:35 Ответить
Что за бред я прочитал???? В Белой Церкви уроду плохо служить???? Ну знаю я места, где ВОЕВАТЬ надо, а не служить..сколько уродов, причем наглых, в стране(((((
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20.06.2022 05:31 Ответить
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