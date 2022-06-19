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На фронте погиб командир батальона "Карпатська Січ" и "Легіона Свободи" Олег Куцин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олег,куцин

Олег Куцин погиб в боях на Изюмском направлении.

О его смерти сообщил в фейсбуке политик Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"На Изюмском направлении погиб комбат батальона "Карпатська Січ" и командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Создал добровольческий батальон в 2014 году, а уже на этом этапе превратил его в одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ВСУ. Помню его слова, сказанные еще в 2014-м: "Эта война завершится либо в Чопе, либо во Владивостоке", – написал Ильенко.

Отдельная добровольческая чета "Карпатська Січ" была создана в 2014 году. В 2015 году подразделение вошло в состав 93-й механизированной бригады ВСУ. За время участия в военных действиях на востоке Украины чета стала ротой, участвовала в боях в районе Донецкого аэропорта: вела бои за Пески, шахту "Бутовка", Водяное, Опытное.

Читайте: До 1000 защитников Украины погибают и получают ранения на фронте ежедневно, в среднем погибших - 200-500, - Арахамия

С 24 февраля 2022 года "ОДЧ Карпатська Січ" обороняла Киев, держала позиции в Ирпене, Романовке и на Броварском направлении. В настоящее время подразделение находится на Изюмском направлении.
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Топ комментарии
+114
На жаль...
Щирі співчуття родині та побратимам.
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19.06.2022 16:37
+85
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.06.2022 16:38
+78
світла пам*ять...
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19.06.2022 16:39
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На жаль...
Щирі співчуття родині та побратимам.
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19.06.2022 16:37 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.06.2022 16:38 Ответить
світла пам*ять...
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19.06.2022 16:39 Ответить
Вечная Память
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19.06.2022 16:42 Ответить
простіть і прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил...
- міцніше тримайте зброю !! -
чути з-під шелесту крил ...
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19.06.2022 16:42 Ответить
Слава герою та вічна пам'ять.
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19.06.2022 16:42 Ответить
Важка втрата. Світла пам'ять героям. Співчуття рідним.
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19.06.2022 16:44 Ответить
Шкода що на той момент на його місці не був Юзік, або Коля Тищенко!!
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19.06.2022 16:51 Ответить
Як боляче...Гинуть кращі діти України.Сильний,сміливий,відданий Україні до останнього подиху...Вже не вистачає сил знову і знову втрачати наших соколів...
Ті,хто живе,і буде жити в Україні,повинні вічно пам'ятати самопожертву наших воїнів і цінувати кожен клаптик української землі,политої кров'ю героїв.Ціна нашого майбутнього-життя Олега і тисяч загиблих лицарів
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19.06.2022 16:52 Ответить
Ще напишу.Не хочеться срач розводити,але це гіркий аргумент уродам,котрі звинувачували свободівців вічно у всіх гріхах та невдачах України.
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19.06.2022 16:54 Ответить
велике бабло було затрачено на дискредитацію усього, що пов'язане з патріотизмом українців... Ефект собаки павлова у всій крисоті. Добре, що добровільний загін "95каgал" ще не зазнав утисків, бо його ж і не буде ніколи.
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19.06.2022 20:20 Ответить
раджу для прослуховування, на ваш розсуд, але для мене- це віщування (кліп і не дивився, майже)...
Енджі Крейда - Враже (Офіційний Виднограй)
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19.06.2022 20:30 Ответить
Круто!!
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19.06.2022 21:14 Ответить
погоджуюсь, як і даний допис під відео (не робіть бубочці нерви, там Маруся Звіробій може бути):

olesya olesya9 днів тому Левел 99. Ми з дівчатами взяли цю пісню собі за гімн-загін українських відьом🇺🇦 нас так хлопці в батальйоні ласкаво називають

605
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19.06.2022 22:09 Ответить
Жесть... Все більше і більше уходить тих, кого знав особисто....
Вічна пам'ять. Спочивай з миром
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19.06.2022 16:55 Ответить
R.I.P
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19.06.2022 17:01 Ответить
Дуже боляче і важко втрачати бійців 😪😪😪
Вічна слава Герою !!

Смерть рашинським катам 😡
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19.06.2022 17:16 Ответить
Герої не вмирають! Слава Україні!
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19.06.2022 17:16 Ответить
Героям Слава !!
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19.06.2022 17:18 Ответить
Нажаль,найкращі ЛЮДИ ,ВОЇНИ України гинуть....Дякуємо НАШИМ ВОЇНАМ......
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19.06.2022 17:28 Ответить
Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава!
Спочивай з Богом, Командире... Дуже болісна втрата для України.
Навіки слава патріоту, справжньому українцю і великому воїну, командиру батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину !!!
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19.06.2022 17:29 Ответить
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19.06.2022 17:31 Ответить
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19.06.2022 17:33 Ответить
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19.06.2022 18:01 Ответить
Справжній Воїн і Герой 😪😪😪
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19.06.2022 22:29 Ответить
Історія нашої справжньої незалежності пишеться кровю справжніх героїв України. Герої вмирають не для того щоб у вищих ешелонах влади в мягких кріслах сиділи нікчемні татарови, демченки, на ефірах про цю війну словопоносили подоляки та арестовичі......... . Їх смерть як і смерті "Небесної сотні" не мають права бути змарновані.
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19.06.2022 17:41 Ответить
Очень жаль. Такие люди даже не на вес золота, намного дороже. Настоящий харизматичный лидер. Пожалуйста, исходите из того, что ленд-лиз прибудет на раньше января 2023-го года, а до этого поставят немного снарядов и легких вооружений. Не надо тянуть территорию ради лишней недели удержания. Это может быть неоправданным, если потери будут больше и расход боеприпасов и ресурса стволов будет выше. Если вдруг будет раньше поставка тяжелой техники, чтобы воевать как можно более дистанционно, то замечательно, но планировать надо именно по худшему сценарию. Пока не будет прямых подтверждений, то на первом месте стоят жизни военных, даже не города.
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19.06.2022 17:45 Ответить
Царство небесне Герою України! Свободівці показали себе справжніми захисниками української державності. Дуже прикро, що український народ гідно не оцінив цю політичну силу, хоча десятки членів партії загинули на Майдані, сотні - на фронтах війни з Росією, в тому числі і лідери Свободи... Як на фронт, то Свобода, а як у Верховну Раду - то Самопоміч, Голос, Слуга народу... саме так вирішив український виборець... а компанія паплюження партії, яку розвернув режим Порошенка після приходу до влади, взагалі не лізе в жодні рамки політичної боротьби. Свободівців називали агентами путіна по телевізору. І багато хто в це повірив... Дуже прикро, що Свобода не присутня у ВР... Хоча свободівських мерів Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Конотопа місцеві громади на руках носять...
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19.06.2022 17:47 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЮ.
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19.06.2022 17:56 Ответить
Особисто знав Олега, ще з 14 року, Піски.
Свободівці завжди були попереду в боях, віддавали життя за Україну.....
Нажаль народ це не оцінив....гречка робить свою справу....
Вічна Пам'ять Герою....
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19.06.2022 18:28 Ответить
Жаль стискає серце!
Плачу!
ВО Свободі і Свободівцям хвала!
Істинні Патріоти України!
Прикро, що в нас 73% какой разніци, а не 73% прихильників ВО Свободи!
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19.06.2022 18:39 Ответить
"Свобода" з перших днів вторгнення Московії воює героїчно у найгарячіших місцях фронту.

Вдячні українці на наступних виборах у ВР дадуть за них як і завжди 1% голосів, і знову проголосують більшістю за якісь російсько-єврейські партії, які просунуть їм по телевізору.
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19.06.2022 18:41 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ !!! ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ ... Україна не забуде своїх захисників Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину !
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19.06.2022 19:04 Ответить
Гинуть найкращі та найпідготовленійші.Представники ВО Свобода б'ються на фронті,а наші люди цього не цінували і не цінують.Будуть голосувати й далі різних Добробут і Порядок,Заступ, ОПЗЖ чи Слуга Народу.
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19.06.2022 20:21 Ответить
Вічна пам'ять героям України.
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19.06.2022 20:58 Ответить
Интересно, а на каком фронте воюет Коля Тищенко или Юзик?
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19.06.2022 21:17 Ответить
Колю - котлету недавно бачили в Празі з дівками легкої поведінки , а Юзік десь заникався і сидить тихо , хз !!
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19.06.2022 22:32 Ответить
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ЗЕМЛЯКУ. ЗАКАРПАТТЯ У ТРАУРІ.
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19.06.2022 21:28 Ответить
Слава Україні!Героям слава!Вічна памьять Олегу Куцину.
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19.06.2022 22:22 Ответить
Боляче. Важка втрата.

Світла пам"ять Захиснику України !
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19.06.2022 22:48 Ответить
Вечная тебе слава мужчина, и вечная благодарность!
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19.06.2022 23:17 Ответить
R.I.P.
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20.06.2022 04:14 Ответить
Шо суки, які постійно єхідно питають де свободівці? Вдавіться своїми словами. Свободівці не переставали боротися з ворогом ніколи. Низький уклін воїну. Все ще попереду.
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20.06.2022 06:46 Ответить
Царство Небесное Земля Пухом.
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20.06.2022 07:11 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава Герою.
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21.06.2022 13:21 Ответить
 
 