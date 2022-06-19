На фронте погиб командир батальона "Карпатська Січ" и "Легіона Свободи" Олег Куцин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Олег Куцин погиб в боях на Изюмском направлении.
О его смерти сообщил в фейсбуке политик Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
"На Изюмском направлении погиб комбат батальона "Карпатська Січ" и командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Создал добровольческий батальон в 2014 году, а уже на этом этапе превратил его в одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ВСУ. Помню его слова, сказанные еще в 2014-м: "Эта война завершится либо в Чопе, либо во Владивостоке", – написал Ильенко.
Отдельная добровольческая чета "Карпатська Січ" была создана в 2014 году. В 2015 году подразделение вошло в состав 93-й механизированной бригады ВСУ. За время участия в военных действиях на востоке Украины чета стала ротой, участвовала в боях в районе Донецкого аэропорта: вела бои за Пески, шахту "Бутовка", Водяное, Опытное.
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С 24 февраля 2022 года "ОДЧ Карпатська Січ" обороняла Киев, держала позиции в Ирпене, Романовке и на Броварском направлении. В настоящее время подразделение находится на Изюмском направлении.
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Щирі співчуття родині та побратимам.
політ ваш найтяжчий з мірил...
- міцніше тримайте зброю !! -
чути з-під шелесту крил ...
Ті,хто живе,і буде жити в Україні,повинні вічно пам'ятати самопожертву наших воїнів і цінувати кожен клаптик української землі,политої кров'ю героїв.Ціна нашого майбутнього-життя Олега і тисяч загиблих лицарів
Енджі Крейда - Враже (Офіційний Виднограй)
olesya olesya9 днів тому Левел 99. Ми з дівчатами взяли цю пісню собі за гімн-загін українських відьом🇺🇦 нас так хлопці в батальйоні ласкаво називають ️
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Вічна пам'ять. Спочивай з миром
Вічна слава Герою !!
Смерть рашинським катам 😡
Спочивай з Богом, Командире... Дуже болісна втрата для України.
Навіки слава патріоту, справжньому українцю і великому воїну, командиру батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину !!!
Смерті немає - То лиш мара, Дух не згасає, Дух не вмира!
https://www.youtube.com/watch?v=2w2nqiKhZZU
Свободівці завжди були попереду в боях, віддавали життя за Україну.....
Нажаль народ це не оцінив....гречка робить свою справу....
Вічна Пам'ять Герою....
Плачу!
ВО Свободі і Свободівцям хвала!
Істинні Патріоти України!
Прикро, що в нас 73% какой разніци, а не 73% прихильників ВО Свободи!
Вдячні українці на наступних виборах у ВР дадуть за них як і завжди 1% голосів, і знову проголосують більшістю за якісь російсько-єврейські партії, які просунуть їм по телевізору.
Світла пам"ять Захиснику України !