На фронте погиб командир батальона "Карпатська Січ" и "Легіона Свободи" Олег Куцин

Олег Куцин погиб в боях на Изюмском направлении.

О его смерти сообщил в фейсбуке политик Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"На Изюмском направлении погиб комбат батальона "Карпатська Січ" и командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Создал добровольческий батальон в 2014 году, а уже на этом этапе превратил его в одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ВСУ. Помню его слова, сказанные еще в 2014-м: "Эта война завершится либо в Чопе, либо во Владивостоке", – написал Ильенко.

Отдельная добровольческая чета "Карпатська Січ" была создана в 2014 году. В 2015 году подразделение вошло в состав 93-й механизированной бригады ВСУ. За время участия в военных действиях на востоке Украины чета стала ротой, участвовала в боях в районе Донецкого аэропорта: вела бои за Пески, шахту "Бутовка", Водяное, Опытное.

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С 24 февраля 2022 года "ОДЧ Карпатська Січ" обороняла Киев, держала позиции в Ирпене, Романовке и на Броварском направлении. В настоящее время подразделение находится на Изюмском направлении.