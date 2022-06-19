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Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу на подписание договора о помощи Чернигову. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что ему запретили выехать в Польшу для заключения договора о помощи Чернигову. Он связывает это с политической атакой на него одного из сотрудников Офиса Президента. Об этом Атрошенко написал на своей странице в Facebook.

Об этом Атрошенко написал на своей странице в Facebook передает Цензор.НЕТ.

"Только что на границе меня не пустили в Польшу, куда я направлялся на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Четко связываю такие действия с политическими игрищами должностных лиц, которые вредят Чернигову и дискредитируют Президента", - заявил Атрошенко.

По словам Атрошенко, он направлялся в польский Ряшев в составе делегации из четырех человек. Кроме соглашения о партнерстве, у него было запланировано выступление на сессии. Но мэру Чернигова не разрешили пересечь границу на таможенном пропускном пункте "Краковец". Якобы документы были не в порядке.

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"Замечу: вопросы по документам возникли только по отношению ко мне, хотя на руках у меня был полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях. Как и у каждого члена нашей делегации. Однако таможенный инспектор Лилия Турко, жетон LV-1155, изъяла мои документы без объяснения причин и предложила мне поговорить с начальством", - сообщил Атрошенко.

Он заявил, что такая ситуация демонстрирует наличие "телефонного права" на границе и дискредитирует Президента.

"То, что произошло, я связываю с политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса Президента. Из-за этого мне уже пытались запретить командировку в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, которые таким образом хотят самоутвердиться и при этом превышают свои служебные полномочия. Таким образом они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями Президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе", - подчеркнул Владислав Атрошенко.

Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу на подписание договора о помощи Чернигову 01
Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу на подписание договора о помощи Чернигову 02
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Топ комментарии
+102
Ой дограються ці зелені підораси...
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19.06.2022 17:42
+69
Давайте говорити правду-"остальные" типу Колі Каклєти ,просто звалили.А Атрошенко був з жителями Чернігова в самі тяжкі часи,нікуди не виїхав.І в Польщу він їхав шукати допомоги для свого міста,а не по ганделиках штани протирати.
Цікаво,яка зелена гадюка з офісу найвеличнішого дала наказ не випустити мера.Чи він чийсь план зламав,коли не вручив ключі від Чернігова кацапським окупантам,а залишився мером міста,яке боролося.Без хліба,без води,без медикаментів,під бомбами.
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19.06.2022 17:57
+61
А от було б посвідчення ОПЗЖ - без проблем. Вчи матчасть
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19.06.2022 17:44
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Ой дограються ці зелені підораси...
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19.06.2022 17:42 Ответить
А зелені тут до чого?
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19.06.2022 17:43 Ответить
Они в ручную рулят страной.
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19.06.2022 17:46 Ответить
Брешеш, зебіл, вчергове. Якраз нардепи мобілізації не підлягають. Але їм заборонено самовільно покидати Україну з інших причин - щоб зберігалась законоздатність парламенту. Але для того, щоб виїхати - вони мають мати відрядження, підписане Стефанчуком.
Мери - так само; тільки їм відрядження підписує керівник обласної ВЦА.
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19.06.2022 18:33 Ответить
сам зебіл, а ще скоріше кокошник
- який косить під порохобота, щоб розганяти зраду...
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19.06.2022 18:44 Ответить
Eispickel

Якщо взагалі не в темі, краще промовчати.
А от ляпання образ в адрес правильно коментуючого, якщо нема аргУментів,
як раз дуже схоже на рашистьский/совковий спосіб дискутувати, чи черговий трольок, причому з Чехії та клікухою замість ім'я намалювався?
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19.06.2022 19:25 Ответить
стосовно нардепів так, але є виключення, якщо твоє прізвище починається на ПОРО- а закінчується на -ШЕНКО
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19.06.2022 18:49 Ответить
Чо? у порошенка якраз був дозвіл, підписаний Стефанчуком. але зеленій шоблі і зефанатам закон же ж не писаний. вони більше па панятіям, да? любиш па панятіям? коли тебе зелений депутат переїде на зеленому світлофорі - і тебе ж у винуватці дтп запише! признавайся, подобається тобі? і в херсоні у тебе, відать, родичів немає, ні в маріуполі.
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19.06.2022 19:33 Ответить
Не *******.
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19.06.2022 20:32 Ответить
А. Нагорний, вийшов з летаргічного сну чи з запою?
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19.06.2022 17:49 Ответить
дійсно!
це ж не на Атрощенка був замах 101 групи кадирівців і Атрощенко перебував всього лише в оточеному Чернигові, а не в Києві
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19.06.2022 17:50 Ответить
Ви статтю прочитали?
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19.06.2022 17:57 Ответить
Кашкети в них на голові зелені. Зрозуміло? ПоняВ?
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19.06.2022 19:14 Ответить
покі ви будете за це мріяти,вони вас ще раз зроблять!
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19.06.2022 18:29 Ответить
Коли вже ця "влада" скаблдь буде нормальна?!!!!
Атрошенко аби хотів виїхати він би виїхав ще 25го Лютого!
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20.06.2022 00:24 Ответить
наволоч зелена ревнива
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19.06.2022 17:42 Ответить
Давайте говорити правду-"остальные" типу Колі Каклєти ,просто звалили.А Атрошенко був з жителями Чернігова в самі тяжкі часи,нікуди не виїхав.І в Польщу він їхав шукати допомоги для свого міста,а не по ганделиках штани протирати.
Цікаво,яка зелена гадюка з офісу найвеличнішого дала наказ не випустити мера.Чи він чийсь план зламав,коли не вручив ключі від Чернігова кацапським окупантам,а залишився мером міста,яке боролося.Без хліба,без води,без медикаментів,під бомбами.
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19.06.2022 17:57 Ответить
в кінці то кінців до яких пір цей антидержавний нікчемний орган, імя якому ОП, буде гадити країні в угоду засранцям які там сидять і колотити країною підриваючи її обороноздатність, гальмуючи економічний розвиток і прикривати корупцію повязану з бізнесом коломойши. осміліли суки і їм пофіг військовий стан а на суспільство як ложили хер так і продовжують класти бо абсолютна безкарність і неконтрольованість з боку суспільства так і не змінились. Та й чи зміниться при цій владі.
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19.06.2022 19:24 Ответить
А от було б посвідчення ОПЗЖ - без проблем. Вчи матчасть
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19.06.2022 17:44 Ответить
Або "слуг".
Вони зграями шастають по Європі та США без жодних перешкод на кордоні.
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19.06.2022 17:59 Ответить
Зелені випускають за кордон тільки ворогів та всяку вату Мураева,Портнова,Тищенка,та віддае до полону патріотів,які вже в мордорі,орки пишуть ❗️Попавшие в плен в Мариуполе командиры полка "Азов" находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве, - сообщают росСМИ
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19.06.2022 17:44 Ответить
То Терехов в Іспанію хотів, тепер цей в Польшу. Там шо, медом намазано?
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19.06.2022 17:44 Ответить
ruskij , ti prachitai ves tekst , patom gavkai !
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19.06.2022 17:47 Ответить
Это к тому что дело не в Порошенко. Зеленский диктатор и он будет преследовать любого, кто ему не понравится.
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19.06.2022 17:45 Ответить
Именно так. Что делал Путин с Политковской, которая могла бы Беслан разрулить также, как Черномырдин Буденновск (в котором, к слову, альфа сама стреляла по беременным и родившим женщинам, но получила военный отпор и позорно убежала)? Отравил ее, чтобы не дай бог не допустить появлению конкурентов-политиков. И так поступал десятки раз. Доступ к популярным действиям был только у его слуг, притом самых ничтожных, но он даже мэра или губернатора бы нормального до политики. Почему на переговорах нету мощного политика, а есть как раз те, на ком есть папка с компроматом или же кто полный идиот? Боится конкуренции. Такие как Ермак вообще подарок настоящий, чуть что и компромат выложит и его тут же арестуют. А до этого он никакой не соперник за власть. Но все же Зеленский не диктатор, он просто туповатый идиот. А диктатор, убийца и подонок - это его куратор Беня и его воровская обойма.
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19.06.2022 17:51 Ответить
Все диктаторы начинают с малого. Зеленский еще не убил своего какого-то конкурента, хотя за ним уже тянется шлейф непонятных смертей с девятнадцатого года, но эту тему никто не поднимает. Тоже самое касается и смертей журналистов. Но как бы до этого дойдет раньше или позже. Мне не нравится Бабченко, но у него есть замечательная фраза "Рейх должен быть кристально чистым". Любой диктатор мечтает о кристально чистом Рейхе.
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19.06.2022 17:53 Ответить
не переоценивай Зелю. Там сволочей рангом меньше хватает
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19.06.2022 18:50 Ответить
Был бы шуфричем, пропустили бы сразу. Но ты не шуфрич, а потому пока так...
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19.06.2022 17:47 Ответить
Ну зате зрадникам типу Наумова, всіляким Суркісам зелена дорога на КПП від "Зєлених". Щось мені здається, що наступає авторитаризм від Зє, де закони та Конституція не діють, а всі ріщення приймають єрмаки, верещучки, татарови і др. Зєдрянь та діє виключно "телефонне право".
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19.06.2022 17:47 Ответить
Будує лукашляндію
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19.06.2022 17:54 Ответить
А 95-му кварталу виходить можна?
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19.06.2022 17:48 Ответить
да это ладно, разберутся. а вот как небезизвестный - червоненко стал МАЙОРОМ ЗСУ кто то может внятно растолковать?
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19.06.2022 17:49 Ответить
А от якби це був би портнов, чи суркіс, чи тупіцкий - його б обов'язково випустили. Zeкоманда ділить громадян на своїх і всіх інших.
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19.06.2022 17:49 Ответить
та куди нашим до ваших, які х@йла вибирають.
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19.06.2022 18:11 Ответить
Тільки зелень пускають.
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19.06.2022 17:50 Ответить
Зеля навіть під час війни не боїться дивувати. Потрібно знімати.
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19.06.2022 17:51 Ответить
Прийдется ламать как Януковича.
Ну **** понавыбирали дибилы.
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19.06.2022 17:56 Ответить
Там давній конфлікт між обранним мером та призначиним АП головою обл. адміністрації, його до Давоса також не випустили як що я не помиляюсь.
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19.06.2022 17:51 Ответить
Они же фронду против Зеленского устроили на выборах меров.
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19.06.2022 17:56 Ответить
офіс у нас аболютно скрізь, у всіх сферах нашого життя
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19.06.2022 17:51 Ответить
Зрадники з ОП як спрут обплутали всю країну.
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19.06.2022 17:57 Ответить
А був би "інвалідом", без питань пропустили б.
Це я до того, маю приклади здорових бугаїв, комерсантів-базарників, які купили собі групу і тепер їздять по декілька разів в місяць до Польщі, приганяють авто.
Справедливо було б після війни всіх на перекомісію, і якщо не підтвердилось, то виплатити збитки державі за весь період, а також притягти лікарські комісії,які за 2-3 доларів продавали "хвороби".
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19.06.2022 17:53 Ответить
На святое замахнулись?Тут за третью группу столько крови и нервов выпили,зато все менты и администрация заслуженные инвалиды умственного труда.
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19.06.2022 17:59 Ответить
У нас же крім вождя й його партії політиків в Україні нема.
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19.06.2022 17:53 Ответить
То Петро чи Владислав, цензоре?)
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19.06.2022 17:53 Ответить
Ти ба, позарився на Зеліну славу.
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19.06.2022 17:55 Ответить
Владислав з позивним Петро
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19.06.2022 17:55 Ответить
ну, так - та ж сама історія. Обмовка по Фрейду.
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19.06.2022 18:36 Ответить
Ты не мер Чернигова, а сцыкло. Вместо "пойду пожалуюсь маме" написал бы кто конкретно из АП и за что конкретно. А так ... очередная подковерная борьба крыс.
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19.06.2022 17:57 Ответить
ага. я за тобою кілька днів уже спостерігаю. ти ідейний зефанат чи подоляківський бот по 3 грн за комент?
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19.06.2022 19:37 Ответить
Війна.
Прага.
Тищенко.

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19.06.2022 17:59 Ответить
На броніки збирав каклєта.
Нардеп Николай Тищенко подарил терробороне некачественные бронежилеты | Слидство.Инфо
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19.06.2022 18:52 Ответить
Такое же качество управления во всем. Везде. На всех уровнях. Кто ещё верит, что с этими квартальными ублюдками Украина может победить в этой страшной войне
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19.06.2022 18:06 Ответить
Президент давно дискредитував себе сам підбором своєї команди (а може камарильї)!
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19.06.2022 18:08 Ответить
А квартал95 в Бухарестеhttps://t.me/uniannet/60770
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19.06.2022 18:10 Ответить
Якщо тролі тут ЗЕспівують то то таке,а якщо секта 73% попригай по пенькам то нам пиз..а ! Хвороба телемарафон своє бере,сусідка сьогодні каже Подоляк такий гарний мужчина,а як говорить гарно майже Арестович.
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19.06.2022 18:14 Ответить
Хай пошле свою звступницю !!!!!!
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19.06.2022 18:16 Ответить
біля ЗЕ ще дуже багато..агентів та і просто сволоти.
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19.06.2022 18:19 Ответить
А він увесь у білому !
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19.06.2022 18:45 Ответить
д'Артаньян,на зеленому коні!!))
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19.06.2022 19:31 Ответить
Так і треба ригу, що при Овочі голосував за закони 16 січня.
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19.06.2022 18:26 Ответить
Що ви всі цього регіонала захищаєте…?
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19.06.2022 18:31 Ответить
Коменти якійсь узагальнюючий. Атрощенко послався на перця з ..ОПи з яким у нього давній конфлікт. Може вже хватить еківоків. Назви призвіще того перця, який дає прямі вказівки на впуск і випуск. Якщо згадати тему затримки Пороха зеленими кашкетами, то призвіще цього перця олежик тараров. Він вже всіх випустив друзів колаборантів, тільки з медведиком якось негарно получилось.
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19.06.2022 18:35 Ответить
З Мертвечуком все ОК,в нього інша роль,його завдання топити Порошенко!!))
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19.06.2022 19:28 Ответить
Запитання всім хто тут скулить про зелених - капітан Ольга Митрополит із зелених чи одна із 73% і тому винесла таке рішення? Я особисто був серед інших 25% (надіюсь, що більшість тут коментаторів не з їх числа), хоча мені не подобались дії прикордонників відносно Саакашвілі при Пороху. Можливо питання в наших простих людях, які при посадах за будь якої влади ведуть себе по принципу: служити раді, прислужуватись також. І цим добре користуються всі, від президентів до проходимців.
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19.06.2022 18:38 Ответить
Зеленые мрази немного заигрались
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19.06.2022 18:38 Ответить
Вони здорово загралися!
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19.06.2022 18:47 Ответить
та выпускайте вже Безумную, в кожанке с револьвером, для расстрела всех неугодных на месте, она давно уже просится на работу "в полях".. у портного-татарова давно все списки готовы..(
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19.06.2022 18:39 Ответить
Почему мы не в ЕС и НАТО?
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19.06.2022 18:58 Ответить
Це дуже цікаве та влучне запитання?? Альо, асісяй--Чому ми не в НАТО та ЄС???)))
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19.06.2022 19:24 Ответить
Хто за це відповість ? І чи взагалі. відповість ! Прізвища в студію !
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19.06.2022 19:14 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває!! Це "Велика євроінтеграція" розпочалась!!!)))
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19.06.2022 19:21 Ответить
Велике будівництво "кращої росії" в Україні розпочалося...
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19.06.2022 19:35 Ответить
"Чітко пов'язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують Президента", - додав Антрошенко. Джерело: https://censor.net/ua/n3348865

У нашого президента в Україні репутація збереглася хіба що в голові фанатиків-зебілів, для адекватних людей він - зрадник як і його зграя холуїв. Тому прогин мера про "дискредитують Президента" взагалі сенсу не має ніякого)
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19.06.2022 19:34 Ответить
В Україні останнім часом події виглядають таким чином, що владу захопила пророссійська партія яка свідомо шкодить прогресу у відносинах між людьми і світом...
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19.06.2022 19:46 Ответить
Не шанований 95 квартал "гасає" по Європі без перешкод.....афуєть... ото країна
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19.06.2022 19:56 Ответить
без ілюзій до зелені, але погранслужба поступила формально правильно, Атрошенко, розуміючи ситуацію, повинен був звернутись перед поїздкою в погранслужбу за дозволом на виїзд, думаю, ніхто б йому не відмовив. А тепер, мазати соплі по морді немає сенсу.
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19.06.2022 19:59 Ответить
не в погранслужбу, а до голови ВЦА. І я сумніваюсь, що він не отримав дозволу у вигляді підписаного відрядження.
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19.06.2022 20:16 Ответить
Еще одно доказательство, что личные амбиции кое-кого у власти даже в военное время стоят на первом месте и котируются выше интересов страны. Похоже, все таки, как ни печально, первое впечатление от некоторых лиц в Украине не было обманчивым.
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19.06.2022 20:12 Ответить
мер губернатор это какие то кацапские понятие может лучше бургомистр или вийт а в Украине городской голова да и вообще Польша это вопросы МИД.
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19.06.2022 20:18 Ответить
ЗЕлені ***** продовжують вирішувати свої дрібно-пісюнові питання.
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19.06.2022 20:22 Ответить
В офисе президента сидят мстительные бездельники а по факту враги Украины.
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19.06.2022 20:35 Ответить
Підари зелені, нічого нового
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19.06.2022 20:52 Ответить
Зелені довбойоби
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19.06.2022 23:11 Ответить
Не все забыли кто дарил Януковичу Золотой батон? А кто его дарил? Кто кто? Ну вот и понятно
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19.06.2022 23:36 Ответить
 
 