Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу на подписание договора о помощи Чернигову. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что ему запретили выехать в Польшу для заключения договора о помощи Чернигову. Он связывает это с политической атакой на него одного из сотрудников Офиса Президента. Об этом Атрошенко написал на своей странице в Facebook.
Об этом Атрошенко написал на своей странице в Facebook передает Цензор.НЕТ.
"Только что на границе меня не пустили в Польшу, куда я направлялся на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Четко связываю такие действия с политическими игрищами должностных лиц, которые вредят Чернигову и дискредитируют Президента", - заявил Атрошенко.
По словам Атрошенко, он направлялся в польский Ряшев в составе делегации из четырех человек. Кроме соглашения о партнерстве, у него было запланировано выступление на сессии. Но мэру Чернигова не разрешили пересечь границу на таможенном пропускном пункте "Краковец". Якобы документы были не в порядке.
"Замечу: вопросы по документам возникли только по отношению ко мне, хотя на руках у меня был полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях. Как и у каждого члена нашей делегации. Однако таможенный инспектор Лилия Турко, жетон LV-1155, изъяла мои документы без объяснения причин и предложила мне поговорить с начальством", - сообщил Атрошенко.
Он заявил, что такая ситуация демонстрирует наличие "телефонного права" на границе и дискредитирует Президента.
"То, что произошло, я связываю с политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса Президента. Из-за этого мне уже пытались запретить командировку в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, которые таким образом хотят самоутвердиться и при этом превышают свои служебные полномочия. Таким образом они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями Президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе", - подчеркнул Владислав Атрошенко.
Пожалуйста, подождите...
Мери - так само; тільки їм відрядження підписує керівник обласної ВЦА.
- який косить під порохобота, щоб розганяти зраду...
Якщо взагалі не в темі, краще промовчати.
А от ляпання образ в адрес правильно коментуючого, якщо нема аргУментів,
як раз дуже схоже на рашистьский/совковий спосіб дискутувати, чи черговий трольок, причому з Чехії та клікухою замість ім'я намалювався?
це ж не на Атрощенка був замах 101 групи кадирівців і Атрощенко перебував всього лише в оточеному Чернигові, а не в Києві
Атрошенко аби хотів виїхати він би виїхав ще 25го Лютого!
Цікаво,яка зелена гадюка з офісу найвеличнішого дала наказ не випустити мера.Чи він чийсь план зламав,коли не вручив ключі від Чернігова кацапським окупантам,а залишився мером міста,яке боролося.Без хліба,без води,без медикаментів,під бомбами.
Вони зграями шастають по Європі та США без жодних перешкод на кордоні.
Ну **** понавыбирали дибилы.
Це я до того, маю приклади здорових бугаїв, комерсантів-базарників, які купили собі групу і тепер їздять по декілька разів в місяць до Польщі, приганяють авто.
Справедливо було б після війни всіх на перекомісію, і якщо не підтвердилось, то виплатити збитки державі за весь період, а також притягти лікарські комісії,які за 2-3 доларів продавали "хвороби".
Прага.
Тищенко.
Нардеп Николай Тищенко подарил терробороне некачественные бронежилеты | Слидство.Инфо
У нашого президента в Україні репутація збереглася хіба що в голові фанатиків-зебілів, для адекватних людей він - зрадник як і його зграя холуїв. Тому прогин мера про "дискредитують Президента" взагалі сенсу не має ніякого)