Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу на подписание договора о помощи Чернигову. ДОКУМЕНТ

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что ему запретили выехать в Польшу для заключения договора о помощи Чернигову. Он связывает это с политической атакой на него одного из сотрудников Офиса Президента. Об этом Атрошенко написал на своей странице в Facebook.

Об этом Атрошенко написал на своей странице в Facebook передает Цензор.НЕТ.

"Только что на границе меня не пустили в Польшу, куда я направлялся на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Четко связываю такие действия с политическими игрищами должностных лиц, которые вредят Чернигову и дискредитируют Президента", - заявил Атрошенко.

По словам Атрошенко, он направлялся в польский Ряшев в составе делегации из четырех человек. Кроме соглашения о партнерстве, у него было запланировано выступление на сессии. Но мэру Чернигова не разрешили пересечь границу на таможенном пропускном пункте "Краковец". Якобы документы были не в порядке.

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"Замечу: вопросы по документам возникли только по отношению ко мне, хотя на руках у меня был полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях. Как и у каждого члена нашей делегации. Однако таможенный инспектор Лилия Турко, жетон LV-1155, изъяла мои документы без объяснения причин и предложила мне поговорить с начальством", - сообщил Атрошенко.

Он заявил, что такая ситуация демонстрирует наличие "телефонного права" на границе и дискредитирует Президента.

"То, что произошло, я связываю с политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса Президента. Из-за этого мне уже пытались запретить командировку в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, которые таким образом хотят самоутвердиться и при этом превышают свои служебные полномочия. Таким образом они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями Президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе", - подчеркнул Владислав Атрошенко.



