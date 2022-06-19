Грузовые вагоны сошли с рельсов в Черкасской области: Поезда задерживаются на пять часов. СПИСОК

Маршрут некоторых поездов изменен из-за схода двух грузовых вагонов с рельсов в Черкасской области.

Об этом в Telegram сообщает Укрзализныця, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за схода двух грузовых вагонов на перегоне Райгород - Каменка Укрзализныця на время восстановительных работ изменяет маршрут следования поездов №731 Днепр - Киев, №41 Днепр - Львов и №790/792 Киев - Кременчуг, Кропивницкий. Поезда будут временно курсировать через станцию Помощная вместо станции Каменка", - отметили в УЗ.

Время прибытия указанных рейсов к конечной станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.

Изменения также коснутся и пригородных поездов:

№ 6505 Знаменка-Шевченко сегодня ограничен до станции ​​Каменка.

№6508 Цветково - Знаменка будет курсировать в сообщении Цветково - Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.

№6507 Знаменка – Цветочное из Знаменки в 17:12 до ст.Косари, а Шевченко – Цветочное в 20:30.

№6510 Цветково - Знаменка отправлением в ​​18:21 до ст. Шевченко в 19.31.

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