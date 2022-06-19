Один человек погиб и двое ранены в результате российского ракетного удара по Очакову, - ОК "Південь"

Армия РФ ударила ракетами по Очакову Николаевской области, в результате один человек погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Днем вражеской авиацией нанесен ракетный удар по Очакову. Рашисты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий. Ранены двое и убито одно гражданское лицо", - говорится в сообщении оперативного командования "Південь".

Информация об общих потерях и разрушениях сейчас уточняется, добавили военные.

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