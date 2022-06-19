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Один человек погиб и двое ранены в результате российского ракетного удара по Очакову, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

очаків

Армия РФ ударила ракетами по Очакову Николаевской области, в результате один человек погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Днем вражеской авиацией нанесен ракетный удар по Очакову. Рашисты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий. Ранены двое и убито одно гражданское лицо", - говорится в сообщении оперативного командования "Південь".

Информация об общих потерях и разрушениях сейчас уточняется, добавили военные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки на Николаевщине получили ранения 16 человек, - облсовет
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Пане Президенте, а клінстрони вже повернули у війська, щоб збивати ворожі літаки? А у Вашій команді немає таких "свинарчуків", щоб накрали клінтронів у кацапів, щоб закрити небо, чи у Вас є тільки "кнурчуки", які закупали в кацапів дорожний бітум і украплювали їх небо і літаки?
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19.06.2022 21:26 Ответить
Я тільки буде доведено, що винний Порошенко, то відразу повернуть (ніколи). Справа у Дєрмака на особистому контролі.
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19.06.2022 21:40 Ответить
...Цікаво, коли накласти карту "великого будівництва" на шляхи вторгнення - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qeJ9mRQdkHSV3bR1cWBBvKyWEEEGcZ3cG3AvMEB1QHSwixPSbquwawUFtvu4URA9l&id=100001217691479&sfnsn=mo
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19.06.2022 21:30 Ответить
Це жах!Особливо вбило-новенькі дороги в зоні відчудження,по яких кацапи комфортно пересувалися.Для кого будувалися ці дороги?
По хорошому,цією інформацією повинна СБУ негайно зайнятись.Та не з літінантом Бакановим таке розслідувати.******** зелені планово готували країну до здачі.
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19.06.2022 21:45 Ответить
Щодня гинуть люди.За кожною такою новиною трагедія,горе,море сліз.Ненавиджу упирів кацапських.Ще більше ненавиджу зрадників,які наводять обстріли.Таких тварин треба вбивати на місці,тюрма-розкіш для них
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19.06.2022 21:35 Ответить
А звідки зрадники взялися? Чи не від того, що всі ці роки дозволялись російськи телеканали, російски партіії, російська пропаганда на території України? Що тільки зараз вирішили зробити візови режим, заборонити партії, заборонити росіську мову в школах, ввезення російських книжок?

Якби це зробили ще років з 10-15 тому, то можливо цьго і не було би.
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19.06.2022 21:43 Ответить
 
 