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Двое гражданских погибли в результате обстрела оккупантами в Донецкой области, 12 человек ранены, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрелов оккупантами в Донецкой области 19 июня погибли двое гражданских. 12 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 19 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Максимильяновке и Зайцево. Еще 12 человек получили ранения.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий19.06.2022 22:59 Ответить Мне нравится 0
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