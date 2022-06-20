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война (46939) Зеленский (16565)

"Начинается историческая неделя. Одна из важнейших за все время с 1991 года", - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что завтра начнется неделя, когда Украина услышит ответ от Европейского Союза о статусе кандидата.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Жители оккупированного Изюма и их родственники записали видеообращение к Зеленскому. ВИДЕО
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Топ комментарии
+59
Вова , побрийся і зніми одежу мілітарі , бо вона тобі не пасує ти ж сидиш в кабінеті на Банковій , а не в окопі !

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19.06.2022 23:08
+44
пафосное чмо...
так херово Украине еще не было с 1991 года - это правда !!!!
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19.06.2022 23:11
+34
А, тобто безвіз нам подарували просто так і роботи ніякої не було? Цікава заява...
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19.06.2022 23:07
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Звідки він знає про рашку? Уйло особисто повідомив?
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19.06.2022 23:06 Ответить
Йому Макарон по телефону розповів.
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19.06.2022 23:08 Ответить
Вони ж постійно спілкуються 😏
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19.06.2022 23:09 Ответить
Він не сказав, що знає. Він сказав, що варто очікувати.
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19.06.2022 23:12 Ответить
На 22 червня Дядько Джо зберається дефолтнути рашку...
Цікаво, як стан дефолт відіб'ється на збройних силах оркостану?
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20.06.2022 07:58 Ответить
Тоді вони проплатили на 2 місяці вперед.
А зараз їм заборонили розраховуватись доларами. Тому вони не можуть цього зробити. Що буде - побачимо.
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20.06.2022 13:02 Ответить
А, тобто безвіз нам подарували просто так і роботи ніякої не було? Цікава заява...
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19.06.2022 23:07 Ответить
Вова , побрийся і зніми одежу мілітарі , бо вона тобі не пасує ти ж сидиш в кабінеті на Банковій , а не в окопі !

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19.06.2022 23:08 Ответить
Все правильно. Він там окопався
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19.06.2022 23:34 Ответить
Бороду і вуса запускають з цілью щоб по мімиці лиця не можливо було встановити коли людина бреше
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20.06.2022 07:44 Ответить
треба тканину економити . а то на форму стефанчуку . юзику та корниенку не вистачить
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20.06.2022 08:51 Ответить
согласен , будут мстить за свободный выбор свободных людей,
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19.06.2022 23:08 Ответить
Вони , орки , і так мстять нам століттями , а наразі - цілодобово 😠
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19.06.2022 23:10 Ответить
що там з Білорусю буде нападати чи ні?
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19.06.2022 23:10 Ответить
Кажуть , що не будуть нападати , тільки обстрілюються наші території із
Їх території !
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19.06.2022 23:12 Ответить
Білорусь окупована рашистами. Неправильна постановка питання
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19.06.2022 23:40 Ответить
Кордон на замку!

Розповідав військовий, який там служить розвідником. Я після його слів навіть заспокоїлася, бо тільки божевільний почне наступ на таку нашу оборону. Циган іпанутий, але не дурний, щоб відправляти своїх орків на неминучу смерть. Він же бачить, як наші хлопці воюють, тому і сцить.
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19.06.2022 23:40 Ответить
пафосное чмо...
так херово Украине еще не было с 1991 года - это правда !!!!
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19.06.2022 23:11 Ответить
Вася , ти вже "устал ат вайни"? Чим тобі хєрово на твоєму бойовому дивані ?
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20.06.2022 01:37 Ответить
Вася, на відміну від вас, в 2019 не голосував, по приколу, за голоборотьку.
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20.06.2022 10:48 Ответить
Ну ти молодець! За Сивочолого з Медведчуком голосував ?
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20.06.2022 13:04 Ответить
медведчук вообще то зеленского ***** сосватал и последний страну разоружал, а вам до сих пор Порох в штаны *рёт. Избиратели зеленых гнид никогда головой не думают. Дороги есть, ото берите лыжи и в Буковель шашлики жрать. Вам так гундос-коломойско-медведчуки сказали по всем каналам
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20.06.2022 13:22 Ответить
При Петрові було підірвано п'ять величезних складів *********** , а при Зеленському - жодного . То кого ***** "сасваталі" і хто "разаружал" Україну ? В тебе в твоєму скварєчніку є щось ,крім соєвої Зради ? Будеш своєю безтолковкою думати чи не маєш там всередині нічого ?
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20.06.2022 14:23 Ответить
При Петрові було закладено склади для зберігання ***********, при ВАЗеленському- жодного, не було закладено, навіть добудовано. І що з прозслідуванням по підриву? Знайшли, як Порошенка до цього притулити?

Ivan Luti II

Думки в голос.

Зазвичай, довіра, однієї людини до іншої грунтується на декількох чинниках. Це чесність, щирість та послідовність. В мене в голові не вкладається, як можна беззаперечно довіряти людині, за півтора року каденції якої був знищений енергетичний сектор, ліквідовано ВР Укробонпрому, ліквідовано військову прокуратуру (це єдиний правоохоронний орган який може працювати в зоні бойових дій), ліквідовано академію зовнішньої розвідки, фактична ліквідація підприємств ВПК, згортання усіх військових реформ та програм, скорочення та неналежне фінансування війська, руйнування економіки. Це дуже схоже на те, коли Янукович в 2010 став президентом, розставив на ключові посади в силових відомствах російську агентуру, закрутив гайки та почав переслідувати опозицію. Зруйнував економіку і через 4 роки, коли "клієнт созрєл", нападають росіяни. Зеленський впорався за 3 роки. Це єдиний його прогрес, яким він може пишатись.

Для незгодних з цією теорією, приведу тільки два, але ключові чинники, як "боневтік" готувався до вторгнення:

- Для прикриття Київа із сторони Білорусі указом "попередника" був сформований танковий батальон. Це до 40 танків, 15 БМП та 500 чоловік особового складу. Розформований указом Зеленського. I жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Таким чином був оголений напрямок з Білорусі. Наслідки побачив увесь світ на Київщині: вбивства, гвалтувння та грабіж мирного населення України військовими російської федерації.

- 23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Вже 14 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли. Тобто розмінування перешийків призвело до того, що 24 лютого 2022 року через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли російські війська, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та оточили Маріуполь.

Саме на цих чинниках грунтувалися допововіді ЦРУ та МІ6. Розвідка США та Британії попереджала, але Зє включив мороз. Доречі в ЦРУ та МІ6 знають чому сталося саме так, а не інакше. Бо по сухопутному коридору й води в Крим був договорняк ще в Омані. І відосік Філатова цілком вкладається в цю канву договорняка. Так само як і його міні-паніка щодо "сєйчас всьо в Кієвє рєшиться". Бо походу, як раз похід орків на Київ, в договорняк не входив. Тому на початку війни в ОПешечкі так перелякалися, що до оборони України залучили Залужного і Марчелло, поки самі сиділи в бункері не сильно йорзаючи по стільцю, щоб аромат дрисні в портках далеко не розповсюджувався. Саме тому, поки орки стояли в 15 км від Києва, все було відносно тихо. А щойно ЗСУ почали виносити орду з Київської області вперед ногами, - піздєц. Повилазили зі щілин усілякого роду хламідії, немов таргани, і почали знову творити *****. Ба більше, намагались повернутися до оманського договорняка.

Те, що "Зеленський не хотів чути про вторгнення", як заявив Байден, свідчить про те що вже не існує підстав цього приховувати, а візити Джонсона в Україну, говорять про те, що США та Британія встановили прямий зв'язок з ЗСУ. І це дуже муляє й свірбить, або взагалі лякає всю зелену срань, особливо верхівку. Тому що зупинити реальну хунту, та ще й з реальним бойовим досвідом та жагою до свободи за підтримки США, ці підкремлівські підраси не зможуть ніколи. Саме такий розвиток подій підтверджують недолугі спроби обмовти та знеславити Залужного.

Не варто вважати наших партнерів ідіотами. Вони добре усвідомлюють, з ким мають справу в особі чинної української влади. По суті, Байден цими словами звертається до українського народу та армії України - і в них він вірить, а от "боневтік", судячи з його слів, це відпрацьований фсб-шний матеріал, бо США давали інфу, і спостерігали, як Зе "готував" країну до вторгнення.

А, всім істеричкам про "не на часі" і "ніззя критикувать владу під час війни!" - позакривайте *******! За договорняк невеликої купки зміїного кубла чиновників і кремлівських агентів, Україна щодня платить дуже велику ціну. Російські кроти не вичищені, владні дибілоїди бикують. Це напряму впливає на наше виживання як в найближчому майбутньому, так і стратегічно на десятиліття вперед.
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20.06.2022 17:38 Ответить
Яким боком бізнеспартнер бабломойського, мертвечук, до Порошенка?
Відкрию вам таємницю, саме кум ***** привів Бубочку на телебачення. І це окрім того, що за рік каденції Яневтіка, мертвечук став міліардером.
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20.06.2022 16:44 Ответить
Чайка , а чого Ваську так бомбить ? Бо він щось мовчить , а ви в його адвокати записалися ...
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20.06.2022 14:24 Ответить
З яких пір до правди застосовують термін "бомбить"?
А мовчати людина може з різних причин. Тим більше на дев'ятому році війни.
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20.06.2022 16:49 Ответить
коноплю з КК України викреслять ?
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19.06.2022 23:18 Ответить
Героя праці за вирощування давати будуть
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19.06.2022 23:36 Ответить
Відповідь буде така: "Угорщина проти, звиняйте." ПРИХОДЬТЕ З НАСТУПНОЇ НЕДІЛІ.
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19.06.2022 23:20 Ответить
я просто в акуї був коли на базарі держспоживслужба в цю п'ятницю шерстила підприємців
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19.06.2022 23:22 Ответить
История с душком.
Русская тройка в лице Франции, Германии и Италии приезжали поторговать украинской территорией в обмен на обещалки кандидатства.
На следующий день приехал Джонсон спросить у Зе как дела? Ну и нахера тебе тот ЕС под завязку забитый евробюрократами, буржуями и жлобами?
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19.06.2022 23:29 Ответить
Міністри оборони клубу "Рамштайн" вивчили тост про російський корабель
"За російський воєнний флот, до дна!"
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20.06.2022 00:00 Ответить
пздж рівня рпц. альтернативи єс/нато не існує.
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20.06.2022 07:19 Ответить
хай я помиляюсь, але він угашений...
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19.06.2022 23:33 Ответить
Звідки така ненависть до зеленського?для вас ліпше гітлер,лиш би не зеленський.хворі люди.
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19.06.2022 23:35 Ответить
Тобі не зрозуміти там за океаном.
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19.06.2022 23:39 Ответить
До зрадників і рашистських манкуртів під час війни любові не буває
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19.06.2022 23:42 Ответить
1. тому що у нього повно зрадників і пристосуванців, що в певних умовах можна прирівнювати до зрадників в ОП.
2. Він слухає ОП, той же випадок з громадянством для невзорова, він навіть не спитав думки людей, а подали це все ніби то українці невзорову дозволили громадянство України отримати, це бл...во!
3. Хоч падлота з ОП під час війни небезпечно ляпає язиком так, що аж з закордонними партнерами приходиться мати роз"яснення і мало не скандали, він ту падлоту не звільняє і ніяк не карає.
4. Він влаштував цензуру користуючись війною, і тримає на роботі медвечуківських і мураєвських шлюх.
Це так коротенько, щоб поеми не писати. Пан отримав відповідь на своє запитання?
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19.06.2022 23:51 Ответить
Алоизыч хотя бы немцем был (на самом деле австрийцем, но то такое )
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20.06.2022 11:33 Ответить
пыхнул? или таки носом швырганул????
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19.06.2022 23:37 Ответить
На манеже всьо те же.
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19.06.2022 23:37 Ответить
А давайте зараз позачергові вибори президента проведемо. А що, саме час. От прийде Порошенко і своєю великою сракою закриє Україну від агресії. Ви серйозно?
P.S. Я не є великим прихильником Зеленського, за нього не голосував, але я не розумію нахера цей гвалт в коментах. Може хтось аргументовано пояснить, або дасть якісь розумні пропозиції, чи тільки можете нити про зраду і "всьо пропало"?
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19.06.2022 23:51 Ответить
взагалі-то вибори хоче не Порошенко, а Зеленський, правда тільки в парламент та ще й електронне голосування(просто проставляєш результат який треба і все), як то, ви там воюйте, на армію збирайте, а ми собі ділішки свої зробимо, а то коломойського срака в небезпеці буде, якщо коломойський тут не отримає абсолютну владу.
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19.06.2022 23:56 Ответить
про сраку каломойського +++++++++++киоск падлюка за вкрадени 155 ярдов грн так **** й не покрасив
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20.06.2022 08:58 Ответить
Тут думати не потрібно , на це нема часу . На будь-які слова Зеленського треба розводити зрадну Зраду . Тоді ти патріот і любиш Україну .
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20.06.2022 01:41 Ответить
Та у них до патріота і до любові до України не доходить. Все більш примітивно. Головне гадити і гадити, що все погано, бо 73% вибрали не того. Тут велика організована група з 2019 для цього створена.
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20.06.2022 06:33 Ответить
І тобі привіт, гнида. Ви при б/я владі завжди. Золотий фонд.
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20.06.2022 07:28 Ответить
Під час дії воєнного стану ніяки вибори не проводяться. А Зе боїться одного, що зараз армійці розберуться з орками, розвернуться й підуть до ньго задавати невдобні питаннячка.
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20.06.2022 11:30 Ответить
Можемо аргументовано дати тобі лопатой по ****, зєлєбобік! ("за нього не голосував", ага )
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20.06.2022 11:35 Ответить
а ти влаштував тут цензуру, журналістів не поважаєш, тільки ті, що сраку ліжуть кожному, хто заплатить, а що несе падаляк , арахамія, арестович, то на жодну голову не налізе, якщо тільки вона не пуста.
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19.06.2022 23:53 Ответить
Але про смажений картофан,з піпиською *****,киселем,ми теж не забули ,чи?
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20.06.2022 00:18 Ответить
ау Вова, нам просто присвоят статус кандидата в знак солидарности с украинским народом, который по геройски борется за себя и за тебя, Вова
А вот если мы после войны не всупим то виноват будеш ты... не Байден, ни Порошенко и не марсеяне, а ты и твоя шобла ворья
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19.06.2022 23:59 Ответить
Чего шепотом? Кто не разрешает говорить нормально?
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20.06.2022 00:41 Ответить
Крот и Бєня... у них тогда не будет "светлого будущего"....им с ЕС не по одной дороге...
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20.06.2022 09:46 Ответить
ТЫ здесь ни при чем. При чем, как ни странно, *****. Это ему в ***** все делается. И да, есть много условий, невыполнение которых приведет к отмене "одной из самых важных недель".
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20.06.2022 07:02 Ответить
Ну що ви постійно лаєте Зеленского?! Він нормальний шоумен,правда трохи невезучий, але так вибрав "мудрий нАрід".
І я радий за Пороха, йому неймовірно повезло, що його не вибрали. А от "мудрому нАріду не повезло...
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20.06.2022 07:25 Ответить
Ніхєра собі "трохи невезучий"! Бєдоносєц конкрєтний!
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20.06.2022 11:38 Ответить
Господи боже мой! Оно ж угашенное видосик пилит. И не стесняется.
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20.06.2022 07:28 Ответить
Так-так....став "могутнім"левом...та після Оману... бєня і ти повинні були повіситись.
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20.06.2022 07:37 Ответить
Вони для цього занадто бздливі! Треба допомогти!
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20.06.2022 11:39 Ответить
https://www.5.ua/polityka/takoho-shche-ne-bulo-yevrokomisiia-proponuie-pozbavyty-ukrainu-statusu-kandydata-u-vypadku-vidsutnosti-reform-280263.html

ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО: ЄВРОКОМІСІЯ ПРОПОНУЄ ПОЗБАВИТИ УКРАЇНУ СТАТУСУ КАНДИДАТА У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ РЕФОРМ
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20.06.2022 08:49 Ответить
Если это самое великое событие в истории независимой Украины, впору хвататься за голову. Конкурент разве что "безвиз" Порошенко.
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20.06.2022 08:55 Ответить
Что то будет 21 или 22 июня. Солнцестояния, нападение Гитлера, пять двоек. Признание лднр а по сути новая война произошла 2202 2022. И многотысячный заход войск в Лднры. Война началась не 24 февраля, а 22 февраля
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20.06.2022 09:04 Ответить
Зеленський запустив "білу ворону" для українців з цим ЄС. Нам це ЄС і цьому ЄС Україна і нах. не потрібна, зруйнована, з боргам і мільйонами біженців.
Цими заявами цей клоун відволікає увагу народу від ситуації на фронтах і повного провалу оборонної програми за всі роки його клоунади. Відволікається увага від того, що "прої.али" вторгнення, хоча всі розвідки світу попереджували, від того, що пропустили з Криму (спеціально!) противника через майже непробивну оборону, від кинутого на убой Маріуполя...
Відосіки і нескінченні самолюбованські монологи у той час як Цвіт Нації гине на фронтах.
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20.06.2022 10:03 Ответить
Zeлене вже почало хайпувати, розганяти "пабєду"... І ти ба, які слова йому хтось написав: "найважливіший тиждень з 1991 р.!"... У України буде два найважливіших тиждні - перший, коли тобі та твоїй про-москальській ОПє оголосять імпічмент, а другий, коли виженемо москальських свино-собак з української землі, включно з Донбасом та Кримом. І щось підказує, що, нажаль, поки ми не відсвяткуємо перший тиждень, то не матимемо і другого.
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20.06.2022 10:11 Ответить
Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус: Якщо бути зовсім точним, то йдеться не про сім вимог ЄС, а про сім блоків реформ, виконання яких Євросоюз визначив як умову того, що статус кандидата збережеться:

(1) реформа Конституційного суду

(2) продовження судової реформи

(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП

(4) боротьба з відмиванням коштів

(5) втілення антиолігархічного закону

(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським

(7) зміна законодавства про нацменшини. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/06/18/7141516/
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20.06.2022 11:11 Ответить
Нормальный телесуфлер отобрали? Глаза туда-сюда бегают...

Так криво читать чужой текст нужно еще постараться
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20.06.2022 11:50 Ответить
И что даст тебе это "историчное" заявление о статусе? В этом статусе можно висеть десятилетиями. Историческим, это станет, когда нас возьмут в ЕС. А пока, это морковка перед очень тупым кроликом.
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20.06.2022 11:54 Ответить
Не понимаю я "патриотов" : безвиз и томос бьіли для них достижениями Украиньі , а вхождение в ЕС , за что и вьішел Майдан , мелочь и пустяк ? По-моему , наоборот .
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20.06.2022 13:37 Ответить
изучи "кандидат" в президенты и прездент. как бы немножко разное
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20.06.2022 18:50 Ответить
 
 