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"Начинается историческая неделя. Одна из важнейших за все время с 1991 года", - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что завтра начнется неделя, когда Украина услышит ответ от Европейского Союза о статусе кандидата.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+59 Amber
показать весь комментарий19.06.2022 23:08
+44 Вася Шевченко f77d76ba
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+34 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий19.06.2022 23:07
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Пожалуйста, подождите...
Цікаво, як стан дефолт відіб'ється на збройних силах оркостану?
А зараз їм заборонили розраховуватись доларами. Тому вони не можуть цього зробити. Що буде - побачимо.
Їх території !
Розповідав військовий, який там служить розвідником. Я після його слів навіть заспокоїлася, бо тільки божевільний почне наступ на таку нашу оборону. Циган іпанутий, але не дурний, щоб відправляти своїх орків на неминучу смерть. Він же бачить, як наші хлопці воюють, тому і сцить.
так херово Украине еще не было с 1991 года - это правда !!!!
Ivan Luti II
Думки в голос.
Зазвичай, довіра, однієї людини до іншої грунтується на декількох чинниках. Це чесність, щирість та послідовність. В мене в голові не вкладається, як можна беззаперечно довіряти людині, за півтора року каденції якої був знищений енергетичний сектор, ліквідовано ВР Укробонпрому, ліквідовано військову прокуратуру (це єдиний правоохоронний орган який може працювати в зоні бойових дій), ліквідовано академію зовнішньої розвідки, фактична ліквідація підприємств ВПК, згортання усіх військових реформ та програм, скорочення та неналежне фінансування війська, руйнування економіки. Це дуже схоже на те, коли Янукович в 2010 став президентом, розставив на ключові посади в силових відомствах російську агентуру, закрутив гайки та почав переслідувати опозицію. Зруйнував економіку і через 4 роки, коли "клієнт созрєл", нападають росіяни. Зеленський впорався за 3 роки. Це єдиний його прогрес, яким він може пишатись.
Для незгодних з цією теорією, приведу тільки два, але ключові чинники, як "боневтік" готувався до вторгнення:
- Для прикриття Київа із сторони Білорусі указом "попередника" був сформований танковий батальон. Це до 40 танків, 15 БМП та 500 чоловік особового складу. Розформований указом Зеленського. I жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Таким чином був оголений напрямок з Білорусі. Наслідки побачив увесь світ на Київщині: вбивства, гвалтувння та грабіж мирного населення України військовими російської федерації.
- 23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Вже 14 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли. Тобто розмінування перешийків призвело до того, що 24 лютого 2022 року через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли російські війська, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та оточили Маріуполь.
Саме на цих чинниках грунтувалися допововіді ЦРУ та МІ6. Розвідка США та Британії попереджала, але Зє включив мороз. Доречі в ЦРУ та МІ6 знають чому сталося саме так, а не інакше. Бо по сухопутному коридору й води в Крим був договорняк ще в Омані. І відосік Філатова цілком вкладається в цю канву договорняка. Так само як і його міні-паніка щодо "сєйчас всьо в Кієвє рєшиться". Бо походу, як раз похід орків на Київ, в договорняк не входив. Тому на початку війни в ОПешечкі так перелякалися, що до оборони України залучили Залужного і Марчелло, поки самі сиділи в бункері не сильно йорзаючи по стільцю, щоб аромат дрисні в портках далеко не розповсюджувався. Саме тому, поки орки стояли в 15 км від Києва, все було відносно тихо. А щойно ЗСУ почали виносити орду з Київської області вперед ногами, - піздєц. Повилазили зі щілин усілякого роду хламідії, немов таргани, і почали знову творити *****. Ба більше, намагались повернутися до оманського договорняка.
Те, що "Зеленський не хотів чути про вторгнення", як заявив Байден, свідчить про те що вже не існує підстав цього приховувати, а візити Джонсона в Україну, говорять про те, що США та Британія встановили прямий зв'язок з ЗСУ. І це дуже муляє й свірбить, або взагалі лякає всю зелену срань, особливо верхівку. Тому що зупинити реальну хунту, та ще й з реальним бойовим досвідом та жагою до свободи за підтримки США, ці підкремлівські підраси не зможуть ніколи. Саме такий розвиток подій підтверджують недолугі спроби обмовти та знеславити Залужного.
Не варто вважати наших партнерів ідіотами. Вони добре усвідомлюють, з ким мають справу в особі чинної української влади. По суті, Байден цими словами звертається до українського народу та армії України - і в них він вірить, а от "боневтік", судячи з його слів, це відпрацьований фсб-шний матеріал, бо США давали інфу, і спостерігали, як Зе "готував" країну до вторгнення.
А, всім істеричкам про "не на часі" і "ніззя критикувать владу під час війни!" - позакривайте *******! За договорняк невеликої купки зміїного кубла чиновників і кремлівських агентів, Україна щодня платить дуже велику ціну. Російські кроти не вичищені, владні дибілоїди бикують. Це напряму впливає на наше виживання як в найближчому майбутньому, так і стратегічно на десятиліття вперед.
Відкрию вам таємницю, саме кум ***** привів Бубочку на телебачення. І це окрім того, що за рік каденції Яневтіка, мертвечук став міліардером.
А мовчати людина може з різних причин. Тим більше на дев'ятому році війни.
Русская тройка в лице Франции, Германии и Италии приезжали поторговать украинской территорией в обмен на обещалки кандидатства.
На следующий день приехал Джонсон спросить у Зе как дела? Ну и нахера тебе тот ЕС под завязку забитый евробюрократами, буржуями и жлобами?
"За російський воєнний флот, до дна!"
2. Він слухає ОП, той же випадок з громадянством для невзорова, він навіть не спитав думки людей, а подали це все ніби то українці невзорову дозволили громадянство України отримати, це бл...во!
3. Хоч падлота з ОП під час війни небезпечно ляпає язиком так, що аж з закордонними партнерами приходиться мати роз"яснення і мало не скандали, він ту падлоту не звільняє і ніяк не карає.
4. Він влаштував цензуру користуючись війною, і тримає на роботі медвечуківських і мураєвських шлюх.
Це так коротенько, щоб поеми не писати. Пан отримав відповідь на своє запитання?
P.S. Я не є великим прихильником Зеленського, за нього не голосував, але я не розумію нахера цей гвалт в коментах. Може хтось аргументовано пояснить, або дасть якісь розумні пропозиції, чи тільки можете нити про зраду і "всьо пропало"?
А вот если мы после войны не всупим то виноват будеш ты... не Байден, ни Порошенко и не марсеяне, а ты и твоя шобла ворья
І я радий за Пороха, йому неймовірно повезло, що його не вибрали. А от "мудрому нАріду не повезло...
ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО: ЄВРОКОМІСІЯ ПРОПОНУЄ ПОЗБАВИТИ УКРАЇНУ СТАТУСУ КАНДИДАТА У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ РЕФОРМ
Цими заявами цей клоун відволікає увагу народу від ситуації на фронтах і повного провалу оборонної програми за всі роки його клоунади. Відволікається увага від того, що "прої.али" вторгнення, хоча всі розвідки світу попереджували, від того, що пропустили з Криму (спеціально!) противника через майже непробивну оборону, від кинутого на убой Маріуполя...
Відосіки і нескінченні самолюбованські монологи у той час як Цвіт Нації гине на фронтах.
(1) реформа Конституційного суду
(2) продовження судової реформи
(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП
(4) боротьба з відмиванням коштів
(5) втілення антиолігархічного закону
(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
(7) зміна законодавства про нацменшини. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/06/18/7141516/
Так криво читать чужой текст нужно еще постараться