IT-специалистам разрешат выезжать за границу, - замглавы Минцифры Борняков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мужчинам из IT-индустрии могут разрешить уехать за границу во время военного положения.
Об этом заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков рассказал в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что когда началась война, 70% IT-компаний сумели не только не снизить темпы ведения бизнеса, но и привлечь новых клиентов, немногим более половины компаний ожидают роста своего бизнеса даже в условиях войны.
По словам Борнякова, проблема выезда за границу становится все более актуальной, потому что никто не ожидал, что война продлится так долго, и сейчас никто не знает, когда она закончится.
"Персональный контакт очень важен. Есть такие вещи, как конференции, бизнес-форумы, на которых нужно присутствовать, демонстрировать свой бизнес и привлекать новых клиентов. Это можно было откладывать на месяц-другой, но теперь ситуация такова, что откладывать уже некуда", – отметил он.
Замминистра рассказал, что Минцифры совместно с Минобороны, с Генштабом и Минэкономики создают механизм, по которому можно будет выезжать на короткий срок при условии гарантий, что человек вернется, решив рабочие дела.
"Через несколько дней должно быть уже решение, которое должно быть общим.Нужно, чтобы все ветви власти приняли это решение, в первую очередь Минобороны. Мы видим, что понимание уже есть. Речь идет максимум о двух-трех неделях, но я думаю, что даже если речь будет идти о 5-7 рабочих днях, этого будет достаточно, чтобы решить вопросы и вернуться назад", – заявил Борняков.
Он пояснил, что модель предусматривает, что компания будет подавать ограниченный список людей – к примеру, не более 10%, – и его будут рассматривать в Минобороны и Минэкономики, которые будут выдавать разрешение. Его получают пограничники и человек, которому оно необходимо. После этого он может выехать на тот срок, который указан в разрешении, в ту страну, которая указана.
Кроме того, в Минцифры рассматривают систему бронирования определенных специалистов.
"Это большая проблема, ведь если есть контракт и заказчик, который платит за большую команду IT-специалистов, и это могут быть сотни тысяч долларов в месяц, а потом из этой команды забирают нескольких ключевых людей, работа может остановиться полностью. Мы это понимаем, а потому планируем делать механизм бронирования через приложение Дія", – сообщил замминистра.
По его словам, позиция министерства состоит в том, что сегодня IT-специалисты не являются приоритетной категорией для мобилизации.
"Мы работаем над тем, чтобы по крайней мере какая-то часть компаний могла забронировать наиболее критичных сотрудников, и они могли и дальше выполнять свои обязательства перед клиентами. На данный момент удалось более тысячи людей забронировать по стандартному механизму, чтобы сохранить бизнес и рабочие места для компаний, но IT-индустрия — это 280 тыс. человек", – заявил Борняков.
Он уточнил, что сейчас есть действующий механизм бронирования, но он очень сложный и непрозрачный.
Пожалуйста, подождите...
І мова не лише про ІТ ж, журналістів, наприклад, варто використовувати для пропаганди і контрпропаганди (як це робили усі країни під час війн раніше).
Тобто мова не про те, що ІТ-шники якісь привілегійовані, а про те, що багатьом спеціальностям можна найти застосування під час війни і треба це робити!
Деякі мої знайомі зараз в ЗСУ. Якщо вміє тримати зброю і в неї сильна мотивація - то це раціональне застосування ресурсів.
Наразі я можу сказати, що необхідність виїжджати за кордон у відрядження низька, хоча мене постійно просять приїхати. Я вже звик працювати віддалено - тому це не обов'язково.
Ініціатива дуже сумнівна, бо вона є дискримінаційною. Є дуже велика кількість людей, яким дійсно потрібно віижджати за кордон, але вони не є «айтішниками». Подивимось
А насправді "виключення" для виїзду там зовсім номінальні, з купою умов:
- Тільки тим хто оформлені через договори Дія Сіті, а не ФОП, тобто з більшими податками.
- Тільки невеликому відсотку працівників обраним керівництвом компанії. 10-20% від загальної чисельності персоналу.
- Тільки на короткі терміни, тобто 1-2 тижні максимум. Виїжджати на місяці нікому не дадуть.
- Й найголовніше!!! Якщо хтось втече/не повернеться, то компанію можуть позбути можливості відправляти взагалі кого-небудь за кордон. Тому самі компанії будуть ДУЖЕ прискіпливо відбирати тих кого відправляти, бо це значні ризики для бізнесу якщо людина не повернеться.
Коротше кажучи, створені всі умови, щоб це були суто бізнес подорожі для менеджерів і дуже рідко розробників до клієнта. Без можливості навіть взяти там відпустку для відпочинку.
Создали новую воровайку и надеетесь деньжат срубить с вывоза людей за кордон?
Так вы первым делом тарифы разработайте. Вот тариф-шо ты "дипломироаанный" итишник, вот тариф на приглашение на "симпозиум", вот тари за справку, шо работаешь в фирме "одуванчике" в сфере ИТ. Огласите весь списочек, воры!
Засмердело все типа ровные но есть ровнее
А чому ви не ниєте що учням ПТУ дають відстрочку. Чим учень ПТУ кращий за айтішника який підтримує економіку України?
А це вибіркове ділення людей на сорти ні до чого доброго не приведе. Люди будуть ненавидіти цю державу і мотивації тут щось робити ніякої
Моряки 40+ тысяч сидят, водители фур, предприниматели.
Запрет на выезд это сталинская хрень, ничего общего с движением в ЕС это не имеет, Сомали, Сирия во время войны были открыты.
Многие люди искренне хотели помогать, но с таким геноцидным отношением страны твоего гражданства, это желание пропало навсегда и желание здесь жить тоже.
1. члени та членкині партії Сукі народа, особливо Коля Катлєта, Безумна, Гєтманьцев
2. Друзі Z з 95 кварталу, Лисий, Юзік, Лєночка
3.Бєня
та ІТ шники зараз, Портнов Шуфріч дуже відомі програмісти поїхали на Конференцию по новым компьютерным технологиям защите компьютерных программ
Все це , щоб посіяти розбрат у суспільстві. Розумні не потрібні. Потрібні лише проли-голодранці, якими за подачку можно правити вічно.
Курчат восени рахують. В деяких нац.громадах вже давно радять робити запаси, бо продовжуватиметься війна, буде голодно та холодно.
Включіть вже нареші мозок, якщо він є.
Яка ціль випускати за кордоно тих хто й так добре заробляє, аби був інтернет. Інші й далі будуть відсмактувати.
Десь в кутку заплакав маленькій абДрістовіч
Ненормально - это рабское положение "чоловіків віком від 18 до 60 років".