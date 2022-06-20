IT-специалистам разрешат выезжать за границу, - замглавы Минцифры Борняков

Мужчинам из IT-индустрии могут разрешить уехать за границу во время военного положения.

Об этом заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков рассказал в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что когда началась война, 70% IT-компаний сумели не только не снизить темпы ведения бизнеса, но и привлечь новых клиентов, немногим более половины компаний ожидают роста своего бизнеса даже в условиях войны.

По словам Борнякова, проблема выезда за границу становится все более актуальной, потому что никто не ожидал, что война продлится так долго, и сейчас никто не знает, когда она закончится.

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"Персональный контакт очень важен. Есть такие вещи, как конференции, бизнес-форумы, на которых нужно присутствовать, демонстрировать свой бизнес и привлекать новых клиентов. Это можно было откладывать на месяц-другой, но теперь ситуация такова, что откладывать уже некуда", – отметил он.

Замминистра рассказал, что Минцифры совместно с Минобороны, с Генштабом и Минэкономики создают механизм, по которому можно будет выезжать на короткий срок при условии гарантий, что человек вернется, решив рабочие дела.

"Через несколько дней должно быть уже решение, которое должно быть общим.Нужно, чтобы все ветви власти приняли это решение, в первую очередь Минобороны. Мы видим, что понимание уже есть. Речь идет максимум о двух-трех неделях, но я думаю, что даже если речь будет идти о 5-7 рабочих днях, этого будет достаточно, чтобы решить вопросы и вернуться назад", – заявил Борняков.

Он пояснил, что модель предусматривает, что компания будет подавать ограниченный список людей – к примеру, не более 10%, – и его будут рассматривать в Минобороны и Минэкономики, которые будут выдавать разрешение. Его получают пограничники и человек, которому оно необходимо. После этого он может выехать на тот срок, который указан в разрешении, в ту страну, которая указана.

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Кроме того, в Минцифры рассматривают систему бронирования определенных специалистов.

"Это большая проблема, ведь если есть контракт и заказчик, который платит за большую команду IT-специалистов, и это могут быть сотни тысяч долларов в месяц, а потом из этой команды забирают нескольких ключевых людей, работа может остановиться полностью. Мы это понимаем, а потому планируем делать механизм бронирования через приложение Дія", – сообщил замминистра.

По его словам, позиция министерства состоит в том, что сегодня IT-специалисты не являются приоритетной категорией для мобилизации.

"Мы работаем над тем, чтобы по крайней мере какая-то часть компаний могла забронировать наиболее критичных сотрудников, и они могли и дальше выполнять свои обязательства перед клиентами. На данный момент удалось более тысячи людей забронировать по стандартному механизму, чтобы сохранить бизнес и рабочие места для компаний, но IT-индустрия — это 280 тыс. человек", – заявил Борняков.

Он уточнил, что сейчас есть действующий механизм бронирования, но он очень сложный и непрозрачный.

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