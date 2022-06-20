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IT-специалистам разрешат выезжать за границу, - замглавы Минцифры Борняков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Мужчинам из IT-индустрии могут разрешить уехать за границу во время военного положения.

Об этом заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков рассказал в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что когда началась война, 70% IT-компаний сумели не только не снизить темпы ведения бизнеса, но и привлечь новых клиентов, немногим более половины компаний ожидают роста своего бизнеса даже в условиях войны.

По словам Борнякова, проблема выезда за границу становится все более актуальной, потому что никто не ожидал, что война продлится так долго, и сейчас никто не знает, когда она закончится.

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"Персональный контакт очень важен. Есть такие вещи, как конференции, бизнес-форумы, на которых нужно присутствовать, демонстрировать свой бизнес и привлекать новых клиентов. Это можно было откладывать на месяц-другой, но теперь ситуация такова, что откладывать уже некуда", – отметил он.

Замминистра рассказал, что Минцифры совместно с Минобороны, с Генштабом и Минэкономики создают механизм, по которому можно будет выезжать на короткий срок при условии гарантий, что человек вернется, решив рабочие дела.

"Через несколько дней должно быть уже решение, которое должно быть общим.Нужно, чтобы все ветви власти приняли это решение, в первую очередь Минобороны. Мы видим, что понимание уже есть. Речь идет максимум о двух-трех неделях, но я думаю, что даже если речь будет идти о 5-7 рабочих днях, этого будет достаточно, чтобы решить вопросы и вернуться назад", – заявил Борняков.

Он пояснил, что модель предусматривает, что компания будет подавать ограниченный список людей – к примеру, не более 10%, – и его будут рассматривать в Минобороны и Минэкономики, которые будут выдавать разрешение. Его получают пограничники и человек, которому оно необходимо. После этого он может выехать на тот срок, который указан в разрешении, в ту страну, которая указана.

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Кроме того, в Минцифры рассматривают систему бронирования определенных специалистов.

"Это большая проблема, ведь если есть контракт и заказчик, который платит за большую команду IT-специалистов, и это могут быть сотни тысяч долларов в месяц, а потом из этой команды забирают нескольких ключевых людей, работа может остановиться полностью. Мы это понимаем, а потому планируем делать механизм бронирования через приложение Дія", – сообщил замминистра.

По его словам, позиция министерства состоит в том, что сегодня IT-специалисты не являются приоритетной категорией для мобилизации.

"Мы работаем над тем, чтобы по крайней мере какая-то часть компаний могла забронировать наиболее критичных сотрудников, и они могли и дальше выполнять свои обязательства перед клиентами. На данный момент удалось более тысячи людей забронировать по стандартному механизму, чтобы сохранить бизнес и рабочие места для компаний, но IT-индустрия — это 280 тыс. человек", – заявил Борняков.

Он уточнил, что сейчас есть действующий механизм бронирования, но он очень сложный и непрозрачный.

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Топ комментарии
+49
Коли з'являються виключення для "окремих категорій", до добра це не доводить.
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19.06.2022 23:17
+31
А будівельникам не можна. Не пішли б ви *****?
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19.06.2022 23:17
+31
для общения и обмена опытом ІТ-шникам так точно не надо куда-то выезжать... )))
видеконференции еще никто не отменял и даже простые смертные успешно этим пользуются...
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19.06.2022 23:23
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Зрозуміло одне,коли з'являються виключення,навіть з добрими намірами, це призводить до величезної корупції..
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19.06.2022 23:30 Ответить
Лучше не ныть придумывая эту чушь и открыть для себя "фриланс" или устроится в туеву хучу студий которые работают на зарубеж и имеется валом вакансий, людей не хватает. Если ты и этого не смог, то выехав куда-то ты темболее не сможешь найти по специальности, максимум - пельмени лепить на фабрику или столбы дорожные вкапывать, но такая работа и здесь есть.
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20.06.2022 05:14 Ответить
Тут, швидше, проблема не в тому, що пропонують ІТ-шників випускати, а в нераціональному використанні кадрів. Грубо кажучи, не треба ІТ-шників мобілізовувати в піхоту, але ж можна використовувати їх у хакерських і ddos-атаках на інтернет-ресурси ворога! Або в керуванні дронами, або просто комп'ютерниками у військових частинах.
І мова не лише про ІТ ж, журналістів, наприклад, варто використовувати для пропаганди і контрпропаганди (як це робили усі країни під час війн раніше).

Тобто мова не про те, що ІТ-шники якісь привілегійовані, а про те, що багатьом спеціальностям можна найти застосування під час війни і треба це робити!
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19.06.2022 23:34 Ответить
Я «айтішник» і займаюсь тим, що ви написали. Це не потребує додаткового часу, лише невеликі фінансові вкладання. Навіть домогосподарка з інструкцією зробить все як надо.

Деякі мої знайомі зараз в ЗСУ. Якщо вміє тримати зброю і в неї сильна мотивація - то це раціональне застосування ресурсів.

Наразі я можу сказати, що необхідність виїжджати за кордон у відрядження низька, хоча мене постійно просять приїхати. Я вже звик працювати віддалено - тому це не обов'язково.

Ініціатива дуже сумнівна, бо вона є дискримінаційною. Є дуже велика кількість людей, яким дійсно потрібно віижджати за кордон, але вони не є «айтішниками». Подивимось
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20.06.2022 00:01 Ответить
Дуже багато тексту, тому ніхто не читає, а коменти пишуть ************** від заголовка статті.

А насправді "виключення" для виїзду там зовсім номінальні, з купою умов:
- Тільки тим хто оформлені через договори Дія Сіті, а не ФОП, тобто з більшими податками.
- Тільки невеликому відсотку працівників обраним керівництвом компанії. 10-20% від загальної чисельності персоналу.
- Тільки на короткі терміни, тобто 1-2 тижні максимум. Виїжджати на місяці нікому не дадуть.
- Й найголовніше!!! Якщо хтось втече/не повернеться, то компанію можуть позбути можливості відправляти взагалі кого-небудь за кордон. Тому самі компанії будуть ДУЖЕ прискіпливо відбирати тих кого відправляти, бо це значні ризики для бізнесу якщо людина не повернеться.

Коротше кажучи, створені всі умови, щоб це були суто бізнес подорожі для менеджерів і дуже рідко розробників до клієнта. Без можливості навіть взяти там відпустку для відпочинку.
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19.06.2022 23:40 Ответить
а если допустим уехал и уволился, все, трудовые отношения закончены, компания не причем, неустойку выплатил\и.
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20.06.2022 00:05 Ответить
Написали якусь дурню, сидіть мовчки якщо не розумієте як все це працює.
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20.06.2022 13:28 Ответить
значні ризики для бізнесу, бо компанію можуть позбути можливості відправляти взагалі кого-небудь за кордон? Якийсь сюр вийшов
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20.06.2022 00:15 Ответить
Який сюр? Є реально проєкти де необхідно домовлятися з клієнтами у них на місці, бо інакше у тебе різко падають шанси цим проєктом займатися. Це не катастрофа, але через війну стало й так набагато важче залучати нових клієнтів, тому можливість виїжджати по роботі покращить умови для багатьох компаній. І якщо через якогось ідіота який втік компанія лишиться цієї можливості, то це ризик для бізнесу. Тому ніхто не буде давати їздити всім підряд. Тільки коли є необхідність й для перевірених людей які вже давно працюють.
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20.06.2022 13:32 Ответить
Хватит топить за эту туфту. Любой человек, разбирающийся в кнопках на клавиатуре-может тебе показать как с помощью сервисов видеоконференций, хоть программисты, хоть трактористы , хоть сам Зеленский с Федоровым могут "обменивацца мнениями" хоть до опупения со всем земным шаром. Хочешь и тебя научат?
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20.06.2022 00:21 Ответить
Я вже 20+ років працюю в ІТ і ти написав повну нісенітницю, розуміння як працює бізнес близьке до 0.
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20.06.2022 13:34 Ответить
А ну, открой нам "тайну", Федоровский тролль, как так "работает ай ти", шо не знаком с удаленкой? Или это только у федоровских для обмена файлами нужно флешки за границу возить,шоб на симпоузиумах их вставлять в компы?
Создали новую воровайку и надеетесь деньжат срубить с вывоза людей за кордон?
Так вы первым делом тарифы разработайте. Вот тариф-шо ты "дипломироаанный" итишник, вот тариф на приглашение на "симпозиум", вот тари за справку, шо работаешь в фирме "одуванчике" в сфере ИТ. Огласите весь списочек, воры!
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20.06.2022 13:49 Ответить
Вони всі ітак були на Мальті і Кіпрі зареєстровані
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20.06.2022 00:14 Ответить
ты текст вообще читал?
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20.06.2022 05:15 Ответить
А остальные не люди им работать и содержать семьи не нужно совком
Засмердело все типа ровные но есть ровнее
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19.06.2022 23:46 Ответить
Ймовірно коксом. Бувають якісні поставки, бувають не дуже. На жаль від цього залежить результат прийняття рішень для країни у тій команді
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20.06.2022 00:24 Ответить
Це звісно добре. Але є один нюанс - це стара новина від 10 червня. Досі нічого не змінилося. Останні декілька місяців тільки і чути обіцянки-цяцянки.
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20.06.2022 00:22 Ответить
Ох як тут багато набігло людей яких жаба давить що розумні люди які витратили по 10 років на навчання можуть отримати бронь і можливість коротких подорожей. Звісно легше закінчити училище робити просту роботу за миску рису і плакати які айтішники погані.
А чому ви не ниєте що учням ПТУ дають відстрочку. Чим учень ПТУ кращий за айтішника який підтримує економіку України?
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20.06.2022 00:41 Ответить
Справа не у відстрочці. Я не маю ніяких броней, ходив у воєнкоматі, сказали, що поки не потрібен, не служив, немаю військової спеціальності. І зараз не можу поїхати до дружини в Польщу. Там в мене сім'я, житло, робота.
А це вибіркове ділення людей на сорти ні до чого доброго не приведе. Люди будуть ненавидіти цю державу і мотивації тут щось робити ніякої
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20.06.2022 00:51 Ответить
Ну тут я з тобою згідний. Потрібно дати людям можливість виїхати якщо мають таку потребу. Не думаю що більшість виїде. Думаю виїде максимум 1 - 2 млн.
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20.06.2022 00:59 Ответить
Та звичайно це обмеження виїзду неоднозначна справа, в умовах коли в країні немає роботи і неможливо виїхати це дуже і дуже мусить ненавидіти.
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20.06.2022 10:56 Ответить
Взяли на себе хоч якісь зобов*язання - не даєш виїхати - дай джерело заробітку
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20.06.2022 10:58 Ответить
звдідки у них те джерело? Всі гроши що вони мають - це наші гроши, яки ми заплатили у вигляді податків. Вони їх тільки переросподіляють
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20.06.2022 13:56 Ответить
В мене вища фінансово-економічна освіта, при тому вчився як в Україні, так і в Німеччині. Знаю англійську і німецьку мови, маю досвід роботи в німецькому інвестиційному фонді. Чим я гірше від айтішника?
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20.06.2022 13:17 Ответить
Так я йому і пишу, що не тільки айтішники дуже «освічені», а ще є низка інших професій, де освіта здобувається не за 1 день,і не все на айтішниках стоїть.
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20.06.2022 13:48 Ответить
...тут не в освіті питання. Наприклад у березні мені відмовили у прецевлаштуванні, бо я не можу поїхати до них за кордон на on-boarding. Процедура така, типу передачи знань перед працевлаштуванням. Зазвичай 2-4 тижні. Дуже поширена практика серед айтішних компаній.
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20.06.2022 14:00 Ответить
Как обычно все через ...ОПу.
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20.06.2022 07:54 Ответить
Обсуждать нечего, это "намерения", ЗеКи таким образом выпускают пар из общества. Опять обманут, создадут неудобства, дескриминацию.
Моряки 40+ тысяч сидят, водители фур, предприниматели.
Запрет на выезд это сталинская хрень, ничего общего с движением в ЕС это не имеет, Сомали, Сирия во время войны были открыты.
Многие люди искренне хотели помогать, но с таким геноцидным отношением страны твоего гражданства, это желание пропало навсегда и желание здесь жить тоже.
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20.06.2022 08:41 Ответить
Там уже анонсировали что бронировать будут единицы. Была статья на каком-то ресурсе, мол, 'нормальным способом' забронировали около 1к человек только. Думаю просто популизм. Особенно на фоне провала ПР кампании по отбеливание Лысого, уехавшего к дочке за границу.
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20.06.2022 10:12 Ответить
читайте уважно, "можуть дозводити" і тут не написано, що тільки на обмежений термін для проведення нарад. журналістам аби смажений факт вкинути
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20.06.2022 10:08 Ответить
А чим відрізняється программіст, що виїхав тимчасово за кордон з бізнес-метою і співак? кожен по-своєму приносить державі користь. Співак - популяризує, збирає пожертви. Програміст проводить мітінги, отримує прибуткові проекти, приносить державі дохід. А ось маляр-штукатур точно за кордоном не принесе користі країні.
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20.06.2022 10:10 Ответить
а в коментах Цензора як завжди срач. Тільки меньше російської мови на 30%
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20.06.2022 10:12 Ответить
В Україні є декілька каст, яким можна робити будь що:

1. члени та членкині партії Сукі народа, особливо Коля Катлєта, Безумна, Гєтманьцев
2. Друзі Z з 95 кварталу, Лисий, Юзік, Лєночка
3.Бєня

та ІТ шники зараз, Портнов Шуфріч дуже відомі програмісти поїхали на Конференцию по новым компьютерным технологиям защите компьютерных программ
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20.06.2022 10:28 Ответить
Заспокойтесь, шарікови! Ніхто нікого просто так не випустить, крім "ліпших друзів", які і так виїзжають без проблем.
Все це , щоб посіяти розбрат у суспільстві. Розумні не потрібні. Потрібні лише проли-голодранці, якими за подачку можно правити вічно.
Курчат восени рахують. В деяких нац.громадах вже давно радять робити запаси, бо продовжуватиметься війна, буде голодно та холодно.
Включіть вже нареші мозок, якщо він є.
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20.06.2022 10:37 Ответить
Сейчас раветебся много ИТ фирм которые за деньги понабирают персонал из кого попало кто залотит пару тыс с целью вывезти всех за границу. Я еще понимаю бронь некоторых специалистов против призыва в армию(хотя тут тоже бескрайнее поле для коррупции),но выпускать за границу-половина точно не вернеться. ПС всякие конференции сейчас можно проводить удаленно,не обязательно вывозить тушку на место конференции
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20.06.2022 10:56 Ответить
У ОПу і мінекономіки вирішили теж підзаробити на відкатах за виїзд. Не тільки ж прикордонникам кормитись....

Яка ціль випускати за кордоно тих хто й так добре заробляє, аби був інтернет. Інші й далі будуть відсмактувати.
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20.06.2022 11:07 Ответить
Питання одне, скільки буде коштує довідка що ти IT? Оголосіть цінник будь ласка.
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20.06.2022 11:17 Ответить
Он сосед, дед, тоже умеет всунуть вилку шнура от компа в розетку.
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20.06.2022 11:24 Ответить
Кращеб дозволили виізд морякам. Там хоча б докумнти є.
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20.06.2022 11:31 Ответить
Сейчас начнется массовая распродажа справок что ТЫ - IT специалист всех времен и народов. Представляю сцены на границах, где стоит такой Вася омбал, которые три слова не может связать без мата и тычит справкой, что он опупенный PHP Developer.
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20.06.2022 11:38 Ответить
так оно такое уже давно, лет десять как. Среди "айтишников" программеров только где-то треть, остальные - обслуга - тестировщики, хрюши, продакт-овнеры и срам-мастера.
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20.06.2022 14:08 Ответить
Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання і повернутися назад", - заявив Борняков. Джерело: https://censor.net/ua/n3348905

Десь в кутку заплакав маленькій абДрістовіч

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20.06.2022 11:50 Ответить
Это совершенно неправильно. Эта категория выедет за границу и сюда не вернется, пока идет мобилизация и война. Лишний раз убеждаюсь, какие неадекваты у нас наверху сидят.
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20.06.2022 11:52 Ответить
рыба ищет где глубже, человек - где лучше. И это совершенно нормально.

Ненормально - это рабское положение "чоловіків віком від 18 до 60 років".
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20.06.2022 14:10 Ответить
Проблемо, що люди їздили на сезонні заробітки, і так вони виживали! А зараз багато чоловіків на пориві повернулия до дому із закордону, воювати не беруть, а тут роботи немає! Будівництво зупинилося, трахтор і обробояти городи з цим як повезе,бо соляра в дефіциті! Банато хто засуджує жінок із західних областей,що вони виїхали. А що їм робити? Вони виживають, вони стають годувальниками цілої сім'ї! Плюс обстріли і діти та й дорослі реагують по різному... Проблемо, що росте соціалтна криза! Різкий люфт між населенням. Я думаю, що варто відкривати кордон для вміх, хто хоче втікти і так втіче, та й з нього вояка, як з мене балерина... Прийде осінь-зима і ситуація погіршиться.
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20.06.2022 17:19 Ответить
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