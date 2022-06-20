Следует ожидать от России усиления враждебной активности, именно на этой неделе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что на этой неделе Россия будет показательно атаковать Украину, а также другие страны Европы.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, на этой неделе Украина получит ответ от Европейского Союза по поводу статуса кандидатства.
"На неделе будут новые мои обращения, в том числе и к европейцам. Использую каждую возможность, чтобы защитить европейскую перспективу для Украины, для каждого из нас, и чтобы собрать для нас новых сторонников.
Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров", - подчеркнул Зеленский.
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иди заец, иди) седня еще оборону Польши корректировать)
пысы. напомни ермаку набрать запасных патронов)
12 июня 2020 г. ·
Друзі! З'явилася інформація про скорочення Збройних Сил України на 40 тисяч осіб! Під час війни Росії проти України це можна було б вважати фейком, та два поважних генерала коментують ці події, а я, як засновник Збройних Сил України, не можу зважати думкою цих поважних генералів!
1. Генерал-лейтенант Забродський:
"...вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько 40 тисяч посад.
Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті.
Екс-командувач десантно-штурмових військ наголосив, що існуючі структури бойових частин і підрозділів були запроваджені у відповідь на виклики часу, які постали перед ЗСУ протягом останніх 6 років. І є вкрай небезпечним і безвідповідальним ставлення до існуючих структур як до перевантажених або ангажованих...".
2. Генерал-лейтенант Радковець:
«Я, Радковець Юрій Іванович, як генерал-лейтенант ЗС України, як учасник бойових дій двох збройних конфліктів (Балкани /Косово/ і Україна /АТО-ООС/), як колишній заступник начальника ГУР МО України, нарешті як аналітик з питань міжнародної і національної безпеки з більш ніж 45-річним стажем роботи в ГУР МО і СЗР України маю відверто заявити: подібні дії нічим розумним пояснити не можна!
Не вдаючись в деталі, аргументуватиму коротко і наступним: ці новостворені підрозділи були сформовані відповідно до невідкладних вимог часу, пройшли реальні випробування вогнем і кров'ю, показали свою практичну боєспроможність і нагальну (точніше - невідкладну!) потребу в умовах ******** бойових дій з російською навалоччю.
На сьогодні, в умовах важкопрогнозованості подальшого розвитку оперативної обстановки на Донбасі та в Криму, збереження високого рівня вірогідності відновлення як широкомасштабних бойових дій по всій лінії зіткнення-фронту (в т.ч. під прикриттям у серпні-вересні ц.р. СКШН "Кавказ-2020"), так і підступних та провокаційних бойових дій на нових оперативно-тактичних напрямках - на Каховку та на Одесу-Миколаїв-Херсон (в т.ч. з Криму та ПМР), на Дніпро-Запоріжжя, на Харків, на Чернігів (в т.ч. "полякати та приструнити бацька Лукашенка"!) ліквідовувати ці перевірені часом бойові підрозділи у найбільш боєготових видах і родах військ - є вкрай поспішним, малообдуманим та безвідповідальним, бо не на часі! Я так вважаю! І, дай Боже, щоб мої прогнози не справдилися!».
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html...
Бачу, москаль посилить ворожу активнiсть саме цього тижня.
спрятался, а то бобо будет. А Зе, вспомнив, что ещё и фельдмаршал, поделился своими мыслями.
Вот сейчас отдохнёт и опять начнёт всех призывать и мир спасать! Главное, чтоб язык не устал.
Сложно это, задачи мирового масштаба!
Злые языки кажуть шо старый таракан путлер копирует своего кумира...