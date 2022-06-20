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Следует ожидать от России усиления враждебной активности, именно на этой неделе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что на этой неделе Россия будет показательно атаковать Украину, а также другие страны Европы.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, на этой неделе Украина получит ответ от Европейского Союза по поводу статуса кандидатства.

"На неделе будут новые мои обращения, в том числе и к европейцам. Использую каждую возможность, чтобы защитить европейскую перспективу для Украины, для каждого из нас, и чтобы собрать для нас новых сторонников.

Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Начинается историческая неделя. Одна из важнейших за все время с 1991 года", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
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19.06.2022 23:35
+12
Байден знов нагнітає? А ми підемо на шашлики.
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19.06.2022 23:42
+9
Кашперовський квартального розлива!!!))
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19.06.2022 23:36
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Не понял про атаку на Европейские страны?
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19.06.2022 23:31 Ответить
Може він мав на увазі відосики.
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19.06.2022 23:36 Ответить
Це схоже на паранойю!! А вважалося що паранойя не перехідне!!))
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19.06.2022 23:39 Ответить
Це буде інформаційна атака. Вони ж не дурні обстрілювати країни НАТО, знову буде обіцянка ядерної атаки у разі військової допомоги Україні. Усі це вже чули і не раз.
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20.06.2022 04:58 Ответить
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19.06.2022 23:35 Ответить
Кашперовський квартального розлива!!!))
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19.06.2022 23:36 Ответить
Чумак ще був...
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19.06.2022 23:52 Ответить
"а також інші країни Європи. " в сенсі? Він має на увазі що ***** почне бомбити Європу?
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19.06.2022 23:36 Ответить
Це передоз,неадекват в прострації!!))
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19.06.2022 23:42 Ответить
Що там не зрозуміло. вечірня казка.
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19.06.2022 23:38 Ответить
Ось така муйня,малята,хлопчики та дівчата!!)))
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19.06.2022 23:40 Ответить
Там легалізована маріхуана і колумбйський кокс
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19.06.2022 23:41 Ответить
Байден знов нагнітає? А ми підемо на шашлики.
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19.06.2022 23:42 Ответить
Нє, зараз вже "нагнітають" мешканці окупованих територій, про яких раніше "нагнітав" Байден.
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19.06.2022 23:50 Ответить
що там з татаровими, партновими, єрмаками та арахамієми...вони ВЖЕ теж хочуть в Європу...?
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19.06.2022 23:48 Ответить
моя ты рыба) на твоих плечах безопасность всей Европы)
иди заец, иди) седня еще оборону Польши корректировать)
пысы. напомни ермаку набрать запасных патронов)
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19.06.2022 23:54 Ответить
Читайте в ютубі "Самий сок" Мислі вслух: зеленський, єрмак і їх "подвиги".
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20.06.2022 00:00 Ответить
не бухтите, чувак верно говорит, беречься нужно а не ******** заниматься.
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20.06.2022 00:04 Ответить
іменно ******** він і займається,ніхто Європу не вчіпить,русня розуміє що це акт самогубства для неї
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20.06.2022 00:09 Ответить
Це його путін через ермака попередив?
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20.06.2022 00:08 Ответить
Зачем ждать пид@расов подобных ***, лучше пошли своих украинских *********.
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20.06.2022 06:16 Ответить
бууббочка,сидим и дрожим,ты наш страттег,мыверимв тебя,не ообооссрись с ЕС
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20.06.2022 01:33 Ответить
мабуть штрихкод добре считався
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20.06.2022 03:33 Ответить
Vitaliy Lazorkin

12 июня 2020 г. ·

Друзі! З'явилася інформація про скорочення Збройних Сил України на 40 тисяч осіб! Під час війни Росії проти України це можна було б вважати фейком, та два поважних генерала коментують ці події, а я, як засновник Збройних Сил України, не можу зважати думкою цих поважних генералів!

1. Генерал-лейтенант Забродський:

"...вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько 40 тисяч посад.

Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті.

Екс-командувач десантно-штурмових військ наголосив, що існуючі структури бойових частин і підрозділів були запроваджені у відповідь на виклики часу, які постали перед ЗСУ протягом останніх 6 років. І є вкрай небезпечним і безвідповідальним ставлення до існуючих структур як до перевантажених або ангажованих...".

2. Генерал-лейтенант Радковець:

«Я, Радковець Юрій Іванович, як генерал-лейтенант ЗС України, як учасник бойових дій двох збройних конфліктів (Балкани /Косово/ і Україна /АТО-ООС/), як колишній заступник начальника ГУР МО України, нарешті як аналітик з питань міжнародної і національної безпеки з більш ніж 45-річним стажем роботи в ГУР МО і СЗР України маю відверто заявити: подібні дії нічим розумним пояснити не можна!

Не вдаючись в деталі, аргументуватиму коротко і наступним: ці новостворені підрозділи були сформовані відповідно до невідкладних вимог часу, пройшли реальні випробування вогнем і кров'ю, показали свою практичну боєспроможність і нагальну (точніше - невідкладну!) потребу в умовах ******** бойових дій з російською навалоччю.

На сьогодні, в умовах важкопрогнозованості подальшого розвитку оперативної обстановки на Донбасі та в Криму, збереження високого рівня вірогідності відновлення як широкомасштабних бойових дій по всій лінії зіткнення-фронту (в т.ч. під прикриттям у серпні-вересні ц.р. СКШН "Кавказ-2020"), так і підступних та провокаційних бойових дій на нових оперативно-тактичних напрямках - на Каховку та на Одесу-Миколаїв-Херсон (в т.ч. з Криму та ПМР), на Дніпро-Запоріжжя, на Харків, на Чернігів (в т.ч. "полякати та приструнити бацька Лукашенка"!) ліквідовувати ці перевірені часом бойові підрозділи у найбільш боєготових видах і родах військ - є вкрай поспішним, малообдуманим та безвідповідальним, бо не на часі! Я так вважаю! І, дай Боже, щоб мої прогнози не справдилися!».

https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html...
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20.06.2022 03:49 Ответить

Бачу, москаль посилить ворожу активнiсть саме цього тижня.
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20.06.2022 07:25 Ответить
А до цього часу що це було ?
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20.06.2022 07:49 Ответить
Враг прислав маляву и предупредил Бубочку,что будет очень нападать, и что бы тот конкретно
спрятался, а то бобо будет. А Зе, вспомнив, что ещё и фельдмаршал, поделился своими мыслями.
Вот сейчас отдохнёт и опять начнёт всех призывать и мир спасать! Главное, чтоб язык не устал.
Сложно это, задачи мирового масштаба!
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20.06.2022 09:18 Ответить
22 июня 1941 брат Гитлер напал на братана Джугашвили...
Злые языки кажуть шо старый таракан путлер копирует своего кумира...
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20.06.2022 10:03 Ответить
 
 