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Оккупанты снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру, мы будем на это отвечать, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы топливной инфраструктуры Украины российскими оккупантами.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать.
Продолжаются сверхжестокие бои на Донбассе. Российская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", – отметил президент.
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P. S. путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
Полиция Черновицкой области начала уголовное производство по факту происшествия.
Живодер ответит за все.
У 2015 році для подолання на українському ринку засилля рашистських книг знято ПДВ з продукції українського книговидання, а в 2016 році запроваджено обмеження на ввезення книг рашистських видавництв. Цього ж року створено Інститут книги для популяризації української книги і створення якісного конкурентного україномовного продукту. Закріплені квоти на присутність книг на книжкових полицях книгарень в Законі про мову також сприяли витісненню рашистської продукції. Ці всі заходи вкупі свідчать про те, що впродовж 2014-2019 років велась системна робота, яка була не популістською, а націлена на результат - щоб українська книга подібно до української мови посіла панівне становище в нашому житті. І результат не забарився - тільки за рік (з 2014 по 2015) імпорт рашистських книг зменшився втричі - з 11,5 млн. $ до 3,7 млн. $, а в 2018 відбувся книговидавничий бум українських книг.
Те саме відбулось і з українськими піснями та вітчизняними гуртами. З впровадженням квот на українське мовлення в теле і радіоефірах попри загальний скепсис ми отримали просто лавину крутезних гуртів з якісним конкурентним продуктом.
Проте вже в 2019 році та ж влада, яка заборонила зараз ввіз книжок з раші, для повалення наших видавництв запустила на український ринок московитського видавця Альпіна Паблішер, книги якого раніше не пропускались на наш ринок через рашапропаганду. А вбивати нашого видавця рашистам запросто вдається за рахунок демпінгу на нашому ринку і компенсації втрат на своєму внутрішньому ринку. І вже в 2020 році ми також побачили результат - падіння українського книговидання на 70%.
То давайте співати дифирамби владі, яка своїми діями вбила нашого книговидавця за допомогою рашистського кілера, а тепер погодилась того кілера просто відпустити. Давайте співати дифирамби владі, яка ще зовсім недавно використовувала різні хитрості, щоб залишити рашистську мову в телефільмах. Давайте їй подякуєм за те, що нав'язує нам не таких руських, яким щедро роздається українське громадянство. Невже такі суперечливі дії влади не викликають дисонанс? Забороняти зараз все рашистське в тренді, і це влада не пропустить, щоб підрихтувати свій рейтинг. Як і не пропускає використовувати патріотичну риторику, на яку змінила ще недавню риторику какаяразніца. І не потрібно було б нічого забороняти, якщо б з 2019 року продовжувалась політика захисту нашого внутрішнього ринку від засилля агресора © фейсбук