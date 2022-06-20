РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13414 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
8 516 20
война (46939) Зеленский (16565) НПЗ (70) обстрел (20241)

Оккупанты снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру, мы будем на это отвечать, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы топливной инфраструктуры Украины российскими оккупантами.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать.

Продолжаются сверхжестокие бои на Донбассе. Российская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", – отметил президент.

Читайте также: Корабельная группировка врага пополнила состав в Черном море, - ОК "Юг"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Як ти відповісиш? Шматком асфальту кинеш? Чи попросиш Макрона ***** подзвонити і виразити занепокоєння?
показать весь комментарий
20.06.2022 00:09
+16
В мережі не натішаться з того, що парламент заборонив ввезення російських книжок і вживання російської музики в медійному просторі і громадських місцях. І як по команді під такі дописи набігає купа коментаторів, чому це було не зроблено 8 років тому. І всім вже відшибло пам'ять, що було зроблено 8 років тому, а що почало робитись 3 роки тому.

У 2015 році для подолання на українському ринку засилля рашистських книг знято ПДВ з продукції українського книговидання, а в 2016 році запроваджено обмеження на ввезення книг рашистських видавництв. Цього ж року створено Інститут книги для популяризації української книги і створення якісного конкурентного україномовного продукту. Закріплені квоти на присутність книг на книжкових полицях книгарень в Законі про мову також сприяли витісненню рашистської продукції. Ці всі заходи вкупі свідчать про те, що впродовж 2014-2019 років велась системна робота, яка була не популістською, а націлена на результат - щоб українська книга подібно до української мови посіла панівне становище в нашому житті. І результат не забарився - тільки за рік (з 2014 по 2015) імпорт рашистських книг зменшився втричі - з 11,5 млн. $ до 3,7 млн. $, а в 2018 відбувся книговидавничий бум українських книг.

Те саме відбулось і з українськими піснями та вітчизняними гуртами. З впровадженням квот на українське мовлення в теле і радіоефірах попри загальний скепсис ми отримали просто лавину крутезних гуртів з якісним конкурентним продуктом.

Проте вже в 2019 році та ж влада, яка заборонила зараз ввіз книжок з раші, для повалення наших видавництв запустила на український ринок московитського видавця Альпіна Паблішер, книги якого раніше не пропускались на наш ринок через рашапропаганду. А вбивати нашого видавця рашистам запросто вдається за рахунок демпінгу на нашому ринку і компенсації втрат на своєму внутрішньому ринку. І вже в 2020 році ми також побачили результат - падіння українського книговидання на 70%.

То давайте співати дифирамби владі, яка своїми діями вбила нашого книговидавця за допомогою рашистського кілера, а тепер погодилась того кілера просто відпустити. Давайте співати дифирамби владі, яка ще зовсім недавно використовувала різні хитрості, щоб залишити рашистську мову в телефільмах. Давайте їй подякуєм за те, що нав'язує нам не таких руських, яким щедро роздається українське громадянство. Невже такі суперечливі дії влади не викликають дисонанс? Забороняти зараз все рашистське в тренді, і це влада не пропустить, щоб підрихтувати свій рейтинг. Як і не пропускає використовувати патріотичну риторику, на яку змінила ще недавню риторику какаяразніца. І не потрібно було б нічого забороняти, якщо б з 2019 року продовжувалась політика захисту нашого внутрішнього ринку від засилля агресора © фейсбук
показать весь комментарий
20.06.2022 00:55
+10
Да-да. Ответим. Подлейшее Киевтеплоэнерго добавило в платежи новую статью: оплата за пользование полотенцесушителем. С двухсотквартирного дома дополнительно в карман монополист ложит примерно 400-450 евро. Мелочи, скажете? Так, кроме этого, они закладывают в тарифы ещё 150-200 тысяч гривень на внутридомовых потери; плату за обслуживание теплосчётчика (которая сама по себе превышает стоимость покупки нового прибора)… и т.д. и т.п. Под шумок во время войны набивают карманы.
показать весь комментарий
20.06.2022 01:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як ти відповісиш? Шматком асфальту кинеш? Чи попросиш Макрона ***** подзвонити і виразити занепокоєння?
показать весь комментарий
20.06.2022 00:09 Ответить
Буде він(говорим партнери) бомбити все до самої Москви і далі )
показать весь комментарий
20.06.2022 00:11 Ответить
Петю позовет на помощь. Тот зелеными тарифами задушит
показать весь комментарий
20.06.2022 00:12 Ответить
Орестовича с Арахамией
показать весь комментарий
20.06.2022 00:21 Ответить
Напише листа про абрамовіча в спортлото
показать весь комментарий
20.06.2022 00:21 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 00:40 Ответить
Не сси , є чим відповісти. Рашисти цю війну програють!
P. S. путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
показать весь комментарий
20.06.2022 01:42 Ответить
Зробим цього підора відомим 18+. Долб@** из Черновцов, ради забавы, убил павлина. Что с такими имбицилами делать?🤬
показать весь комментарий
20.06.2022 00:09 Ответить
Те саме, що він зробив с птахом. А взагалі, ніхто нічого з ним не зробе.
показать весь комментарий
20.06.2022 00:48 Ответить
Долбо@бу, который убил павлина ради забавы, грозит до 8 лет тюрьмы.

Полиция Черновицкой области начала уголовное производство по факту происшествия.

Живодер ответит за все.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:59 Ответить
Дочитал Святое Писание до конца? Ну, там где глаз - за глаз)))) Только *****@л ты 3 года - не покупал леталок типа Ольха-М, которая на 120 км лупасит... Ну, как говорится лучше поздно чем никогда...
показать весь комментарий
20.06.2022 00:31 Ответить
Ти ж казав ністрілять, ніправациравать. Вже забув?
показать весь комментарий
20.06.2022 00:35 Ответить
Ще півроку п#3дітиме, як він відповідатиме, замість того, щоб ще 2 місяці тому мовчки почати довбати через кордон всім, чим можна дістати, щоб зберегти життя українців.
показать весь комментарий
20.06.2022 00:52 Ответить
В мережі не натішаться з того, що парламент заборонив ввезення російських книжок і вживання російської музики в медійному просторі і громадських місцях. І як по команді під такі дописи набігає купа коментаторів, чому це було не зроблено 8 років тому. І всім вже відшибло пам'ять, що було зроблено 8 років тому, а що почало робитись 3 роки тому.

У 2015 році для подолання на українському ринку засилля рашистських книг знято ПДВ з продукції українського книговидання, а в 2016 році запроваджено обмеження на ввезення книг рашистських видавництв. Цього ж року створено Інститут книги для популяризації української книги і створення якісного конкурентного україномовного продукту. Закріплені квоти на присутність книг на книжкових полицях книгарень в Законі про мову також сприяли витісненню рашистської продукції. Ці всі заходи вкупі свідчать про те, що впродовж 2014-2019 років велась системна робота, яка була не популістською, а націлена на результат - щоб українська книга подібно до української мови посіла панівне становище в нашому житті. І результат не забарився - тільки за рік (з 2014 по 2015) імпорт рашистських книг зменшився втричі - з 11,5 млн. $ до 3,7 млн. $, а в 2018 відбувся книговидавничий бум українських книг.

Те саме відбулось і з українськими піснями та вітчизняними гуртами. З впровадженням квот на українське мовлення в теле і радіоефірах попри загальний скепсис ми отримали просто лавину крутезних гуртів з якісним конкурентним продуктом.

Проте вже в 2019 році та ж влада, яка заборонила зараз ввіз книжок з раші, для повалення наших видавництв запустила на український ринок московитського видавця Альпіна Паблішер, книги якого раніше не пропускались на наш ринок через рашапропаганду. А вбивати нашого видавця рашистам запросто вдається за рахунок демпінгу на нашому ринку і компенсації втрат на своєму внутрішньому ринку. І вже в 2020 році ми також побачили результат - падіння українського книговидання на 70%.

То давайте співати дифирамби владі, яка своїми діями вбила нашого книговидавця за допомогою рашистського кілера, а тепер погодилась того кілера просто відпустити. Давайте співати дифирамби владі, яка ще зовсім недавно використовувала різні хитрості, щоб залишити рашистську мову в телефільмах. Давайте їй подякуєм за те, що нав'язує нам не таких руських, яким щедро роздається українське громадянство. Невже такі суперечливі дії влади не викликають дисонанс? Забороняти зараз все рашистське в тренді, і це влада не пропустить, щоб підрихтувати свій рейтинг. Як і не пропускає використовувати патріотичну риторику, на яку змінила ще недавню риторику какаяразніца. І не потрібно було б нічого забороняти, якщо б з 2019 року продовжувалась політика захисту нашого внутрішнього ринку від засилля агресора © фейсбук
показать весь комментарий
20.06.2022 00:55 Ответить
про Невзорова це ви даремно написали
показать весь комментарий
20.06.2022 04:45 Ответить
Да-да. Ответим. Подлейшее Киевтеплоэнерго добавило в платежи новую статью: оплата за пользование полотенцесушителем. С двухсотквартирного дома дополнительно в карман монополист ложит примерно 400-450 евро. Мелочи, скажете? Так, кроме этого, они закладывают в тарифы ещё 150-200 тысяч гривень на внутридомовых потери; плату за обслуживание теплосчётчика (которая сама по себе превышает стоимость покупки нового прибора)… и т.д. и т.п. Под шумок во время войны набивают карманы.
показать весь комментарий
20.06.2022 01:23 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 03:31 Ответить
вся зелена шобла-зрадники
показать весь комментарий
20.06.2022 05:37 Ответить
В отставку!!!!!
показать весь комментарий
20.06.2022 07:16 Ответить
відізвеш СВАТІВ з раша-тв?
показать весь комментарий
20.06.2022 08:36 Ответить
 
 