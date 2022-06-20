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Новости За рубежом
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Браун (16) Путин (29870)

Экс-премьер Британии Браун рассказал, как Путин во время встречи в Москве усадил его на низкий стул и читал досье вслух

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

браун,путін

Путин понимает только грубую силу, любые попытки компромиссов он воспринимает как слабость. В характере президента РФ не придерживаться никаких принципов на пути к цели.

Об этом бывший чиновник рассказал в интервью британскому изданию The Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Я впервые встретился лично с Путиным в 2006 году, когда я был Канцлером казначейства (официальное название должности министра финансов в кабинете Ее Величества – УП).

Меня усадили на очень низкий стул так, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Без сомнений, он достаточно низкий мужчина и носит на ногах эти повышенные каблуки.

Вот он вытаскивает эти бумаги из досье, и начал мне вслух читать все, что там было записано, словно он пытался произвести впечатление, что знает обо мне больше, чем я сам. Поэтому, когда некоторые говорят, что Путин изменился и стал более агрессивным только сейчас, то я могу вам сказать, что он был агрессивен еще тогда и угрожал мне.

Нет, у меня не было никаких иллюзий по отношению к Путину".

 Браун добавил, что Путин понимает только грубую силу и уважает ее. Любые попытки компромиссов он воспринимает как слабость. Бывший премьер Британии говорит, что в характере Путина не придерживаться никаких принципов ради достижения определенной цели.

Эта встреча Брауна состоялась за несколько месяцев до отравления россиянами экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Браун говорит, что, несмотря на тщательно подобранные заявления британских правоохранителей, что "Путин, скорее всего, лично принял проведение этой операции", Браун уже тогда понимал, что российский президент будет продолжать такие операции. Через 12 лет – в 2018 году – российские спецагенты Главного разведывательного управления министерства обороны отравили семью Скрипалей в Солсбери.

Читайте также: "Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - Столтенберг

Экс-премьер утверждает, что слабая реакция Запада на аннексию Крыма подтолкнула Путина продолжать свои агрессивные намерения по всему миру, не только в Украине, но и в Сирии.

Браун занимал должность премьер-министра Великобритании с 2007 по 2010 год, возглавляя правительство лейбористов. Он был вынужден подать в отставку из-за политических последствий экономического кризиса 2008 года.

Лейбористские правительства Тони Блэра и Гордона Брауна, правившие в 1997-2010 годах, поддерживали политику нормализации отношений с Российской Федерацией. В частности, министерство внутренних дел Британии тогда разработало юридический механизм для облегченного получения вида на жительство для миллиардеров, готовых проинвестировать в британскую экономику – так называемые "золотые визы". Именно во времена правления Блэра и Брауна такие российские олигархи, как Роман Абрамович, смогли приобрести недвижимость в Лондоне, футбольные клубы и магазины.

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Браун совместно с еще одним экс-премьером Джоном Мейджором в марте призвали международных юристов разработать специальный трибунал для осуждения Путина и российских чиновников за вторжение в Украину и военные преступления.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+65
ось так і нашому Лідору в Омане читали його досьє про його пригоди в лазнях під час його московських корпаративів.

А до того його досьє йому читав Беня
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20.06.2022 00:17
+38
Ось також він й папочку Зеленського читав.
Можливо навіть відосики з корпоративна Кварталу показував.
🤔
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20.06.2022 00:17
+34
путін -- *****. От і все.
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20.06.2022 00:13
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путін -- *****. От і все.
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20.06.2022 00:13 Ответить
Это написано в 1945 году. Там целая страна - коллективное *****.

1. Не обращайтесь с ними (россиянами) дружелюбно. (Имелось в виду, что это излишне, так как они этого все равно не оценят).

2. Не говорите с ними об общности целей, которых не существует.

3. Не совершайте необоснованных жестов доброй воли.

4. Не обращайтесь к россиянам ни с какими запросами, предварительно не дав понять, что на практике выразите недовольство, если просьба не будет удовлетворена.

5. Задавайте вопросы на нормальном уровне и требуйте, чтобы россияне несли полную ответственность за свои действия на этом уровне.

6. Не поощряйте обмен мнениями с россиянами на самом высоком уровне, если инициатива не исходит с их стороны как минимум на 50 процентов.

7. Не бойтесь использовать «тяжелое вооружение» даже по вопросам, на первый взгляд, меньшей важности.

8. Не бойтесь общественного обсуждения серьезных разногласий.

9. Все наши правительственные и частные отношения с Россией, на которые может повлиять правительство, следует координировать с нашей политикой в целом.
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20.06.2022 01:36 Ответить
ось так і нашому Лідору в Омане читали його досьє про його пригоди в лазнях під час його московських корпаративів.

А до того його досьє йому читав Беня
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20.06.2022 00:17 Ответить
Воно пуцькою на роялі грало на весь світ, яке на нього ще "досьє" потрібне?
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20.06.2022 00:22 Ответить
Заздриш?
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20.06.2022 09:14 Ответить
А ти свічку де тримав - в Омані, чи в лазнях?
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20.06.2022 01:59 Ответить
А тобі без свічки нічого не видно?
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20.06.2022 07:07 Ответить
Ось також він й папочку Зеленського читав.
Можливо навіть відосики з корпоративна Кварталу показував.
🤔
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20.06.2022 00:17 Ответить
А пам'ятаєте про папочки у Трускавці на кожного СН?
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20.06.2022 00:25 Ответить
вот так сегодня своему подопечному дерьмак его досье читает и видосики из прошлого показывает.
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20.06.2022 00:19 Ответить
***** в своем репертуаре
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20.06.2022 00:24 Ответить
Уйло то ладно, но британцы то уже тогда все поняли, но ввели для расеян золотые паспорта. Вот зачем?
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20.06.2022 01:18 Ответить
така Практика була не тільки в Британії, але і в Америці та в деяких інших країнах. Якщо є гроші щоб купити в таких країнах нерухомість або відкрити бізнес зі стартовим капіталом на $ 1 000 000, то можна бути громадянином світу.
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20.06.2022 03:58 Ответить
Ху- ло народилось агресивним і правильно сказав Немцов , ***@ нутим
на всю плісняву голову 😠
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20.06.2022 00:29 Ответить
Путін звичайнин росіянин, таких на Московії мільйони, чому дивуватись
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20.06.2022 00:31 Ответить
Вибачте , я для тих хто ще не зрозумів від себе добавлю .Росіянин це не нація , а діагноз
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20.06.2022 00:42 Ответить
Це- стан патологічної агресивної ніякості
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20.06.2022 01:37 Ответить
це стан агресивного хамства в дипломатії та образ, а також дебілізму практично у всьому
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20.06.2022 04:00 Ответить
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20.06.2022 00:57 Ответить
Шеломов по мамі. Виконує усі забаганки Хабаду.
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20.06.2022 02:54 Ответить
Що? Вже й у тебе всю воду випили?
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20.06.2022 07:10 Ответить
Вірючі євреї до хабадників ставляться як і ми.
А ти цього знав ? То ти хто?
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20.06.2022 09:26 Ответить
Забавно. Дочого дієві погрози. Й,як бояться тих кого незалякати
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20.06.2022 00:35 Ответить
Слова підтвердженні діями , далі мала б бути силова дія від СК але її не було . Як результат гопник не відчув відповіді аж до 24/22
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20.06.2022 00:46 Ответить
СК діять почало ще на початку січня 2022-го Коли зрозуміло що "Блазень" веде Україну до прямої капітуляції!
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20.06.2022 05:25 Ответить
Кацапи , це не люди , а якісь дикі , неземні істоти , яких потрібно знищити під корінь , щоби не розмножувались і не лякали весь світ
своєю жорстокістю і тупістю !!
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20.06.2022 00:59 Ответить
Якщо нема мізків,то звісно нелюди й протоплазма
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20.06.2022 01:35 Ответить
Кацапи це дивні створіння без мізків і коріння.
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20.06.2022 01:41 Ответить
Їх пращури Андрофаги ось їх коріння.
Самоєдськими народами вони не просто так називалися.
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20.06.2022 02:53 Ответить
Як колись говорив Невзоров (дід його був генералом КДБ) в цій службі немає ейфорії та романтики в роботі, там потрібно справно писати тільки протоколи допитів. Ну а це і є рівень царя бабуїнів. Покликати премьера і читати йому досье яке зібрали (як їх називали -романісти) писчие.
Як згадував відомий терорист Судоплатов аналітичний відділ в розвідці НКВД був створений у 1942 році, і там брали на карандаш і старих політиків і молодих, які тільки подавали надії, тобто всіх і по всьому цивілізованому світу. Пу 1 любить шантаж, бо хто володіє інформацією той володіє світом.
Це і є смислом існування царя.
І ще одне. У Путіна ще з давніх часів були дружні відносини з пітерськими діячами мистецтв. В його друзях ходили Шевчук, Гребенщиков,Соловйов та ін. Соловйов у 1987 році зняв фільм "Асса" який став культовим у свій час. Пісні написав гурт Акваріум Б.Гребенщикова. І там, хто бачив, перед фіналом є сцена на пароплаві, де виконали пісеньку яка так гарно вписується у теперішній імідж Вольдемара. Нагадаю останню строку - Ползет Козлодоев, мокри его брюки, он стар и хочет в сортир, Гребенщиков і досі її виконує, хоча з путіним давно не дружить
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20.06.2022 01:01 Ответить
Ну, виходить пуйло ніякої грубої сили від України не відчув з 2014 по 2019. І через це вирішив йти на Україну повномасштабно.
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20.06.2022 01:01 Ответить
Було заохочення пофакту
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20.06.2022 01:34 Ответить
Быдло дворовое, которому рулетка удачи подкинула управление целой страной. Обычно, когда никчемное конченное дно получает власть, оно начинает мстить всему миру, за то, что тот его таким родил.
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20.06.2022 01:02 Ответить
Скорше,воно виграло конкурс лайна.Собчак був носієм тієї ідеології й ментальності,й пов'язаний з тією групою кримінальної гебні. Й співучасть в розграбуванні фіндопомоги на регіон дала ресурс для перехвата влади.
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20.06.2022 01:33 Ответить
Там вся країна така, навальний нічим не кращий.
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20.06.2022 02:51 Ответить
"Наивный человек! Я все еще отказывался верить, что мировой фашизм - это гидра, чудовище с несколькими головами. Отрубив голову германскому фашизму, мир избавился лишь от Гитлера... На шестой части земли, в СССР, выстоял и торжествовал победу над соперником еще более жестокий, более человеконенавистнический фашизм - фашизм сталинский, коммунистический!"
Георгий Жженов.

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20.06.2022 05:28 Ответить
Яр Холодный!....есть еще по-другому:--" СССР не победил фашизм в 45.Он его усыновил и выпестовал .Мальчик вырос и мир ужаснулся,только фашизм стал называться рашизмом,и у мальчика в руках оказалась ядерная бомба!".....
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20.06.2022 07:29 Ответить
Якого ти вилізло тепер і квакаєш ?

Ви всі 20 років скакали і плазували перед цим нікчемою і викохали цього гітлера.
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20.06.2022 01:08 Ответить
Зараз настав час,сказати,те,що інакше несказав,би ніколи.... Він,сказав і про фря Рібентропй про..... Там, анонімос зливали матеріали центробанку. Можливо,багато є агентурних платежів
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20.06.2022 01:26 Ответить
Про Анжелку так само розказували: вона дуже боїться собак. Тому х**ло на одній з зустрічей з нею весь час тримав пса у залі. Я її стан розумію.

І що - це їй мізки вправило ?

Так і тут. Ще до прем'єрства побачило, з ким має справу, але його уряд натомість гарцював перед виродком.
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20.06.2022 01:41 Ответить
Анжелка, Як ви сказали, давня подружка Путіна ще по Штазі, стара комсамолка чудово розмовляє російською, виконувала всі хотіли пуйла. За бажання могла б встати і піти, але сиділа і тремтіла, бо залежна від нього.
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20.06.2022 04:06 Ответить
Стара відьма, фрау штазі, боялась собак, тому сиділа і тремтіла. Відьми їх страшенно бояться, бо у собак найгостріший нюх на нечисту силу, вони їх кусають і відьми це добре знають.

А от яке досьє було у ***** на Трампакса, от це дійсно дуже цікаво. Рудий додік був готовий віддати кремлівському щуру Луну з неба та півцарства за те, щоб той мовчав.
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20.06.2022 12:21 Ответить
А якого ти вилізла тепер і квакаєш?

«путін - прєкрасний парєнь»(с) Дональд Трамп.

Чи сектанти- трампісти нє у курсі, як їхній рудий додік обожнює *****?
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20.06.2022 15:03 Ответить
Цікаво сплетено павутину. По вузлах засвічена агентура,в незасвічених вузлах законсервована агентура,незлічена збираюча компромат,й жертви з яких висотються соки для нарощування павутиння. Якірні нитки у всі боки по різновидам соціумних відносин. Неймовірна кількість агентури,яку виявити можливо по надходженню грошви. Було,б бажання й фінмоніторинг
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20.06.2022 01:22 Ответить
це після виходу Гаррі Потера адвокати путіна судились за міфічний песонаж Доббі який був похожий на путіна
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20.06.2022 01:33 Ответить
удар 10 мегатон по москве и питеру и позвонить как дела друг владимир how can we help ya?
и в это время по подлодкам авиабазам и челябинску
позвонить опять и спросить - what? asteroid? again?
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20.06.2022 01:56 Ответить
сколько сталкиваюсь с англосаксами ну во всем молодцы
гл не умеют по настоящему отмораживаться и включать дурака
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20.06.2022 01:58 Ответить
у людей маленького роста, таких, как путин, часто бывает комплекс неполноценности, у путина он помножен на дворовые амбиции обиженного ленинградского пацана. сейчас он использует государство россия для обогащения своих дружков с помощью нефтегазовой отрасли, разыграв "русскую карту". находятся ненормальные, которые идут на фронт за него фактически на убой нашим воинам
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20.06.2022 02:16 Ответить
Уточнюйте: у чоловіків. Або в істот чоловічої статі, якою є фюрер.
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20.06.2022 02:32 Ответить
росія Московія це одне велике НІЩО, фата моргана, міраж в пустелі, країна мімікрії яка
хоче вижити за усяку ціну, навіть за ціну Геноцидів, велика російська культура той же
такий міраж і туман за яким нічого не має. Хто з російських поетів має світову славу ?
Хто з російських письмеників видається мільйоними тиражами вже сотню років ?
Яке чисто російське досягнення славиться на увесь світ ? Окрім Тетріса звісно 🤣
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20.06.2022 02:48 Ответить
Lada Riva славиться на весь світ.
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20.06.2022 04:03 Ответить
Цікаво, а Юлії Володимирівні в 2009 році перед підписанням газових угод тоже щось зачитали?
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20.06.2022 06:03 Ответить
Заспокійся ти з тими газовими угодами! Саме завдяки цим угодам було виграно Стокгольмський арбітраж й отримано компенсацію. Будь-яким інструментом треба користуватися правильно, а не так, як ти своєю безтолковкою.
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20.06.2022 07:19 Ответить
Репутацію Юлії Володимирівни це не врятувало.
Нехай далі вивчає путінский "гумор" вона з ним на одній хвилі.
Єдиним кандидатом, який влаштовував кремль на українських президенстських виборах, була "хохотушка" Тимошенко.
А люди обрали Порошенка.
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20.06.2022 09:31 Ответить
***** - злобный карлик.
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20.06.2022 07:22 Ответить
От новина . Живемо в 2022 році -всі серйозні служби мають досьє на всіх політиків. Я більш як впевненна, що і на путлєра є його гарне досьє.
Таке враження ніби ніхто нічого не знає про нікого. Хватить вже боятись фактів про секс, дівчат за викликом і тд. Живемо в столітті соцмереж - навіть досьє не треба мати. Самі все виставляємо - а потім плачемось.
За срср все те саме було і навіть гірше.
ТАк що, пора би вже показати путлєру де його місце. В кацапстанії розуміють тільки силу.
От він бачить що ні Нато ні ЄС не можуть їжачка народити - от він і суне як слимак вперед і вперед.
Треба розчавити слимака.
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20.06.2022 08:32 Ответить
Експрем'єр каже, що слабка реакція Заходу на анексію Крима підштовхнула Путіна продовжувати свої агресивні наміри по всьому світу, не лише в Україні, але й у Сирії - отож то і воно, і не треба повторювати ці помилки...
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20.06.2022 08:47 Ответить
Всёравно ********** сдохнет!главное чтобы никто не знал его место бездны!бо **** срать там будет прикольно!а джамшут и равшан будут денежку косить за туалБумаг)))
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20.06.2022 08:53 Ответить
Ну и че так долго ждал, чтоб это рассказать?
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20.06.2022 10:41 Ответить
чтоб он сдох,хуйло,быстрее!!!
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20.06.2022 10:52 Ответить
 
 