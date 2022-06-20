Экс-премьер Британии Браун рассказал, как Путин во время встречи в Москве усадил его на низкий стул и читал досье вслух
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Путин понимает только грубую силу, любые попытки компромиссов он воспринимает как слабость. В характере президента РФ не придерживаться никаких принципов на пути к цели.
Об этом бывший чиновник рассказал в интервью британскому изданию The Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Я впервые встретился лично с Путиным в 2006 году, когда я был Канцлером казначейства (официальное название должности министра финансов в кабинете Ее Величества – УП).
Меня усадили на очень низкий стул так, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Без сомнений, он достаточно низкий мужчина и носит на ногах эти повышенные каблуки.
Вот он вытаскивает эти бумаги из досье, и начал мне вслух читать все, что там было записано, словно он пытался произвести впечатление, что знает обо мне больше, чем я сам. Поэтому, когда некоторые говорят, что Путин изменился и стал более агрессивным только сейчас, то я могу вам сказать, что он был агрессивен еще тогда и угрожал мне.
Нет, у меня не было никаких иллюзий по отношению к Путину".
Браун добавил, что Путин понимает только грубую силу и уважает ее. Любые попытки компромиссов он воспринимает как слабость. Бывший премьер Британии говорит, что в характере Путина не придерживаться никаких принципов ради достижения определенной цели.
Эта встреча Брауна состоялась за несколько месяцев до отравления россиянами экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Браун говорит, что, несмотря на тщательно подобранные заявления британских правоохранителей, что "Путин, скорее всего, лично принял проведение этой операции", Браун уже тогда понимал, что российский президент будет продолжать такие операции. Через 12 лет – в 2018 году – российские спецагенты Главного разведывательного управления министерства обороны отравили семью Скрипалей в Солсбери.
Экс-премьер утверждает, что слабая реакция Запада на аннексию Крыма подтолкнула Путина продолжать свои агрессивные намерения по всему миру, не только в Украине, но и в Сирии.
Браун занимал должность премьер-министра Великобритании с 2007 по 2010 год, возглавляя правительство лейбористов. Он был вынужден подать в отставку из-за политических последствий экономического кризиса 2008 года.
Лейбористские правительства Тони Блэра и Гордона Брауна, правившие в 1997-2010 годах, поддерживали политику нормализации отношений с Российской Федерацией. В частности, министерство внутренних дел Британии тогда разработало юридический механизм для облегченного получения вида на жительство для миллиардеров, готовых проинвестировать в британскую экономику – так называемые "золотые визы". Именно во времена правления Блэра и Брауна такие российские олигархи, как Роман Абрамович, смогли приобрести недвижимость в Лондоне, футбольные клубы и магазины.
Браун совместно с еще одним экс-премьером Джоном Мейджором в марте призвали международных юристов разработать специальный трибунал для осуждения Путина и российских чиновников за вторжение в Украину и военные преступления.
Пожалуйста, подождите...
1. Не обращайтесь с ними (россиянами) дружелюбно. (Имелось в виду, что это излишне, так как они этого все равно не оценят).
2. Не говорите с ними об общности целей, которых не существует.
3. Не совершайте необоснованных жестов доброй воли.
4. Не обращайтесь к россиянам ни с какими запросами, предварительно не дав понять, что на практике выразите недовольство, если просьба не будет удовлетворена.
5. Задавайте вопросы на нормальном уровне и требуйте, чтобы россияне несли полную ответственность за свои действия на этом уровне.
6. Не поощряйте обмен мнениями с россиянами на самом высоком уровне, если инициатива не исходит с их стороны как минимум на 50 процентов.
7. Не бойтесь использовать «тяжелое вооружение» даже по вопросам, на первый взгляд, меньшей важности.
8. Не бойтесь общественного обсуждения серьезных разногласий.
9. Все наши правительственные и частные отношения с Россией, на которые может повлиять правительство, следует координировать с нашей политикой в целом.
А до того його досьє йому читав Беня
Можливо навіть відосики з корпоративна Кварталу показував.
🤔
на всю плісняву голову 😠
А ти цього знав ? То ти хто?
своєю жорстокістю і тупістю !!
Самоєдськими народами вони не просто так називалися.
Як згадував відомий терорист Судоплатов аналітичний відділ в розвідці НКВД був створений у 1942 році, і там брали на карандаш і старих політиків і молодих, які тільки подавали надії, тобто всіх і по всьому цивілізованому світу. Пу 1 любить шантаж, бо хто володіє інформацією той володіє світом.
Це і є смислом існування царя.
І ще одне. У Путіна ще з давніх часів були дружні відносини з пітерськими діячами мистецтв. В його друзях ходили Шевчук, Гребенщиков,Соловйов та ін. Соловйов у 1987 році зняв фільм "Асса" який став культовим у свій час. Пісні написав гурт Акваріум Б.Гребенщикова. І там, хто бачив, перед фіналом є сцена на пароплаві, де виконали пісеньку яка так гарно вписується у теперішній імідж Вольдемара. Нагадаю останню строку - Ползет Козлодоев, мокри его брюки, он стар и хочет в сортир, Гребенщиков і досі її виконує, хоча з путіним давно не дружить
Георгий Жженов.
Ви всі 20 років скакали і плазували перед цим нікчемою і викохали цього гітлера.
І що - це їй мізки вправило ?
Так і тут. Ще до прем'єрства побачило, з ким має справу, але його уряд натомість гарцював перед виродком.
А от яке досьє було у ***** на Трампакса, от це дійсно дуже цікаво. Рудий додік був готовий віддати кремлівському щуру Луну з неба та півцарства за те, щоб той мовчав.
«путін - прєкрасний парєнь»(с) Дональд Трамп.
Чи сектанти- трампісти нє у курсі, як їхній рудий додік обожнює *****?
и в это время по подлодкам авиабазам и челябинску
позвонить опять и спросить - what? asteroid? again?
гл не умеют по настоящему отмораживаться и включать дурака
хоче вижити за усяку ціну, навіть за ціну Геноцидів, велика російська культура той же
такий міраж і туман за яким нічого не має. Хто з російських поетів має світову славу ?
Хто з російських письмеників видається мільйоними тиражами вже сотню років ?
Яке чисто російське досягнення славиться на увесь світ ? Окрім Тетріса звісно 🤣
Нехай далі вивчає путінский "гумор" вона з ним на одній хвилі.
Єдиним кандидатом, який влаштовував кремль на українських президенстських виборах, була "хохотушка" Тимошенко.
А люди обрали Порошенка.
Таке враження ніби ніхто нічого не знає про нікого. Хватить вже боятись фактів про секс, дівчат за викликом і тд. Живемо в столітті соцмереж - навіть досьє не треба мати. Самі все виставляємо - а потім плачемось.
За срср все те саме було і навіть гірше.
ТАк що, пора би вже показати путлєру де його місце. В кацапстанії розуміють тільки силу.
От він бачить що ні Нато ні ЄС не можуть їжачка народити - от він і суне як слимак вперед і вперед.
Треба розчавити слимака.