Россия проводит в Украине ту же программу дезинформации, которую использовала в Сирии, - доклад ISD и The Syria Campaign
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Российские власти поддерживали сеть дезинформаторов, которые в течение ряда лет публиковали в Интернете ложные сведения о событиях в Сирии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в докладе ISD и The Syria Campaign.
"Россия использует в Украине ту же программу дезинформации, которую мы видели в Сирии. Многие из карьерных конспирологов, которых мы исследовали для этого доклада, сейчас распространяют ложь о военных преступлениях, совершаемых в Украине", - отмечают авторы материала.
Так, российские власти поддерживали сеть дезинформаторов, которые в течение нескольких лет публиковали в интернете ложные сведения о событиях в Сирии.
В целом авторы исследования проанализировали публикации 28 пользователей интернета – как отдельных лиц, так и организаций, опубликовавших 47 тысяч твитов и 817 постов в Facebook в период с января 2015 по декабрь 2021 года.
"Несмотря на наличие многочисленных доказательств пыток, применения химического оружия, неизбирательных и целенаправленных бомбардировок гражданского населения, относительно небольшое количество сторонников конспирологии - иногда в рамках поддерживаемой Россией кампании дезинформации, а иногда под влиянием дезинформационных тезисов России - сумели исказить факты и бросить длинную тень сомнений на политические дебаты в отношении Сирии, в некоторых случаях затормозив политические действия международного сообщества, когда они были крайне необходимы", - отметили они.
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По словам экспертов, с которыми общались исследователи, дезинформационные атаки на Сирию "позволили проводить политику против предоставления убежища, преследовать и оскорблять гуманитарных работников и тех, кто находится на передовой (при оказании помощи мирному населению. - Ред.), способствовали преобразованию режима Асада на норму и разрешили российскому президенту Владимиру Путину применить такую же тактику в Украине".
Согласно докладу, одной из главных целей для дезинформаторов стала организация "Белые каски", спасавшая мирных жителей во время войны в Сирии. Именно "Белые каски" первыми сообщили о применении химического оружия войсками президента Сирии Башара Асада в 2017 году. В результате этой атаки погибли как минимум 83 человека, в том числе дети.
Впоследствии использование токсичных химикатов в ходе военных столкновений в Сирии, в частности - в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, подтвердили эксперты ООН и ОЗХО. Однако дезинформаторы, деятельность которых изучили в ISD, пытались представить эти атаки как "постановочные сцены".
В докладе говорится, что эксперты, с которыми общались его авторы, пришли к выводу, что "международное невмешательство в Сирии, которому отчасти способствовала российская кампания по дезинформации, сделало возможным вторжение в Украину".
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раSSія це імперія Зла....країна терорист FOREVER!
А тут приїхав Борис, і картина маслом - Не ждали.
Уся довоєнна промислова інфраструктура СРСР - німці та американці Після війни - майже те саме Майже всі проекти грандіозних будівництв - іноземні Достатньо згадать що основа автомобільної промисловості базувалася на випуску іноземних зразків - ЗіЛи, "Жигулі", "КамАЗ
Росіяни виконували лише роль "грубої фізичної сили" - "Паднял-перенёс-положил"
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов". (Толкієн "Хоббіт")
А РФ - чекає розпад , і тут зброя загального знищення не допоможе !
А подивіться, скільки повтікало і зараз втікає з Росії людей? Адже тікають розумніші - бо бачать, що в Росії нема чого робить Тільки вмерти "во славу Рассии" А коли тікають кращі - нація деградує!
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...