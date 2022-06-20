РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12943 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
5 555 11
война (46939) Россия (91316) Сирия (3023)

Россия проводит в Украине ту же программу дезинформации, которую использовала в Сирии, - доклад ISD и The Syria Campaign

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сирія

Российские власти поддерживали сеть дезинформаторов, которые в течение ряда лет публиковали в Интернете ложные сведения о событиях в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в докладе ISD и The Syria Campaign.

"Россия использует в Украине ту же программу дезинформации, которую мы видели в Сирии. Многие из карьерных конспирологов, которых мы исследовали для этого доклада, сейчас распространяют ложь о военных преступлениях, совершаемых в Украине", - отмечают авторы материала.

Так, российские власти поддерживали сеть дезинформаторов, которые в течение нескольких лет публиковали в интернете ложные сведения о событиях в Сирии.

В целом авторы исследования проанализировали публикации 28 пользователей интернета – как отдельных лиц, так и организаций, опубликовавших 47 тысяч твитов и 817 постов в Facebook в период с января 2015 по декабрь 2021 года.

"Несмотря на наличие многочисленных доказательств пыток, применения химического оружия, неизбирательных и целенаправленных бомбардировок гражданского населения, относительно небольшое количество сторонников конспирологии - иногда в рамках поддерживаемой Россией кампании дезинформации, а иногда под влиянием дезинформационных тезисов России - сумели исказить факты и бросить длинную тень сомнений на политические дебаты в отношении Сирии, в некоторых случаях затормозив политические действия международного сообщества, когда они были крайне необходимы", - отметили они.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирийские эксперты по бочковым бомбам прибыли в Россию, чтобы помочь организовать кампанию в Украине, - The Guardian

По словам экспертов, с которыми общались исследователи, дезинформационные атаки на Сирию "позволили проводить политику против предоставления убежища, преследовать и оскорблять гуманитарных работников и тех, кто находится на передовой (при оказании помощи мирному населению. - Ред.), способствовали преобразованию режима Асада на норму и разрешили российскому президенту Владимиру Путину применить такую ​​же тактику в Украине".

Согласно докладу, одной из главных целей для дезинформаторов стала организация "Белые каски", спасавшая мирных жителей во время войны в Сирии. Именно "Белые каски" первыми сообщили о применении химического оружия войсками президента Сирии Башара Асада в 2017 году. В результате этой атаки погибли как минимум 83 человека, в том числе дети.

Впоследствии использование токсичных химикатов в ходе военных столкновений в Сирии, в частности - в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, подтвердили эксперты ООН и ОЗХО. Однако дезинформаторы, деятельность которых изучили в ISD, пытались представить эти атаки как "постановочные сцены".

В докладе говорится, что эксперты, с которыми общались его авторы, пришли к выводу, что "международное невмешательство в Сирии, которому отчасти способствовала российская кампания по дезинформации, сделало возможным вторжение в Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывезла в Сирию около 100 тысяч тонн украденного в Украине зерна
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раSSія це імперія Зла....країна терорист FOREVER!
показать весь комментарий
20.06.2022 00:37
+11
А в нас вони вже давно розконспіровані. Останній їх перл щоб якось нашкодити ленд лізу. Один їде в Америку зустрічається з відповідною пресою, повторює матру про готовність до п ереговорів і втрати ЗСУ у війні, другий розганяє в Твітеррі що америкоси не хочуть помагати, ми просили а нас послали ? Третій готує чисті вуха Зелі, щоб почув трьох волхвів про майбутні терки з агресором, а дороговказом є звернення другої особи агресора про готовність до переговорів. І не потрібно ніяких досліджень цих розконспірованих. принаймі на Цензорі кожен знає не тільки в обличчя.
А тут приїхав Борис, і картина маслом - Не ждали.
показать весь комментарий
20.06.2022 01:19
+9
Безперервний ланцюг злочинів. Й плетиво з ланцюгів
показать весь комментарий
20.06.2022 00:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раSSія це імперія Зла....країна терорист FOREVER!
показать весь комментарий
20.06.2022 00:37 Ответить
Безперервний ланцюг злочинів. Й плетиво з ланцюгів
показать весь комментарий
20.06.2022 00:39 Ответить
Чом,би невикориствувати напрацьоване
показать весь комментарий
20.06.2022 00:37 Ответить
Сирия была богатой страной ещё в 2006. Там даже ипотечные кредиты не были нужны, на квартиру можно было просто накопить за 2-3 года.
показать весь комментарий
20.06.2022 00:53 Ответить
А в нас вони вже давно розконспіровані. Останній їх перл щоб якось нашкодити ленд лізу. Один їде в Америку зустрічається з відповідною пресою, повторює матру про готовність до п ереговорів і втрати ЗСУ у війні, другий розганяє в Твітеррі що америкоси не хочуть помагати, ми просили а нас послали ? Третій готує чисті вуха Зелі, щоб почув трьох волхвів про майбутні терки з агресором, а дороговказом є звернення другої особи агресора про готовність до переговорів. І не потрібно ніяких досліджень цих розконспірованих. принаймі на Цензорі кожен знає не тільки в обличчя.
А тут приїхав Борис, і картина маслом - Не ждали.
показать весь комментарий
20.06.2022 01:19 Ответить
Росіяни уміють непогано робить тільки одне - грабувать сіять хаос і розруху Творить вони не вміють нічого! Все що було створене ними - або створене іншими народами або не працює! "Москву білокам"яну" створив "шемаханець" Алі Сібхан-оглу Керемлі (якого Дмітрій Донской звелів убить щоб не відкривав системи підземних ходів і тайників Кремль ******** побудований зодчими-італійцями (храм Василія Блаженного - теж) Ісаакієвський собор - Огюст Монферран Зимовий палац - Растреллі Катерининський палац - Йоганн Фрідріх Браунштейн
Уся довоєнна промислова інфраструктура СРСР - німці та американці Після війни - майже те саме Майже всі проекти грандіозних будівництв - іноземні Достатньо згадать що основа автомобільної промисловості базувалася на випуску іноземних зразків - ЗіЛи, "Жигулі", "КамАЗ
Росіяни виконували лише роль "грубої фізичної сили" - "Паднял-перенёс-положил"
"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов". (Толкієн "Хоббіт")
показать весь комментарий
20.06.2022 06:12 Ответить
І Україна , і Сирія - переможе !
А РФ - чекає розпад , і тут зброя загального знищення не допоможе !
показать весь комментарий
20.06.2022 01:20 Ответить
Вони завжди використовують одну і ту ж техніку, якщо раніше проходило, то чому зараз не пройде?
показать весь комментарий
20.06.2022 03:48 Ответить
Вони деградують у інтелектуальному напрямку! У 2008 році мій колишній однокурсник, який пропрацював багато років у "кадрах" ВПС РФ, після доброї випивки сказав: "Наша армия много потеряла с уходом "хахлов"! Как в интеллектуальном, так и в профессиональном направлениях!"
А подивіться, скільки повтікало і зараз втікає з Росії людей? Адже тікають розумніші - бо бачать, що в Росії нема чого робить Тільки вмерти "во славу Рассии" А коли тікають кращі - нація деградує!
показать весь комментарий
20.06.2022 07:29 Ответить
- Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, а Вы можете сделать, чтобы Россия стала богатой, процветающей и демократичной? ...
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
показать весь комментарий
20.06.2022 05:48 Ответить
ну як відбиватися? один із способів: поширювати факти про таку дезінформацію в соціальних мережах. особливо в англомовних сегментах.
показать весь комментарий
20.06.2022 07:15 Ответить
 
 