Воздушные Силы ВСУ уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт российских оккупантов

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи защиты суверенитета и государственной целостности Украины.

Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"19 июня подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.

Истребители Воздушных Сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, наносящей ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях.

В результате авианалетов 19 июня уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника", - говорится в сообщении.

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