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Воздушные Силы ВСУ уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт российских оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи защиты суверенитета и государственной целостности Украины.

Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"19 июня подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.

Истребители Воздушных Сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, наносящей ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях.

В результате авианалетов 19 июня уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на вражеские позиции. Уничтожены ротно-тактическая группа, техника и живая сила, - Воздушные силы

Автор: Анастасія Потіха
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Слава Повітряним Силам ЗСУ !!👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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20.06.2022 01:02 Ответить
Приємно чути !
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20.06.2022 01:09 Ответить
Боже,бережи наші Повітряні Сили ЗСУ! Слава Героям!
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20.06.2022 01:13 Ответить
Отак помаленько - і йдемо до повної Перемоги
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20.06.2022 01:23 Ответить
Добре хлопці,нищить їх як тарганів .
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20.06.2022 03:41 Ответить
Гарнюні наші ! ❤️
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20.06.2022 06:39 Ответить
Соколики наші, бережи вас Господь
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20.06.2022 09:36 Ответить
 
 