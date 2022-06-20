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Воздушные Силы ВСУ уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт российских оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи защиты суверенитета и государственной целостности Украины.
Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"19 июня подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.
Истребители Воздушных Сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, наносящей ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях.
В результате авианалетов 19 июня уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника", - говорится в сообщении.
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