Польша на протяжении многих лет находится под прицелом России, - спикер спецслужб Жарин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
РФ пытается убедить Запад и российское общество, что Польша должна быть серой зоной между НАТО и Россией.
Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение многих лет Польша находится под прицелом России, использующей пропаганду и дезинформацию против Польши. Кремль проводит различные мероприятия, итогом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность", - отметил он.
По словам Жарина, Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъективность, не должна восприниматься серьезно союзниками и должна быть "серой зоной" между НАТО и Россией.
Топ комментарии
+29 Antimoskal Antimoskal
показать весь комментарий20.06.2022 02:36
+27 Colt
показать весь комментарий20.06.2022 02:43
+20 Яр Холодний
показать весь комментарий20.06.2022 05:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
з усім світом.
Новий Харків буде як Філадельфія чи Бостон.
Що вони не можуть підкорити чи зросійщити, вони тупо намагаються стерти з лиця землі. Тактика варварів і орди.
Dagon
@Dagon04790320
·
11h
Я в шоке. Уже пошёл 115 день когда твиритянин посылает один и тот же текст !!! Он просит снять Зюзю бабло со своих многочисленных офшоров и отправить пять рублей в помощь Украинской армии. Ни одного ответа от Зюзи - нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все буде добре.
Слава ЗСУ!!!
Они еще в 1945 году взяв Берлин рассматривали вопрос идти завоевывать всю Европу. Что их отвернуло от этого мне неизвестно. Похоже, что сейчас этот вопрос у них возник снова.
Это не только Путин такой, это народ у них такой.
Вояки сраные...