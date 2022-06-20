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Польша на протяжении многих лет находится под прицелом России, - спикер спецслужб Жарин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,путін

РФ пытается убедить Запад и российское общество, что Польша должна быть серой зоной между НАТО и Россией.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение многих лет Польша находится под прицелом России, использующей пропаганду и дезинформацию против Польши. Кремль проводит различные мероприятия, итогом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность", - отметил он.

По словам Жарина, Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъективность, не должна восприниматься серьезно союзниками и должна быть "серой зоной" между НАТО и Россией.

Читайте: Польша может взять на себя противовоздушную защиту Западной Украины, - экс-глава Бюро нацбезопасности Козей

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
Jeszcze Polska nie zginęła !!! Слава Україні, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
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20.06.2022 02:36
+27
Это Москва - серая зона между Западом и Китаем.
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20.06.2022 02:43
+20
Та їм "насрать" - що то є якась столиця! Не дісталася їм - значить хай не дістається нікому! Та й те, що їм дістається, вони у "сральник" перетворюють! Колись говорив з одною старою жінкою Вона у госпіталі медсестрою працювала Її батько потрапив служить після 1945-го в Тоёхару (тепер - Южно-Сахалінськ) Як вона хвалила тодішнє місто! Чисто, культурно, красиво! А потім у 80-ті поїхала на зустріч однокласників Так казала, що такого "срачу" давно не бачила До мене у 2013 родичі з Волгограду приїжджали так все розпитували, що у нас за свято в місті буде - вулиці чисто прибрані! Кажу що у нас завжди так - не вірили!
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20.06.2022 05:42
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С*ки *бані. Мало їм було в 1939 ділити, так ще й в 2022 збираються ділити між НАТО та Россією
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20.06.2022 02:14 Ответить
Jeszcze Polska nie zginęła !!! Слава Україні, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
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20.06.2022 02:36 Ответить
А також хабадському кремлю, який накручує московітів на війну
з усім світом.
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20.06.2022 02:46 Ответить
Цілковито підтримую! Рамено до рамена! Слава Україні! Польща незгинела!!
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20.06.2022 07:03 Ответить
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20.06.2022 02:42 Ответить
чмо сочинское вторит медвепуту
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20.06.2022 02:50 Ответить
Ця проросійська падла ще добре наварилася на Абрамовичі, Абрамович урятував 400.000 українців за твердженнями Арахамії. А зараз через санкції він рятувати українців більше не може, як арахаія стверджує, кажуть, що за хорошу статтю про нього Абрамович виклав 50 млн доларів якомусь американському університету хабар і вони зізналися в цьому. Цікаво, скільки ж ця падла Арахамія заробила на Абрамовичу.
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20.06.2022 03:30 Ответить
Питання вірне, тільки інститут ізраїльський..
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20.06.2022 06:21 Ответить
Абхамович виник як фін. супрові Єльцина,й був фін.гаратом при передачі влади до хла. й можливо має виходи до розміщення грошви спиз...ної кпрсом ( 3 річних бюджети) під час Павлівської реформи. Абрамович надто серйозна лялька,тому й довго живе(незачищають)
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20.06.2022 07:10 Ответить
Там некажуть,там був скандал з визнанням й виправданнями
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20.06.2022 07:12 Ответить
Это Москва - серая зона между Западом и Китаем.
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20.06.2022 02:43 Ответить
Спочатеу загнати на місце. Потім дезінтегрувати
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20.06.2022 07:14 Ответить
якщо ми не знищимо місто Белгород то вони знищать до кінця літа місто Харків ..
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20.06.2022 03:13 Ответить
Вони ж нерозуміють, що нищать першу РАДЯНСЬКУ столицю України.
Новий Харків буде як Філадельфія чи Бостон.
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20.06.2022 03:57 Ответить
Та їм "насрать" - що то є якась столиця! Не дісталася їм - значить хай не дістається нікому! Та й те, що їм дістається, вони у "сральник" перетворюють! Колись говорив з одною старою жінкою Вона у госпіталі медсестрою працювала Її батько потрапив служить після 1945-го в Тоёхару (тепер - Южно-Сахалінськ) Як вона хвалила тодішнє місто! Чисто, культурно, красиво! А потім у 80-ті поїхала на зустріч однокласників Так казала, що такого "срачу" давно не бачила До мене у 2013 родичі з Волгограду приїжджали так все розпитували, що у нас за свято в місті буде - вулиці чисто прибрані! Кажу що у нас завжди так - не вірили!
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20.06.2022 05:42 Ответить
А вони вже не вперше намагаються знищити Харків як українське місто. У ХІХ-поч. ХХ ст. Харків був одним із найбільших центрів українського національного і політичного життя. У ХХ ст. совєти провели серйозну політичну та культурну зачистку у Харкові і розраховували "осовєтити" його.
Що вони не можуть підкорити чи зросійщити, вони тупо намагаються стерти з лиця землі. Тактика варварів і орди.
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20.06.2022 09:40 Ответить
Потрібно займатися...,вони вже шухер підняли,тому сам Бог велів:- навісним з вертикальним входо,ідентифіеатори на посилках підчистити
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20.06.2022 07:17 Ответить


Dagon

@Dagon04790320

·
11h

Я в шоке. Уже пошёл 115 день когда твиритянин посылает один и тот же текст !!! Он просит снять Зюзю бабло со своих многочисленных офшоров и отправить пять рублей в помощь Украинской армии. Ни одного ответа от Зюзи - нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.06.2022 03:20 Ответить
Аха,чекай від евхрейськай мальчик. Мальчик астался,шоб поиметь,мальчик нелох
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20.06.2022 07:20 Ответить
Це москалі просять, щоб поляки допомогли нам прикрити небо над Україною (ПВО та авіацією).
Все буде добре.
Слава ЗСУ!!!
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20.06.2022 03:22 Ответить
Вони,такі прості:- вважають,що при розтягуванні простирадла,їх непотягне...Недолугі довбенятка розраховували на загальний(тихий) переляк. Наша справа,аби отримали загальне омерхіння й відразу!
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20.06.2022 07:23 Ответить
Вони не тільки на Польщу зазихают, а також на Чехію, Словенію, Словакію та страни Балтии , і все що можуть під себе підмяти.
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20.06.2022 03:33 Ответить
Так,де з'явилася рязанська ряха,там життя небуде... Європою їх зазіхання необмежуються
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20.06.2022 07:26 Ответить
Так вони від ідеї світового імперіалізму й не відходили.

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20.06.2022 10:36 Ответить
Маньяк теж зазіхає, але не факт, що може.
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20.06.2022 04:00 Ответить
Для цього потрібно відтяти кінець й влаштувати добрячу глазунню:- яйця на сковорідку,а оченятка,самі,повилазять
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20.06.2022 07:28 Ответить
Ну, взагалі-то - це ***** знаходиться під прицілом у поляків, бо у Варшаві на кожній зупинці висить портрет ***** перекреслений червоним та виглядає як мішень. Так і хочеться по ньому чимось стрільнути.
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20.06.2022 05:59 Ответить
Дієва відповідь:- одностайна відровідь:, плечем до плеча
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20.06.2022 07:30 Ответить
Польша как серая зона это у них промежуточный этап.
Они еще в 1945 году взяв Берлин рассматривали вопрос идти завоевывать всю Европу. Что их отвернуло от этого мне неизвестно. Похоже, что сейчас этот вопрос у них возник снова.
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20.06.2022 06:10 Ответить
Они считают, что все что они могут взять это ихнее. Они могут останавливаться только на какое-то время.
Это не только Путин такой, это народ у них такой.
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20.06.2022 06:14 Ответить
Орда є орда...
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20.06.2022 06:51 Ответить
Не називайте збіговисько непотребу народом. Це арифметичнн поєднання генетичних рокидьків
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20.06.2022 07:32 Ответить
Есть люди маньяки. А может ли быть народ маньяком? Наверно может.
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20.06.2022 06:17 Ответить
Скорше стадо *****...х
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20.06.2022 07:33 Ответить
Этого следовало ожидать. Поляки для кацапов такой же ,,братский" народ, как и украинцы. Только зря русня рот раззевает. Рашка здохнет раньше
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20.06.2022 06:46 Ответить
V Polse stojat amerikanskije vojska i ix mnogo stob raska dumala napast.Sama armija Polsi uze zdealala serioznyje zakupki texniki a kotoroj sami kacapo mozet tolko pomectat.Samolioti F-35 kotoryje realno mozet otbombyt kreml,Himars sistemi kotoryje u nix bjiot na rostojanije 500km ,takze kotoryje mogut streliat i raketami dalnostiu do 1500km.Realno Polsa mozet polucit i giperzvukovyje raketi ot statov takze kak i vsio ot nix polucajet.
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20.06.2022 07:42 Ответить
і рашистськи приціл на Польщу називався Меркель.
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20.06.2022 08:51 Ответить
У мавзолейного таракана пупок развязался...в Украине...с советским хламом хотел взять Киев за 2 дня...по словам Марго Симоньян...
Вояки сраные...
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20.06.2022 10:07 Ответить
 
 