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ВСУ успешно проводят контратаки в Херсонской и Запорожской областях, - Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Контратаки ВСУ в ближайшие недели еще больше будут угрожать российским оккупантам в Херсоне и на Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Недавние контратаки ВСУ вынудили россиян сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль Южной оси.

Украинский Генштаб сообщил, что враг усиливает системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Аналитики ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границ Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.

В то же время, успешные украинские контратаки в районе Запорожья заставляют российские войска срочно перебрасывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта.

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Аналитики ISW считают, что оуупанты, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от непрерывных украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.

Автор: Анастасія Потіха
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Ооо. Ініціатива потихеньку переходить в наші руки
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20.06.2022 08:08 Ответить
1:20 який контрнаступ ..получимо точно що 1000 в день
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20.06.2022 08:24 Ответить
Ви, мабуть, сплутали Луганщину з півднем України.
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20.06.2022 10:36 Ответить
Как то не понятно. рашисты захватили железно рудный комбинат в Запорожской области - https://www.5.ua/ru/rehyoni/rossyiskye-okkupanti-zakhvatyly-zaporozhskyi-zhelezorudnii-kombynat-hlava-zaporozhskoi-ova-280312.html
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20.06.2022 09:09 Ответить
Вы за картой войны давно смотрели? Та территория, где находится завод, (в 20 км южнее Днепрорудного), захвачена рашистами больше двух месяцев назад.
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20.06.2022 10:33 Ответить
Кацапи , не намагайтесь закріпитись на нашій землі , бо всеодно
будете всі знищені і горітимете в пеклі !
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20.06.2022 11:03 Ответить
 
 