Корабельная группировка врага пополнила состав в Черном море, - ОК "Південь"

Вражеская корабельная группировка в Черном море пополнила состав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".

"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК", - говорится в сообщении.

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