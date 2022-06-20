Корабельная группировка врага пополнила состав в Черном море, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вражеская корабельная группировка в Черном море пополнила состав.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".
"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+21 Бенина Мама
показать весь комментарий20.06.2022 07:28
+20 Яр Холодний
показать весь комментарий20.06.2022 07:40
+14 Виталий Якубчак 5273fc8c
показать весь комментарий20.06.2022 07:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вони з Балтики два місяці в Середземне вели флот, а тепер назад - довго буде
яка різниця
головне, щоб вони всі горіли у пеклі.