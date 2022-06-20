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Корабельная группировка врага пополнила состав в Черном море, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,блокада,рф

Вражеская корабельная группировка в Черном море пополнила состав.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".

"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК", - говорится в сообщении.

Также читайте: Воздушные Силы ВСУ уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт российских оккупантов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Подводный крейсер мааац-ква пополняет свой эскорт.
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20.06.2022 07:28
+20
Що ти "ікру метаєш"? Скільки було кораблів на окупованому узбережжі Азовського та Чорного моря - стільки і вивели в море! Вони були введені туди ще до початку війни А катери ракетні перекинули по Волго-Донському каналу Але єдине, на що вони здатні - запускать ракети "Калібр" Підійти для висадки десанту бояться - і прибережна зона замінована і протикорабельні комплекси на чергуванні Підводні човни - найбільш захищені - бо сидять під водою Але вони великої ролі в десантній операції не грають - бо все одно до берега треба йти через мінні поля Та ще й "всліпу" - на відміну від надводних кораблів
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20.06.2022 07:40
+14
Вышли из бухты в море.
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20.06.2022 07:32
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Турція пропустила, чи з Каспію по каналах підводний човен бурлаки притаскали? Скільки можна страшилками лякати?
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20.06.2022 07:27 Ответить
Вышли из бухты в море.
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20.06.2022 07:32 Ответить
Що ти "ікру метаєш"? Скільки було кораблів на окупованому узбережжі Азовського та Чорного моря - стільки і вивели в море! Вони були введені туди ще до початку війни А катери ракетні перекинули по Волго-Донському каналу Але єдине, на що вони здатні - запускать ракети "Калібр" Підійти для висадки десанту бояться - і прибережна зона замінована і протикорабельні комплекси на чергуванні Підводні човни - найбільш захищені - бо сидять під водою Але вони великої ролі в десантній операції не грають - бо все одно до берега треба йти через мінні поля Та ще й "всліпу" - на відміну від надводних кораблів
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20.06.2022 07:40 Ответить
З Каспію, звісно. Не знаю, може і Балтійське море з Вологою якимись каналами сполучається. Якщо так - то може й з Балтики.
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20.06.2022 07:55 Ответить
Балтійсьче сполучається, але справа в прохідній можливості каналів.
Вони з Балтики два місяці в Середземне вели флот, а тепер назад - довго буде
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20.06.2022 09:05 Ответить
До 3000 т водоизмещения.могут перекидывать з Балтики в ЧМ
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20.06.2022 10:04 Ответить
Баржи Волгв-Дон-макс и по 6000 тонн ходят. Не в этом дело. Кроме веса, там высота надстроек много решает.
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20.06.2022 10:09 Ответить
Скоріше - "в зад", а не "назад"!)
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20.06.2022 15:54 Ответить
господи, та по кримському мосту привезли і в севастополі на свої корита завантажили
яка різниця
головне, щоб вони всі горіли у пеклі.
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20.06.2022 09:53 Ответить
По волгодонскому каналу корабли переправляют в Азов,а потом в Севастополь.
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20.06.2022 09:57 Ответить
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20.06.2022 15:17 Ответить
Подводный крейсер мааац-ква пополняет свой эскорт.
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20.06.2022 07:28 Ответить
Через волга-дон підганяють нові корита, от як би ми могли ********** донські шлюзи і випустити воду з цимлянського ставка !
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20.06.2022 07:34 Ответить
Есть вероятность и опасность того что после этого рашисты могут попытаться спустить воду с Киевского моря что приведет к сокрушительным последствиям для столицы Украины
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20.06.2022 09:52 Ответить
Так с моря масквы можжа спустить на мааскву ваду, шоп смыло.
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20.06.2022 11:47 Ответить
Яким чином? ДРГ запустять? Без спеціальних знань це неможливо
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20.06.2022 12:00 Ответить
Забздел, кацап? Дамба Киевского моря выдерживает ядерный удар
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20.06.2022 14:16 Ответить
Одесса шумит
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20.06.2022 07:39 Ответить
Ну звісно ж цього Одеса шумить, це не добра новина.
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20.06.2022 08:13 Ответить
Рои дронов камикадзе скоро потушат все ПВО России и тогда все корабли России будут на дне!!!
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20.06.2022 10:23 Ответить
У, які завзяті вояки в мамки на дивані виросли! Не так це все "скоро" відбувається.
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20.06.2022 12:02 Ответить
Мои гарпуны уже просто ржут)))
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20.06.2022 12:25 Ответить
Ще більши топити прийдеться, цікаво підводний човен кацапів затопити
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20.06.2022 13:14 Ответить
 
 