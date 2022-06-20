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Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим препятствует российским вооруженным силам, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

По данным Института изучения войны (ISW) и Минобороны Британии, Россия препятствует своим вооруженным силам, называя войну в Украине "специальной военной операцией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISW.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.

Британское ведомство также сообщило 19 июня, что российские власти пытаются найти законные средства для наказания "военных диссидентов" и отказывающихся от мобилизации, поскольку определение конфликта в Украине как "специальной военной операции" исключает законные карательные меры, которые могут быть применены во время официально объявленной войны

Российские власти, вероятно, стремятся использовать судебные процессы, касающиеся военных преступлений, против пленных украинских военнослужащих, в том числе защищавших Мариуполь. Судить их намерены в соответствии с законодательством так называемой "ДНР" (которое, в частности, разрешает смертную казнь, в отличие от российского законодательства).

Как сообщает ISW, российские власти, вероятно, "используют эти судебные процессы для усиления контроля над оккупированными территориями и дальнейшей деморализации украинских защитников",… а также будут продвигать пропаганду Кремля "о вторжении в Украину с целью ее "денацификации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ успешно проводят контратаки в Херсонской и Запорожской областях, - Институт изучения войны

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Стянутой российской артиллерии в сочетании с предположительно малочисленными пехотными подразделениями остается недостаточно для продвижения России в пределах Северодонецка.
  • Российские войска продолжают готовиться к наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.
  • Оккупанты сосредоточены на укреплении оборонных позиций вдоль южного направления из-за недавних успешных контратак украинских войск вдоль границы Херсон - Николаевская область.
  • Успешные контратаки ВСУ в районе Запорожья вынуждают российские войска бросить подкрепление на этот ослабленный сектор линии фронта.
  • Российские войска, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом по территории, контролируемой Россией, чтобы приглушить украинские настроения, поощрять мобилизацию и создать враждебность у местных жителей к ВСУ.

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Топ комментарии
+23
Малорос Зеля заборонив завдавати ударів по містах РФ, тому що це не правильно, що б колишня колонія била по Метрополії.

Його Кварталу ще концерти давати у Москві
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20.06.2022 07:40
+13
Та вони ж усе й самі знають! Але Кремль ніяк не вирішиться оголосить війну : бо вони привчили свою кацапню до думки, що вони не воюють з суверенною країною, а лише "карають бунтівників", які "незаконно відкидають роль Росії ,як "старшого брата"
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20.06.2022 07:50
+9
Дуже цікаво буде бачити ,їхнє:- встрявай срана агромная!!! Враховуючи уроджений патряотизьм, в черговий раз всі з максви здриснуть з космічною швидкістю. Істерична традиція
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20.06.2022 07:39
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Так, підкажіть їм...
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20.06.2022 07:28 Ответить
Та вони ж усе й самі знають! Але Кремль ніяк не вирішиться оголосить війну : бо вони привчили свою кацапню до думки, що вони не воюють з суверенною країною, а лише "карають бунтівників", які "незаконно відкидають роль Росії ,як "старшого брата"
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20.06.2022 07:50 Ответить
Зеля теж не оголошувал війни та підтримує погляд Путлера.
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20.06.2022 07:36 Ответить
Малорос Зеля заборонив завдавати ударів по містах РФ, тому що це не правильно, що б колишня колонія била по Метрополії.

Його Кварталу ще концерти давати у Москві
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20.06.2022 07:40 Ответить
Вона ще невсі клавіші не,на всіх піанінах максові пєнісрм відбила. Але,ніхто незаважає помилково відпрацювати трофейними боєкомплектами в невизначенному напрямі:- какая разніца?, нєтам дарогу пастроілі
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20.06.2022 07:46 Ответить
Інша справа криголам - під його керівництвом ми постійно били по московії всіма доступними засобами. Це ж саме в той час в різних областях московії підвозили бавовну? Чи то по нас гасили з гармат расташованих в гуково ростовськой області, а ніякой відповіді не було? Щось я заплутався в героічному мінулому країні при криголамі...
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20.06.2022 09:06 Ответить
дихаєш падло та смердиш, значить недопрацював криголам.
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20.06.2022 10:15 Ответить
нформаційне управління Апарату Верховної Ради України
Опубліковано 24 лютого 2022, о 08:38

Верховна Рада України прийняла Закон «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"».

За це рішення проголосувало 300 народних депутатів з 310, зареєстрованих на час голосування.

Проект Закону зареєстровано за №7111

"Хто до нас з війною прийде той в Ес БАЧ i від ... гребе
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20.06.2022 08:25 Ответить
Мы можем не объявлять войну ,но можем объявить военную операцию.
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20.06.2022 10:22 Ответить
а чому українська влада теж погоджується на те, що це не війна, а спеціальна операція РФ?

Чому не оголошує війну РФ, яка вбиває українських громадян і руйнує країну?

Чому у відповідь не завдає ударів по містах РФ?

Хто знає?
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20.06.2022 07:36 Ответить
Кагби нездаліся:- какая разніца!!! Перші ляпи,то- програмна заява!!!
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20.06.2022 07:42 Ответить
Хто погоджується? Ти як завжди вкинув гімно на пропелятор....
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20.06.2022 07:43 Ответить
Чому не оголошує війну РФ?
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20.06.2022 07:51 Ответить
Піди у ***** спитай.
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20.06.2022 08:08 Ответить
Взагалі-то війну оголошує той , хто напав . Для тебе це новина ? Що з практичних міркувань дасть оголошення Україною війни Московії ? Що зміниться ? Ти покинеш свій бойовий диван , припиниш срати тут зрадою і побіжиш до воєнкомату ?
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20.06.2022 08:37 Ответить
який вишуканий текст, мабуть із окопів строчиш?
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20.06.2022 10:19 Ответить
Розумники безграмотні. "Оказавшись перед фактом нападения Германии на Польшу, Великобритания совместно с Францией пошли на объявление войны Германии."
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20.06.2022 10:35 Ответить
Ну, тебя то к розумныкам точно не причислить
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20.06.2022 11:51 Ответить
А чому вони так вчинили ти не здогадуєшся ? Та тому що в них був підписаний договір з Польщею напередодні війни . А британці (не скажу про французів) слів на вітер не кидають і те ,що підписували - свято виконують. Так от тепер знову - для чого Україні оголошувати в даній ситуації війну кацапам , розумнику ? Що це нам дає і чим це гірше для кацапів ?
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20.06.2022 14:38 Ответить
тому що війну оголошуе нападаюча країна ,а не захищающа себе.
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20.06.2022 08:03 Ответить
Зрадунам таке не втовкмачити. Їм з дивана видніше що і як.
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20.06.2022 08:38 Ответить
війна- це не оголошеня її словом, війна оголшує і проявляє сама себе в реальному житті(як і все) ділом.Вона сама ставить свій кровавий підпис нв землі тієї держави де вона є. Сотні тисяч вбитих,каліки,кровопролиття зруйноване житло ,заводи,фабрики і т.д .Гітлер, також згідно логіки рашистського кровопивці. у Другій світовій війні, проводив не війну, а "спец операцію"проти совкового НАТО ???
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20.06.2022 09:12 Ответить
Для того, щоб Україна перейшла у стан війни, не треба московії об'являти війну. "Состояние войны - это автоматический статус, который, согласно нормам международного права, закрепляется за страной, подвергшейся внешнему нападению. Действует такой статус до окончания агрессии и вооруженного нападения. При этом нахождение пострадавшей страны в «состоянии войны» не значит объявления войны нападающей стране. По нормам международного права, объявлением войны считается уже сам факт агрессии и его официальное непризнание, как например, это делает Россия. Причем непризнание является отягощающим фактором при привлечении страны-агрессора к ответственности."
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20.06.2022 10:07 Ответить
автоматично?

Стаття 191. Порядок оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України

1. Відповідно до пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.

2.Верховна Рада розглядає подання Президента України про оголошення стану війни і укладення миру та питання про схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, приймає рішення з цих питань у порядку, передбаченому статтями 189, 190 цього Регламенту.
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20.06.2022 13:43 Ответить
Розумники безграмотні. "Оказавшись перед фактом нападения Германии на Польшу, Великобритания совместно с Францией пошли на объявление войны Германии."
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20.06.2022 10:17 Ответить
ти, розмножуєшся почмокуванням чи спорами?
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20.06.2022 13:08 Ответить
Знаєш чому? Бо ти не читав документи міжнародного публічного права які стосуються "права війни" Наприклад Гаагські та Женевські конвенції які визначають що незалежно від того - оголосила держава що вчиняє агресивні дії військового характеру чи ні вона визнається АГРЕСОРОМ Для сторони що потерпає від цієї агресії не обов"язково оголошувать війну офіційно - поки вона перебуває у стані спротиву проти агресії і не капітулювала - вона перебуває у стані війни "за фактом"!

1974 року Генеральна Асамблея ООН засудила застосування державою збройної сили проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави. Такі дії назвали агресією. У Резолюції «Визначення агресії» сказано:

1. Жодні міркування будь-якого характеру - політичного, економічного, військового чи іншого, - не можуть виправдати агресію.

2. Агресивна війна є злочином проти міжнародного миру. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.

3. Жодне територіальне надбання чи особлива вигода, здобуті внаслідок агресії, не є і не можуть бути визнані законними.

Агресія може здійснюватися зокрема в таких формах:
вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави,
будь-яка військова окупація;
бомбардування збройними силами держави території іншої держави;
блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави...
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20.06.2022 10:13 Ответить
Мечтай дальше, кремлеботик Здались нам ваши города...
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20.06.2022 10:38 Ответить
Оголосили візовий режим. Яке велике досягнення за 8 років війни.
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20.06.2022 07:37 Ответить
Яке ж ти ***** нудне і тупе. От якби тебе в президенти - вже був би порядок і благополуччя, ага?
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20.06.2022 08:57 Ответить
Да, любая табуретка справилась бы лучше чем гундосик
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20.06.2022 11:53 Ответить
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20.06.2022 07:37 Ответить
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20.06.2022 07:40 Ответить
Дуже цікаво буде бачити ,їхнє:- встрявай срана агромная!!! Враховуючи уроджений патряотизьм, в черговий раз всі з максви здриснуть з космічною швидкістю. Істерична традиція
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20.06.2022 07:39 Ответить
Какой-то бред!!! Хочу напомнить этому издательству что нет в природе ОРДЛО, это всего лишь буквы наподобие тех что выведены на дверях туалета.
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20.06.2022 07:40 Ответить
Ну це таке , а палате номер 6 , кто то тоже считает себя Наполеоном, но ООН почему то не прислушиваться к этим людям , ......очень странно.
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20.06.2022 07:55 Ответить
Негласно, со стороны Украины война уже объявлена. Только продовольственная. И неизвестно. какая хуже. Ведь осень приближается. А с ней и холода. А с ней и голода... (не в Украине).
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20.06.2022 08:01 Ответить
Хорошо , но люди на Сумщине могут за свои деньги купить РЗСО и стрельнуть а сторону расии, третья сила , мотопомпы для янтаря покупают, почему бы не купить минометы.??????
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20.06.2022 08:01 Ответить
У кого вони це куплять?
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20.06.2022 08:05 Ответить
В АТБ сегодня по акции неплохие миномёты продавались. Берешь два - третий в подарок
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20.06.2022 08:59 Ответить
Для того щоб не було "претензій" до держави України, сумчанам треба стрілять з території Росії Але це означає "палиться" з своїм розташуванням! Бо якщо стрільба буде вестися з території української, то це буде визнаваться як "бойові дії держави та її громадян"
Та й не бачу ніякої користі - на своїх громадян Росії "насрать" Вони це лише використають, як пропогандистський привід для розпалювання "Ура-патріотичних настроїв" "пратив хахлов " А військові частини їх перебувають далеко від кордону - до них добираться, щоб обстрілять і далеко і небезпечно (вони самі діють "набігами" - приїжджають до кордону, обстрілюють і тікають назад)
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20.06.2022 10:57 Ответить
Чому кращі люди з центальних областей України, які навіть сім'ю не втигли завести, гинуть захищаючі домівки ватного бидла, що зараз окупувало всю Західну Україну? Чому їх ніхто не мобілізує в масі? Ці дебіли махали рашистським ганчір'ям у час Революції Гідності, або давали це робити іншим, кликаючі орду, а зараз втекли сидіти за чужими спинами.
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20.06.2022 08:02 Ответить
тому і втекли, бо це не їхня війна
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20.06.2022 09:47 Ответить
Vladyslav Novikov , просто в мире не осталось ,кроме Джонсона , думающих политиков , с яйцами , все думают , ситуация с зерновыми рассосется,
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20.06.2022 08:04 Ответить
Или усугубится. Если человек не понимает слова, его вразумляют мордой об асфальт. В полете. С размаху. Это же сделают со всем остальным миром, котоорый любит путина. Жрать захотят - поумнеют. Или сдохнут. Умных устраивают оба варианта.
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20.06.2022 08:19 Ответить
Насправді,коли ми почнемо проводити по території машковії "спецоперацію" Пі...орва охреніє! Шок буде неймовірний, таргани незнатимуть куди ховатися,й в які **..ня ховатися. Це,дійсно буде Космічне видовище,й посміховище Питання Коли? Коли,це станеться???
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20.06.2022 08:16 Ответить
Сунь-Цзы: "Если потивник пошел на тебя войной, ответь ему там, где он не ждет и догадывается". Ответка уже идет, только не там и не так. Но по последствиям, она страшней прямого военного вторжения. Радует, то, что Украина, формально, к этому не причастна.
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20.06.2022 08:23 Ответить
не знав, що 孫子 ще й ІІ-му столітті до нашої ери, кацапам, їхнє есперанто допомагав п..здити у інших народів світу, так щелепозвихнений і клавою теж?
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20.06.2022 13:15 Ответить
Усі пуціни- поцен децайти
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20.06.2022 08:18 Ответить
Vladyslav Novikov , просто в мире не осталось ,кроме Джонсона , думающих политиков , с яйцами , все думают , ситуация с зерновыми рассосется,
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20.06.2022 08:23 Ответить
Не важливо, як розглядає кровожадне куйло геноцид українського народу і знищення його інфраструктури.Світ має визнати дії рашистів війною,розпочатою рашистом , і судити його повиніі саме за війну в Україні , як проклятих фріців, у другій світовій війні.
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20.06.2022 08:56 Ответить
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20.06.2022 09:03 Ответить
Вот навіщо це писати - ви хочете навчити росіян воювати ????

довгий язик- знахідка для шпіонів

треба фільтрувати базар
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20.06.2022 09:39 Ответить
что мешает Зеленскому обьявить войну-войной?
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20.06.2022 09:45 Ответить
захід досі не розуміє що закони в параші то просто формальність,

цар там завжди робив що йому заманеться
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20.06.2022 10:13 Ответить
Блін , там проблема - у іншому ... Хочаби у тому , що москалі самі собі присвоїли назву 2-гої армії світу А ви візьміть і подивіться ;
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20.06.2022 10:42 Ответить
Усе ліпше видно на стовпчиках справа !
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20.06.2022 10:44 Ответить
Нам би теж не завадило б зробити якесь "не залежне" від України на донеччині утворення, типу Гуляй поле незалежних стрільців, щоб вони розстрілювали ворогів!
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20.06.2022 11:06 Ответить
 
 