Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим препятствует российским вооруженным силам, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным Института изучения войны (ISW) и Минобороны Британии, Россия препятствует своим вооруженным силам, называя войну в Украине "специальной военной операцией".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISW.
Министерство обороны Великобритании сообщает, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.
Британское ведомство также сообщило 19 июня, что российские власти пытаются найти законные средства для наказания "военных диссидентов" и отказывающихся от мобилизации, поскольку определение конфликта в Украине как "специальной военной операции" исключает законные карательные меры, которые могут быть применены во время официально объявленной войны
Российские власти, вероятно, стремятся использовать судебные процессы, касающиеся военных преступлений, против пленных украинских военнослужащих, в том числе защищавших Мариуполь. Судить их намерены в соответствии с законодательством так называемой "ДНР" (которое, в частности, разрешает смертную казнь, в отличие от российского законодательства).
Как сообщает ISW, российские власти, вероятно, "используют эти судебные процессы для усиления контроля над оккупированными территориями и дальнейшей деморализации украинских защитников",… а также будут продвигать пропаганду Кремля "о вторжении в Украину с целью ее "денацификации".
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Ключевые выводы экспертов ISW:
- Стянутой российской артиллерии в сочетании с предположительно малочисленными пехотными подразделениями остается недостаточно для продвижения России в пределах Северодонецка.
- Российские войска продолжают готовиться к наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.
- Оккупанты сосредоточены на укреплении оборонных позиций вдоль южного направления из-за недавних успешных контратак украинских войск вдоль границы Херсон - Николаевская область.
- Успешные контратаки ВСУ в районе Запорожья вынуждают российские войска бросить подкрепление на этот ослабленный сектор линии фронта.
- Российские войска, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом по территории, контролируемой Россией, чтобы приглушить украинские настроения, поощрять мобилизацию и создать враждебность у местных жителей к ВСУ.
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Опубліковано 24 лютого 2022, о 08:38
Верховна Рада України прийняла Закон «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"».
За це рішення проголосувало 300 народних депутатів з 310, зареєстрованих на час голосування.
Проект Закону зареєстровано за №7111
"Хто до нас з війною прийде той в Ес БАЧ i від ... гребе
Чому не оголошує війну РФ, яка вбиває українських громадян і руйнує країну?
Чому у відповідь не завдає ударів по містах РФ?
Хто знає?
Стаття 191. Порядок оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України
1. Відповідно до пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.
2.Верховна Рада розглядає подання Президента України про оголошення стану війни і укладення миру та питання про схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, приймає рішення з цих питань у порядку, передбаченому статтями 189, 190 цього Регламенту.
1974 року Генеральна Асамблея ООН засудила застосування державою збройної сили проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави. Такі дії назвали агресією. У Резолюції «Визначення агресії» сказано:
1. Жодні міркування будь-якого характеру - політичного, економічного, військового чи іншого, - не можуть виправдати агресію.
2. Агресивна війна є злочином проти міжнародного миру. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.
3. Жодне територіальне надбання чи особлива вигода, здобуті внаслідок агресії, не є і не можуть бути визнані законними.
Агресія може здійснюватися зокрема в таких формах:
вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави,
будь-яка військова окупація;
бомбардування збройними силами держави території іншої держави;
блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави...
Та й не бачу ніякої користі - на своїх громадян Росії "насрать" Вони це лише використають, як пропогандистський привід для розпалювання "Ура-патріотичних настроїв" "пратив хахлов " А військові частини їх перебувають далеко від кордону - до них добираться, щоб обстрілять і далеко і небезпечно (вони самі діють "набігами" - приїжджають до кордону, обстрілюють і тікають назад)
довгий язик- знахідка для шпіонів
треба фільтрувати базар
цар там завжди робив що йому заманеться