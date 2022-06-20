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Сегодня на встрече министров иностранных дел стран ЕС планируется обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник на плановой встрече в Люксембурге обсудят войну в Украине, прежде всего - возможности вывоза зерна, заблокированного Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Главы МИД ЕС также рассмотрят отношения с Египтом, который является одним из потенциальных покупателей украинского зерна.

"Будет ли в будущем необходимость в сопровождении этих коммерческих судов - это знак вопроса. Я не думаю, что мы этого достигли", - сказал официальный представитель ЕС.

Между тем, переговоры в ЕС о новом пакете санкций против России продолжаются. По словам представителя ЕС новые меры не являются неизбежными.

По словам чиновника, уже введенные санкции значительные, и "возможности для соглашения о введении санкций по экспорту российского газа в ЕС небольшие".

Ожидается обмен мнениями по поводу предложения Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата, а также увеличить поставки оружия.

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Сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС планують обговорити подальші кроки підтримки -насамперед обговорять можливості вивезення зерна -ВСЕ, більше їх нічого не цікавить - це і є їхня підтримка України. )-:
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20.06.2022 08:10 Ответить
найкраща і найсуттєвіша підтримка України це зброя зброя зброя!
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20.06.2022 08:21 Ответить
Пусть все страны дадут Украине бесконечно дронов рои камикадзе и чтобы летали на очень большие дистанции. Так можно все ПВО России угандошить! Дроны должны злыми роями летать и уничтожать оккупанта все!
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20.06.2022 08:28 Ответить
 
 