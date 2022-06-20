Сегодня на встрече министров иностранных дел стран ЕС планируется обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник на плановой встрече в Люксембурге обсудят войну в Украине, прежде всего - возможности вывоза зерна, заблокированного Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Главы МИД ЕС также рассмотрят отношения с Египтом, который является одним из потенциальных покупателей украинского зерна.

"Будет ли в будущем необходимость в сопровождении этих коммерческих судов - это знак вопроса. Я не думаю, что мы этого достигли", - сказал официальный представитель ЕС.

Между тем, переговоры в ЕС о новом пакете санкций против России продолжаются. По словам представителя ЕС новые меры не являются неизбежными.

По словам чиновника, уже введенные санкции значительные, и "возможности для соглашения о введении санкций по экспорту российского газа в ЕС небольшие".

Ожидается обмен мнениями по поводу предложения Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата, а также увеличить поставки оружия.

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