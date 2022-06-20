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Сумма замороженных активов российских олигархов в ЕС составляет уже 12,5 млрд. евро

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

деньги,доллар,доллары

Российские олигархи и организации потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму свыше 12,5 млрд евро в результате санкций ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии по юстиции Кристиан Виганд.

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась: с 6,7 млрд евро в апреле до более чем 12,5 млрд евро".

Такое резкое увеличение замороженных активов Виганд связал с тем, что за последние недели были обнаружены и заблокированы многие объекты, принадлежащие российским олигархам, особенно в Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия заморозила российские активы на 4,48 миллиарда евро
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Ну і що з того що ці активи заморожені , вони ж іх не віддали Україні.
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20.06.2022 09:19 Ответить
 
 