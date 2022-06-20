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В результате агрессии РФ в Украине 323 ребенка погибли и более 586 ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Более 909 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 20 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 323. Возросло количество раненых – 586.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 302, Харьковской - 173, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, 19 июня в результате обстрела оккупантами г. Железное Донецкой области получила ранение 8-летняя девочка.

Также сообщается, что 19 июня в Изюмском районе Харьковской области в водоем, где купались двое детей 13 и 14 лет, попал снаряд, который сдетонировал. Дети получили осколочные ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате агрессии РФ в Украине 323 ребенка погибли и более 583 ранены, - Офис генпрокурора

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью.
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Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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20.06.2022 09:39 Ответить
Царство небесне невинно вбитим янголам, а захід все торгується, яку ж нам зброю дати і щоб же в пуйла не долетіло. Цінності цих країн ми вже відчули...
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20.06.2022 10:01 Ответить
Кровь украинских детей на них и на их детях до восьмого колена!
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20.06.2022 23:55 Ответить
 
 