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Войска РФ пытались нанести ракетные удары по Белгород-Днестровскому району и Одессе. В обоих случаях ракеты уничтожены в воздухе, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Враг продолжает атаковать Одесчину крылатыми ракетами типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского городского совета "Одесса. Официально".

Как отмечается, ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе.

"В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении.

"Над Одессой и районом области снова "минуснули" вражеские ракеты. Спасибо ПВО!", - написал в телеграм-канале спикер ОВА Сергей Братчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабельная группировка врага пополнила состав в Черном море, - ОК "Юг"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Слава ВСУ!
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20.06.2022 08:58
+18
Да, в Одессе с утречка бахнуло здорово. Спасибо нашим силам ПВО! Славу ВСУ!
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20.06.2022 09:14
+7
Громко было, ППО вы просто наши ангелы хранители!
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20.06.2022 09:53
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Слава ВСУ!
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20.06.2022 08:58 Ответить
Де наші ракети і чому не відповідаємо? Гівнокомандуюче вчора ж обіцяло відповідь. Чи знов збрехало?
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20.06.2022 09:00 Ответить
Ну розкажи, якими ракетами ти збираєшся відповісти?
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20.06.2022 09:06 Ответить
Спитай в криголама, овоча, юща, чучми...
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20.06.2022 09:08 Ответить
та ні, ми в боневтіка спитаємо, який всі ракетні програми закрив
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20.06.2022 09:29 Ответить
Громко было, ППО вы просто наши ангелы хранители!
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20.06.2022 09:53 Ответить
Достаточно было звука, поверьте.
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20.06.2022 09:16 Ответить
Не отвечайте каZZапу- сразу в спам его, пусть у своего Куйла сосёт.
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20.06.2022 10:26 Ответить
Да, в Одессе с утречка бахнуло здорово. Спасибо нашим силам ПВО! Славу ВСУ!
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20.06.2022 09:14 Ответить
Фейкове твердження як і аккаунт в спам ватну свинособаку!
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20.06.2022 09:37 Ответить
Ботяра, рота стули.
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20.06.2022 09:44 Ответить
Наші навчились працювати і по надзвуковим ракетам. Те, що збили, це факт. Бачив у повітрі вогняну кулю від вигорання ракетного палива. І звух вибуху дуже схожий на той, що був при атаці трьома ракетами на злітну смугу.
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20.06.2022 09:44 Ответить
Як добре що збили
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20.06.2022 09:17 Ответить
такі пермоги є фактом...переконливим фактом що ВСУ працює.... а не свистить як деякі...
що буде ввечері - тільки Богу відомо... а не пилюці біля Його ніг (то ж не каркай)
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20.06.2022 09:33 Ответить
Сейчас Бог передаст некоторые свои функции-модератарам))))
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20.06.2022 09:48 Ответить
Ще одне падло вилізло "Киев за три дня".
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20.06.2022 10:03 Ответить
Молодці, гарно спрацювали. Але чув напередодні від місцевих, які мешкають поряд з підрозділом ППО, одного з міст, куди частенько прилітає, що вояки допускають вживання спиртних напоїв, обурювалися, які після цього з них зенітчики. Тобто треба посилити контроль та перевірку несення служби в підрозділах ППО. Тоді може частіше будуть збивати.
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20.06.2022 09:46 Ответить
Бачу, пика, ти вже прийняло з ранку, таке збуджене, йди на роботу, бо провалиш *********** імпортозамєщєніє.
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20.06.2022 10:09 Ответить
А почему спам не открывается?
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20.06.2022 09:50 Ответить
Моцно заспамлено.
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20.06.2022 10:18 Ответить
2 раз вже! У вас що, "Залізний купол" стоїть)
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20.06.2022 11:25 Ответить
от і добре
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20.06.2022 13:33 Ответить
 
 