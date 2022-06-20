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Войска РФ пытались нанести ракетные удары по Белгород-Днестровскому району и Одессе. В обоих случаях ракеты уничтожены в воздухе, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает атаковать Одесчину крылатыми ракетами типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского городского совета "Одесса. Официально".
Как отмечается, ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе.
"В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении.
"Над Одессой и районом области снова "минуснули" вражеские ракеты. Спасибо ПВО!", - написал в телеграм-канале спикер ОВА Сергей Братчук.
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+23 Fantomas
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+18 wittmann1980
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+7 Aleksey NotBad
показать весь комментарий20.06.2022 09:53
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