Войска РФ пытались нанести ракетные удары по Белгород-Днестровскому району и Одессе. В обоих случаях ракеты уничтожены в воздухе, - ОК "Південь"

Враг продолжает атаковать Одесчину крылатыми ракетами типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского городского совета "Одесса. Официально".

Как отмечается, ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе.

"В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении.

"Над Одессой и районом области снова "минуснули" вражеские ракеты. Спасибо ПВО!", - написал в телеграм-канале спикер ОВА Сергей Братчук.

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