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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15394) война (46939) Генштаб ВС (4304) ликвидация (1952) уничтожение (3858) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33,8 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1477 танков и 3588 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 июня потери личного состава противника составляют около 33 800 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 33800 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1477 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3588 (+11) ед,

артиллерийских систем - 749 (+4) ед,

РСЗО - 238 (+3) ед,

средств ПВО - 98 (+0) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 181 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),

крылатых ракет – 130 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4) ед,

специальной техники – 55 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты развернули ЗРК C-300 в Брянской области, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33,8 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1477 танков и 3588 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе ВСУ.
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Топ комментарии
+5
ВІРИМО в ЗСУ !!!

https://t.me/informnapalm/9642

Привезли нову форму.
Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям.
Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім 🇷🇺🐽 риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.
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20.06.2022 09:28
+4
Так, ці падлюки гинуть, але їх так багато і вони лізуть в Україну воювати зі своїх засратих говеней та старої іржавої техніки у них ціла ***** гора і всю цю техніку вони використовують проти нас зараз у Сєвєродонецьку та на Запорізькому напрямку. У українцiв нема стiльки зброї.
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20.06.2022 09:15
+3
артсистем і рсзв знов багато угатили наші. нічого, свинособаки, побіжите ви, скавулячи, в свої *****, вже зовсім скоро. і в пакетах поїдете.
як у тому анекдоті. а хто за кермом? водій рефрижератора!
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20.06.2022 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Вчера ж сбили самолёт и пилота в плен взяли. Ни за вчера ни за сегодня нет плюса по самолетам
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20.06.2022 09:06 Ответить
Так, ці падлюки гинуть, але їх так багато і вони лізуть в Україну воювати зі своїх засратих говеней та старої іржавої техніки у них ціла ***** гора і всю цю техніку вони використовують проти нас зараз у Сєвєродонецьку та на Запорізькому напрямку. У українцiв нема стiльки зброї.
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20.06.2022 09:15 Ответить
Не переживай, у нас вже Джавелінів і НЛАВів у рази більше, дякуючи друзям. А є ще й наші Стугни та простіші речі.
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20.06.2022 09:39 Ответить
Зимо́ва війна́ - збройний конфлікт між СРСР і Фінляндією у період від 30 листопада 1939 року до 13 березня 1940 року (104 доби та 4 години).
Військові сили:
СРСР:
1 000 000 солдатів
3 000 танків
3 800 літаків

Фінляндія:
250 000 солдатів
30 танків
130 літаків

Втрати:
СРСР:
126,875-167,976 вбитих або зниклих безвісти[7][8][9]
188,671-207,538 поранених або хворих[7][8] (зі щонайменше 61,506 хворими чи обмороженими[10])
5,572 полонених[11]
1,200-3,543 танків[12][13][14]
261-515 літаків

Фінляндія:
25,904 загиблих або зниклих безвісти[16]
43,557 поранених[17]
800-1,100 полонених[18]
20-30 танків
62 літаків
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20.06.2022 10:00 Ответить
артсистем і рсзв знов багато угатили наші. нічого, свинособаки, побіжите ви, скавулячи, в свої *****, вже зовсім скоро. і в пакетах поїдете.
як у тому анекдоті. а хто за кермом? водій рефрижератора!
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20.06.2022 09:26 Ответить
а самолет вчерашний?
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20.06.2022 09:27 Ответить
ВІРИМО в ЗСУ !!!

https://t.me/informnapalm/9642

Привезли нову форму.
Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям.
Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім 🇷🇺🐽 риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.
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20.06.2022 09:28 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.06.2022 09:39 Ответить
я тут дивлюсь цікаве відео, розказує про сутність російського рейху

https://youtu.be/UhLfu1N7bIw

вони, карочє, всю свою історію були рабами, але їм всякі опричники і нквдисти внушали, що так і треба, бо вони богоізбранниє і не повинні жити добре, а повинні померти і бути гноєм для параши, а також повинні нести всім іншим людям смерть і горе. у цьому, мовляв, їх призначення на землі.
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20.06.2022 10:01 Ответить
У вас там генератор случайных чисел не сломался ещё?
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20.06.2022 13:24 Ответить
увеличивается число убитых - это результат действия нового оружия? сегодня уже +300
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21.06.2022 09:22 Ответить
Если убитых тысяч 30 то раненных уже под 100+ и суммарно пож 150к, то есть первоначальная группировка уже все
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22.06.2022 15:29 Ответить
 
 