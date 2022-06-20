Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33,8 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1477 танков и 3588 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 июня потери личного состава противника составляют около 33 800 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 33800 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1477 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 3588 (+11) ед,
артиллерийских систем - 749 (+4) ед,
РСЗО - 238 (+3) ед,
средств ПВО - 98 (+0) ед,
самолетов - 216 (+0) ед,
вертолетов - 181 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),
крылатых ракет – 130 (+0),
кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4) ед,
специальной техники – 55 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Військові сили:
СРСР:
1 000 000 солдатів
3 000 танків
3 800 літаків
Фінляндія:
250 000 солдатів
30 танків
130 літаків
Втрати:
СРСР:
126,875-167,976 вбитих або зниклих безвісти[7][8][9]
188,671-207,538 поранених або хворих[7][8] (зі щонайменше 61,506 хворими чи обмороженими[10])
5,572 полонених[11]
1,200-3,543 танків[12][13][14]
261-515 літаків
Фінляндія:
25,904 загиблих або зниклих безвісти[16]
43,557 поранених[17]
800-1,100 полонених[18]
20-30 танків
62 літаків
як у тому анекдоті. а хто за кермом? водій рефрижератора!
https://t.me/informnapalm/9642
Привезли нову форму.
Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям.
Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім 🇷🇺🐽 риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://youtu.be/UhLfu1N7bIw
вони, карочє, всю свою історію були рабами, але їм всякі опричники і нквдисти внушали, що так і треба, бо вони богоізбранниє і не повинні жити добре, а повинні померти і бути гноєм для параши, а також повинні нести всім іншим людям смерть і горе. у цьому, мовляв, їх призначення на землі.