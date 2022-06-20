РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13281 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 396 11
авиация (2598) Великобритания (4268) война (46939) разведка (4005) Россия (91316)

Российские ВВС не смогли установить контроль в небе над Украиной из-за недостаточной квалификации пилотов, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак,авіація,російська,підбитий

Российские военно-воздушные силы не смогли установить в ходе войны против Украины контроль в воздухе из-за недостаточно высокой квалификации пилотов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Британии в twitter.

Согласно выводам британской разведки, российские ВВС показали низкие результаты в Украине. Их неспособность последовательно обеспечить контроль над небом является одним из важнейших факторов очень ограниченных успехов российской кампании. Оккупанты не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют в опасном стиле, редко проникая за линию столкновения.

Некоторые из основных причин этих проблем перекликаются с причинами неудач российских сухопутных войск. В течение многих лет большая часть российской воздушной боевой подготовки, вероятнее всего, была ориентирована на то, чтобы произвести впечатление на высших должностных лиц.

"Несмотря на то, что Россия имеет впечатляющий список относительно современных боевых самолетов, ВВС не смогли развить институционную культуру и навыки, необходимые пилотам для ведения современной воздушной кампании в западном стиле. Это привело к тому, что на истощаемые сухопутные войска приходится большая нагрузка , чем планировалось, как и на крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, заканчиваются", - констатировали в британской разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолеты РФ за сутки 39 раз вылетали для бомбардировки территории Украины, - Мотузяник
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логічно, одна справа бомбити Сирію та людей, які не можуть завадити літакам, а інша справа воювати з ******** армією
показать весь комментарий
20.06.2022 10:19 Ответить
Рождённый "вставать с колен" летать не способен.
показать весь комментарий
20.06.2022 10:20 Ответить
Вставання з колін це довготривалий скрєпний процес, а не ціль.
показать весь комментарий
20.06.2022 10:30 Ответить
нескінченний процес
показать весь комментарий
20.06.2022 13:49 Ответить
це тому, що в усіх ВПС, а в рашці набагато крутіше: ВКС!
нада панімать всю глубіну іх глубін!
показать весь комментарий
20.06.2022 10:29 Ответить
...і ще висоту височінь та ширину широчінь...
показать весь комментарий
20.06.2022 10:32 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 10:35 Ответить
)) зато по отчётах парашных, всю авиацию и не только, которую они уничтожили в первый же день войны, на текущий момент они ещё несколько раз её уничтожили в колличестве, во много раз превосходящем чем вся уничтоженная в первый день. тамошнее быдло вообще не заморачивается на таких противоречиях.
показать весь комментарий
20.06.2022 10:46 Ответить
В конфликте уже не присутствует авиация рф. Вся авиация - вагнера - частная.
Самолеты - зеленые с буковкой 'z'.
В них сидят отставные солдатики путлера.
На днях - одного с пузом, кульгавого в тапках - поймали. Зеленый самолетик уже в фарш.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:05 Ответить
З такою мотивацією, я і не сумніваюсь.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:44 Ответить
"не розвинули культуру" - тобто діагноз "довбойоби"
показать весь комментарий
20.06.2022 13:23 Ответить
 
 