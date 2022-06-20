Российские ВВС не смогли установить контроль в небе над Украиной из-за недостаточной квалификации пилотов, - разведка Великобритании

Российские военно-воздушные силы не смогли установить в ходе войны против Украины контроль в воздухе из-за недостаточно высокой квалификации пилотов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Британии в twitter.

Согласно выводам британской разведки, российские ВВС показали низкие результаты в Украине. Их неспособность последовательно обеспечить контроль над небом является одним из важнейших факторов очень ограниченных успехов российской кампании. Оккупанты не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют в опасном стиле, редко проникая за линию столкновения.

Некоторые из основных причин этих проблем перекликаются с причинами неудач российских сухопутных войск. В течение многих лет большая часть российской воздушной боевой подготовки, вероятнее всего, была ориентирована на то, чтобы произвести впечатление на высших должностных лиц.

"Несмотря на то, что Россия имеет впечатляющий список относительно современных боевых самолетов, ВВС не смогли развить институционную культуру и навыки, необходимые пилотам для ведения современной воздушной кампании в западном стиле. Это привело к тому, что на истощаемые сухопутные войска приходится большая нагрузка , чем планировалось, как и на крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, заканчиваются", - констатировали в британской разведке.

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