Франция поддерживает статус кандидата на членство в ЕС для Украины, - глава МИД Колонна

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что Франция выступает за безотлагательное предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС и будет продвигать такое решение.

Об этом она сказала перед встречей министров иностранных дел 20 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Катрин Колонна отметила, что решение станет историческим для Украины, Европы и видения мира, которое отстаивает Евросоюз.

"Как председательствующая страна в Совете ЕС, мы будем работать над тем, чтобы европейцы были объединены в том, чтобы послать четкий и положительный сигнал Украине относительно ее кандидатского статуса... Мы считаем, что Украине и Молдове нужно безотлагательно предоставить статус кандидата. Такая позиция Франции, эту позицию президент высказал несколько дней назад во время визита в Киев", - сказала она.

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Она отметила, что это будет дорожная карта и жест поддержки для Украины. "Это также сигнал для России, который она должна понять", - подчеркнула Катрин Колонна.

Она добавила, что Франция будет продолжать экономическую, политическую, гуманитарную и военную поддержку для Украины.

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Также министры обсудят риски продовольственного кризиса из-за блокады торговых путей из Украины через Черное море. Катрин Колонна подчеркнула, что причиной такой ситуации стали не западные санкции, а исключительно война, начатая Россией по её собственному выбору.

"Призываем Россию прекращать играть с голодом в мире. Для этого достаточно прекратить блокаду украинских портов и прекратить разрушать аграрную инфраструктуру", – подчеркнула глава МИД Франции.