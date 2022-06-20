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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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блокада (1651) зерно (997) Боррель (582)

"Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление", - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Блокада Россией по экспорту миллионов тонн украинского зерна является военным преступлением.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в понедельник перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Невероятно, невозможно представить, что миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление. Я не представляю, чтобы это длилось гораздо дольше. В противном случае это будет чем-то, за что Россия должна понести ответственность", – сказал Боррель.

Он выразил надежду, что "никто не будет в состоянии" сопротивляться давлению международного сообщества и ООН в конце концов достигнет соглашения о вывозе украинского зерна. "Последствия войны становятся все более опасными не только для Украины, но и для всего мира", - констатировал Боррель.

Также читайте: Россия хочет снятия санкций на экспорт своего зерна в обмен на открытие портов Украины, - ООН

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
А миллионы бездомных украинцев, и тысяч под 100 убитых рашистами, это не преступление, а так, детская забава?!
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20.06.2022 10:49
+14
а то шо поля в Україні з хлібом рашисти палять це шо?
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20.06.2022 10:49
+14
Пускай голодающие африканские и сирийские мальчики в трусиках сядут за стол переговоров и договорятся с Голодом. Ато они только воюют в армии РФ, тратят миллиарды на оружие, а засеивать поля им вера не позволяет.
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20.06.2022 10:49
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А миллионы бездомных украинцев, и тысяч под 100 убитых рашистами, это не преступление, а так, детская забава?!
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20.06.2022 10:49 Ответить
Абсолютно *****, як би руснявим вдалося захопити усі порти та почати вивіз, вони б у дві дирки сопіли і виказували своє занепокоєння
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20.06.2022 10:53 Ответить
а то шо поля в Україні з хлібом рашисти палять це шо?
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20.06.2022 10:49 Ответить
Пускай голодающие африканские и сирийские мальчики в трусиках сядут за стол переговоров и договорятся с Голодом. Ато они только воюют в армии РФ, тратят миллиарды на оружие, а засеивать поля им вера не позволяет.
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20.06.2022 10:49 Ответить
Шо,вже такі страждають?Мабуть, треба висловити стурбованість,а краще занепокоєння.
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20.06.2022 10:51 Ответить
Ноту протесту треба ще куди ніть направити
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20.06.2022 11:58 Ответить
Справжній воєнний злочин - це те, що роблять орки в Україні, євро-імпотенти. А кому з голодуючих потрібне наше зерно - хай приходить і бере.
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20.06.2022 10:52 Ответить
не устаю охреневать от цинизма некоторых европейских политиков, в этом они не сильно отстают от расеян
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20.06.2022 10:52 Ответить
Они просто жуют сопли и получают за это блага (деньги).Их же в ж@пу не е@#т. В этом вся Эвроппа.
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20.06.2022 11:52 Ответить
Хотілося б сподіватись,що взимку ми не будемо страждати від голоду,коли це все врешті решт вивезуть.
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20.06.2022 10:54 Ответить
Если бы Европа хотела реально решить проблему она бы дала нам оружие в достаточном количестве и мы бы за месяц уничтожили врага и разблокировали зерно. А пока что Европа жует сопли и ищет как не обидеть террориста путена. Поэтому мировой голод на совести Германии, Франции и Турции. О мелких шавках не хочется и вспоминать. Да и если посмотреть на страны где грозит голод та это прокремлевские анклавы. которые заслуживат сдохнуть.
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20.06.2022 10:59 Ответить
Ні..ще б протягом доби прийняла до ЄС і вмовила б нас вступити до НАТО. Напевно, не все в них так погано. Треба й нам занепокоїтись на їх занепокоєння
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20.06.2022 12:01 Ответить
можуть тільки поговорити
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20.06.2022 11:00 Ответить
Прозрів нарешті?
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20.06.2022 11:01 Ответить
давайте посчитаем, сколько различных организаций было создано в мире, чтобы предотвратить военные конфликты и их негативные последствия..., начиная с самой ООН, где главный агрессор всех времен и народов прекрасно себя чувствует в совбезе... и сколько денег на содержание этих институций потрачено впустую, по сути выброшено в топку..., если бы эти организации действительно работали как должно, очень многих, угрожающих жизни событий наверняка можно было избежать...
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20.06.2022 11:01 Ответить
ребятушки, так этож результат ваших 8ми-летних трудоемких озабоченностей, и взволнованностей.
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20.06.2022 11:03 Ответить
Прикольный парень этот Борель.. Значит, блокировка портов и невозможность вывезти зерно - это военное преступление. А Буча, Ирпень, Макаров, Харьков, Николаев - обстрелы тупо гражданской инфраструктуры, убийства, изнасилования, мародерство, похищение людей, 300 тысяч украденных детей , применение запрещенных боеприпасов - это все так.. Не совсем военные преступления. Можно и переморгать..
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20.06.2022 11:07 Ответить
цинічний виродок.
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20.06.2022 11:08 Ответить
Ну и?
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20.06.2022 11:31 Ответить
 
 