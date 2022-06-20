"Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление", - Боррель
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Блокада Россией по экспорту миллионов тонн украинского зерна является военным преступлением.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в понедельник перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
"Невероятно, невозможно представить, что миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление. Я не представляю, чтобы это длилось гораздо дольше. В противном случае это будет чем-то, за что Россия должна понести ответственность", – сказал Боррель.
Он выразил надежду, что "никто не будет в состоянии" сопротивляться давлению международного сообщества и ООН в конце концов достигнет соглашения о вывозе украинского зерна. "Последствия войны становятся все более опасными не только для Украины, но и для всего мира", - констатировал Боррель.
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