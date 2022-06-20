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зерно (997) Литва (2126) МИД (6654) оружие (9393) порт (678) Черное море (1334)

Чтобы открыть украинские порты, нужно оружие для их защиты, - Глава МИД Литвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что разблокирование экспорта зерна через украинские порты на Черном море зависит от того, будет ли Украина иметь оружие для их защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии СМИ перед встречей министров иностранных дел стран ЕС, пишет "Европейская правда".

"Чтобы открыть порты, нужно оружие. Я говорю об этом уже второй месяц, вместе с украинцами... Чтобы серьезно говорить о разрешении продовольственного кризиса, нужен серьезный разговор о защите портов. К сожалению, другого пути открыть порт Одессы и других городов на юге Украины нет. Есть страны ЕС, у которых есть это необходимое оружие. Если оно будет предоставлено, этот кризис можно решить гораздо быстрее", - подчеркнул Ландсбергис, отметив, что некоторое оборудование уже предоставляют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире, - Зеленский

Габриэлюс Ландсбергис заметил, что от масштабов западной помощи зависит и то, как долго затянется война в Украине.

"У нас есть инструменты для того, чтобы закончить войну гораздо быстрее. Они есть всегда. Если бы мы дали не 10%, а 90% того, что просила Украина, война не могла бы продолжаться годами", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+13
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20.06.2022 10:58
+5
Чтоб открыть порты нужно сильное ПВО которое нам Европа, Турция и США не дают. Толку что вы откроете порт а на следующий день все будет уничтожено ракетами и авиацией врага.
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20.06.2022 11:03
+5
Ще потрібні мінні тральщики і Гарпуни великої дальності та протичовнові кораблі.
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20.06.2022 11:05
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20.06.2022 10:58 Ответить
Дає люлєй третя сила?
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20.06.2022 11:03 Ответить
Чтоб открыть порты нужно сильное ПВО которое нам Европа, Турция и США не дают. Толку что вы откроете порт а на следующий день все будет уничтожено ракетами и авиацией врага.
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20.06.2022 11:03 Ответить
Ще потрібні мінні тральщики і Гарпуни великої дальності та протичовнові кораблі.
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20.06.2022 11:05 Ответить
как можно открыть порты, если рашка может блокировать судна и в нейтральных водах - далеко за зоной поражения гарпунов ?
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20.06.2022 11:03 Ответить
корабли - возможно, а ПЛ как, а всякие береговые "бастионы"?
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20.06.2022 11:10 Ответить
.......решается просто - сопровождение танкеров с зерном военным конвоем под эгидой ООН..........
......всё дело в импотентности ЭТОЙ организации и хитрожопости Турции....
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20.06.2022 11:11 Ответить
Рано утром 20 июня на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в его сторону.
Об этом сообщило издание "Думская". Официального подтверждения информации пока нет.
"Информация требует официального подтверждения. Но что-то нам подсказывает, что ВСУ жарят орков", - отметили журналисты.
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20.06.2022 11:27 Ответить
Це просто неможливе.
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20.06.2022 11:39 Ответить
А що, територіальними водами Румунії, Болгарії та Туреччини не можна ходити нашим суднам?
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20.06.2022 12:12 Ответить
 
 