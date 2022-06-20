Сорванное выступление Путина, российские суды и сайты террористов. ИТ-армия атаковала более 400 онлайн-ресурсов за неделю, - Минцифры
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская IT-армия продолжает наносить удары противнику в киберпространстве. Так, с 13 по 19 июня атаковали более 400 онлайн-ресурсов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
"Пока враг продолжает обстреливать территорию Украины, более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира ежедневно наносят врагу киберудары. С 13 по 19 июня ИТ-армией было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов:
1️. Экономический форум с выступлением Путина. Атаки на базу аккредитации экономического форума, который проходил в Петербурге, заставили перенести выступление Путина на час. Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира.
2️. Региональные суды РФ. Информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов, несколько недель остается недоступной из-за постоянных кибератак.
3️. Сайты террористических образований в Украине. IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины. Российским террористическим образованием не место в Украине, а их сайтам – в интернете.
4️. Российские СМИ. IT-армия продолжает сдерживать пропаганду и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Ай-яй-яй...
То хай ще одну козюлю видобуде та зохаває - тоді попустить.