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Глава комиссии Совфеда РФ Климов о блокаде Калининграда: Если ЕС не исправит ситуацию – у РФ будут развязаны руки для ее решения "любыми способами"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

калінінград

В России требуют, чтобы Евросоюз исправил ситуацию с блокадой Калининграда.

Об этом заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите суверенитета Андрей Климов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал РИА-Новости.

"EC нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами", заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите суверенитета Климов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только полная блокада российского экспорта заставит РФ прекратить войну, - Кулеба
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Топ комментарии
+77
Що, на коліна встанете? Цього вже замало.
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20.06.2022 11:11
+71
Нема ніякого "Калінінграду". Є Кенігсберг.
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20.06.2022 11:24
+69
Там НАТО, даун. Это тебе не Украина, хотя и здесь вы отгребли неслабо. Вас быстро повяжут в мокрые простыни и отправят на излечение под присмотр психиатров.
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20.06.2022 11:14
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Окупована в результаті ІІ Світової війни (1939 - 1945) !
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20.06.2022 14:12 Ответить
на тобі дурню , це спецоперація
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20.06.2022 13:27 Ответить
Че рашисты заерзали, это еще не блокада. а только исполнение санкций ЕС. Кацапстан не есть членом ЕС, санкции не сняты, а военный путь - одним фронтом больше, но с НАТО.
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20.06.2022 15:06 Ответить
после вероломного нападения на УКРАИНУ я больше ничему не удивлюсь!
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20.06.2022 18:56 Ответить
Мы только за..... Вжарьте там эти страны НАТО...... Искандерами по столице....
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20.06.2022 20:38 Ответить
Ага давайти орки дограєтесь що вам яйца не просто прижмуть а їх відріжуть зовсім..Ваші погрози бабусям біля дома на лавочці харкати на вас.
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20.06.2022 21:33 Ответить
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