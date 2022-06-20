РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12833 посетителя онлайн
Новости За рубежом
12 818 41
Беларусь (7527) оружие (9393)

Беларусь готова возобновить сотрудничество по контролю за вооружением, - Минобороны РБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь

Минобороны Беларуси заявляет о готовности к возобновлению международного сотрудничества по контролю за вооружением с 20 июня.

Об этом министерство сообщило в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в сфере контроля над вооружением. Сегодня уведомления об этом направили всем государствам-участникам ОБСЕ. Принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Беларуси будет обеспечиваться на паритетной основе", - говорится в сообщении.

Также читайте: Беларусь разворачивает дополнительные средства РЭБ в приграничных районах, - Генштаб ВСУ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Да ПНХ вы уже. Получили по зубам теперь хотят чтобы и Европа разоружалась. Зато Рашка будет полным ходом восстанавливать и наращивать свою армию без всякого контроля.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:26
+18
Безумные заявы батька - хороший симптом, правда на..й ты кому сдался со своим паритетом.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:25
+15
скоро ж*па на немецкие кресты раздерется у пытающегося усидеть даже не на двух табуретках хитробздливого бульбофюрера... думаете хитрее одесского раввина???
показать весь комментарий
20.06.2022 11:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безумные заявы батька - хороший симптом, правда на..й ты кому сдался со своим паритетом.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:25 Ответить
Та не - он кричит: "не бейте меня - я нипричём и больше нибуду"
показать весь комментарий
20.06.2022 11:32 Ответить
провел себе операцию гименопластики и теперь весь такой невинный аж на очи темно
показать весь комментарий
20.06.2022 11:45 Ответить
если бы Герасим не узнал что Муму собирается перегрызть ему этой ночью горло..........................................
показать весь комментарий
20.06.2022 13:06 Ответить
Спасибо. Уже не надо.
Скоро ЗСУ будут контролировать, сколько у вас вооружений...
показать весь комментарий
20.06.2022 11:55 Ответить
Да ПНХ вы уже. Получили по зубам теперь хотят чтобы и Европа разоружалась. Зато Рашка будет полным ходом восстанавливать и наращивать свою армию без всякого контроля.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:26 Ответить
.......колхозная хунта обгадилась по самые уши и теперь решила опять петлять......
.......наивные или полные идиоты.....
показать весь комментарий
20.06.2022 11:27 Ответить
Там наивных и идиотов нету. Как и своего мнения. Беларусь уже окупирована и все что делает Лука только с разрешения *****. А задумка такая что сделать Беларашку типо не причастной к войне и снять с нее санкции чтобы возобновить контрабанду с Европы.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:35 Ответить
скоро ж*па на немецкие кресты раздерется у пытающегося усидеть даже не на двух табуретках хитробздливого бульбофюрера... думаете хитрее одесского раввина???
показать весь комментарий
20.06.2022 11:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8KiQrNTz2PE
показать весь комментарий
20.06.2022 11:45 Ответить
Пізно ніхто в серйоз з ними на цю тему розмовляти не буде.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:28 Ответить
Це, мабуть, після виступу Токаєва.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:32 Ответить
Вы ***@#сь, клоуны?
показать весь комментарий
20.06.2022 11:32 Ответить
Як сказав колись Чорномирдін: "Деякі роблять спроби "зберегти лице", коли вже треба рятувать "інші частини тіла"......"
показать весь комментарий
20.06.2022 11:32 Ответить
який контроль якщо москалі стріляють ракетами з території білорусі по Україні
показать весь комментарий
20.06.2022 11:35 Ответить
ХА-ХА-ХА!!! Пізно піти "Боржомі", коли нирки відпали... Так і в цьому випадку буде: лише майбутній міжнародний Трибунал для лукашенка та його "почта"! І ніяк інакше...
показать весь комментарий
20.06.2022 11:36 Ответить
зайдіть на сайти хартія97 чи інший типо оппозиційний ресурс білорашистів, ці пси ще сміють там на України своє хайло відкривати, кулькові революціонери хєрові
показать весь комментарий
20.06.2022 11:41 Ответить
Їблорусь з кожним днем все більше схожа на КНДР)) а лука - на кім чен хріна... теж в своєму вигаданому світі живе, де думка білорусі комусь потрібна і важлива. де на білорусь хтось зважає і взагалі знає про її існування і важливість
показать весь комментарий
20.06.2022 11:43 Ответить
А губа у Бульбофюрера не треснет? Что значит совместный контроль. Хочет показывать своего петуха из говна а взамен Европа показывала современное вооружение и его расположение чтобы если что Параша влупила туда ракетами? Я уже не говорю что Бульбофюрер нелегитимный самозванец и не нужно давать ему повод считать себя легитимным.
показать весь комментарий
20.06.2022 11:45 Ответить
Як казав мавзолєйний господь чЛєнін сочиню всех по образу и подобу... Шарікових Швондєров...і прочиїх мразєй
ГУЛАГ для Рабzzei не враг МРАZZiя
показать весь комментарий
20.06.2022 11:46 Ответить
"литвин" уже замахался, вылезать по ночам из подвала дачи и колебаться вместе с линией бульбохуйла. то отроет форму и писталетик, то обратно закапывать приходиться )
показать весь комментарий
20.06.2022 11:48 Ответить
Ага, на "паритетній основі" йому. Усі прям побігли бульбі карти власних озброєнь нести, по "читири штуки" кожен
показать весь комментарий
20.06.2022 11:54 Ответить
Міноборони Білорусі зі своїм сутенером Лукой поводяться, як професійні хвойди.. огидно та бридко
показать весь комментарий
20.06.2022 11:57 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 11:59 Ответить
Що, всі рашистські війська вже втекли з території Білорусі?
Чи прийняли громадянство та перефарбувалися?
показать весь комментарий
20.06.2022 12:00 Ответить
Рогатку ему оставьте . Вместо БК бульба подойдёт .
показать весь комментарий
20.06.2022 12:01 Ответить
И шо это должно означать? Таракан засцал и отказуется от *****?
показать весь комментарий
20.06.2022 12:11 Ответить
Шакал Табакі пробує натягти овечу шкуру!
показать весь комментарий
20.06.2022 13:53 Ответить
Бєларусі вже не існує, це вже окремий округ в складі рашитської *********
показать весь комментарий
20.06.2022 12:20 Ответить
Хйло через Беларусь видимо хочет посмотреть что там у хохлов чего там в Польше
показать весь комментарий
20.06.2022 12:23 Ответить
Бацька походу решил слиться от хотелок ху..ла. Нам это на руку. И Запад в этой ситуации может пойти Луке на встречу. Главное теперь, чтобы кремляди опять не активизировали свою консерву Тихановскую, которая уже помогля в 2020 гебнявым, играя на комплексах "крошки картошки" загнать Луку в угол и сделать нерукопожатым, а в итоге москальня получила доступ к украинско-белорусской границе, откуда и полезла 24.02.22.. Теперь задача москальни и их консервы Тихановской не дать Луке восстановить хоть какие-то отношения с Западом, чтобы не выпустить его из глухого москальского угла.
показать весь комментарий
20.06.2022 12:32 Ответить
Пропоную заснувати окрему рубрику для "новин" з подібними заявами від лукашвондєра!
Назвем цю рубрику - "Как тибе такое Зигмунд Фрейд. Аа?"...
показать весь комментарий
20.06.2022 12:38 Ответить
контролеры, ёматьих ...
показать весь комментарий
20.06.2022 12:42 Ответить
триппер лукашенческий не излечим,дурней москаль кривоногий на каблуках,ковыряющий в носу и ждущий, когда его на императорский трон воздвигнут...до 2032 года хиба,тебе скоро звиздец,твои же выб-ятки тебе же и лапти сплетут на высоких каблуках.
показать весь комментарий
20.06.2022 12:57 Ответить
Мені цікаво одне - "А на "об"єкти" де кацапи тримають "Іскандери" він також буде пускать інспекторів НАТО? Чи - "тут сматреть Тут - не сматреть А тут - "не наше"?
показать весь комментарий
20.06.2022 12:58 Ответить
подкат заценили , но уже не актуально , **********.
показать весь комментарий
20.06.2022 13:56 Ответить
Заяви Токаєва та Луки показують, що Китай готовий поміняти Тайвань на Сибір.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:00 Ответить
Конвульсии засчитаны. Но уже совсем поздно. Давай что-то новенькое. Как минимум вывод с территории касапских войск и демилитаризация границы со стороны Беларуси в глубь километров на сто минимум.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:41 Ответить
Треба перевірити палати в дурці там пацієнти побігли.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:32 Ответить
 
 