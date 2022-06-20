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ВСУ отбросили рашистов с первой линии обороны в Херсонской области, - депутат облсовета Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб,зсу

Российские оккупанты в Херсонской области укрепляются на второй и третьей линиях обороны.

Об этом сообщил советник главы Херсонского ОВА, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

"ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны, которой они кичились, якобы их оборона нескоркушимая. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линиях обороны. ВСУ наносили точные удары по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод, были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", - рассказал он.

По словам Хланя, в Херсонской области ВСУ имели преимущество над врагом.

"По всей линии фронта мы имели преимущество две недели. Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается на оккупированной Херсонщине и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ успешно проводят контратаки в Херсонской и в Запорожской области, - Институт изучения войны
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Топ комментарии
+32
у тупих нікчемних азіатських рабів орків, 3 лінії оборони за 3 місяці, на чужій території, з обмеженими можливостями... В Героїчних Європейських Цивілізованих Просвітлених Нерабів Боневтіків за 3 роки - Про!бали, не на часі, какая разніца - на своїй території з необмеженими можливостями- НУЛЬ ВСЬОГО!
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20.06.2022 11:45
+21
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні! Мочіть хлопіці цю кацапсячу сволоту!
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20.06.2022 11:46
+21
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20.06.2022 12:12
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у тупих нікчемних азіатських рабів орків, 3 лінії оборони за 3 місяці, на чужій території, з обмеженими можливостями... В Героїчних Європейських Цивілізованих Просвітлених Нерабів Боневтіків за 3 роки - Про!бали, не на часі, какая разніца - на своїй території з необмеженими можливостями- НУЛЬ ВСЬОГО!
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20.06.2022 11:45 Ответить
Там тебе мабуть бракує. Ти б їм дав і вже давно був би в Сєвастополі...
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20.06.2022 11:47 Ответить
Ти хто? Троль Подоляка?
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20.06.2022 11:51 Ответить
Хама-Арии!
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20.06.2022 11:59 Ответить
Усіляк, хто не фанатик Порошенко, той Троль Подоляка.
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20.06.2022 12:27 Ответить
тут усіх, хто адекватно мислить, або має думку з різних витоків інформації зедебіли називають порохоботом
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20.06.2022 16:16 Ответить
Дивно, але тут я бачу зовсім зворотнє - у кожному п'ятому коментарі, якщо не частіше, хтось когось назіває "зебілом", "зедебілом". А навпаки - "порохобот" дуже рідко бачу.
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21.06.2022 06:26 Ответить
Причем тут был бы он там или не был? Был не он, а другие, и они ничего не сделали, ни одной линии обороны, хотя гордо заявили, что знали о нападении ещё год назад.
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20.06.2022 11:52 Ответить
Чё Вы злитесь? В принципе он прав
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20.06.2022 11:52 Ответить
А по суті, вірно підмічено про три лінії оборони орків. Нема чого заперечувати.
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20.06.2022 11:54 Ответить
Ти хто? Троль Подоляка?
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20.06.2022 11:55 Ответить
Тут на початках було дохєра недиванних експертів, які аж окропом сцяли, доводячи, що "в голой степи делать оборонительные позиции смысла нет!" ( дискусія йшла про вільний вихід орків з Криму 24.02.2022 та відсутність ешалонованої оборони з нашого боку).
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20.06.2022 11:52 Ответить
Хрень повна, більшість резервів чомусь йде саме на Херсонський напрямок.
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20.06.2022 13:55 Ответить
Не надо передёргивать,нет смысла при полном превосходстве противника в воздухе ,артилерии,поддержки с моря, и с крыма, ракетном вооружении.
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20.06.2022 13:22 Ответить
Херсонщина, то не тільки голий степ. Є багато місць, де можна було би довго відбивати наступ, досить великої армії. Чим тепер рашисти і займуться
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20.06.2022 13:44 Ответить
Є багато місць, де можна було би довго відбивати наступ, досить великої армії.

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Теоретически,вы ведь не знаете количество войск обороны,количество вооружения обороны,да и с учётом, что минные поля были рассекречены.
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20.06.2022 13:56 Ответить
Я добре знаю місцевість
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20.06.2022 14:10 Ответить
Это же не партизанская война и не 1943г,ту местность знают все.
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20.06.2022 14:50 Ответить
Ну так реально нема сенсу, он першу, в принципі саму сильну пройшли потихеньку, і що?
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20.06.2022 13:56 Ответить
у коміком все зрозуміло ... тепер кину камінь в город рошена ... скільки генерал Гелатей, який збирався особисто проводити парад в Севастополі, зробив бетоних споруджень у Херсонській області за часів свого панування? ... цей балабол мабуть хотів прикрасити танки квітками й кульками, та колоною проїхати прямо з Херсону через весь степовий та ггірський Крим?
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20.06.2022 11:59 Ответить
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20.06.2022 12:12 Ответить
нафіг ти пишеш тролю обісраному - йому те до дупи...
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20.06.2022 12:14 Ответить
Я не знаю,что это за военный у которого арта заряжает стволы 15 минут.
А вы знаете,какой огневой урон могли нанести войска с крыма за 15 минут и одним спаленым танком остановить наступление,он в окопе то хоть сидел?
Не надо постить таких экспертов.
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20.06.2022 13:33 Ответить
воннафіг, обісраний
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20.06.2022 12:13 Ответить
Ти як там? Твій камінь прилетів тобі у лоба. Гулю треш, чи свідомість втратив?
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20.06.2022 12:25 Ответить
Смысла нет сейчас муссировать эти темы. Будет день и будет пища! После Перемоги за все ответят боневтики!
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20.06.2022 12:03 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні! Мочіть хлопіці цю кацапсячу сволоту!
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20.06.2022 11:46 Ответить
Знищуйте хлопці карателів рашистів, нещадно знищуйте. путлер капут. Слава Україні!
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20.06.2022 11:47 Ответить
Нужно взорвать мосты и у рашистов начнется паника как у крыс увидевших на пороге хозяина
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20.06.2022 11:51 Ответить
Кому нужно?
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20.06.2022 13:56 Ответить
канешна видкынула! у нас жеж биологическое оружие есть!!!

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5531

(ВСУ - вы лучшие!!! самые-самые!! Храни вас Господи)
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20.06.2022 11:52 Ответить
Я не понял фразу что они они отошли закрепляются на реке Ингулец. Они там и были все 4 месяца, то есть никуда и не отходили
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20.06.2022 11:53 Ответить
З першої лінії оборони відійшли на другу...
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20.06.2022 11:56 Ответить
С каких н.п. 1 линии орки отошли и в какие н.п. 2 линии пришли?
Даже про Давидов Брод, недавно по картам он был наш, а теперь новость что орки отошли с 1 линии, поэтому закрепляются в Давыдов Броде. Это как так?
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20.06.2022 12:06 Ответить
Что это за статья контраверсийная такая :кто и кого там отбросил и контратаковал если враг закрепляется в районе Давыдова Брода на реке Ингулец там где недавно наши войска её форсировали
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20.06.2022 12:00 Ответить
Пока Генштаб или Бутусов не подтвердят, не поверю
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20.06.2022 11:54 Ответить
Пока что это просто болтовня. Откуда мы их выкинули, с какой первой линии обороны?Даже про Давидов брод оказалось враньем.
Огласите, какие населеннные пункты были освобождены.Пока что, вы просто балаболите.
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20.06.2022 11:56 Ответить
Просто дуже хочеться вірити... Храни Боже ЗСУ!
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20.06.2022 11:57 Ответить
З ******** озброєння похєр, яка лінія оборони - тільки Кобзон, квитки - усім...
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20.06.2022 11:57 Ответить
З ******** так. А що в нас є з ********* і в якій кількості?
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20.06.2022 12:30 Ответить
Знову цей тупий піздьож,корумпованого лайна.
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20.06.2022 11:57 Ответить
якийсь там депутат сказав,поки генштаб не скаже і на діпстейт не буде намальовано ніхріна це не правда!
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20.06.2022 12:06 Ответить
Давидів Брід іще тиждень тому орки відбили назад. Інфа застаріла подається
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20.06.2022 12:12 Ответить
Его наши войска вроде и не захватывали ,а просто реку перешли в том районе
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20.06.2022 12:28 Ответить
Орка тіло ляже в грунт!!!(с)
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20.06.2022 12:19 Ответить
Po mojemu jesli netu rezultata nado meniat komandovanije juznom frontom,a ne nagradi dat kak jest teper.Familiji i to sto te generali byli vsem vlastiam xorosi nevazno,glavnoje rezultat zdelat a ix poka netu.Tut problema ja vizu v nix.Vet za eto vremia vydni komandiri kto umejet vojevat Charkov ,Doneck s rezultatom ,postaviv ix.Zvanije bez vojni vet ne vsio znacit?Bez obyd
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20.06.2022 12:50 Ответить
По не перевіряній інформації зара іде бій вже у Херсоні (чи то на краю Херсона). Слава ЗСУ!
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20.06.2022 22:49 Ответить
 
 