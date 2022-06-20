ВСУ отбросили рашистов с первой линии обороны в Херсонской области, - депутат облсовета Хлань
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Российские оккупанты в Херсонской области укрепляются на второй и третьей линиях обороны.
Об этом сообщил советник главы Херсонского ОВА, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
"ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны, которой они кичились, якобы их оборона нескоркушимая. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линиях обороны. ВСУ наносили точные удары по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод, были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", - рассказал он.
По словам Хланя, в Херсонской области ВСУ имели преимущество над врагом.
"По всей линии фронта мы имели преимущество две недели. Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается на оккупированной Херсонщине и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю", – добавил он.
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Теоретически,вы ведь не знаете количество войск обороны,количество вооружения обороны,да и с учётом, что минные поля были рассекречены.
А вы знаете,какой огневой урон могли нанести войска с крыма за 15 минут и одним спаленым танком остановить наступление,он в окопе то хоть сидел?
Не надо постить таких экспертов.
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(ВСУ - вы лучшие!!! самые-самые!! Храни вас Господи)
Даже про Давидов Брод, недавно по картам он был наш, а теперь новость что орки отошли с 1 линии, поэтому закрепляются в Давыдов Броде. Это как так?
Огласите, какие населеннные пункты были освобождены.Пока что, вы просто балаболите.