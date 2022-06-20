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Бронированные машины скорой, десятки тысяч тактических аптечек и медицинское оборудование: Помощь Фондов Виктора и Елены Пинчук больницам во время войны

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

лікарня

Благотворительные Фонды Виктора и Елены Пинчук и компания Интерпайп рассказали о масштабах помощи врачам и медицинским учреждениям во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Фонда.

Так, для защиты медиков и бойцов во время эвакуации из горячих точек и с поля боя были приобретены и доставлены из Великобритании 10 бронированных машин скорой помощи, соответствующих стандарту STANAG 4569.

Бронированные машины скорой, десятки тысяч тактических аптечек и медицинское оборудование: Помощь Фондов Виктора и Елены Пинчук больницам во время войны 01

Также было передано более 50,5 тысяч трехкомпонентных тактических аптечек. В каждую такую ​​аптечку входит турникет по стандарту CAT, кровоостанавливающие средства Celox и бандажи для оказания неотложной помощи раненым непосредственно на передовой.

"Военным медикам переданы 77,5 тысяч турникетов и 32 тысячи бандажей для спасения людей в горячих точках. Более 2,5 тысяч полностью экипированных тактических аптечек IFAK передали парамедикам из "Госпитальеров" и медикам подразделений теробороны. Также для парамедиков переданы 170 реанимационных рюкзаков" – говорится в сообщении.

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В частности, 46 больниц в 17 городах Украины, расположенных в прифронтовых зонах, получили необходимое оборудование, медикаменты и расходные материалы. Так, для Запорожской областной детской клинической больницы, оказывающей срочную помощь тяжелораненым детям, в рамках благотворительной инициативы Ukraine Relief Fund приобрели наркозную станцию. Для 8 больниц Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей закуплены мобильные инкубаторы для эвакуации и безопасной перевозки новорожденных в критическом состоянии.

В то же время больницы в Ахтырке и Чернигове оборудовали автономными генераторами. Больницам Днепра, которые оказывают профессиональную и узкоспециализированную помощь пострадавшим из зоны боевых действий с тяжелыми ранениями, предоставлена мобильная рентгенсистема с С-дугой, наркозная станция, аппараты ИВЛ для интенсивной терапии.

"В постоянном сотрудничестве с медиками и медицинскими учреждениями Фонды Виктора и Елены Пинчук продолжают отслеживать неотложные потребности медицинских учреждений и предоставлять адресную помощь именно в тех направлениях, в которых нуждаются врачи именно сегодня. Работа продолжается", - отметили в Фондах.

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Топ комментарии
+13
Навіть Пінчуки вже "тіпа патріоти".
А що Коломойський?
А йому ПОХ, у нього кишеньковий НеВтік є!
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20.06.2022 12:05
+10
ну міг би й краще допомогти Україні, враховуючи скільки висмоктав, це навіть на сплату податків не схоже.
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20.06.2022 12:04
+9
Якщо не " не кричать в каждом СМІ", то лизунці - Подоляк, Тимошенко, Єрмак з Арестовичем і Ко розкажуть, що це все заслуга найЗеленішогоБоНеВтіка.
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20.06.2022 12:24
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Правила форума Совет форумчан
ну міг би й краще допомогти Україні, враховуючи скільки висмоктав, це навіть на сплату податків не схоже.
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20.06.2022 12:04 Ответить
Навіть Пінчуки вже "тіпа патріоти".
А що Коломойський?
А йому ПОХ, у нього кишеньковий НеВтік є!
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20.06.2022 12:05 Ответить
Таких людей взагалі не повинно існувати,у майбутній Україні ☝️
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20.06.2022 12:08 Ответить
главное громко об этом кричать и в каждом сми. а через недельку-другую еще раз напомнить
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20.06.2022 12:11 Ответить
Якщо не " не кричать в каждом СМІ", то лизунці - Подоляк, Тимошенко, Єрмак з Арестовичем і Ко розкажуть, що це все заслуга найЗеленішогоБоНеВтіка.
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20.06.2022 12:24 Ответить
Мама видела пинчука, в Кенсингтоне вчера. На расслабоне, на лице все гуд, без стрессов.. .
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20.06.2022 12:16 Ответить
Сейчас я, плять, расплачусь!!!! Да эту суку надо повесить одним из первых вместе с кучмой и всем семейством!!!!!!
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20.06.2022 12:21 Ответить
Накрав мільярди доларів,а дає копійки,через таких благодійників маємо війну
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20.06.2022 12:30 Ответить
Ты смотри, какие щедроты от Пынчуков.
Напомню - эта сладкая парочка и их батяна Чучма обворовали Украину на многие миллиарды долларов.
Могли бы и самолеты купить. И системы ПВО.
Ан нет. Аптечку купили. Хорошо, что не пластмассовые ложки и вилки.
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20.06.2022 12:32 Ответить
Ага, надо все отобрать и поделить!
Не большой поклонник Кучмы, но при нем кацапню даже к Тузле не подпустили...
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20.06.2022 13:41 Ответить
Жлоби ! Аптечки, щоб не обідити козломордих окупантів.
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20.06.2022 12:38 Ответить
Ой, мля пынчуки раскошелились....не прошло и пол года!!!!! Могли бы самолеты и ракеты подогнать !!!!
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20.06.2022 12:40 Ответить
До крикунов ещё не дошло что без тактических аптечек ваши же раненные на фронте быстро окочурится?
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20.06.2022 12:50 Ответить
До нас це дійшло,ще вісім років тому,заткни їбало шептун.
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20.06.2022 12:53 Ответить
может лучше купить оружие, допустим С 300, всего за полмиллиарда спие#нных долларов, и не будет раненных
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20.06.2022 12:59 Ответить
так всі знають як кучма-собака і пінчук-пес спиз...ли ''криворіжсталь'' за 4 млрд гривень а ТИМОШЕНКО повернула народу України за 25 млрдів
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20.06.2022 13:00 Ответить
Юля! Юля!
Це не про мене, я Пасічна.
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20.06.2022 17:10 Ответить
і це все? от уроди. навіть Ахметов , на якого дорікали і звинувачували (справедливо) виявився більшим патріотом , допоміг і допомагає більше. об'єм його допомоги сягає більше 100млн. доларів. свого часу дружина Пінчука купила маєток в Лондоні за 800млн. фунтів, а скільки в них нерухомості і інщої власності в Україні яка не використовується? Друзенко використовує один з його маєтків ,в якому він не жив і не живе,під базу Добровольчого госпіталя, який рятує наших бійців. так він погрожує йому і вимагає звільнити приміщення.
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20.06.2022 13:04 Ответить
Купил так, чтобы потом кацапы не критиковали (как минимум), что купил оружие.
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20.06.2022 13:50 Ответить
Чиста гуманітарка, це не допомога бізнесмена, країна котрого воює.
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20.06.2022 14:05 Ответить
Який маладец, прям, герой нашего врємєні!
А якщо ще й порівняти з Коломойшею, то ващє!
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20.06.2022 17:09 Ответить
 
 