Если мы не получим оружия – будем воевать лопатами, потому что это война за наше существование, – Кулеба

Даже при прекращении поставок западных вооружений Украина продолжит воевать против России, потому что это война за существование.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ток-шоу на немецком канале ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

По его словам, никто на Западе не должен верить в то, что украинцы охотнее будут идти на уступки без поставок вооружения.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – подчеркнул украинский министр.

По словам Кулебы, чем раньше Запад передаст вооружение, тем меньше будут потери Украины.

"Если оружие отправят позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую. Чем позже они пришлют нам оружие, тем больше людей погибнет и тем больше людей станет жертвами российских зверств и тем больше украинских территорий будут завоеваны россиянами" , – добавил Кулеба.

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