Если мы не получим оружия – будем воевать лопатами, потому что это война за наше существование, – Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Даже при прекращении поставок западных вооружений Украина продолжит воевать против России, потому что это война за существование.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ток-шоу на немецком канале ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.
По его словам, никто на Западе не должен верить в то, что украинцы охотнее будут идти на уступки без поставок вооружения.
"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование", – подчеркнул украинский министр.
По словам Кулебы, чем раньше Запад передаст вооружение, тем меньше будут потери Украины.
"Если оружие отправят позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую. Чем позже они пришлют нам оружие, тем больше людей погибнет и тем больше людей станет жертвами российских зверств и тем больше украинских территорий будут завоеваны россиянами" , – добавил Кулеба.
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Но похоже мир хочет удостоверится в этом, когда уже будет поздно.
Хлеб не нефть, не посеяв вовремя и не собрав вовремя - его не будет целый год.
Зеля буде воювати лижними паличками і плавками. Шампурами з шашликів.
Хто завадить ?
Якщо Україна не витримає - то наступна ціль: коридор 60 км до Кенігсбергу, тобто війна в Польші та Литві. І це така очевидна ціль, що кожен зрозуміє.
У німців є вибір: або сьогодні постачати зброю Україні, або завтра будуть проти русні в Польщі воювати.
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Дороги сделали - тоже плохо.
В цей же час нєкто єрмак вперто продавлює капітуляцію під виглядом якихось двосторонніх договорів та іншої маячні!