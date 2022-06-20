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Признаков наступления войск РФ в Запорожской области нет, фиксируется прибытие военной техники оккупантов, - секретарь горсовета Куртев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запорізька,гулйяполе

В ближайшее время оккупанты будут вести наступательные действия в направлениях Орехова, Гуляйполя или Каменского.

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, войска РФ продолжают сосредоточивать технику и живую силу в Васильевском и Пологовском районах и производят артиллерийские обстрелы населенных пунктов, которые находятся вблизи линии разграничения.

"Также наша разведка продолжает получать информацию о перемещении техники оккупантов. В частности, зафиксировано прибытие военной техники и личного состава противника в село Березовка Пологовского района. А в селе Заветное Васильевского района было зафиксировано движение колонны грузовиков в направлении Энергодара. Кроме того, есть информация о движении колонны военной техники и бензовозов между населенными пунктами Васильевского района", - добавил Куртев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ успешно проводят контратаки в Херсонской и Запорожской областях, - Институт изучения войны
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Топ комментарии
+7
Какой инфрормативный заголовок статьи. Признаков наступления нет. Но прибывает техника противника. Интересно, с какой целью?
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20.06.2022 12:25
+4
Чому кожне гімно,розповідає про дії військових???забороніть цим підарасам взагалі рот розкривати!!!
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20.06.2022 12:20
+3
"Приёмы ведения войны основаны на обмане. Поэтому, когда мы способны атаковать, мы должны выглядеть так, будто не способны, а когда мы задействуем силы, мы должны выглядеть неактивными; когда мы рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко, когда мы далеко, то должны заставить его поверить, что мы близко."

Сунь-Цзы, 6-5 век до н.э.
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20.06.2022 12:19
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"Приёмы ведения войны основаны на обмане. Поэтому, когда мы способны атаковать, мы должны выглядеть так, будто не способны, а когда мы задействуем силы, мы должны выглядеть неактивными; когда мы рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко, когда мы далеко, то должны заставить его поверить, что мы близко."

Сунь-Цзы, 6-5 век до н.э.
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20.06.2022 12:19 Ответить
Книжки для них,це щось недосяжне та міфічне,вони їх не читають.
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20.06.2022 12:22 Ответить
Чому кожне гімно,розповідає про дії військових???забороніть цим підарасам взагалі рот розкривати!!!
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20.06.2022 12:20 Ответить
це дивлячись кого ти вважаєш окупантом. не бачу нічого поганого коли пишуть про переміщення расіян
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20.06.2022 12:24 Ответить
Для цього є відповідні служби,куди може писати,той хто бачить переміщення кацапів.
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20.06.2022 12:30 Ответить
https://t.me/glavredinfo/40454
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20.06.2022 12:21 Ответить
Перед 24 лютого теж не бачили ознак наступу, хоч накопичення біля кордонів було!
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20.06.2022 12:22 Ответить
Може це ознака підготовки орків до контраступу ЗСУ на Мелітополь, який вже анонсували усі, кому не лінь?
Ні?
Не думали у цьому напрямку?
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20.06.2022 12:22 Ответить
Какой инфрормативный заголовок статьи. Признаков наступления нет. Но прибывает техника противника. Интересно, с какой целью?
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20.06.2022 12:25 Ответить
тобто накопичення наступальної техніки вже не вважається підготовкою до наступу. жодних ознак немає
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20.06.2022 12:25 Ответить
****** и как эту стаьтью с таким заголовком понимать
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20.06.2022 12:30 Ответить
.
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20.06.2022 12:31 Ответить
⚡️На окупованому острові Зміїний щось горить і вибухає, - повідомляє "Думская"

Італійський військовий експерт Томас Тейнер припускає, що можливе перше бойове застосування американських M142 HIMARS Україною Більшість вибухів спричинили горіння російських *********** після поразки їх ракетами M31
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20.06.2022 12:34 Ответить
Вроде бы это не на самом острове ,а просто те самые вышки бойка обстреляли
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20.06.2022 13:54 Ответить
Ознак наступу немає, є ознаки підготовки до наступу...
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20.06.2022 12:45 Ответить
 
 