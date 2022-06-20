Признаков наступления войск РФ в Запорожской области нет, фиксируется прибытие военной техники оккупантов, - секретарь горсовета Куртев

В ближайшее время оккупанты будут вести наступательные действия в направлениях Орехова, Гуляйполя или Каменского.

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, войска РФ продолжают сосредоточивать технику и живую силу в Васильевском и Пологовском районах и производят артиллерийские обстрелы населенных пунктов, которые находятся вблизи линии разграничения.

"Также наша разведка продолжает получать информацию о перемещении техники оккупантов. В частности, зафиксировано прибытие военной техники и личного состава противника в село Березовка Пологовского района. А в селе Заветное Васильевского района было зафиксировано движение колонны грузовиков в направлении Энергодара. Кроме того, есть информация о движении колонны военной техники и бензовозов между населенными пунктами Васильевского района", - добавил Куртев.

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