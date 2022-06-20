Учителей из Новосибирска хотят отправить на оккупированные территории Запорожской области, – мэр Федоров
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Для обучения на оккупированных территориях Запорожской области набирают учителей в Новосибирске.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Вчера было сообщено, что из Новосибирска набирают учителей, которым предлагается переехать на оккупированные территории Запорожской области, чтобы обучать наших детей", - сказал глава города.
По словам Федорова, это угрожающая ситуация, потому что понятно, чему будут учить украинских детей учителя из Новосибирска.
"Поэтому крайне важным является то, чтобы уже 1 сентября дети шли в украинские школы, поэтому мы все надеемся на наши героические Вооруженные силы", - подчеркнул он.
Федоров отметил, что в Мелитополе 90% учителей отказались сотрудничать с оккупантами, и это несомненный показатель патриотизма украинских педагогов.
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- Тому що він барига та мародер на крові
А так история повторяется,было в села Западной Украины, откуда в 1947 г. депортировали сотни тысяч украинцев в Сибирь, а еще 47 тысяч НКВДшники и МГБшники расстреляли во второй половине 1940-х гг., тоже ведь направляли "учителей", стоит ли удивляться, что в тех селах присланных "учителей" местное население отправляло в пекло, а потом были репрессии против тех, кто к нейтрализации "учителей" не имел никакого отношения.
Этих оккупантов ведь тоже могут убивать, те кто потерял после нападения Орды своих близких, что вероятно, если сдуру кто-то из Мордора приедет
И опять оккупанты будут хватать, убивать и сажать из мести первых попавшихся людей, к своему несчастью, очутившихся на оккупированной пидаром-украиноненавистником ****** территории. По моему ***** и его подручным нужен фон, создание условий, чтобы можно было убивать на захваченной территории под каким-то предлогом как-можно больше украинцев, для этого и щепотку своих дебилов на убой не жаль прислать.
Россиянам не надо ни каких предлогов, чтобы убивать украинцев на оккупированных территориях.
Или вы уже забыли, что они делали в начале этой фазы войны в киевских предместьях?
Сколько убитых мирных жителей они после себя оставили?
в рай. ну а до ватников по всему миру (а позже и на исторической родине) таки очередь дойдет, имхо, несмотря на уж очень толерантность украинцев.
Поселили ее и такую же принудительно отправленную девушку, только учительницу работать в сельской школе, к местной бабушке.
Сначала бабушка предупредила, что тут для них опасно, кругом в лесах бандеровцы, за промывание мозгов советской пропагандой могут и убить.
Через неделю к ним ночью пришли люди с оружием с УПА и сказали, чтобы уезжали домой.
Так они утром схватили вещи и бегом на вокзал - и домой. Потом в МГБ сказали, что пусть лучше садят в лагерь, но в Западную Украину продвигать "советский мир" они не поедут.