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Учителей из Новосибирска хотят отправить на оккупированные территории Запорожской области, – мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Для обучения на оккупированных территориях Запорожской области набирают учителей в Новосибирске.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вчера было сообщено, что из Новосибирска набирают учителей, которым предлагается переехать на оккупированные территории Запорожской области, чтобы обучать наших детей", - сказал глава города.

По словам Федорова, это угрожающая ситуация, потому что понятно, чему будут учить украинских детей учителя из Новосибирска.

"Поэтому крайне важным является то, чтобы уже 1 сентября дети шли в украинские школы, поэтому мы все надеемся на наши героические Вооруженные силы", - подчеркнул он.

Федоров отметил, что в Мелитополе 90% учителей отказались сотрудничать с оккупантами, и это несомненный показатель патриотизма украинских педагогов.

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Топ комментарии
+17
і чому ці касабскі ушлепки навчать? яз гівна бюст путлера зробити?
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20.06.2022 12:35
+8
Вони тут здохнуть від спеки.
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20.06.2022 12:35
+5
та там такі підорви, вони будуть вчити всьому, що в шкільній програмі буде написано. буде написано бюст з гівна значить буде бюст з гівна, то такі істоти, що їх ніщо не обурить, крім небезпеки їх сраці звісно ж.
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20.06.2022 12:37
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і чому ці касабскі ушлепки навчать? яз гівна бюст путлера зробити?
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20.06.2022 12:35 Ответить
та там такі підорви, вони будуть вчити всьому, що в шкільній програмі буде написано. буде написано бюст з гівна значить буде бюст з гівна, то такі істоти, що їх ніщо не обурить, крім небезпеки їх сраці звісно ж.
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20.06.2022 12:37 Ответить
Я б їх тожевчителями не називав , вони більш підходять то серійних вбивць говного мозок малолітніх . Припускаю у вас є свої ідеї
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20.06.2022 12:39 Ответить
Те, що не зробив російський багнет, зробить російський вчитель, чиновник та піп. (С)
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20.06.2022 15:53 Ответить
а щоб ці шлюхі ще в Новосибірську обісралися.
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20.06.2022 12:35 Ответить
Вони тут здохнуть від спеки.
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20.06.2022 12:35 Ответить
їм це за щастя, переїхати з північного гівна, в теплу Європейську Україну, подалі від сталінських бараків і очкових туалетів
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20.06.2022 12:39 Ответить
Мелітополь, це одне з найкращих міст на Землі. Все росте, найкращі черешні, абрикоси тощо. Море близько, тепло... Звісно з радістю припреться з кацапських йіпеней різна наволоч.
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20.06.2022 12:39 Ответить
нах казаламордих діток вчить, валєжнек вони і так збируть.... всіх вчителів - в Україну
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20.06.2022 12:40 Ответить
пропали в тамошних школах унитазы ((
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20.06.2022 12:40 Ответить
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20.06.2022 12:41 Ответить
Знову немитих мокшан на нашу землю завозять. Сподіваються що через років 30 їхні діти будуть заявляти - мы тут всегда жили, мы исторический народ с исконным языком...
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20.06.2022 12:43 Ответить
війна тому не закінчується тому що Зеленський на ній наживається!

- Тому що він барига та мародер на крові
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20.06.2022 12:46 Ответить
Наших людей рашисты вывозят в глубокие ***** а из рашистских ****** завозят орков в Украину. Ничего не поменялось со времен сталинского режима.
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20.06.2022 12:52 Ответить
Нужно срочно освобождать нашу землю и наших людей. Чтобы рашисты не сделали с них зомбаков как на даунбасе и не отправили против нас же воевать
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20.06.2022 12:54 Ответить
Может дебилы не отправят, и может дебилы не поедут, но может быть и то, и другое, дебилы с логикой не дружат..
А так история повторяется,было в села Западной Украины, откуда в 1947 г. депортировали сотни тысяч украинцев в Сибирь, а еще 47 тысяч НКВДшники и МГБшники расстреляли во второй половине 1940-х гг., тоже ведь направляли "учителей", стоит ли удивляться, что в тех селах присланных "учителей" местное население отправляло в пекло, а потом были репрессии против тех, кто к нейтрализации "учителей" не имел никакого отношения.
Этих оккупантов ведь тоже могут убивать, те кто потерял после нападения Орды своих близких, что вероятно, если сдуру кто-то из Мордора приедет
И опять оккупанты будут хватать, убивать и сажать из мести первых попавшихся людей, к своему несчастью, очутившихся на оккупированной пидаром-украиноненавистником ****** территории. По моему ***** и его подручным нужен фон, создание условий, чтобы можно было убивать на захваченной территории под каким-то предлогом как-можно больше украинцев, для этого и щепотку своих дебилов на убой не жаль прислать.
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20.06.2022 13:00 Ответить
Ой, какие у вас мудрые и запутанные построения.
Россиянам не надо ни каких предлогов, чтобы убивать украинцев на оккупированных территориях.
Или вы уже забыли, что они делали в начале этой фазы войны в киевских предместьях?
Сколько убитых мирных жителей они после себя оставили?
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20.06.2022 13:09 Ответить
Мои объяснения вовсе не запутанные, а построенные на том что Мордор делал раньше, налаживая "мирную" жизнь, а сколько вам лет девочка? Если вы чего-то не знаете, это не значит что этого не было.
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20.06.2022 13:13 Ответить
Мадам, и уважаемые модеры, и при чем, преступления орков, которые они творили 4-5 недель на территории Бучанской громады, послем чего она была освобождена, имеют отношение к долгосрочной практике Мордора на оккупированных территориях, по моему вы с мухами, если пожаловались на меня, а они с мухами, за удаленный мой вам корректный ответ.
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20.06.2022 13:30 Ответить
Черт так и знал, модераторы, удалите мои оба ответа даме.
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20.06.2022 13:31 Ответить
Ваш пост не видаляли, просто вони з запізненням йдуть.
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20.06.2022 14:45 Ответить
фон не нужен. в Буче и т.п. - был "фон"? только за Мариуполь всех кацаповоенных и так нужно отправить в рай. ну а до ватников по всему миру (а позже и на исторической родине) таки очередь дойдет, имхо, несмотря на уж очень толерантность украинцев.
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20.06.2022 14:15 Ответить
Ну звичайно, що ми будемо влаштовувати їм пекло! Чи ми маємо їхніх замполітів і вчиТелиць, які прийшли по крові наших громадян і воїнів, зустрічати з квітами і добровільно давати їм зомбувати наших дітей?
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20.06.2022 16:18 Ответить
Отак-от і з'явилися у нас "російськомовні регіони" і любителі волати "ху*ло, спасі нас!".
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20.06.2022 13:13 Ответить
Еще когда был СССР рассказывала соседка, как ее с Днепропетровска после окончания медучилища в 50-х годах принудительно послали отрабатывать 2 года на Западную Украину. Она очень не хотела туда ехать - но отказаться было никак нельзя - в тоталитарном СССР за отказ угробят.
Поселили ее и такую же принудительно отправленную девушку, только учительницу работать в сельской школе, к местной бабушке.
Сначала бабушка предупредила, что тут для них опасно, кругом в лесах бандеровцы, за промывание мозгов советской пропагандой могут и убить.
Через неделю к ним ночью пришли люди с оружием с УПА и сказали, чтобы уезжали домой.
Так они утром схватили вещи и бегом на вокзал - и домой. Потом в МГБ сказали, что пусть лучше садят в лагерь, но в Западную Украину продвигать "советский мир" они не поедут.
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20.06.2022 13:18 Ответить
Досить показово, сказали щоб їхали додому, а не вбили".
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20.06.2022 14:46 Ответить
приедут не приедут, а главное территорию освободить, а не зомбованное население. Если население против своей страны и за оккупанта, то не х..р такое население нужно.
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20.06.2022 13:49 Ответить
Імперська політика ординців не змінилася - ще під час окупації Литви, Польщі в другій половині 19 ст. царський таємний радник Корнілов казав: "Что не доделал русский штык - доделает русский чиновник, русская школа и русский поп".
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20.06.2022 13:55 Ответить
политика не изменилась, но ситуация изменилась. скрепы отвалились, христианско-мусульманско-атеистическая система оказалась говном (потому что нужно что-то одно), образование и пропаганда на нуле потому что интернет, ну и чиновники не фонтан.
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20.06.2022 14:20 Ответить
Це тільки так здається. Вони постійно творять міф "билого вєлічія", але насправді вони завжди були шматком лайна. І скрєпи, і методи, і пропаганда ті самі.
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20.06.2022 15:48 Ответить
А учить будут морадерить, насиловать и убивать под знаменем ленина-путина-гундяя ? И останутся тут жить, вместо убитых, депортированных и сбежавших от смерти украинцев ? У нас же есть свои учителя, нахрена нам оккупационные. Всех утилизировать поголовно, предотвратив замещение этноса.
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20.06.2022 14:32 Ответить
Перед отправкой российских учителей в Украину, пусть учителя себе подберут деревянный Макинтош.
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20.06.2022 15:46 Ответить
 
 