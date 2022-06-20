Учителей из Новосибирска хотят отправить на оккупированные территории Запорожской области, – мэр Федоров

Для обучения на оккупированных территориях Запорожской области набирают учителей в Новосибирске.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вчера было сообщено, что из Новосибирска набирают учителей, которым предлагается переехать на оккупированные территории Запорожской области, чтобы обучать наших детей", - сказал глава города.

По словам Федорова, это угрожающая ситуация, потому что понятно, чему будут учить украинских детей учителя из Новосибирска.

"Поэтому крайне важным является то, чтобы уже 1 сентября дети шли в украинские школы, поэтому мы все надеемся на наши героические Вооруженные силы", - подчеркнул он.

Федоров отметил, что в Мелитополе 90% учителей отказались сотрудничать с оккупантами, и это несомненный показатель патриотизма украинских педагогов.

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